De parte de Kurdistan America Latina June 9, 2021 8 puntos de vista

Desde sus inicios, en 2013, lo que se ha convertido en la Administraci贸n Aut贸noma del Norte y Este de Siria (AANES) ha estado tratando de poner en marcha, en las 谩reas bajo su control, el proyecto de confederalismo democr谩tico teorizado por el revolucionario Abdullah 脰calan, l铆der del PKK.

Hoy en d铆a, la AANES se enfrenta a muchas dificultades: amenazas repetidas de invasi贸n turca, bloqueo de sus fronteras, interferencia de la Coalici贸n Internacional y ONG鈥橲 que desembarcaron en gran n煤mero despu茅s de la derrota militar del Daesh, en 2019. El proyecto pol铆tico que lleva la Administraci贸n Aut贸noma sigue echando ra铆ces en la poblaci贸n, y esto gracias a las personas que han optado por involucrarse desde los primeros d铆as de la Revoluci贸n; cuando no fue as铆, lo hicieron clandestinamente, desde hace a帽os.

En muchas aldeas de las zonas rurales, los residentes est谩n trabajando para implementar la autogesti贸n de la vida cotidiana a trav茅s de los municipios y asambleas locales. A menudo, estas mujeres y hombres han pagado un alto precio por ganarse el derecho a existir libremente.

Beyand没r, 谩rea bajo el control de la Administraci贸n Aut贸noma del Norte y Este de Siria. La regi贸n fue convertida una vez el granero de Siria por el r茅gimen de Al Assad, a costa de la destrucci贸n de la biodiversidad y el uso excesivo del suelo y el agua. Incluso hoy en d铆a, la agricultura es uno de los principales recursos y la poblaci贸n sigue siendo muy rural. En el panel, la fotograf铆a de Eg卯d, un ni帽o del pueblo. Fue martirizado en 2017 en Raqqa, despu茅s de varios a帽os en las autodefensas de la Revoluci贸n, las YPG. Su padre, Abou Eg卯d, tambi茅n luchador, estaba a menos de 100 metros de distancia.

Abou Eg卯d y Menifa, su esposa, frente a su casa. Abou Eg卯d luch贸 durante mucho tiempo en las YPG/SDF (Fuerzas Democr谩ticas Sirias); ahora est谩 ocupado visitando a las familias de los m谩rtires para comprobar qu茅 necesitan. Menifa, por su parte, se involucr贸 desde el inicio de la Revoluci贸n dentro del Kongra Star, el movimiento de mujeres, y del PYD (Partido de la Uni贸n Democr谩tica), la estructura pol铆tica kurda que tiene su origen en el proyecto de confederalismo democr谩tico en Siria. Ella result贸 herida por un bombardeo en la ciudad de Ser锚kaniy锚 en 2019, durante el ataque turco, despu茅s de ir all铆 en apoyo a los habitantes. Su lesi贸n la oblig贸 a dejar de trabajar con las cooperativas de los pueblos de los alrededores. Ahora est谩 en el PYD y en el municipio de su aldea. Adem谩s de un hijo ca铆do, tienen una hija que est谩 involucrada en las guerrillas del PKK, el Partido de los Trabajadores del Kurdist谩n.

Berivan tiene 14 a帽os. Lleva dos a帽os jugando al f煤tbol en Qamishlo, la antigua capital de facto de la Administraci贸n Aut贸noma, en el club Berxwedan, que est谩 patrocinado por las Asayish, las fuerzas de seguridad interna. A ella tambi茅n le encanta cantar. Con una peque帽a cantidad de dinero recibido como regalo cuando su equipo gan贸 la Copa Siria, en 2019, le compr贸 zapatos a su madre, que los perdi贸 en Ser锚kaniy锚 durante un bombardeo turco. En su equipo hay unas quince jugadoras.

Los tres idiomas oficiales de la Administraci贸n Aut贸noma son el kurdo, el 谩rabe y el sir铆aco. Una de las primeras reformas de la Administraci贸n fue precisamente reconocer la existencia de las lenguas de cada pueblo en el norte de Siria y darles la libertad de aprenderlas.

Una reuni贸n de la comuna en el pueblo. Los municipios son asambleas en las que puede participar cada habitante. Se organizan en comit茅s (salud, econom铆a, autodefensa, mujeres, etc.); se habla de servicios a la poblaci贸n, necesidades鈥 Por ejemplo: suministro de fuel oil, pan, rehabilitaci贸n de carreteras, protecci贸n de campos. En este d铆a, la asistencia se reduce debido al Covid-19. Se habla de la renovaci贸n de un puente que unir谩 la tierra de los habitantes. Menifa dice: 鈥淟os hombres ejercen mucha presi贸n sobre las mujeres. Por ejemplo, cuando comenc茅 a trabajar, mi padrastro y su familia me presionaron para que dejara de trabajar. Pero ahora me felicitan. Los inicios de la Revoluci贸n fueron dif铆ciles porque hubo poca gente involucrada. Cuando comenz贸 la asamblea, en 2013, no hab铆a mucha gente. Hemos trabajado mucho. Solo hab铆a cuatro comisiones al principio; ahora hay muchas m谩s. Al principio, mi esposo y mi hija me dijeron que ten铆a que unirme a la comuna. Les dije que no hab铆a ido mucho a la escuela, que no sab铆a leer ni escribir bien. Pero me dijeron que pod铆a trabajar y ayudar a la gente, que era una persona como cualquier otra鈥.

La aldea kurda de Beyand没r se ha mantenido en subdesarrollo por el r茅gimen sirio. El r铆o, casi vac铆o por la sequ铆a, necesita una limpieza. Es funci贸n del municipio liberar los recursos necesarios y organizar el trabajo.

Abu Eg卯d, Menifa y otro veterano visitan a Hatiya Sexmus, esposa de Abu Macid, martirizado en Deir Ezzor; la ciudad vio al r茅gimen de Al Assad enfrentarse a las fuerzas rebeldes y yihadistas de Daesh. Abou Eg卯d y 茅l eran hermanos de armas: se unieron a las YPG al mismo tiempo. Abu Macid era profesor. Dos de sus hijos est谩n en las fuerzas de seguridad interna, las Asayish, y una de sus hijas luch贸 en las YPJ, la rama femenina de las autodefensas revolucionarias.

Uno de los hijos de Abu Macid le dio a su hijo el nombre de su padre como tributo: una tradici贸n com煤n. Tambi茅n viven en el pueblo y cuidan a su madre.

En las aldeas del norte de Siria, toda la econom铆a se centra en la agricultura. Los campos se extienden hasta donde alcanza la vista, aplastados por el calor durante el d铆a. Al fondo, la cercana frontera con Turqu铆a est谩 bloqueada por un alto muro de hormig贸n que se ilumina por la noche. Los campesinos que se aventuran cerca del muro corren el riesgo de que los soldados turcos les disparen. Los residentes temen que una pr贸xima ofensiva del ej茅rcito turco los empuje al exilio.

La comuna del pueblo de Beyand没r organiz贸 la iluminaci贸n del campo deportivo para los j贸venes. El voleibol y el f煤tbol son dos deportes populares en Rojava. Adem谩s de las actividades deportivas, el lugar ofrece un espacio donde los residentes pueden reunirse, charlar alrededor de una pipa de agua, sentados en sillas de pl谩stico.

Mahmud Yussef recibe a los reci茅n llegados. Durante la cosecha, los habitantes organizan patrullas en los campos para evitar incendios provocados por Daesh con el fin de destruir los cultivos. Mahmud es copresidente de la comuna del pueblo; dice con orgullo que vio a 脰calan, desde lejos, en la d茅cada de 1990, cuando el PKK abri贸 su primera academia en el Valle de Bekaa, en el L铆bano. En ese momento, el partido estaba organizando giras para grupos de Siria. Uno de sus hijos, miembro de las fuerzas de seguridad interna, conocido por su participaci贸n en el campo cultural, fue asesinado por un coche bomba.

Las patrullas est谩n formadas por ciudadanos comunes y voluntarios de las HPC, las fuerzas de protecci贸n de la sociedad: no son profesionales de la seguridad, pero han recibido capacitaci贸n y son llamados regularmente para apoyar a las Asayish en controles en los puestos de control, vigilancia de campos o vecindarios. La capacidad de defenderse es un elemento importante del proyecto confederalista democr谩tico.

Cerca de Tirbespiye, un 谩rea bajo el control de la Administraci贸n Aut贸noma. Mahaya Jangir es parte de las HPC-Jin, la rama femenina de esas fuerzas. Inicialmente, tuvieron que luchar para ser aceptadas por la poblaci贸n. Su contribuci贸n a la protecci贸n de la comunidad, sin embargo, termin贸 siendo reconocida, especialmente durante la lucha contra los incendios provocados por Daesh. 鈥淓mpec茅 a entrenarme en armas e ideolog铆a. Estoy aqu铆 para defender a nuestros ni帽os y nuestra tierra. Hay mujeres hermosas en todo el mundo, somos las que nos resistimos. No mires nuestros vestidos, sino nuestras ideas. Somos humanos. No nos gustan los muertos, ni la guerra, ni la sangre. Queremos la hermandad entre kurdos, 谩rabes y cristianos. Mi marido fue martirizado en Rumeilan鈥.

En estos peque帽os caminos rurales bordeados por campos de trigo y pozos de petr贸leo, las HPC realizan controles. Los recuerdos del verano de 2019, cuando las c茅lulas durmientes de Daesh devastaron cultivos quemando campos, todav铆a est谩n en la mente de todos. La amenaza ha disminuido en gran medida.

La carretera, que suele estar muy transitada, est谩 tranquila esta noche. El calor opresivo da paso al relativo frescor del crep煤sculo. En una hora, las HPC ser谩n llamadas para otra misi贸n: deber谩n acompa帽ar a las Asayish en un punto de control. Mahaya tendr谩 que volver para cuidar a sus nietos.

El petr贸leo, la agricultura y la ganader铆a son los principales recursos del norte de Siria. Cuando termina la cosecha, los agricultores alquilan sus campos a los criadores.

Tirbespiye. Fajire Jaffar Khalef y su hija Beritan. Se uni贸 a las YPJ en 2013, luego se cas贸 y decidi贸 involucrarse en la sociedad civil. Ella es la coordinadora de las HPC-Jin. Su madre, Nahima Sabri Sexo, de 50 a帽os, se uni贸 a las HPC en 2014. Tambi茅n tiene un hijo en las filas de las YPG.

Todas estas mujeres son voluntarias y han decidido involucrarse al servicio de la protecci贸n de su comunidad. La mayor铆a han perdido parientes en la guerra o tienen familiares involucrados en las Asayish. Algunas tambi茅n participan en otras estructuras: movimiento de mujeres, Kongra Star, municipio, etc. Muchas han estado involucradas en la Revoluci贸n desde sus inicios. Para ellas, participar en la protecci贸n de la sociedad es un orgullo. Involucrarse en las HPC, o en otras estructuras, les permiti贸 involucrarse en la vida p煤blica y capacitarse en varios campos, y tener una educaci贸n integral a la que no tuvieron acceso bajo el r茅gimen sirio, patriarcal y conservador.

Pueblo de Mesoq, bajo el control de la Administraci贸n Aut贸noma. Asamblea de la regi贸n de Aliyan, que re煤ne a treinta y dos pueblos. La asamblea es el intermediario local de la Administraci贸n: los vecinos acuden a la validaci贸n de sus papeles y presentan sus solicitudes. En la pared del fondo, el retrato de Abdullah 脰calan, te贸rico y revolucionario de la emancipaci贸n kurda para Oriente Medio y la Di谩spora: est谩 detenido desde 1999 en Turqu铆a. Desde su prisi贸n en la isla de 陌mrali, pens贸 en el confederalismo democr谩tico en lugar del marxismo-leninismo original del PKK, en parte inspirado por el trabajo del comunista libertario estadounidense Murray Bookchin. Este marco de an谩lisis y acci贸n sirve como paradigma pol铆tico para la empresa revolucionaria en marcha en Rojava.

Pueblo de Mesoq, bajo el control de la Administraci贸n Aut贸noma. Hafifa es miembro del Comit茅 de Justicia de la Asamblea, junto con sus amigas Mawluda y Yusra. Est谩 integrado por cuatro mujeres y cuatro hombres electos. Aunque no tienen formaci贸n jur铆dica, sus compa帽eros reconocen sus habilidades de mediaci贸n. La idea es evitar en la medida de lo posible pasar por un tratamiento legal y resolver los conflictos mediante la discusi贸n. Si un conflicto no se resuelve, vuelve al comit茅 de justicia en Tirbespiye, la ciudad de la que depende la regi贸n de Aliyan.

El papel del Comit茅 de Justicia es resolver los conflictos a nivel local. Hoy, un granjero fue a la comisi贸n porque uno de sus vecinos apacentaba sus ovejas en sus cultivos, destruy茅ndolos. La comisi贸n deja pasar dos d铆as antes de examinar el caso, tiempo suficiente para que los denunciantes lleguen a un acuerdo por su cuenta. A continuaci贸n, recibe a las dos partes y las escucha para discutir una soluci贸n.

Despu茅s de la sesi贸n dominical del Comit茅 de Justicia, Hafifa y Yusra se unen a Mawluda, Amel y las otras mujeres, con quienes se han organizado en una cooperativa agr铆cola.

Hafifa (izquierda), Amel, Yusra y Mawluda (a la derecha) son las primeras en lanzar, con la ayuda del Comit茅 de Econom铆a de Mujeres, una cooperativa agr铆cola. Cultivan trigo, comino y garbanzos; juntan su dinero para cubrir el costo de operaci贸n de la tierra, que es alquilada por la Administraci贸n por el 25% de las ganancias. Luego comparten los beneficios por igual al final de la cosecha. Los maridos de Hafifa y Mawluda est谩n en las fuerzas de seguridad internas; el de Amel luch贸 durante mucho tiempo en las YPG.

Para ahorrar dinero, las mujeres hacen autostop o caminan al campo. En estas 谩reas remotas no hay transporte p煤blico.

Para la cosecha de trigo tienen que contratar segadores que vienen con sus m谩quinas. Estas tarifas se adelantan mediante la puesta en com煤n del dinero de las mujeres. Amel se enorgullece de montar la cosechadora con Nafiya, la coordinadora de campo que supervisa el proyecto de la Comisi贸n de Econom铆a de la Mujer dentro de la Administraci贸n Aut贸noma.

Trabajan colectivamente. Al unirse a la cooperativa, todas aceptan participar en el trabajo y en las reuniones. Hafifa suele ir acompa帽ada de su hija.

Este a帽o 2021, la severa sequ铆a, acentuada por Turqu铆a -que ha represado el agua en r铆os y arroyos- ha provocado malas cosechas. El trigo y los garbanzos no han madurado lo suficiente; los granos son demasiado peque帽os. Los garbanzos solo pueden ser buenos para la alimentaci贸n animal.

FUENTE: Loez / https://www.revue-ballast.fr / Traducci贸n y edici贸n: Kurdist谩n Am茅rica Latina

