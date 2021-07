–

Todo sucedi贸 muy r谩pido. Salimos del coche y nos dirigimos a la orilla del r铆o, a unos cien metros. Era dif铆cil, la noche no ten铆a luna y el camino era muy empinado. Un hombre se levant贸, me dio la mano, y me ayud贸 a subir a una hermosa barca r煤stica. Subieron otras seis personas, entre ellas un par de combatientes y alguien de Canad谩. Tras unos minutos de navegaci贸n, llegamos al otro lado. Dejamos atr谩s el Kurdist谩n del Sur (Bashur, norte de Irak) y llegamos a Rojava.

Era noviembre de 2014. La Revoluci贸n de Rojava no era tan conocida como ahora. En los pa铆ses occidentales, muy pocas personas -fuera de los c铆rculos de izquierda- hab铆an o铆do hablar de ella. Los peri贸dicos de todo el mundo acababan de empezar a hablar de la intr茅pida resistencia de Koban锚, donde mujeres y hombres luchaban contra el llamado Estado Isl谩mico (ISIS), que entonces parec铆a imparable. La mayor铆a de los art铆culos ignoraban el proyecto pol铆tico que hab铆a detr谩s de esta lucha y por qu茅 luchaban realmente los kurdos.

No era f谩cil entrar en Rojava, no hab铆a ning煤n paso fronterizo oficial y el ISIS acechaba por todas partes. El temor a los secuestros hizo que las empresas de comunicaci贸n rechazaran los art铆culos de los freelancers en la regi贸n, y la mayor铆a de los periodistas internacionales se mostraron a favor de la incorporaci贸n en el Ej茅rcito Sirio Libre (ESL), en el oeste de Siria. Todos parec铆an no estar interesados en los kurdos, y alababan las exigencias 鈥渄emocr谩ticas鈥 del ESL.

Me asoci茅 con dos estadounidenses, un fot贸grafo y un escritor, y juntos decidimos viajar hasta all铆, porque quer铆amos ver por nosotros mismos lo que ocurr铆a en las zonas kurdas del norte de Siria. Sab铆amos c贸mo en Shengal, unos meses antes: las Unidades de Defensa Popular y Femeninas (YPG/YPJ) hab铆an entrado en Irak junto con las Fuerzas de Defensa Popular (HPG) para salvar a miles de yezid铆es del ISIS, mientras que los Peshmerga abandonaron sus puestos unas horas antes del ataque del ISIS. Hasta 7.000 mujeres y ni帽as fueron secuestradas y abusadas como esclavas sexuales, y miles fueron masacradas. Conocimos c贸mo los kurdos sirios hab铆an elegido una 鈥渢ercera v铆a鈥 en la guerra civil, ni para el bando de Bashar Al Assad ni para el del ESL. Hab铆an decidido seguir un proyecto pol铆tico que Abdullah 脰calan hab铆a desarrollado en sus escritos en prisi贸n, tambi茅n conocido como 鈥渃onfederalismo democr谩tico鈥. Quer铆amos contar la historia de c贸mo construir una nueva sociedad en medio de la guerra.

Poco despu茅s de salir, cambiamos de coche y nos dirigimos a Qere莽ox, la base principal situada en una colina a una docena de kil贸metros de nuestro lugar de encuentro, la misma base que fue destruida por Turqu铆a en un ataque sorpresa el 24 de abril de 2017. Alex (el fot贸grafo) y yo fuimos recibidos por una comandante de las YPJ, Heval Jiyan, y escoltados a un edificio para mujeres. Nos sentamos en una sala azul claro, con moqueta marr贸n y roja. Frente a las paredes, hab铆a finos colchones de color marr贸n claro y algunas almohadas en juego. En un rinc贸n, hab铆a unos cuantos Kalashnikovs, y sobre un peque帽o televisor hab铆a una foto de un 脰calan sonriente con gafas de sol.

Nos sentamos en el centro de la habitaci贸n, bebiendo 脟ay (t茅) y comiendo bocadillos. Heval Jiyan empez贸 a hablar de la revoluci贸n de las mujeres, de lo que ocurr铆a en Rojava y de c贸mo las mujeres quer铆an liberarse del patriarcado. Mientras hablaba, sent铆 una profunda admiraci贸n por ella y por todas las dem谩s Hevals que la rodeaban. Como periodista, he documentado y seguido muchos movimientos a lo largo de mi carrera, pero nunca hab铆a visto nada parecido. Empec茅 a hacer muchas preguntas, en ese momento parec铆a imposible que las mujeres pudieran ser tan independientes de los hombres, especialmente en un contexto militar. Me explic贸 el proyecto pol铆tico que se llevaba a cabo paralelamente a la lucha, el concepto de autodefensa. Luego agarr贸 su radio y nos organiz贸 un tour por Rojava para las siguientes semanas. 鈥淟o ver谩n ustedes mismos鈥, dijo con una sonrisa. Siempre estar茅 agradecida a Heval Jiyan por haber respondido pacientemente a todas nuestras preguntas esa primera noche, incluso a las m谩s tontas. Demostr贸 amabilidad y fuerza.

Despu茅s de este viaje, le siguieron muchos otros. Al principio, los medios de comunicaci贸n no parec铆an muy interesados en hablar de la Revoluci贸n de Rojava. Aunque pude publicar varios art铆culos, me centr茅 en los documentales para mostrar a un p煤blico m谩s amplio lo que estaba ocurriendo en Rojava.

La primera pel铆cula, 鈥淣uestra guerra鈥, que se present贸 en el Festival de Cine de Venecia en 2016, hablaba de los internacionalistas que se un铆an a las YPG. Sin embargo, lo importante para m铆 era la revoluci贸n de las mujeres, y mostrar c贸mo este movimiento comenz贸 hace tiempo en las monta帽as kurdas, e influy贸 en otros movimientos de Oriente Medio. El resultado fue 鈥淚 Am The Revolution鈥, una pel铆cula que sigue a tres mujeres de tres pa铆ses diferentes: Rojava, Irak y Afganist谩n. Muestra las diferentes caras de la lucha contra el patriarcado. Es una pel铆cula pol铆tica cuyo objetivo era hablar a todas las mujeres del mundo y mostrarles c贸mo, a trav茅s de la organizaci贸n de las mujeres, se puede lograr un cambio real en el entorno inmediato y en la sociedad. Por supuesto, por un lado, tambi茅n se trataba de difundir lo m谩s ampliamente posible las ideas y la ideolog铆a de la revoluci贸n. Pero, por otro lado, tambi茅n se trataba de deconstruir la narrativa de los medios de comunicaci贸n dominantes en la que las mujeres de Oriente Medio se describen como indefensas y en constante necesidad de ayuda, o simplemente como bellas mujeres en el campo de batalla. La pel铆cula se present贸 en el Festival de Cine DOC NYC 2018, en Nueva York. Trabaj茅 con un equipo de mujeres en el lugar, la editora de la pel铆cula es una mujer, la productora tambi茅n. Hicimos una pel铆cula de mujeres para mujeres.

Unos meses despu茅s decid铆 ir a Rojava de nuevo. Esta vez quer铆a quedarme el mayor tiempo posible. Llegu茅 en febrero de 2019, la lucha contra el Estado Isl谩mico estaba en su fase final. Quer铆a trabajar en una nueva pel铆cula sobre las mujeres que se unieron al ISIS. Ya pude ver c贸mo muchos periodistas se acercaban a este tema y evaluaban a estas mujeres que iban a Siria como indefensas, solo porque hab铆an sido traicionadas por sus novios o maridos. Esta valoraci贸n no se ajustaba a la realidad. S铆, por supuesto que hay mujeres que realmente han tenido esta experiencia. Pero la mayor铆a de las que salieron de Baghuz, la 煤ltima parte que quedaba del territorio controlado por ISIS, eran las m谩s radicales, dispuestas a todo, incluso a mentir ante las c谩maras. Yo estaba en Baghuz cuando el Estado Isl谩mico fue derrotado el 23 de marzo. El proyecto dur贸 mucho m谩s de lo que esperaba. Trabaj茅 en los campamentos todo el verano (esta pel铆cula a煤n est谩 en fase de producci贸n, espero que est茅 lista el a帽o que viene).

Cuando Turqu铆a atac贸 el norte de Siria, me qued茅 para documentar e informar lo que ocurr铆a. Fue un momento muy dif铆cil para Rojava y el norte y el este de Siria en general. Todo el mundo cre铆a que, tras derrotar al ISIS, llegar铆a una nueva 茅poca de paz. Era dif铆cil lidiar con el sufrimiento y la violencia que las milicias respaldadas por Turqu铆a hab铆an tra铆do de nuevo a la regi贸n. La invasi贸n de Afrin, en 2018, fue un doloroso recordatorio de lo que ocurrir铆a cuando Turqu铆a tomara el control de una zona. Todos los derechos por los que los kurdos hab铆an luchado, y no solo para ellos sino para toda la poblaci贸n de la regi贸n, ser铆an barridos. Todos los logros pol铆ticos, los derechos de las mujeres, ser铆an eliminados. En su lugar, la violencia contra inocentes, los secuestros y la brutalidad general se convertir铆an en la norma. En octubre de 2019, Turqu铆a se hizo con el control de Ser锚kaniy锚 y Gir锚 Sp卯. 300.000 personas tuvieron que huir de sus hogares en menos de una semana. La ONU lo calific贸 de limpieza 茅tnica. Hevr卯n Xelef (Hevrin Khalaf), secretaria general del Partido del Futuro de Siria, fue brutalmente asesinada en una emboscada. Estados Unidos, que se proclam贸 aliado de las Fuerzas Democr谩ticas Sirias (FDS), dio luz verde para ello.

Sin embargo, la revoluci贸n continu贸. En diciembre, viajamos a Raqqa, la antigua capital del ISIS, para documentar los logros y cambios que las mujeres 谩rabes estaban consiguiendo en su sociedad. El resultado es 鈥淏looming in the Desert鈥, un corto documental que pretende mostrar c贸mo es posible el cambio pol铆tico fuera de las zonas kurdas a trav茅s de las historias de tres mujeres de Raqqa. La pel铆cula se proyect贸 en el Festival de Cine Kurdo de Londres a partir del 16 de abril.

Al reflexionar sobre todos estos a帽os de trabajo, me doy cuenta, al mismo tiempo, de lo mucho que ha cambiado mis opiniones y perspectivas en el estrecho contacto con el movimiento. Creo en el proyecto pol铆tico, como tantas otras mujeres de todo el mundo. Rojava es un faro de esperanza para todas las personas que quieren vivir una vida libre y creen en la solidaridad y la igualdad. El cambio radical y la democracia pueden lograrse, aunque el sistema actual diga lo contrario. Hay una alternativa al capitalismo, Rojava nos ha demostrado que es posible. Por lo tanto, es importante defenderla.

Traducido por Tomas Ghinzu, Rojava Azadí Madrid

