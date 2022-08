–

Hoy la sociedad de Rojava se est谩 preparando para una nueva invasi贸n turca.

A diez a帽os del inicio de la Revoluci贸n de Rojava, podr铆amos estar celebrando una fabulosa efem茅ride. Sin embargo, la grave situaci贸n que enfrentan los pueblos del norte y este de Siria pone de manifiesto la ceguera de la comunidad internacional.

Los intentos de liquidaci贸n de este proyecto emancipador no vienen solo a trav茅s de los continuos ataques de Turqu铆a, tambi茅n los poderes imperialistas desean acabar con los avances democr谩ticos en Kurdist谩n.

驴Qu茅 perdemos la humanidad si Rojava es abandonada? En este peque帽o territorio hubo un antes y un despu茅s marcado por la Revoluci贸n. Las pol铆ticas autoritarias implementadas en la regi贸n iban encaminadas a la negaci贸n de la identidad, la cultura, la lengua, y la propia existencia del pueblo kurdo as铆 como tambi茅n las de otros pueblos sin Estado como arameos, turcomanos, armenios, siriacos, asirios鈥 un crisol 茅tnico que ve铆a sus d铆as contados. Pero entender la Revoluci贸n en Rojava no debe limitarnos a un espacio geogr谩fico determinado, ni siquiera a unas banderas o unas siglas que dieron la vuelta al mundo cuando esta sociedad multi茅tnica se organiz贸 para poner en marcha la Revoluci贸n, se defendi贸 hasta la extenuaci贸n del feroz ataque perpetrado por el ISIS y de paso liber贸 al resto de la humanidad de ese engendro financiado por los amigos de Occidente.

Recordemos aquel 1 de noviembre de 2014 cuando las fuerzas de defensa YPJ/YPG expulsaron de Kobane a los mercenarios del Daesh. La capacidad del pueblo kurdo para desarrollar sus propias estructuras democr谩ticas, basadas en la liberaci贸n de la mujer como garant铆a de una sociedad libre y en una democracia radical de base y multi茅tnica es el resultado de decenas de a帽os de desarrollo ideol贸gico en un marco pol铆tico de lucha mucho m谩s amplio y que el movimiento de liberaci贸n kurdo denomina confederalismo democr谩tico.

Ser铆a una abyecci贸n concluir que los tan proclamados socios occidentales de la autoadministraci贸n buscar谩n poner freno al plan expansionista otomano. Tengamos en mente que la lucha contra el Estado Isl谩mico fue, entre otras, una excusa de Estados Unidos para vigilar estrechamente los movimientos de Ir谩n en el sur de Siria; por otro lado Rusia lleg贸 a un acuerdo con Turqu铆a dando un ultim谩tum a las YPG e YPJ para que entregaran la zona al Gobierno central sirio, de no ser as铆 Rojava ser铆a invadida. El Gobierno de Assad no ha ofrecido ninguna clase de reconocimiento a la autoadministraci贸n y las organizaciones de derechos humanos denuncian que Afrin es posiblemente la zona donde m谩s violaciones de derechos se producen en toda Siria. Este hecho no hubiera sido posible sin el acuerdo ruso-turco.

En cualquier caso, no hay que olvidar que Turqu铆a, Rusia e Ir谩n tienen un marco de relaciones propio sobre la guerra Siria, que son los acuerdos de Astana, donde se dividen 谩reas de influencia. Es decir, no existe un frente contra Turqu铆a como tal, ni una propuesta similar. Es m谩s, Siria ha supuesto una piedra de toque para Rusia con el objeto de alejar a Turqu铆a de la alianza atl谩ntica a costa de alimentar las ambiciones imperiales otomanas. 脡sta es una cuesti贸n que como fuerzas de izquierda deber铆amos asimilar cuanto antes. La realidad de los imperialismos no es la de los primeros a帽os del siglo XXI, y el espacio que Estados Unidos ha abandonado en Oriente Medio despu茅s de su rotundo fracaso en Irak ha animado a otras potencias regionales como Turqu铆a o Ir谩n a ocupar ese 谩rea de influencia.

La Revoluci贸n de Rojava ha entrado en un nuevo estadio y las y los internacionalistas no podemos caer en reduccionismos simplistas. El pueblo de Rojava lleva una mochila detr谩s de diez a帽os de lucha y m谩s de 12.000 combatientes ca铆dos. 隆La Revoluci贸n de Rojava nos interpela ahora!

FUENTE: Julia Iglesias (Kurdistanekin Elkartasun Ekimena) / Naiz

