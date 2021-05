El 16 de febrero el triunfo electoral del Frente Popular en las elecciones de 1936 fue un hecho trascendental, una victoria del pueblo contra las derechas logrado por la unidad a través del acuerdo electoral de sus organizaciones: 30.000 presos políticos la mayoría encarcelados desde el 34, pudieron salir a la calle, ejemplo antagónico con los resultados de la Comunidad de Madrid.

¡Madre mía como está el patio trasero de la Europa que alivia sus penas señorías!! No hay escobón que abarque barrer tal cúmulo de barbarie entre Cabo Matxitxaco y el Aizkorri a Mesa de los Tres Reyes, cuyo nombre no acredita su magestuidad aunque quiera así representar tanto a Nafarroa como Aragón o gabachilandia. Entre sabios del escarnio la vanidad envenena. Asalta Pico Aneto toma Mulhacén se encabrita sobre el Teide envistiendo por sorpresa Pico de los Cabrones como restregando el ayer y vuelta a empezar. Los fariseos que asaltaron el Congreso hoy toman la Comunidad de Madrid desquebrajando su identidad. La trampa devasta fulminando principios básicos, lo económico en los parias como en lo humano pal carajo, ciencias y ecología las hacen picadillo como se hizo de la conciencia política que alumbró verdades como puños impulsando a los nadie contra los todo. La civilización se descompone señor Presidente, esta es su España, la de helar el corazón a todos y todas las que la sufren. Qué poco cuesta olvidar lo que significa alimentar al fascismo y qué rápido se impone su cinismo avasallando y hasta insultando con desfachatez cacareando LIBERTAD como quién alaba el trino falangista del franquismo` La Legión como escuadrón de la muerte de la mano de Hitler y Mussolini.

Sociedad alienada la que están fomentando señor Presidente, el capitalismo fija propiedad y autoridad sobre ella aplastando toda resistencia como resultado del patio trasero en el que se cagaron las izquierdas sobre la rama del olvido. Quedó presa la despedida de la era revolucionaria sin saber donde ir, dónde ubicar sus alas el militante lo que de historia y lucha cargaba a sus espaldas. Se remueve la fe perdida, ¿vuelve?, los peceros resaltan ser de súbito amigos incondicionales de los “terroristas” que combatían al dictador, su genocidio su imperialismo su nazismo y su franquismo dependiente de las garras internacionales de la bomba atómica y masacre de Vietnam, o sea, los no conciliadores, pulgas cojoneras incansables molestas contra el encierro en la trastienda interclasista a forma de juntas democráticas contra tuercas y tornillos. Se dieron prisa en taponar todas las salidas, sobre las grietas gas mostaza impidiendo escapatoria, expulsaron lo más revolucionario de sus filas como chacarera del monte perdida ante la asfixia de la peluca de Carrillo, hoy algunos perdidos en el abismo preconizan las consignas del que consideraron terrorista, consignas que repelían como “España” mañana será republicana”, no tanto por lo que dice si no por quién lo decía, la hermandad cristiana evangeliza las fieras, prostituyó todo resquicio hasta no quedar más que el humo de su cigarrillo en boca y aroma a monaguillo, hoy al amparo y consuelo algunas de las sombras que azotaron el vendaval. Tal panorama desolador aportó nuevas sombras ponzoñosas implorando LIBERTAD contra rojos comunistas ateos anarquistas y republicanos ajenos a la conciliación (La mueca política y sindical en pantomima de triunfó se aferró a la quinta columna en redoble de campanas, por su padre el creador y por el propio hijo de Wenceslao Carrillo (que unido al PSOE) dieron paso al GAL cerrando oídos, boca y ojos.

(Atrás quedaba el intento sobre el Valle de Arán) Testigos implacables y hechos históricos memorables van deformándose, guías de lucha materializando principios, unida la clase obrera contra cadenas y condenas supo remontarse desafiando destierros y un exilio en cruce de culturas, nebulosa resplandeciente gigante de sabiduría e inteligencia, espejos a distancia involucrados que rastreo olfateando en mi su existencia. Avanza la economía de los nuevos y viejos ricos, más ricos que nunca, aumentará aún más como milagro de pandemia entre anemias proletarias. A forma de entretenimiento como si de un juego se tratara para mejor caer en la trampa una especie de virgen, a lo Fátima, o del Rocío, se le ha aparecido a los y las madrileñas. Decir no es que diga nada pues nada se puede sostener en lenguaje del vacío entre chascarrillos de escalera que hasta la virgen de la Paloma la han tirado al Manzanares, dicen que por inepta y falsa, a favor de la nueva Santa Isabel la fascista. La han pujado al trono y hasta a la corona sin espinas, dejando en el patio trasero la autoridad de la reina sobre Malasaña, Lavapiés, Chamberí, La Latina, El Madroño y laurel silvestre de La Casa de Campo, cual emperadora en la Almudena madrileña. Todo atado y bien atado, hasta el Papa Paco que vive entre oro, incienso, edredones y sábanas de seda de Holanda, está pensando en beatificarla, ya que son conocidos los milagros entre los pobres en bajada de impuestos PARA QUE PAGAR PAGUE QUIÉN MÁS TIENE. Su atención en cuidados intensivos en las residencias de ancianos de Madrid más humildes es ejemplar ENVIANDO AL REINO DE LOS CIELOS A MILES DE LAS RESIDENCIAS DE MILLONARIOS, con Dios al cielo para que estén calentitos a la diestra del Señor todo poderoso pues en Madrid hace mucho frío en invierno (¿Calefacción? No hay Dios santo que pague tan cara la luz).

Que gobernar gobierna la mediocridad que impera en política no hay duda, cuando política es una carrera destinada al culto capitalista, por lo que la izquierda que se sienta izquierda se va a las trincheras contra el arte y cultura del engaño. En la Comunidad de Madrid más de dos millones de personas han votado directamente fascismo puro y duro. Pero en Galiza el fascismo sacó mayoría absoluta así como en Andalucía, Murcia, en Castilla y su hijo León gobiernan los fascistas de toda la vida su ideología y su historia, en Cantabria también como en el resto del Estado, los gobernantes mayoritariamente son bastantes mediocres, misma frontera por los mismos intereses. Pasando al continente americano, en EEUU, a Trump, le votaron 68 millones y, otro descerebrado, Bolsonaro, en Brasil 47 millones me deja sin palabras. Recuerdo otros resultados electorales fue una hermosa y vibrante primavera del 14 de Abril de 1931; un abril que se extendía sobre la tierra donde los árboles estaban repletos de flores y frutos, balanceados por el sol contra el viento de poniente de la Europa pro-nazi. Cuando la mediática izquierda se proclama sin que nadie la haya conocido hasta ser pujada por las arcas del tesoro y hace política de la derecha lógicamente gana la derecha de toda la vida. Si el gobierno hubiera derogado la reforma laboral, la ley mordaza, las contrarreformas de pensiones y demás ¿Los barrios y pueblos de trabajadores de Madrid hubieran votado en masa a los partidos del Gobierno? (No lo creo). Se trata de conciencia de clase y, desgraciadamente, la gran mayoría del pueblo madrileño y resto de pueblos del Estado atados a su cordón umbilical no la tienen; las campañas de alienación han sido profundas. Es lo que “por enseñanza educacional” ha llegado a cuajar una particular miserable conciencia conservadora en años de farsa transición enraizada en muchos casos de fascista. Por lo que mi pregunta sería: si no votan al bloque de “izquierdas” por hacer políticas de derechas -¿cómo es que votan en masa al fascismo?, ¿acaso no votar la farsa forma parte de la maldición de los dioses?.

Nos encontramos en la antesala del circo parlamentario del espectáculo más decadente y denigrante vence la mediocridad en campaña electoral una vez más. La que florece los ensayos bajo el mismo patrón de querubines. Curten pellejo, van aprendiendo en falsas promesas y poses cómicas sobre platós de televisión para una acústica perfecta en plazas que en otros tiempos fueron tomadas por el pueblo. Año ramificado como almas en pena sobre Madrid, capital del reino y sus secuaces, eje central donde al parecer nació el niño Jesús, ciudad elegida, la que todo lo tiene más grande y al alcance del cielo y a fe que cumplir se cumplió, el cielo se cabreó de tanta barata plegaria, embadurnando nubes de algodón refractario para muestra de los milagros pero el destino quiso que fuera Carrero Blanco, al que el dictador tanto quería, y claro, desataron las negras tormentas sobre el rojo, uy!, que torpeza la mía, creí que la capital del mundo había sido proclamada Gernika, torpe de mí, pero Franco, el gran general del 18 de julio lo dejó todo atadico bien perfilado su objetivo, y claro ante ese poder tan poderoso ganó Madrid. (¡¡ESPAÑA VA BIEN!!). Los resultados de las elecciones en la comunidad madrileña son evidentes no dan lugar a duda “¿España va bien?”. Eso debe ser muy bueno, más que para Madrid, para los que viven de ella que de todo hay al margen de la mafia que tiña su color. Para el y la paria madrileña que trabaja a jornada completa y gana poco más que el alquiler de su apartamento -o está en el paro- lo lleva claro, pero para sus legisladores y regidoressss, puaj, van por el camino trazado con buen pie sólo hay que descifrar sus leyes y sus reyes con sus soldaditos de plomo y sus aislados poblados a la suerte de Dios. Su “función” funcionaria mantiene en pié los intereses de España y su Caudillo, desafía suburbios y chabolas donde los gobiernos autonómicos y alcaldías nada tienen que envidiar, jerarquiza intereses en bien de las arcas que la banca distribuye a los apóstoles que velan por el pueblo como si por nosotros estuvieran haciendo algún favor, y es que no hay nada como saber contratar políticos, no del ser sino del ego, que tanto regenera al capitalismo por el arte del berreo, del hablar sin decir nada para mejor amansar el perreo, ritmo que exige bases mínimas de formación y disposición más allá de llenar sacas y bolsillos. De la “función” funcionaria sus apóstoles hacen vista gorda a la corrupción como a las condiciones de clase trabajadora y guerras en el mundo de la industria capitalista internacional; la “nueva” potencia multimillonaria farmacéutica liberará soldados, se trata de matar no de morir en ellas, fabricará ungüentos para sus heridas e impondrán otras guerras a destajo.

No es que los políticos madrileños, castellanos, Paisos Catalans, Euskal Herria, galegos o andaluces entre otros desde el fin de la II República, sean duchos en la materia, ni tan ilustrados incluso haberlos haylos torpes en la dialéctica, analfabetos en principios sin saber donde se encuentra ni diestra ni siniestra, lagrimoso resulta no se si de risa o pena que dan incluso en el arte de la oratoria, incultos en historia no digamos, de la dramática profunda de Valle-Inclán o Lorca y más nombres ni te cuento, ñoooo, pues a falsos y mentirosos no hay quien les gane sin ni siquiera leen lo que han escrito éstos, pues la mayoría de esos cultos inmortales, escritores, poetas, filósofos, o científicos ensalzan armas en sus obras contra el monstruo, y a favor de la revolución de octubre y caña al capitalismo, imperialismo, fascismo, reyes y papanatas pues de vividores sin escrúpulos anda el ruedo ibérico hasta la cima de ladrones, aparte de la monarquía hasta el más vulgar y mediocre alcalde, uf!!! Pero lo de él, y ella, quiero decir, Almeida e Isabel Ayuso, Alcalde y Presidenta de la Comunidad de Madrid` clama D` Madrid al cielo, eneeee!!! Los dioses de las nubes de algodón hasta han decidido enviar una comisión para investigar si son producto de un maleficio del anarquista Buenaventura Durruti, o sea que, ya te digo!!! No, no es que yo pretenda que sean ilustrados como lo fue el profesor Tierno Galván (pues a pesar de conciliador cuanto menos saber sabía hasta interpretar las artes al vuelo y canto de las aves pues imaginación y mandato enriquecía en imagen cuanto menos). Está claro que donde no hay, nada se puede sacar, pues eso, que el problema no es sólo para los madrileños, el problema es que son dos elementos fascistas ejercitando el fascismo día a día y eso debería tener otro calibre.

NOTA

La elección de presidentes en Madrid para ser o presumir de tan hidalga ciudad da que pensar. La primera fue Esperanza Agirre: cuanta “dignidad hay en ella”, además de mentirosa convulsiva presunta prevaricadora y ladrona envuelta en miles de chanchullos a cual más sucio. Tras ella llegó Ignacio González: el prota del Caso Lezo que le llevó a prisión por delitos de organización criminal prevaricación, malversación, cohecho, blanqueo, fraude y falsificación documental. La siguiente fue Cristina Cifuentes: se definió a sí misma como republicana, agnóstica, a favor del matrimonio homosexual y algo así como concienciada con la regulación de varios puntos acerca del aborto, o sea, roja, muy roja su periodo de presidencia –entre junio de 2015 y abril de 2018– acabó con polémica y posteriormente con la imputación judicial acerca de la falsificación de las actas del TFM de su Máster en Derecho Autonómico, y por ser pillada con las manos en la masa, mejor dicho con las manos en unas cremas que no pretendía pagar en un supermercado justo cuando mejores se encontraban sus arcas personales; perfil convulsivo, ejemplo de educación, rojerío y de no se cuantas más cosas que dice “acredita”. Tras su dimisión forzada ponen a Ángel Garrido: solo estuvo un año, se mosqueó con los suyos y se pasó a Ciudadanos y olé, viva la Legión ciudadana!!! Hora de Isabel Ayuso: agüita… Consigue la Presidencia gracias al apoyo de Ciudadanos y de VOX, casi nada!!! Y, ahí sigue, otra bailarina convulsiva dando vueltas y más vueltas con el fondo musical ¡¡Españaaaaa no hay más que una!! La diva del Cuplé debía estar procesada como mínimo por homicidio imprudente (negligencia criminal). El homicidio culposo o imprudente se encuentra enmarcado en el artículo 142, del Código Penal de la siguiente forma (1. El que por imprudencia grave causare la muerte de otro, será castigado, como reo de homicidio imprudente, con la pena de prisión de uno a cuatro años”, y por malversación de fondos públicos). Se ha hecho “experta en comunicación”, gusta su convulsión a los medios afines a su ideología que gustosos le bailan el agua y doran la píldora favoreciendo sus shows mediáticos afanándola como snob del buen vivir actuar y respirar en casta real, eclipsando a todxs profesionales políticos del bien de la nación y patria no hay más que una ¡¡Viva Franco!! ¡¡Vivan los Emiratos Árabes que acogen al Rey emérito de la persecución comunista del ácrata y del maqui!! No solo salvó la Navidad, salvó el honor de España, porque Madrid es España una, invencible escuadrón de la armada grande y felicísima sobre su España libre de la izquierda fusilada. Sobre Madrid mandó colocar kilómetros de lucecitas con el diseño de la banderita ¡¡Todo por la Patria!!.

Isabel Ayuso niega ante los medios que la contaminación provoque muertes y hasta se ofende cuando oye la palabra ‘contrato-basura’ (por su nombre), ya que según la snob de la élite política <<No hay que llamarles así porque “ofende” a los que quisieran tenerlos>>. No hay duda para quien no quiera cerrar los ojos ni mirar para otro lado que la gestión del desarrollo de la pandemia en la Comunidad de Madrid ha sido y es vergonzosa y criminal, ha hecho graves estragos en política, ha resucitado una vez más al finado dictador que morir no quiere, cierran barrios obreros y los abren para que VOX bostece su patria acaudillada mientras en los de la burguesía se celebraban fiestas y manifestaciones ultrafascistas. Defiende como inversión para la salud “un hospital fantasma” como propaganda de campaña en la feria de muestras (IFEMA) con fiesta y aglomeración sin medidas de seguridad y cientos de sanitarios que trabajaron en el pabellón fueron despedidos. La “lideresa” defendió que Telepizza y Rodilla elaborarán el menú para los niños y niñas más vulnerables de la región con el argumento de que “¡¡A ellos les encanta!!”. Para Isabel Ayuso, la pandemia, es como bailar la jota a la virgen de Los Dolores pues la vida es un carnaval que nos dio Dios, para salvarnos. Explicó la “experta en comunicación” que la letra ‘d’ de Covid-19, se refiere a diciembre porque el virus estaba desde diciembre de 2019 campando a sus anchas por todas partes. Horas después, en una videoconferencia sobre liderazgo arropada por el bigote del führer Aznar, declara que el coronavirus tiene algo que: <<Nos asemeja en cuanto a su virulencia en el organismo a personas de Ecuador, Chile, Colombia… Es algo curioso que genéticamente nos ha unido mucho>>. (¡Como anda el patio trasero de su España señor Presidente!!!). Cerrando Ayuso su intervención con una reflexión sobre “crisis sanitaria” declara: <<¡¡Esto ha sido lo peor y lo mejor que me ha pasado en la vida. La vida hay que vivirla con dificultad para que tenga sentido!!>>. ¿O sea que cuanto peor para todxs, a ella el Covid-19, la favorece como a las grandes empresas farmacéuticas?

En marzo dijo que había contraído el virus, se lo quitó estilo Trump, como si no quiere la cosa, yéndose a vivir a un apartamento de lujo de un peluchín mafiosin llamado Kike Sarasola dueño de la cadena Room Mate, quien aseguró que la Presidenta pagará la suite a 2.400 euros al mes (precio de amiga) pero casi al mismo tiempo que Ayuso se excusaba, se publica en Portal de Contratación de la Comunidad, la adjudicación al empresario Kike Sarasola de la prestación de servicios socio-sanitarios por más de 560.000 €. (LAPIDAR DINERO PÚBLICO EN BENEFICIO DE SUS AMIGOS EMPRESARIOS, GENEROSOS CON ELLA) Es una constante desde que llegó al poder como los contratos a dedo de la puesta a punto y mantenimiento del hospital de campaña en IFEMA, de la construcción y todo el montaje y mantenimiento del “Hospital fantasma” para pandemias Isabel Zendal, sin quirófanos, puertas, paredes, baños cerca de las camas; ese fantasmita iba a costar 50 millones de €, y ya va por 150, el que más parece un pabellón de heridos de la I Guerra Mundial en primeros auxilios de la Cruz Roja (Hospital que se inauguró sin personal sanitario). Más 30.000 personas que vivían en residencias de mayores y centros residenciales de servicios sociales han fallecido de coronavirus en el Estado. Estos datos oficiales señalan que la crisis de la COVID-19, no ha afectado por igual a la mortalidad en residencias de todas las comunidades: en Madrid han fallecido el 17% de los residentes, el 14% en Castilla-La Mancha y el 11% en Castilla, León y Extremadura. Madrid encabeza los muertos en residencias; la alta mortalidad en la Comunidad, se debe a que había órdenes expresas de no derivar ancianos a los hospitales, dando prioridad a personas menores de 60 años “para salvarles la vida”. Pero no solo murieron abandonados en las residencias igualmente muchísimos de los que nunca sabremos lo hicieron en sus casas abandonados por la sanidad pública. Desde que empezó la pandemia las cadenas de TV privadas y estatales no dejan de dar el coñazo como en época de Franco, sólo existe Europa, EEUU, Madrid, y el acoso sobre la vacuna, a ser posible ni de Cuba ni Rusia ni China sino de EUROPA hasta la sopa, como el Madrid de la Isabel Ayuso y su “gran nevada” que paralizó durante días ¿solo Madrid?, según los medios parece que sí, y ella sin enterarse; 200 consejeros y, ninguno le aconsejó del tiempo?. La política de Madrid y su TVE, recuerdan la nausea.

PD.

Del monaguillo de la falange, el tal Almeida, diré que desde que llegó a la alcaldía lo único que hace es cobrar el sueldo mínimo de 104.000 €, eso oficialmente, además de quitar placas, monumentos y murales de lo poco republicano que existe en Madrid. Hubo otro Almeida por los años 50, ese se llamaba Juan y era cubano, fue comandante de la Revolución y compositor musical. Un día llegó desde México junto a un puñado de compañeros en el Granma para luchar contra la tiranía de Batista, antes fue de los que asaltaron el cuartel de Moncada. Junto a Fidel, el Che y el pueblo cubano avanzaron desde Sierra Maestra hasta el triunfo total en La Habana el 1 de enero de 1961. Les gritó a los esbirros de Batista ¡¡Aquí no se rinde nadie!!.

Maité Campillo (actriz y directora d` Teatro Indoamericano Hatuey)