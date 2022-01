–

De parte de Terraindomite January 31, 2022

David B. Gosselin, Traductor y lingüista residente en Montreal.

[鈥 A pesar de la abundancia de thrillers de 鈥渆sp铆as鈥 de Hollywood y de las representaciones caricaturescas de las agencias de inteligencia angloamericanas como el MI6 y la CIA protegiendo a los ciudadanos, salvando al mundo o controlando a uno de sus propios elementos 鈥渞ebeldes鈥, la naturaleza y el alcance de las aut茅nticas Psyops (Operaciones Psicol贸gicas) de las agencias de inteligencia rara vez se exploran. Aunque abundan las teor铆as conspirativas, pueden ser ciertas o no. Por otra parte, las Psyops y lo que el exagente del KGB Yuri Bezmenov denomin贸 鈥subversi贸n ideol贸gica鈥 son muy reales, pero rara vez se discuten de manera adecuada.

Esto es especialmente cierto si tenemos en cuenta c贸mo se han utilizado los 煤ltimos 鈥渃onocimientos sobre el comportamiento鈥 de los campos de la psicolog铆a social y la ciencia del comportamiento en el mundo occidental durante los 煤ltimos dos a帽os. Bajo los auspicios de la lucha contra un virus con una tasa de supervivencia del 99%, la poblaci贸n ha sido bombardeada con una agresiva combinaci贸n de 鈥減rogramaci贸n neuroling眉铆stica鈥, 鈥渆mpujoncitos鈥 y 鈥渃onjuros鈥 mediante comunicados p煤blicos. Como seguiremos demostrando, todas estas t茅cnicas, de una forma u otra, han sido dise帽adas para dirigirse a lo que los ingenieros sociales llaman 鈥渕otivaciones autom谩ticas鈥, es decir, a nuestras mentes inconscientes (o preconscientes).

Como comentamos en otro art铆culo anterior, muchos han observado c贸mo una parte importante de la poblaci贸n parece estar bajo un 鈥渉echizo鈥. Estos hechizos han convertido los intentos de discusi贸n honesta y racional entre amigos, familiares y compa帽eros de trabajo en ejercicios in煤tiles. Nada de esto es casualidad. Los comunicados p煤blicos y los altos funcionarios del gobierno han estado utilizando los 煤ltimos conocimientos de 鈥淧rogramaci贸n neuroling眉铆stica鈥 (PNL), expuestos por primera vez en un libro llamado La Estructura de la Magia de John Grinder y Richard Bandler, junto con la 鈥Teor铆a del Empujoncito鈥 para cambiar activamente los pensamientos y el comportamiento de las personas sin su conocimiento o consentimiento consciente. Como mostraremos, esta nueva era de guerra del trance e hipnosis masiva ha sido encabezada por los Cinco Ojos, comenzando en 2010 con el establecimiento del Equipo de An谩lisis del Comportamiento (Behavioural Insights Team) por parte de altas esferas de la 茅lite pol铆tica del Reino Unido.



Entran los Magos

Antes de sumergirnos en los libros de hechizos y en los medios para revertirlos, recapitulemos brevemente la historia de la PNL y el uso de lo que sus creadores consideran las cualidades 鈥渕谩gicas鈥 del lenguaje, as铆 como los or铆genes de la 鈥淭eor铆a del Empujoncito鈥 (desarrollada por primera vez por Cass Sunstein, de la Administraci贸n Obama, y el economista conductual Richard Thaler). Por un lado, las t茅cnicas de la PNL se desarrollaron como un sistema formal para transformar el 鈥渕etamodelo鈥 del mundo de un paciente, es decir, sus mapas de la realidad formados ling眉铆sticamente. Los profesionales de la PNL han destacado a menudo las cualidades m谩gicas del lenguaje, que en las manos adecuadas, dan la capacidad de transformar los mapas ling眉铆sticos de las personas y 鈥渞eencuadrar鈥 su realidad. En los 煤ltimos tiempos, este trabajo se ha combinado con la 鈥淭eor铆a del Empujoncito鈥, que utiliza los 煤ltimos conocimientos de vanguardia de la ciencia del comportamiento y la psicolog铆a social para dirigir directamente y de forma sutil las mentes inconscientes de las personas sin necesidad de sus 鈥減rocesos reflexivos鈥, es decir, la mente consciente.

El primer libro de hechizos que expone sistem谩ticamente estas ideas y su aplicaci贸n por parte de los gobiernos fue el documento MindSpace de 2010 del Instituto para el Gobierno del Reino Unido. El Instituto para el Gobierno del Reino Unido se describe a s铆 mismo como 鈥渆l principal grupo de reflexi贸n que trabaja para que el gobierno sea m谩s eficaz鈥. A ra铆z del documento MindSpace y de su nuevo enfoque sobre la modificaci贸n contundente y 鈥渞entable鈥 del comportamiento, se cre贸 el Equipo de An谩lisis del Comportamiento (Behavioural Insights Team o BIT) como nuevo nodo de guerra psicol贸gica en los pa铆ses de los Cinco Ojos, es decir, Australia, Canad谩, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Gran Breta帽a.

La idea del 鈥渆mpuj贸n鈥 fue expuesta por primera vez por Cass Sunstein y Richard Thaler en un libro de 2008 titulado Empuj贸n: Mejorar las decisiones sobre salud, riqueza y felicidad (Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness). Cass Sunstein est谩 considerado como uno de los juristas m谩s citados de los 煤ltimos tiempos. Durante su etapa en la administraci贸n Obama, Sunstein estuvo en el centro de ofensiva contra las 鈥渢eor铆as de la conspiraci贸n鈥 y los 鈥渞iesgos reales鈥 que supon铆an para los gobiernos y sus 鈥減ol铆ticas antiterroristas鈥.

En un documento de 2008 escrito por Cass Sunstein y Adrian Vermeule, los autores escriben:

鈥溾 la existencia de teor铆as conspirativas tanto nacionales como extranjeras, sugerimos, no es un asunto trivial, ya que plantea riesgos reales para las pol铆ticas antiterroristas del gobierno, cualesquiera que sean estas 煤ltimas鈥.

A continuaci贸n, enumeraron varias medidas que los organismos gubernamentales podr铆an adoptar para contrarrestar la creciente amenaza de las teor铆as conspirativas:

鈥淓l gobierno podr铆a prohibir las teor铆as de la conspiraci贸n鈥. 鈥淓l gobierno podr铆a imponer alg煤n tipo de impuesto, financiero o de otro tipo, a los que difundan esas teor铆as鈥. El gobierno podr铆a participar en el discurso contrario, reuniendo argumentos para desacreditar las teor铆as de la conspiraci贸n鈥. 鈥淓l gobierno podr铆a contratar formalmente a partes privadas cre铆bles para que se dediquen a contrarrestar el discurso鈥. 鈥淓l gobierno podr铆a entablar una comunicaci贸n informal con dichas partes, anim谩ndolas a ayudar鈥.

Por tanto, Sunstein y sus cohortes han sido responsables de enmarcar las teor铆as de la conspiraci贸n como amenazas existenciales para la democracia y la lucha contra el terrorismo, haciendo un uso muy cuidadoso de las pr谩cticas del empuj贸n y la PNL para crear poderosas disonancias cognitivas en las mentes de cualquiera que se dedique a pensar mal. Hoy en d铆a, pr谩cticamente todas las cuestiones importantes de pol铆tica p煤blica han sido 鈥渞eformuladas鈥 para empujar a la gente a tomar inconscientemente decisiones que transforman radicalmente no s贸lo sus vidas, sino la propia composici贸n de la sociedad. Sunstein trabaja ahora en el Departamento de Seguridad Nacional de la administraci贸n Biden.

Tras el trabajo de Sunstein y Thaler sobre el empujoncito, estas ideas fueron recogidas y encabezadas por las altas esferas de la clase pol铆tica brit谩nica. El Equipo de An谩lisis del Comportamiento (BIT), que elabor贸 el documento MindSpace y sus secuelas, fue creado cuando el partido conservador brit谩nico asumi贸 el poder, con George Osborne al frente de las finanzas como nuevo ministro de Hacienda. En sus propias palabras, el BIT describe su historia en un informe de 2018 sobre el Gobierno del Comportamiento de la siguiente manera:

El BIT se cre贸 en el n煤mero 10 de Downing Street en 2010 como la primera instituci贸n gubernamental del mundo dedicada a la aplicaci贸n de las ciencias del comportamiento a la pol铆tica.

Seg煤n el propio sitio web del BIT, es 鈥減ropiedad conjunta de la Oficina del Gabinete del Reino Unido, la organizaci贸n ben茅fica de innovaci贸n Nesta y empleados de BI鈥. No es sorprendente que la Oficina del Gabinete del Reino Unido sea la misma instituci贸n que encarg贸 MindSpace varios a帽os antes.

En sus propias palabras, el BIT describe su red de cient铆ficos del comportamiento de la siguiente manera:

鈥淣uestro panel internacional de afiliados acad茅micos l铆deres en el mundo incluye al profesor Richard Thaler, ganador del Premio Nobel de Econom铆a de 2017, y a Theresa Marteau, directora de la Unidad de Investigaci贸n sobre Comportamiento y Salud de la Universidad de Cambridge. Tambi茅n tenemos una asociaci贸n formal con el Grupo de An谩lisis del Comportamiento (Behavioral Insights Group, BIG) de la Universidad de Harvard y estrechas relaciones con varias universidades, como Harvard, Oxford, Cambridge, UCL y la Universidad de Pensilvania[1]鈥.

En una reuni贸n de la Sociedad Fabiana en 2009, Ed Miliband, del Partido Laborista brit谩nico, hizo las siguientes observaciones sobre el 鈥淓mpujoncito鈥:

鈥淩ecuerden algo llamado Empujoncito. Estuvo muy de moda en The Guardian durante unos meses antes de la crisis financiera. El Empujoncito se refer铆a a no necesitar realmente al Estado para hacer grandes cosas. S贸lo se necesitan algunos incentivos aqu铆 y all谩. La gente ya no habla mucho de Empujoncito[2]鈥.

En un art铆culo del 8 de abril de 2009, The Guardian hac铆a referencia a George Osborne, ministro de Hacienda, hablando de la importancia del 鈥淓mpuj贸n鈥:

鈥淥sborne dijo que el pensamiento del Empuj贸n era relevante para la crisis bancaria porque, a diferencia de los economistas convencionales, Thaler y Sunstein aceptan que la gente act煤a de forma irracional y la reforma bancaria tiene que basarse en la aceptaci贸n de que los mercados tambi茅n son irracionales鈥.

Poco despu茅s de su creaci贸n, el BIT pas贸 a convertirse en la principal instituci贸n que da forma a los mensajes p煤blicos en todo el mundo occidental, con oficinas convenientemente situadas en todos los pa铆ses de los Cinco Ojos. Con esta breve historia, adentr茅monos ahora en los 鈥渓ibros de hechizos鈥 que utilizan los aprendices de brujo del siglo XXI.

La estructura de la magia

En conjunto, las t茅cnicas de la PNL y el Empujoncito pueden considerarse, con raz贸n, una nueva forma h铆brida de 鈥済uerra del trance鈥. Puede compararse con 茅pocas anteriores de guerra psicol贸gica, pero tambi茅n puede verse como algo muy distinto en el sentido de que se ha alcanzado un nuevo grado de precisi贸n cient铆fica en la 煤ltima d茅cada.

Llegados a este punto, debemos afirmar que nada de esto es nuevo. Como observ贸 el propio Bertrand Russell, descendiente de una de las l铆neas imperiales m谩s antiguas de 鈥渟angre azul鈥 hereditaria de Gran Breta帽a, los trucos y t茅cnicas de la psicolog铆a de masas han existido desde hace tiempo:

鈥淐reo que el tema que tendr谩 m谩s importancia pol铆tica es la psicolog铆a de masas. La psicolog铆a de masas es, cient铆ficamente hablando, un estudio no muy avanzado, y hasta ahora sus profesores no han estado en las universidades: han sido publicistas, pol铆ticos y, sobre todo, dictadores. Este estudio es inmensamente 煤til para los hombres pr谩cticos, ya sea que deseen enriquecerse o adquirir el gobierno. Por supuesto, como ciencia, se basa en la psicolog铆a individual, pero hasta ahora ha empleado m茅todos de aplicaci贸n que se basaban en una especie de sentido com煤n intuitivo. Su importancia ha aumentado enormemente con el desarrollo de los m茅todos modernos de propaganda. De ellos, el m谩s influyente es el que se llama 鈥榚ducaci贸n鈥. La religi贸n desempe帽a un papel, aunque cada vez menor; la prensa, el cine y la radio desempe帽an un papel cada vez mayor.鈥 Bertrand Russell, El impacto de la ciencia en la sociedad (1951).

Lo que estamos viendo ahora es la culminaci贸n de un proceso de control psicol贸gico de masas que dura un siglo. Esta nueva precisi贸n explica la cualidad de hechizo que parece haber embelesado a tanta gente, a menudo incluso a ciudadanos muy educados o bienintencionados, incluidos m茅dicos, profesores, agentes de la ley, etc. Sin embargo, las estructuras de estos 鈥渉echizos鈥, m谩s que ser m谩gicas, se deben a la precisi贸n cient铆fica de las ciencias del comportamiento y la psicolog铆a social. A diferencia de las formas m谩s tradicionales y anteriores de informaci贸n y guerra psicol贸gica, que utilizaban ciertas pr谩cticas de manipulaci贸n de 鈥済rupos鈥, mensajes subliminales, etc., el nuevo 鈥渕odelo de contexto鈥 elaborado en el MindSpace de la Oficina del Gabinete del Reino Unido adopta un enfoque diferente. En lugar de limitarse a dar a la gente informaci贸n falsa o confusa per se, o de intentar influir en sus mentes y facultades conscientes, se trata de dirigir directamente sus mentes inconscientes utilizando el lenguaje 鈥渕谩gico鈥 de la PNL, el 鈥淓mpujoncito鈥 inconsciente y los 鈥渃onjuros鈥 mediente comunicados p煤blicos que inducen al trance. La base de estos conceptos y su aplicaci贸n se encuentran en el trabajo pionero de John Grinder y Richard Bandler, que formularon en La estructura de la magia I y II. Incluso entre los cap铆tulos de La Estructura de la Magia I, se pueden encontrar t铆tulos como 鈥淐onvertirse en aprendiz de brujo 鈥測 鈥淓l encantamiento final鈥.

En resumen, la investigaci贸n inicial de Grinder y Bandler puede resumirse de la siguiente manera. Los pioneros de la Programaci贸n Neuroling眉铆stica (PNL) hab铆an observado los resultados aparentemente m谩gicos de terapeutas muy eficaces y poderosos como Virginia Satir, Fritz Perls y otros. Estos terapeutas ten铆an una capacidad tan poderosa para efectuar cambios fundamentales en las identidades y comportamientos de sus pacientes que Bandler y Grinder trataron de modelar c贸mo sus enfoques intuitivos les permit铆an efectuar transformaciones tan profundas y 鈥渕谩gicas鈥. La PNL se convirti贸 en una versi贸n formalizada y sofisticada de los muchos conocimientos intuitivos practicados por estos 鈥渁prendices de brujo鈥 terap茅uticos.

40 a帽os despu茅s, con la incorporaci贸n de la 鈥淭eor铆a del Empuj贸n鈥, hemos entrado en la era de la 鈥済uerra del trance鈥. En t茅rminos m谩s sencillos, podemos observar que la gente experimenta el trance de diversas maneras a lo largo de la vida cotidiana, desde conducir un coche, caminar, hacer ejercicio, todas estas actividades implican 鈥減rocesos autom谩ticos鈥, que no tienen que ser dirigidos conscientemente. En la guerra del trance, los ingenieros sociales tienen la capacidad de desencadenar y dirigir directamente los diversos procesos autom谩ticos que se dan en los estados de trance sin el conocimiento o el consentimiento consciente de las personas. Estas t茅cnicas implican el uso de t茅cnicas de 鈥渆ncuadre鈥 de la PNL, apuntando a los 鈥渧alores predeterminados鈥 naturales en el proceso de toma de decisiones del ser humano, utilizando 鈥減istas鈥, 鈥渃ebados鈥, aprovechando la autoridad y los muchos 鈥渁tajos鈥 que toma la mente cuando se enfrenta a diversas opciones. El prop贸sito de este art铆culo es permitir que la gente ponga un nombre a todas estas t茅cnicas que inducen al trance y nombrar los 鈥渕arcos鈥 utilizados por los comunicados p煤blicos mediante los cuales incluso los profanos pueden llegar a ser capaces de romper los hechizos y revertir los conjuros, casi tan m谩gicamente como fueron lanzados inicialmente.

Abriendo los libros de hechizos

En las manos adecuadas, el lenguaje puede tener un poder m谩gico. Quienes tienen una gran capacidad intuitiva para saber qu茅 decir, en el momento justo, pueden tener un inmenso poder sobre los dem谩s, especialmente cuando 茅stos no son conscientes del tipo de 鈥渉echizo鈥 que se est谩 lanzando. Utilizando diferentes tipos de lenguaje, las personas pueden enmarcar sus historias, sus vidas y los problemas a los que se enfrentan de formas muy diferentes. Por tanto, un lenguaje cuidadosamente seleccionado tiene la capacidad de dar forma a nuestras apreciaciones conscientes e inconscientes de la realidad de las maneras m谩s profundas.

En este sentido, los profesionales de la PNL identifican nuestra principal interfaz con la realidad como nuestros mapas ling眉铆sticos. Estos mapas se formalizan (aunque sea mal o bien) a lo largo de la infancia y la edad adulta. Utilizamos estos mapas independientemente de que seamos capaces de describirlos conscientemente. Desde un punto de vista positivo, la PNL nos permite investigar c贸mo se forman o malforman estos mapas, c贸mo describimos las situaciones, los acontecimientos, nuestros sentimientos, y c贸mo todas estas cosas pueden ser distorsionadas, generalizadas o eliminadas, dependiendo de las formaciones iniciales de los mapas. En t茅rminos sencillos, los profesionales de la PNL identifican tres formas principales en las que nuestros mapas ling眉铆sticos se 鈥渕alforman鈥: supresiones, distorsiones y generalizaciones. Una sola supresi贸n o generalizaci贸n de una experiencia puede alterar fundamentalmente nuestros mapas de la realidad para todos los tiempos futuros; estos mapas transformar谩n entonces la forma en que respondemos y actuamos en el mundo real en cualquier momento.

Tal vez hayamos generalizado ciertas experiencias de la primera infancia y sigamos conservando un tipo particular de lenguaje y prejuicios, que utilizamos indiscriminadamente, independientemente de que las nuevas experiencias coincidan realmente. En cualquier caso, estos mapas refuerzan ciertos prejuicios. Puede que hayamos borrado informaci贸n crucial de nuestras descripciones de experiencias pasadas, lo que imposibilita nuevas respuestas m谩s matizadas y adaptativas a futuras experiencias similares. Es posible que sigamos distorsionando nuestra aprehensi贸n de la realidad, y en consecuencia nuestros sentimientos y pensamientos, hasta que volvamos a revisar estos mapas e identifiquemos las partes empobrecidas.

Hoy en d铆a, redefinir los mapas ling眉铆sticos de la poblaci贸n mediante 鈥渃onjuros鈥 de mensajes p煤blicos se ha convertido en la 鈥渘ueva normalidad鈥. Desde 鈥渞eimaginar la polic铆a鈥 hasta 鈥渄os semanas para aplanar la curva鈥 y 鈥減roteger a los seres queridos鈥 de un virus con una tasa de supervivencia del 99%, estos conjuros han sido amplificados por los medios de comunicaci贸n de masas las 24 horas del d铆a, y luego reforzados por una serie de se帽ales, anclajes y otros empujoncitos.

Como se mencion贸, el primer libro de hechizos fue el documento MindSpace del Instituto de Gobierno del Reino Unido de 2010, que examinamos en 鈥MindsSpace, Psyops y Guerra Cognitiva: Ganando la batalla por la mente鈥. Desde entonces, ha habido dos secuelas: EAST (2012) y Gobierno del Comportamiento (2018). Estos manuales, quiz谩s m谩s que cualquier otra cosa, dejan en claro las 鈥渆structuras de la magia鈥 que subyacen en los comunicados p煤blicos. Sin estas t茅cnicas, las transformaciones radicales que han tenido lugar en todo el mundo occidental probablemente nunca habr铆an sido posibles. Ahora que los cient铆ficos del comportamiento y los ingenieros sociales hablan de ir 鈥渕谩s all谩 del empujoncito鈥 para dar forma a las respuestas a la crisis financiera, al medio ambiente, a la sanidad, a la educaci贸n y a la legislaci贸n, es hora de que los ciudadanos entiendan exactamente c贸mo estos 鈥淓mpujadores鈥 y los magos de la PNL no s贸lo est谩n elaborando los hechizos actuales, sino tambi茅n los futuros.

enmarcar las cuestiones pol铆ticas y la realidad desde el punto de vista de las 鈥渕otivaciones autom谩ticas鈥, en lugar del enfoque 鈥渢radicional鈥 de proporcionar a las personas informaci贸n y permitirles tomar decisiones conscientes, representaba una nueva capacidad de vanguardia para modificar fundamentalmente el comportamiento humano:

鈥淎 grandes rasgos, hay dos formas de pensar en el cambio del comportamiento. La primera se basa en influir en lo que la gente piensa conscientemente. Podr铆amos llamarlo el modelo 鈥渞acional鈥 o 鈥渃ognitivo鈥. La mayor铆a de las intervenciones tradicionales en materia de pol铆ticas p煤blicas siguen este camino, y es el modelo est谩ndar en econom铆a. Se parte de la base de que los ciudadanos y los consumidores analizar谩n las diversas informaciones de los pol铆ticos, los gobiernos y los mercados, los numerosos incentivos que se nos ofrecen y actuar谩n de forma que reflejen sus mejores intereses (como quiera que definan sus mejores intereses o, de forma m谩s paternalista, como los definan los responsables pol铆ticos). El modelo opuesto de cambio del comportamiento se centra en los procesos m谩s autom谩ticos de juicio e influencia, lo que Robert Cialdini denomina procesos mentales 鈥渃lic, zumbido鈥. Esto desplaza el foco de atenci贸n de los hechos y la informaci贸n hacia la alteraci贸n del contexto en el que las personas act煤an. Podr铆amos llamarlo el modelo de 鈥渃ontexto鈥 del cambio del comportamiento. El modelo de contexto reconoce que las personas son a veces aparentemente irracionales e incoherentes en sus elecciones, a menudo porque est谩n influidas por factores del entorno. Por ello, se centra m谩s en 鈥渃ambiar el comportamiento sin cambiar la mente鈥. Esta v铆a ha recibido bastante menos atenci贸n por parte de los investigadores y los responsables pol铆ticos鈥. MindSpace, p谩gina 14.

Comprender la distinci贸n fundamental entre los medios tradicionales de comunicaci贸n p煤blica y el 鈥渕odelo de contexto鈥 resulta crucial para entender c贸mo se pueden neutralizar eficazmente estas nuevas formas de propaganda, 鈥済uerra del trance鈥 e hipnosis masiva. MindSpace incluso destaca espec铆ficamente lo que considera el fracaso de los intentos anteriores de los gobiernos de hacer pol铆tica bajo el supuesto de que se pod铆a confiar en que la gente tomar铆a las decisiones 鈥渞acionales鈥 correctas:

鈥淗erramientas como los incentivos y la informaci贸n pretenden cambiar el comportamiento 鈥榗ambiando las mentes鈥. Si proporcionamos palos y zanahorias junto con informaci贸n precisa la gente sopesar谩 los costes y beneficios revisados de sus acciones y responder谩 en consecuencia. Desgraciadamente, la evidencia sugiere que la gente no siempre responde de esta manera 鈥榩erfectamente racional鈥. En cambio, los enfoques basados en el 鈥榗ambio de contexto鈥 (el entorno en el que tomamos decisiones y respondemos a las se帽ales) tienen el potencial de provocar cambios significativos en el comportamiento a un coste relativamente bajo鈥.

El prop贸sito de MindSpace era ense帽ar a los responsables pol铆ticos de alto nivel a elaborar mensajes que pudieran aprovechar todo el poder de 鈥渆mpujar鈥 las 鈥渕otivaciones autom谩ticas鈥 de la gente, para dirigir a la poblaci贸n en la direcci贸n pol铆tica deseada sin requerir el conocimiento y el consentimiento conscientes. Desde 鈥渄os semanas para aplanar la curva鈥 hasta 鈥渓os beneficios son mayores que los riesgos鈥, los mensajes p煤blicos en general han sido incrustados con 鈥渆mpujones鈥 que mueven la mente inconsciente en la direcci贸n deseada.

Por ejemplo, la mayor铆a de los medios de comunicaci贸n dominantes han enmarcado los titulares utilizando frases como 鈥渟eg煤n la investigaci贸n鈥 y 鈥渓os cient铆ficos dicen鈥. Sin embargo, a pesar de llevar un velo cient铆fico, no se trata de afirmaciones cient铆ficas, sino de apelaciones al pensamiento de grupo; las afirmaciones est谩n dise帽adas para aprovechar nuestra percepci贸n de autoridad y hacer que nuestra mente tome un 鈥渁tajo鈥 mental. La investigaci贸n sobre este trabajo fue realizada por Michael Cialdini, el autor de Influencia. Cialdini explic贸 c贸mo la percepci贸n de la autoridad puede ser una poderosa influencia en el comportamiento porque la autoridad suele percibirse como un atajo mental para las personas.

Por ejemplo, vamos al m茅dico y seguimos sus consejos porque ha estudiado medicina y ha recibido muchos a帽os de instrucci贸n formal. Por eso, seg煤n la investigaci贸n de Cialdini, hacer que los fisioterapeutas coloquen todos sus t铆tulos, premios y diplomas en las paredes de su consulta aument贸 en un 30% el cumplimiento de los reg铆menes de ejercicio recomendados a los pacientes. As铆 pues, aprovechar la apariencia de autoridad a ojos de la poblaci贸n se convierte en un factor clave para 鈥渆mpujarlos鈥 a tomar un 鈥渁tajo鈥 mental cuando se enfrentan a problemas complejos y multifac茅ticos. Podemos verlo con el repentino aumento del uso de frases simplistas como 鈥渟eg煤n los expertos鈥, 鈥渓os cient铆ficos dicen鈥, 鈥渓a investigaci贸n dice鈥, para aumentar la autoridad percibida de una fuente o 鈥渕ensajero鈥, sin hablar en absoluto de la verdad o la validez de los hallazgos.

Las recomendaciones de un m茅dico o cient铆fico son un 鈥渁tajo鈥. Sin embargo, cualquiera que haya escuchado alguna vez a varios m茅dicos diferentes diagnosticando un problema de salud o recomendando varios tratamientos, probablemente encontrar谩 que las opiniones individuales de los m茅dicos pueden variar mucho, especialmente cuando se trata de tratamientos nuevos y experimentales.

Sin embargo, la mente inconsciente toma muchos 鈥渁tajos鈥 y tiene muchos 鈥渄efectos鈥. La segunda influencia de la lista de comprobaci贸n de MindSpace son los 鈥渋ncentivos鈥. La lista de comprobaci贸n describe los incentivos de la siguiente manera: 鈥渘uestras respuestas a los incentivos est谩n moldeadas por atajos mentales predecibles, como evitar fuertemente las p茅rdidas鈥.

En la p谩gina 20 de MindSpace, los autores describen esta poderosa influencia del comportamiento (鈥渓as p茅rdidas son mayores que las ganancias鈥) de la siguiente manera:

鈥淣os disgustan m谩s las p茅rdidas que las ganancias de una cantidad equivalente. La mayor铆a de los planes de incentivos actuales ofrecen recompensas a los participantes, pero una revisi贸n reciente de los ensayos de tratamientos para la obesidad que incluyen el uso de incentivos financieros no encontr贸 ning煤n efecto significativo en la p茅rdida o el mantenimiento del peso a largo plazo. Una alternativa puede ser enmarcar los incentivos como un cargo que se impondr谩 si la gente no hace algo. Un estudio reciente sobre la p茅rdida de peso ped铆a a algunos participantes que depositaran dinero en una cuenta, que se les devolv铆a (con un suplemento) si cumpl铆an los objetivos de p茅rdida de peso. Al cabo de siete meses, este grupo mostr贸 una p茅rdida de peso significativa en comparaci贸n con su peso inicial. El peso de los participantes del grupo de control no cambi贸. El miedo a perder dinero puede haber creado un fuerte incentivo para perder peso. Por lo tanto, los responsables pol铆ticos podr铆an hacer hincapi茅 en el dinero que la gente perder谩 por no emprender una acci贸n, en lugar de la cantidad que podr铆an ahorrar鈥.

Avancemos r谩pidamente hasta el informe Behavioural Government de 2018 del Equipo de An谩lisis del Comportamiento. En 茅l se describe el uso de t茅cnicas de 鈥渆ncuadre鈥 de la PNL en relaci贸n con el encuadre de las decisiones pol铆ticas en t茅rminos de muertes, en lugar de vidas salvadas, y el profundo impacto que puede tener en los responsables de la toma de decisiones:

鈥淟os efectos del encuadre se refieren a la forma en que la presentaci贸n de un tema, y no su contenido sustantivo, puede determinar si se nota y c贸mo se interpreta. Por ejemplo, la figura siguiente muestra que los pol铆ticos y los funcionarios eran m谩s propensos a elegir una opci贸n pol铆tica arriesgada cuando se presentaba en t茅rminos de cu谩ntas muertes podr铆a evitar (en lugar de cu谩ntas vidas podr铆a salvar)鈥.

Desgraciadamente, a pesar de que el virus tiene una tasa de supervivencia del 99%, el principal marco de referencia que se da tanto a los funcionarios elegidos como a los ciudadanos es que podr铆an perder a alguien a quien quieren y que podr铆an contagiar el virus a sus propios 鈥渟eres queridos鈥, con el consiguiente resultado de muerte. La 鈥渕odelizaci贸n鈥 inform谩tica de las muertes previstas elaborada por el Imperial College de Londres cre贸 un escenario catastr贸fico centrado en el n煤mero de muertes, no muy diferente de la modelizaci贸n catastr贸fica del clima elaborada por otra universidad del Reino Unido.

Como inform贸 Brian Gerrish, de UK Column, se identificaron dos equipos que lideran la respuesta a la Covid-19 en Gran Breta帽a:

El primero es el equipo del Imperial College dirigido por Neil Ferguson, que afirma ser capaz de utilizar sus modelos inform谩ticos para predecir la propagaci贸n y el impacto de la enfermedad. El segundo es el ej茅rcito de 鈥渃ient铆ficos鈥 del comportamiento que nos han estado 鈥渆mpujando鈥 en cada oportunidad para que tomemos decisiones que favorezcan las opciones preferidas establecidas por los responsables pol铆ticos globales.

En el art铆culo anterior, vimos 鈥cuatro mensajes que pueden aumentar la aceptaci贸n de las vacunas Covid-19鈥. Estos mensajes se dise帽aron para aprovechar la poderosa influencia de los 鈥渄efectos鈥 naturales en el proceso humano de la toma de decisiones. No es de extra帽ar que el mensaje m谩s eficaz para aumentar la aceptaci贸n de las vacunas fuera 鈥減roteger a los seres queridos鈥

Tras estudiar los hallazgos de MindSpace sobre las 鈥渕otivaciones autom谩ticas鈥, el mensaje mejor valorado no es ninguna sorpresa: si alguien se enfrenta a la opci贸n de 鈥減roteger a sus seres queridos鈥 de una amenaza existencial, ya sea real o percibida, la decisi贸n es autom谩tica. Desde el punto de vista de los 鈥渋ncumplimientos鈥 (las p茅rdidas son mayores que las ganancias), la mayor铆a de los seres humanos con empat铆a no querr谩n arriesgarse a perder a sus seres queridos, una p茅rdida importante, en aras de (digamos) asistir a alguna funci贸n social, una ganancia menor. Es m谩s, estar谩n dispuestos a hacer grandes sacrificios para evitar p茅rdidas a煤n mayores, ya sean potencialmente reales o percibidas.

Otro ejemplo especialmente nefasto y despiadado de estas t茅cnicas de 鈥渆ncuadre鈥 coercitivo ser铆a el de un discurso pronunciado por el actual primer ministro canadiense, Justin Trudeau, durante una reciente parada de campa帽a para las elecciones federales canadienses de 2021. Refiri茅ndose a los 鈥渁ntibakunas鈥 fuera del acto de campa帽a, Trudeau hizo las siguientes observaciones:

鈥淓st谩n poniendo en riesgo a sus propios hijos y tambi茅n a los nuestros鈥. Haciendo hincapi茅 en la naturaleza de los compromisos asumidos por la poblaci贸n, Trudeau a帽adi贸: 鈥淟os canadienses hicieron incre铆bles sacrificios durante el 煤ltimo a帽o y medio鈥.

Estas afirmaciones, aparentemente sencillas, enmarcan la realidad en t茅rminos muy concretos. Apuntan a las 鈥渕otivaciones autom谩ticas鈥 naturales que se encuentran en todos los seres humanos sanos de una manera muy precisa, a saber, el deseo de proteger a la propia descendencia. La narrativa sugiere que existen dos grupos fundamentalmente opuestos (definidos arbitrariamente como los vacunados y los no vacunados) y sugiere que un grupo est谩 amenazando realmente a los hijos del otro. Este es quiz谩s uno de los comentarios m谩s agresivos, incendiarios y divisivos que cualquier funcionario del gobierno podr铆a hacer, porque apunta directamente a uno de los instintos m谩s primarios de los seres humanos: el deseo de proteger a la propia descendencia. Sin embargo, todas las pruebas cient铆ficas demuestran absolutamente el escaso riesgo que corren los ni帽os, ya que la probabilidad de morir por Covid-19 entre los menores de 18 a帽os es inferior al 1%. A pesar de estos hechos, la narrativa enmarca la amenaza de peligro contra los ni帽os del grupo interno como una amenaza existencial del grupo externo, es decir, 鈥渓os no bakunados鈥.

Adem谩s, con respecto a 鈥渄os semanas para aplanar la curva鈥, podemos observar el uso de las 鈥渓铆neas de tiempo鈥 de la PNL. Los profesionales de la PNL podr铆an dar el ejemplo de que el tiempo sirve como un poderoso marco de referencia para moldear la motivaci贸n y el estado mental de una persona. Si se le dice a alguien que tiene una hora para escribir un ensayo frente a dos semanas para escribir el mismo ensayo, la respuesta emocional y el estado mental ser谩n notablemente diferentes. En este sentido, pr谩cticamente nadie habr铆a aceptado dos meses o dos a帽os para aplanar la curva, pero 鈥渄os semanas鈥 era un compromiso inicial al que la mayor铆a de las personas razonables y con buenas intenciones estaban dispuestas a comprometerse. En t茅rminos de PNL, la respuesta emocional a los confinamientos y los 鈥減lazos鈥 para aplanar la curva fueron entonces simplemente 鈥渃alibrados鈥, con nuevas 鈥渓铆neas de tiempo鈥 utilizadas para replantear futuros escenarios y respuestas.

Aunque algunas de estas t茅cnicas pueden considerarse intuitivas, y definitivamente no son nuevas, considere el uso de 鈥渓铆neas de tiempo鈥 para moldear el comportamiento de forma m谩s general. Mientras que las advertencias de escenarios de cat谩strofe clim谩tica con inundaciones e incendios b铆blicos han existido durante un tiempo, los medios de comunicaci贸n y los 鈥渆xpertos鈥 en clima relacionados han dado recientemente a la humanidad 鈥12 a帽os鈥. Doce a帽os se convirtieron de repente en el n煤mero que define los plazos para crear respuestas clim谩ticas globales legalmente vinculantes dictadas por instituciones supranacionales.

Nos dan un plazo de 12 a帽os antes de que sea demasiado tarde para evitar inundaciones, incendios y tornados b铆blicos. Pero, 驴se trata de 鈥渓a ciencia鈥 o de una 鈥渓铆nea de tiempo鈥 de PNL destinada a empujar a la gente en una direcci贸n determinada sin ninguna ciencia o alternativa real?

驴Y si no tenemos s贸lo 12 a帽os para evitar que el mundo se desborde? 驴Y si tenemos 20 o 50 a帽os? 驴Y si la conclusi贸n de los 12 a帽os es fundamentalmente err贸nea porque sus supuestos y m茅todos son fundamentalmente defectuosos y han llevado a conclusiones err贸neas anteriores? 驴Y si tenemos tiempo para introducir una econom铆a de fusi贸n antes de la transici贸n para dejar los combustibles f贸siles?

As铆 que, hoy en d铆a, los muchos conjuros por comunicados p煤blicos de gobiernos de los Cinco Ojos hacen uso de los marcos de la PNL y los dispositivos de la PNL como las pistas, los anclajes, los cebados inconscientes y la orientaci贸n de los 鈥渧alores predeterminados鈥 naturales en nuestro proceso de toma de decisiones. Con estas diversas t茅cnicas, los autores de MindSpace crearon un marco mediante el cual los responsables pol铆ticos podr铆an empezar a utilizar el 鈥渕odelo de contexto鈥 para aprovechar eficazmente el poder de influir y guiar las mentes inconscientes de las personas para que tomen decisiones que, de otro modo, no tomar铆an si se abordaran con el modelo 鈥渢radicional鈥 de cambio del comportamiento.

Lamentablemente, desde la publicaci贸n inicial de MindSpace, se publicaron otros dos libros de hechizos: EAST y Behavioural Government (Gobierno del Comportamiento). Ambos se basan en las ideas iniciales de MindSpace. Hoy en d铆a, los l铆deres de estos nuevos programas de modificaci贸n de la conducta hablan de ir incluso 鈥渕谩s all谩 del empujoncito鈥, de manera que los comportamientos y la composici贸n de la sociedad puedan transformarse a escalas antes inimaginables en todas las esferas de la vida, incluyendo la econom铆a, el medioambiente, la asistencia sanitaria e incluso la reorganizaci贸n del sistema financiero. Las agencias de la ONU y otros organismos supranacionales se han ocupado de introducir estos conocimientos para alterar fundamentalmente la forma de la humanidad.

Esto nos lleva a nuestro siguiente ejemplo, que se encuentra en el manual EAST.

EAST

Tras el documento de MindSpace de 2010, apareci贸 el dispositivo mnemot茅cnico EAST. Este continu贸 construyendo sobre las ideas iniciales expuestas en MindSpace, elaborando ideas adicionales como la de 鈥渜ue sea social鈥, que ahora podemos ver puesta en pr谩ctica en todas partes.

Como explica la introducci贸n de EAST:

鈥淓n los primeros a帽os, utilizamos a menudo el marco MINDSPACE y, de hecho, algunos miembros del equipo participaron en su desarrollo. Todav铆a utilizamos este marco. Pero en los seminarios nos dimos cuenta de que sus nueve elementos eran dif铆ciles de recordar para los ocupados responsables de las pol铆ticas (lo que refleja la 鈥渇ragmentaci贸n cognitiva鈥). Al mismo tiempo, descubrimos en nuestros ensayos cotidianos y en nuestro trabajo pol铆tico que algunos de los efectos m谩s fiables proced铆an de cambios que no eran f谩ciles de captar por MINDSPACE, ni tampoco por gran parte de la literatura acad茅mica. Por ejemplo, a menudo hemos comprobado que la simplificaci贸n de los mensajes, o la eliminaci贸n de la m谩s m铆nima 鈥渇ricci贸n鈥 en un proceso, puede tener un gran impacto. Por ello, hemos querido desarrollar una mnemotecnia m谩s breve y sencilla: el marco EAST[3]鈥.

EAST establece cuatro estrategias b谩sicas para aumentar el cumplimiento de la pol铆tica gubernamental por parte de la poblaci贸n:

Hacerla f谩cil.

Hacerla atractiva.

Que sea social.

Que sea oportuna.

Considere el repentino aumento de las 鈥渓lamadas de Zoom鈥 que ritualizan el sacrificio colectivo de la poblaci贸n 鈥渉aci茅ndolo social鈥. El repentino aumento de los momentos de bienestar basados en el cumplimiento de las pol铆ticas impuestas por el gobierno se convirtieron en eventos sociales rituales, enmarcando la promulgaci贸n de medidas de emergencia por parte del gobierno como un medio para que la gente adoptara el sacrificio colectivo en aras de 鈥減roteger a sus seres queridos鈥 y a la humanidad en su conjunto. Las llamadas de Zoom entre individuos atomizados se convirtieron en una forma de honrar sus 鈥渃ompromisos鈥 para aplanar la curva. Una parte importante de todos los mensajes de la Covid-19 se enmarcaron en una cuesti贸n de sacrificio personal y colectivo por el bien mayor, ritualiz谩ndolo, explotando esencialmente la buena voluntad y la naturaleza innata de las personas.

Llegados a este punto, debemos se帽alar que estos esfuerzos no son nuevos. Representan la culminaci贸n del esfuerzo de un siglo para perfeccionar la guerra psicol贸gica por parte de las altas esferas de la oligarqu铆a angloamericana. En su obra The Scientific Outlook de 1931, Lord Bertrand Russell, descendiente de una de las m谩s antiguas l铆neas imperiales de Gran Breta帽a, esboz贸 esta perspectiva:

鈥淟os gobernantes cient铆ficos proporcionar谩n un tipo de educaci贸n a los hombres y mujeres comunes y otro a los que van a convertirse en titulares del poder cient铆fico. De los hombres y mujeres corrientes se espera que sean d贸ciles, laboriosos, puntuales, irreflexivos y est茅n contentos. De estas cualidades, probablemente la satisfacci贸n ser谩 la m谩s importante. Para producirla, se pondr谩n en marcha todos los investigadores del psicoan谩lisis, del conductismo y de la bioqu铆mica鈥 todos los ni帽os y ni帽as aprender谩n desde peque帽os a ser lo que se llama 鈥渃ooperativos鈥, es decir: a hacer exactamente lo que hace todo el mundo. La iniciativa ser谩 desalentada en estos ni帽os, y la insubordinaci贸n, sin ser castigada, ser谩 cient铆ficamente entrenada fuera de ellos鈥. Bertrand Russell, La perspectiva cient铆fica (1931).

Ya sea el sacrificio personal, el compromiso de 鈥減roteger a los seres queridos鈥 o la sugerencia de que 鈥渓a mayor铆a de los trabajadores sanitarios鈥 se vacunen, casi todas las pol铆ticas de los comunicados p煤blicos est谩n enmarcadas para apuntar a estas 鈥渕otivaciones autom谩ticas鈥 y activar las partes inconscientes y sin esfuerzo de nuestras mentes con el fin de crear una poblaci贸n 鈥渃ooperativa鈥.

La guerra del trance

Poner un nombre a estas t茅cnicas es clave para forzar los procesos inconscientes en las partes reflexivas de la mente. Con respecto al trance y la hipnosis, debemos se帽alar que el pionero de la hipnosis, Milton Erickson, bas贸 su enfoque de la hipnosis en un lenguaje 鈥渋ngeniosamente vago鈥, pero intencional y sistem谩tico. Hoy en d铆a, nos bombardean con mensajes de salud p煤blica, supuestamente elaborados por los principales expertos en salud y altos responsables de pol铆ticas p煤blicas, que a pesar de todas sus credenciales y experiencia defienden de forma consistente y precisa una narrativa 鈥渋ngeniosamente vaga鈥.

La narrativa anima a la gente a ponerse vacunas destinadas a 鈥渄etener la propagaci贸n鈥, pero que por dise帽o no previenen la transmisi贸n y s贸lo reducen los s铆ntomas. Definiciones como 鈥渋nmunidad de grupo鈥 o 鈥渢otalmente vacunado鈥 parecen estar sujetas a una revisi贸n constante. Se hace que la gente haga cola y se adhiera a estrictos protocolos de distancia en un momento para luego amontonarse en un avi贸n, una tienda o cualquier otro lugar momentos despu茅s. Se hace que la poblaci贸n siga pol铆ticas de enmascarillado muy estrictas, a pesar de que no hay estudios que apoyen la eficacia de las mascarillas.

La respuesta instintiva de muchas personas racionales es sugerir una incompetencia sist茅mica. Puede que haya mucho de eso, pero tambi茅n hay muchos empujones y t茅cnicas de inducci贸n al trance destinadas a aprovechar el poder de las motivaciones autom谩ticas, que por su naturaleza implican estados de trance naturales. Adem谩s, como afirma el cocreador de la Programaci贸n Neuroling眉铆stica y l铆der mundial de la hipnosis, Richard Bandler, en su Gu铆a para la formaci贸n del trance: 鈥渋nducir la confusi贸n aumenta la sugesti贸n鈥[4]. Estudi贸 los patrones hipn贸ticos de Milton Erickson, que se describ铆an como 鈥渋ngeniosamente vagos鈥 de forma intencionada pero sistem谩tica. Esto permit铆a al paciente aportar su propio significado y reforzaba la apariencia de soberan铆a en la toma de decisiones.

Cuanto m谩s cargada de ambig眉edades est茅 una declaraci贸n, especialmente en estado de trance, m谩s se abrir谩n los pacientes, clientes u objetivos a nuevas sugerencias y desarrollar谩n la capacidad de suministrar su propio significado, solidificando las creencias en las 鈥渆structuras profundas鈥 de su psique y haciendo que sus elecciones parezcan libres.

Adem谩s, aunque la decisi贸n de llevar mascarillas puede ser simplemente el resultado de la incompetencia, desde el punto de vista del Empuj贸n y la Programaci贸n Neuroling眉铆stica, las mascarillas, las flechas en el suelo que indican a las personas por d贸nde deben caminar y los carteles que les recuerdan constantemente que deben vigilar su comportamiento funcionan como 鈥減istas鈥 y 鈥渃ebos鈥 eficaces en el proceso del empujoncito. Podemos dar las gracias al Equipo de An谩lisis del Comportamiento y al 鈥渆j茅rcito de psic贸logos conductuales鈥. Estos recientes acontecimientos se hacen eco de lo que uno de los padres de toda la guerra psicol贸gica y el lavado de cerebro, el brigadier John Rawlings Rees, del Instituto Tavistock, describi贸 como la necesidad de un ej茅rcito de 鈥渢ropas de choque psicol贸gicas鈥 que pudieran posicionarse estrat茅gicamente en toda la sociedad para guiar a la poblaci贸n a aceptar los designios pol铆ticos de una clase dominante, lo que era y sigue siendo un peque帽o establecimiento financiero internacional angloamericano, centrado en Londres y su extensi贸n, Wall Street.

En este sentido, dado que los mensajes de la Covid-19 est谩n siendo elaborados de acuerdo a estos conceptos y t茅rminos espec铆ficos, creemos que la gente deber铆a estar versada en el lenguaje utilizado por los lanzadores de hechizos. Conocer este lenguaje tambi茅n parece ser la forma m谩s f谩cil de revertir los conjuros. Porque, una vez que se pone nombre a cualquiera de estos empujones y 鈥渆structuras de la magia鈥, se convierten en objetos conscientes de atenci贸n, lo que significa que ya no pueden funcionar a la velocidad autom谩tica del 鈥渮umbido de clic鈥.

Si se sabe cu谩les son los marcos, como el tiempo, o cu谩les son los valores predeterminados a los que se apunta, como nuestro deseo de evitar p茅rdidas en lugar de obtener ganancias, resulta f谩cil ver c贸mo se coloca a las personas en un trance de cumplimiento de instrucciones arbitrarias.

Por desgracia, dos semanas se convierten en dos a帽os (o quiz谩s m谩s). Mientras los empujones inconscientes iniciales y los procesos autom谩ticos no sean revisados de forma consciente, muchos pueden seguir operando con sus compromisos iniciales durante periodos de tiempo indeterminados. De hecho, en la p谩gina 14 los autores de MindSpace observaron espec铆ficamente c贸mo una vez que se activan las motivaciones autom谩ticas, estos procesos inconscientes pueden seguir operando hasta su finalizaci贸n sin necesidad de un seguimiento consciente.

鈥淟os dos sistemas tienen capacidades diferentes: la mente reflexiva tiene una capacidad limitada, pero ofrece un an谩lisis m谩s sistem谩tico y 鈥榩rofundo鈥. La mente autom谩tica procesa muchas cosas por separado, simult谩neamente y a menudo de forma inconsciente, pero es m谩s 鈥榮uperficial鈥: toma atajos y tiene prejuicios arraigados. Como explica una fuente acad茅mica, 鈥榰na vez desencadenados por las caracter铆sticas del entorno, [estos] procesos autom谩ticos preconscientes se ejecutan hasta su finalizaci贸n sin ninguna supervisi贸n consciente鈥[5]鈥.

Adem谩s, utilizando otras t茅cnicas de PNL como el 鈥渁nclaje鈥, las 鈥減istas鈥 y el 鈥渃ebado鈥, el proceso no s贸lo puede seguir adelante sin que el individuo sea consciente de que sus procesos inconscientes son objeto de atenci贸n, sino que pueden ser dirigidos en tiempo real.

Al igual que la curaci贸n de una enfermedad del alma requiere un enfoque diferente al de la curaci贸n de una enfermedad del coraz贸n, la ruptura de los trances, los hechizos de la PNL y la hipnosis masiva requieren un enfoque m谩s matizado y doble: primero poner nombre a los marcos inconscientes, los empujones y los anclajes colocados en las mentes de las personas hipnotizadas; y luego, una vez que se establece una nueva conexi贸n entre los procesos autom谩ticos y reflexivos, deben seguir los intentos de romper los hechizos con argumentos de sentido com煤n enraizados en la raz贸n. En una palabra: las partes autom谩ticas de la mente y las partes reflexivas de la mente est谩n conectadas de forma diferente y, en consecuencia, responden al lenguaje de forma diferente. Suponer que se puede influir en la parte emotiva y 鈥渁utom谩tica鈥 de la mente utilizando un lenguaje y una argumentaci贸n racionales desmiente el hecho de que los mensajes p煤blicos de la Covid-19 se han orientado hacia las partes 鈥渁utom谩ticas鈥 y emotivas inconscientes de la mente. Ambas partes deben ser abordadas si se quiere que el discurso racional se produzca entre los hipnotizados.

Al igual que en la hipnosis, donde ciertos individuos son m谩s susceptibles a las t茅cnicas de inducci贸n al trance que otros, del mismo modo, ciertos sectores de la poblaci贸n han sido m谩s susceptibles a los encantamientos de los mensajes p煤blicos que inducen al trance, a menudo aprovech谩ndose de aquellos que se consideran buenos ciudadanos emp谩ticos. Conocer la 鈥渆structura鈥 de estos encantamientos es la base para saber c贸mo se pueden revertir.

Rompiendo el hechizo

Al considerar el uso actual y futuro de este tipo de t茅cnicas para el 鈥渃ambio del comportamiento鈥, especialmente en lo que respecta a la 鈥渃risis clim谩tica鈥, recordemos las palabras del primer entusiasta de la ingenier铆a social y descendiente de una de las l铆neas imperiales m谩s antiguas de Inglaterra, Lord Bertrand Russell. Hace m谩s de medio siglo, Russell coment贸:

鈥淟os psic贸logos sociales del futuro tendr谩n una serie de clases de escolares en las que probar谩n diferentes m茅todos para producir una convicci贸n inquebrantable de que la nieve es negra. Pronto se llegar谩 a varios resultados. Primero, que la influencia del hogar es obstructiva. Segundo, que no se puede hacer mucho a menos que el adoctrinamiento comience antes de los diez a帽os. Tercero, que los versos musicalizados y entonados repetidamente son muy efectivos. Cuarto, que la opini贸n de que la nieve es blanca debe ser sostenida para mostrar un gusto morboso por la excentricidad. Pero me anticipo. Corresponde a los futuros cient铆ficos precisar estas m谩ximas y descubrir exactamente cu谩nto cuesta por cabeza hacer creer a los ni帽os que la nieve es negra, y cu谩nto menos costar铆a hacerles creer que es gris oscuro鈥. Bertrand Russell, El impacto de la ciencia en la sociedad (1951).

Mientras que la psicolog铆a freudiana y su aplicaci贸n por parte de personas como Edward Bernays supusieron un salto significativo en la capacidad del establecimiento para influir en la 鈥渙pini贸n popular鈥 y en las mentes inconscientes de la poblaci贸n, el desarrollo y las aplicaciones de la psicolog铆a social y la ciencia del comportamiento durante la 煤ltima d茅cada, aproximadamente, representan una era fundamentalmente nueva de precisi贸n en las t茅cnicas de guerra psicol贸gica y de modificaci贸n del comportamiento: una era de 鈥済uerra del trance鈥 e 鈥渉ipnosis masiva鈥 guiada por la direcci贸n sutil de las 鈥渕otivaciones autom谩ticas鈥. La Programaci贸n Neuroling眉铆stica y el Empujoncito han sido as铆 adoptados como los instrumentos clave para convencer a la gente de que 鈥渓a nieve es negra鈥.

Finalmente, concluyendo sus reflexiones optimistas sobre el futuro de las t茅cnicas de ingenier铆a social, Russell escribi贸:

鈥淎unque esta ciencia ser谩 estudiada con diligencia, estar谩 r铆gidamente confinada a la clase gobernante. No se permitir谩 que el pueblo sepa c贸mo se han generado sus convicciones. Cuando la t茅cnica se haya perfeccionado, todo gobierno que haya estado a cargo de la educaci贸n durante una generaci贸n podr谩 controlar a sus s煤bditos con seguridad sin necesidad de ej茅rcitos ni polic铆as鈥. Bertrand Russell, El impacto de la ciencia en la sociedad (1951).

As铆 pues, hemos cerrado el c铆rculo. Sin embargo, a pesar de la naturaleza aparentemente sofisticada de esta nueva era de la guerra del trance, estos m茅todos de propaganda se basan en un enfoque muy formulista que se hace dif铆cil de no ver. Desde la importancia del tiempo hasta 鈥渓as p茅rdidas son mayores que las ganancias鈥, pasando por la 鈥減rueba social鈥, es decir, que el 97% de los cient铆ficos est谩n de acuerdo, nuestro mundo est谩 siendo constantemente 鈥渞eencuadrado鈥.

En lugar de limitarnos a exponer la falsedad de un determinado cuerpo de informaci贸n, deber铆amos identificar los marcos y decidir conscientemente si estamos contentos o de acuerdo con la elecci贸n del marco. Deber铆amos preguntar a los dem谩s si est谩n de acuerdo con los marcos, o preguntarles qu茅 opinan sobre marcos alternativos sutilmente diferentes que pueden tener implicaciones muy distintas. Deber铆amos experimentar nosotros mismos para ver lo f谩cil que es 鈥渞eencuadrar鈥 el mundo. Cualquier estudiante medio de escritura creativa de nivel universitario podr铆a convertirse f谩cilmente en un ingeniero social de primer nivel con una gu铆a b谩sica de 鈥渃贸mo鈥 reencuadrar.

Cuando aparece una nueva informaci贸n, antes de intentar siquiera evaluarla, deber铆amos preguntarnos cu谩les son los marcos. Porque la 鈥渕agia鈥 reside en c贸mo se enmarcan los conjuros, m谩s que en la propia informaci贸n. Una vez nombrada, la magia se desvanece.

En conclusi贸n, al contrario de la t铆pica 鈥渢eor铆a de la conspiraci贸n鈥 en la que todo el mundo est谩 鈥渕etido en el ajo鈥, las Psyops deben entenderse como lo contrario de un thriller de conspiraci贸n de Hollywood: la mayor铆a de las personas implicadas no est谩n 鈥渕etidas en el ajo鈥 porque las operaciones est谩n dise帽adas para parecer org谩nicas, efectuando el cambio casi 鈥渕谩gicamente鈥. La gente cree realmente que est谩 tomando sus propias decisiones, sin ser consciente de los mecanismos y 鈥渕odelos de contexto鈥 ambientales que influyen en su respuesta inconsciente a los marcos.

Los ciudadanos deber铆an tener derecho a decidir si quieren ser empujados en una direcci贸n predeterminada, o evaluar m谩s a fondo los marcos y decidir por s铆 mismos si puede haber una realidad m谩s matizada y un enfoque razonable. De lo contrario, 驴imaginamos qu茅 鈥減lazos鈥 futuros podr铆amos tener en caso de una nueva crisis, tal vez, una repentina crisis sist茅mica en el sistema financiero causada por un repentino 鈥ciberataque鈥?

[鈥 Como dec铆amos, lo que estamos presenciando con la aplicaci贸n de estos nuevos conocimientos de vanguardia del siglo XXI de la ciencia del comportamiento y la psicolog铆a social es una guerra del trance basada en apuntar a las 鈥渕otivaciones autom谩ticas鈥.

Para ganar la guerra, debemos romper el hechizo.

Notas

[1] Equipo de An谩lisis del Comportamiento 鈥 Qui茅nes somos.

[2] Sociedad Fabiana 鈥 En directo, The Guardian, 17 de enero de 2009.

[3] P谩gina 3.

[4] Bandler, Richard.

[5] Todorov y Bargh (2002). Fuentes autom谩ticas de agresi贸n. Agresi贸n y Comportamiento violento, 7:53 鈥 68.