En el norte de 脕frica y Oriente Medio, en 2011, millones de personas se rebelaron contra las dictaduras en la gran ola de esperanza conocida como la Primavera 脕rabe. Ese a帽o tambi茅n se vio el comienzo de la Revoluci贸n de Rojava en el norte de Siria, ahora en su d茅cimo a帽o. En otros lugares, la Primavera 脕rabe se volvi贸 r谩pidamente al invierno m谩s profundo y dej贸 a los viejos dictadores firmemente con el control, o se vio la instalaci贸n en el poder de otros nuevos.

La familia Assad hab铆a gobernado Siria durante cuatro d茅cadas a trav茅s de una polic铆a secreta brutalmente eficiente y un ej茅rcito bien armado con las ganancias de las ventas de petr贸leo. La gente sali贸 a las calles en 2012, desafiando a los matones y a las c谩maras de tortura del r茅gimen, pidiendo reformas democr谩ticas y el fin de la corrupci贸n generalizada y la mala gesti贸n, que los condenaba a una pobreza cada vez mayor.

El resurgimiento democr谩tico fracas贸, en gran parte, porque el r茅gimen de Assad militariz贸 deliberadamente el conflicto y sumi贸 al pa铆s en una desastrosa guerra civil. El impulso democr谩tico de la oposici贸n fue inundado por una marea de fundamentalismo religioso. Tr谩gicamente, gran parte de Siria ahora est谩 en ruinas y el r茅gimen espera con ansias la victoria.

Sin embargo, en un rinc贸n del pa铆s, las regiones fronterizas del norte conocidas por los kurdos como Rojava, la esperanza de un mundo mejor sigue viva. Rodeada por todos lados por fuerzas reaccionarias hostiles, Rojava se erige desafiante como un faro para la solidaridad humana, la cooperaci贸n y el progreso.

Las poblaciones de mayor铆a kurda de Rojava dieron la bienvenida al resurgimiento democr谩tico de 2012. Aunque Siria es el hogar de una desconcertante variedad de grupos 茅tnicos no 谩rabes, incluidos los kurdos, el gobernante partido Baath ha aplicado durante mucho tiempo pol铆ticas chovinistas 谩rabes: un hecho evidente en la situaci贸n del pa铆s es el nombre oficial: Rep煤blica 脕rabe Siria. Las pol铆ticas del r茅gimen han tenido como objetivo asimilar a las poblaciones no 谩rabes, reasentar a los 谩rabes en regiones no 谩rabes, e incluso negar la ciudadan铆a a cientos de miles de kurdos.

Rojava enfrent贸 otra amenaza mortal cuando el Estado Isl谩mico (ISIS) declar贸 su califato. Los yihadistas sitiaron la regi贸n, ayudados e instigados por el r茅gimen de Recep Tayyip Erdogan en la vecina Turqu铆a. Como ahora es bien sabido, los combatientes kurdos de las Unidades de Protecci贸n del Pueblo/Unidades de Protecci贸n de la Mujer (YPG/YPJ) y sus aliados, organizados en las Fuerzas Democr谩ticas Sirias (FDS), pudieron derrotar a los yihadistas y liberar su supuesta capital, Raqqa.

驴Qu茅 hizo que estas personas lucharan tan obstinadamente contra una fuerza armada m谩s fuerte? Por supuesto, estaban luchando por la vida de sus familias y comunidades contra b谩rbaros medievalistas para quienes ninguna atrocidad es demasiado vil para cometer.

Pero tambi茅n estaban luchando, y siguen luchando, por un mundo mejor. En una regi贸n marcada por el oscurantismo religioso, la intolerancia 茅tnica, el patriarcado reaccionario, la desigualdad econ贸mica y los modos desp贸ticos de gobierno, han desplegado una bandera inscrita con las ardientes palabras de la liberaci贸n humana para todos y todas, independientemente de su g茅nero, raza o religi贸n.

Diez a帽os despu茅s, contra viento y marea, acosada por feroces enemigos y abandonada por las potencias mundiales a pesar de su sacrificio en la lucha contra ISIS, la Revoluci贸n de Rojava sigue viva. Incre铆blemente, los kurdos de Rojava han implementado un programa de confederalismo democr谩tico, democracia de base, inclusi贸n de g茅nero, cooperaci贸n econ贸mica y pluralismo 茅tnico y religioso que es la ant铆tesis de lo que existe a su alrededor.

Es un experimento audaz y que nosotros, como socialistas e internacionalistas occidentales, debemos apoyar. Hicieron enormes sacrificios y no debemos olvidarlos mientras el d茅spota turco Erdogan vuelve a preparar su m谩quina de guerra para otra invasi贸n contra Rojava, armado hasta los dientes por las potencias occidentales y esperando la luz verde de su compa帽ero aut贸crata en el Kremlin.

