May 22, 2023





芦Mi unicornio azul ayer se me perdi贸,

Pastando lo deje y desapareci贸.

Cualquier informaci贸n bien la voy a pagar.

Las flores que dej贸 no me han querido hablar鈥︹

Silvio Rodriguez. Canci贸n homenaje a Roque Dalton.

El d铆a 14 de mayo de 1935, naci贸 en San Salvador, capital de la Rep煤blica de El Salvador, uno de los m谩s brillantes poetas y ensayistas latinoamericanos: Roque Dalton Garc铆a. Comprometido con la lucha de su pueblo, vivi贸 las penurias, alegr铆as y las contradicciones de una 茅poca, que marc贸 igualmente su muerte, absurda, deleznable, a manos de sus propios compa帽eros, el d铆a 10 de mayo de 1975. Por ello el mes de mayo trae a mi mente no s贸lo la lucha de pueblos como el de Palestina y Al Nakba, sino tambi茅n la lucha de hombres como este maravilloso poeta salvadore帽o, asesinado hace 48 a帽os por quienes se consideraban sus propios compa帽eros de armas en la lucha por la liberaci贸n de El Salvador.

Hace unos a帽os atr谩s, mi hijo mayor, que cumple a帽os en el mes de mayo, demand贸 explicaciones respecto a su nombre. Por qu茅 este nombre, de d贸nde proven铆a tal manera de llamar a alguien. Por qu茅 se llamaba Roque y no Juan por ejemplo. No tuve que hacer mucha memoria para recordar a un poeta y su vida, que llenaron mis horas por largas jornadas y que influenci贸 esta elecci贸n a la hora de dar un nombre significativo a este hijo que hoy interrogaba por el suyo. No hay a帽o en que no recuerde a este poeta y mi mejor homenaje es justamente traerlo a帽o a a帽o a este presente, a trav茅s de estas letras.

Roque Dalton Garc铆a es el nombre del ejemplo. Un hombre al cual podemos perfectamente, asimilar la par谩frasis de su propio homenaje a la muerte del Che. Roque Dalton es: 鈥渓a encarnaci贸n de lo m谩s puro y lo m谩s hermoso que existe en el seno de esa actividad grandiosa que nos impone nuestra 茅poca: la lucha por la liberaci贸n de la humanidad; la profunda lecci贸n moral y pol铆tica de su vida y de su muerte forma parte inapreciable del patrimonio revolucionario de todos los pueblos del mundo, y cuya desaparici贸n f铆sica es un hecho irreparable para el cual no debemos escatimar l谩grimas de revolucionarios; la actitud fundamental a que nos obliga su actual inmortalidad hist贸rica es hacernos verdaderamente dignos de su ejemplar sacrificio鈥

Un hombre como nosotros

鈥淟a poes铆a no se escribe con ideas, sino con palabras鈥 declaraba, a fines del siglo XIX, el poeta franc茅s Guillaume Mallarm茅. Esta sentencia, errada en Latinoam茅rica, y supongo que en el resto del planeta, sobre para todo aquel que tenga como arma de combate la escritura contra las injusticias que se cometen, cae estrepitosamente ante la obra vital y literaria de poetas, narradores y todos aquellos hombres y mujeres que han hecho de la literatura el modo de expresar verdades, sentimientos, deseos, anhelos e igualmente fracasos.

Uno de esos hombres: vital, vigoroso y tenaz fue Roque Dalton Garc铆a, una de las figuras cimeras de la poes铆a Latinoamericana del siglo XX. Tan genial como desconocido, tan brillante como comprometido con las causas de justicia y libertad de su pueblo: El Salvador, pa铆s en el que naci贸 el 14 de mayo de 1935. Hijo de un estadounidense afincado en esas tierras centroamericanas y una enfermera salvadore帽a, estudi贸 en un Colegio de jesuitas, que le entreg贸 las armas de la disciplina y la constancia. A pesar de esa formaci贸n religiosa supo empaparse de la realidad tr谩gica de su pueblo y abrevar su esp铆ritu inquieto con letras de Neruda, Vallejos y los representantes de la escuela Surrealista.

Los poetas franceses como Bill贸n, Saint John Perse, Kafka, Salarru茅 y hasta Henry Miller allegaron agua a ese molino creativo, inquieto, pleno de un humor desbordante y de extremo rigor intelectual, como sol铆a caracterizarlo el fallecido escritor argentino Julio Cort谩zar quien admiraba la obra de dalton 鈥溾漅oque es para m铆 el ejemplo muy poco frecuente de un hombre en quien la capacidad literaria, la capacidad po茅tica se dan desde muy joven mezcladas o conjuntamente con un profundo sentimiento de connaturalidad con su propio pueblo, con su historia y su destino鈥. Roque Dalton se defin铆a como uno de nosotros, sin m谩s ni menos: 鈥淵o como t煤, amo el amor, la vida, el dulce encanto de las cosas, el paisaje celeste de los d铆as de enero. Tambi茅n mi sangre bulle y r铆o por los ojos que han conocido el brote de las l谩grimas. Creo que el mundo es bello, que la poes铆a es como el pan, de todos. Y que mis venas no terminan en m铆, sino en la sangre un谩nime de los que luchan por la vida, el amor, las cosas, el paisaje y el pan, la pose铆a de todos鈥.

Poeta y revolucionario son dos conceptos que en Roque Dalton se conjugaron con perfecta armon铆a. Demostr贸, mediante su tem谩tica como escritor y en la vida pr谩ctica como intelectual comprometido con las causas justas de su pueblo y de Latinoam茅rica, que la verdad s铆 pod铆a ser encerrada en palabras. Mediante la pose铆a, sosten铆a Dalton, era posible decirlo todo.

鈥溾 Poes铆a, perd贸name por haberte ayudado a comprender que no est谩s hecha s贸lo de palabras鈥gradecido te saludo poes铆a porque hoy al encontrarte (en la vida y en los libros) ya no eres s贸lo para el deslumbramiento, gran aderezo de la melancol铆a. Hoy tambi茅n puedes mejorarme, ayudarme a servir, en esta larga y dura lucha del pueblo鈥︹ Para Roque Dalton el trabajo po茅tico le permit铆a expresar su propia vida, su tiempo: 鈥淐amino para tal intento, desde el hecho, aparentemente simple de ser salvadore帽o, parte de un pueblo latinoamericano que busca su felicidad luchando contra el imperialismo y la oligarqu铆a criolla y que, por razones hist贸ricas bien concretas tiene una tradici贸n cultural sumamente pobre. Tan pobre, que solamente en una debil铆sima medida la ha podido incorporar a esa lucha que reclama todas las armas鈥.

Un poeta revolucionario

Sus letras, opiniones y acciones son expresi贸n de diversidad, riqueza en el uso del lenguaje y compromiso pol铆tico. Riqueza oral y escrita demostrada verbo a verbo, poes铆a de rompimiento con los moldes y usanzas de la 茅poca. Sus poemas son edificios elaborados con ins贸litas relaciones, entre elementos dis铆miles en una lucha dial茅ctica de uni贸n y lucha de contrarios. Viaj贸, al igual que su referente pol铆tico y modelo de hombre: El Che, por gran parte de Latinoam茅rica. Vivi贸 en Chile, donde estudi贸 la carrera de leyes y en M茅xico, donde se empap贸 de periodismo y tertulias literarias. A pesar de militancias, luchas, y avatares pol铆ticos su visi贸n de la poes铆a era firme: 鈥淓l poeta debe ser, fundamentalmente fiel con la poes铆a, con la belleza. Dentro del caudal de lo bello debe sumergir el contenido que su actitud ante la vida y los hombres le imponga como gran responsabilidad de convivencia, Y aqu铆 no caben los subterfugios ni la inversi贸n de los t茅rminos. El poeta es tal porque hace poes铆a, es decir, porque crea una obra bella. Mientras haga otra cosa ser谩 todo lo que quiera menos un poeta. Lo cual, por supuesto, no implica con respecto al poeta una privilegiada situaci贸n entre los hombres, sino tan s贸lo una exacta ubicaci贸n entre los mismos y una rigurosa limitaci贸n de sus actividades, que tambi茅n ser铆a eficaz en el caso de particularizar la calidad de los m茅dicos, los carpinteros, los soldados o los criminales鈥.

鈥淟a ventana en el rostro鈥 escrita en el a帽o 1961 fue su primer libro, donde est谩n contenidos las caracter铆sticas de lo que ser铆a todo su trabajo futuro: Un lenguaje fulgurante, rupturista, la voluntad conceptual y una estructura innovadora que empieza a abrirle paso en la gran camada de poetas, cuentistas, ensayista y novelistas que ha dado Latinoam茅rica en el siglo XX. Le sigui贸 鈥淓l Turno del Ofendido鈥, donde comienza a perfilarse con mayor nitidez su poes铆a plena de iron铆a y cr铆tica no s贸lo frente a otros poetas, sobre todo los adoradores del soneto, que para Dalton significaba, en ese momento 鈥渦na poes铆a conservadora, anacr贸nica y no s贸lo por el formalismo esencial que el sonetismo conlleva, sino porque los problemas de la vida actual no caben en vasos tan puros y estrechos鈥 (Carta de Roque Dalton a los autores de la Revista 鈥淒e aqu铆 en adelante鈥.

En el Poema 鈥淐anto a Nuestra Posici贸n鈥 dedicado a su amigo y compa帽ero Otto Ren茅 Castillo, expresa su cr铆tica afilada a esos llamados de hacer florecer todo en el poema ya que el hombre parec铆a ser un peque帽o dios: 鈥溾β緾贸mo pudisteis cantar infamemente a las abstractas rosas y a la luna bru帽ida, cuando se caminaba paralelamente al litoral del hambre y se sent铆a el alma sepultada bajo un volc谩n de l谩tigos y c谩rceles, de patrones borrachos y gangrenas y obscuros desperdicios de vida sin estrellas?鈥y poetas que os olvidasteis del hombre, que os olvidasteis de lo que duelen los calcetines rotos, que os olvidasteis del final de los meses de los inquilinos, que os olvidasteis del proletario que se qued贸 en una esquina con un bostezo eterno inacabado, lleno de balas y sin sangre, lleno de hormigas y definitivamente sin pan鈥 ay poetas 隆como duelen vuestras estaturas in煤tiles!.鈥

Estudi贸 e investig贸 con rigurosidad y con originalidad la historia de El Salvador a trav茅s de la publicaci贸n de un libro de testimonio fundamental, respecto a las luchas obreras y campesinas en El Salvador: 鈥淢iguel M谩rmol: la insurrecci贸n en El Salvador: a帽o 1932鈥 donde a trav茅s de la historia de este personaje real se da cuenta de la represi贸n al levantamiento campesino y que ocasion贸 20.000 muertos en apenas tres meses. Su quehacer literario lo coloc贸 al servicio de su pueblo y cuando este reclam贸 su presencia en esa Inmensa estepa verde que son las monta帽as de Moraz谩n, y ellas se convirtieron en su hogar no dudo un minuto en convertirlas en una nueva trinchera de palabras y balas.

Moraz谩n se convirti贸 en el 煤ltimo centro de su creaci贸n, no s贸lo de dardo-palabras maravillosas lanzadas al centro de la injusticia, golpes de ideas, de agudezas sustantivas, verbales y adjetivas, bofetadas de realidad, sino tambi茅n de plasmar a ese hombre nuevo, que a帽os atr谩s, en monta帽as de la sierra boliviana se empez贸 a visualizar en forma de p谩jaro de fuego llamado Ernesto. Moraz谩n ser铆a su escal贸n m谩s alto en la vida de un revolucionario, su vida plena pero tambi茅n su muerte, tan brutal como absurda a manos de una fracci贸n de la organizaci贸n guerrillera en la cual militaba (el Ej茅rcito Revolucionario del Pueblo), en el tr谩gico 10 de mayo del a帽o 1975

驴Cu谩les fueron los cargos, en concreto, que le formularon? Pregunt贸 Juan Jos茅 Dalton (Hijo de Roque) en una entrevista realizada a uno de los responsables de la muerte de su padre, el ex l铆der del ERP, Joaqu铆n Villalobos (1) 鈥淏谩sicamente fueron dos, el cargo m谩s importante que se le imputaba era el de promover la insubordinaci贸n y la deserci贸n; el segundo fue un cargo adicional que en realidad nunca lleg贸 a documentarse sino que fue un cargo bajo sospecha. El cargo insubordinaci贸n para aquel entonces se podr铆a considerar como real, pero de lo que se estaba tratando era de un problema pol铆tico, o sea, parte de los problemas de la etapa fundamentalista de una organizaci贸n en desarrollo. Lo que 茅l estaba haciendo era tomando contactos con gente para convencerlas pol铆ticamente de su posici贸n y eso a la luz de nosotros -en la otra posici贸n- era considerado divisionismo. Hab铆a hablado con un compa帽ero, que fue el primer explosivista, Pancho, y lo hab铆a incitado a que se insubordinara, a que se fueran juntos porque estaba planteado claramente un problema pol铆tico. El segundo cargo en realidad fue formulado bajo sospecha a ra铆z de una historia con relaci贸n a su fuga de la c谩rcel de Cojutepeque (1964); hecho en el que qued贸 como un chisme, que su fuga la propici贸 la CIA.

A esto, ya no a la luz de nuestra posici贸n de aquel momento, no a la luz de aquel debate que ten铆amos entre nosotros, sino explic谩ndome este fen贸meno con la misma l贸gica que explic贸 la parte nuestra, el problema es que Roque estuvo con un conflicto dentro del Partido Comunista y en 茅ste tambi茅n era tradici贸n que los que disent铆an se les cargaba con motes de este tipo y cualquier cosa era considerada inmediatamente peligro de agente enemigo. Todav铆a recuerdo, incluso, que en los a帽os 70 a los que comenzamos a formar los primeros grupos armado se nos tach贸 de ser de la CIA; era parte de la l贸gica de la 茅poca. Pero, de ninguna manera aquello ten铆a ni la m谩s m铆nima seriedad.

A partir de ah铆 se consider贸 que era un peligro si se le dejaba en libertad ya que eso pod铆a afectar a la seguridad del resto; estas son las argumentaciones m谩s fuertes que en una etapa de clandestinidad se arguyen para no atender los problemas que a veces constituyen disidencias pol铆ticas; incluso, hasta en algunos casos se llega a entender que son disidencias pol铆ticas pero por el temor a que se deriven en problemas de seguridad, entonces se incurren en faltas tan graves como el ajusticiamiento y los fusilamientos y la tendencia de eliminar a un opositor, a un adversario pol铆tico鈥

Terrible destino, triste realidad de aquellos que asesinaron a este hombre, en especial Joaqu铆n Villalobos convertido, posteriormente en profesor visitante en una universidad inglesa y miembro de la Fundaci贸n estadounidense Dialogo interamericano. La historia nos ha mostrado que el acusador infame termina como escudero del imperio (2) Un Villalobos enaltecido por la prensa de las potencias occidentales, pero que jam谩s llegar谩 ni siquiera al tal贸n de un hombre como Roque, bajo en estatura pero gigante como poeta y rebelde en una conjugaci贸n pr谩ctica y, estaba convencido que una de las v铆as fundamentales, posibles de transformar al intelectual en intelectual revolucionario era la acci贸n social.

Una pr谩ctica que le daba temor, tan presente junto al miedo y la p茅rdida de la inocencia en cada uno de sus poemas: 鈥27 a帽os: Es una cosa seria tener veintisiete a帽os, en realidad es una de las cosas m谩s serias. En derredor se mueren los amigos de la infancia ahogada y empieza a dudar uno de su inmortalidad鈥. Esa praxis social deb铆a hacerse en el seno de la lucha de los pueblos que llevan a cabo su combate por dejar s贸lo de sobrevivir y llegar a conocer lo que es vivir como un verdadero ser humano. Su paso por Cuba, donde dej贸 a sus hijos, para dedicarse a la lucha guerrillera le dio la formaci贸n necesaria, desde el punto de vista pol铆tico, literario y de reconocimiento expresado en su Premio Casa de las Am茅ricas, La Habana, Cuba, 1969, por su poemario 鈥淭aberna y Otros Lugares鈥.

Este libro de poemas es la expresi贸n de lo que fue Roque Dalton, un insurrecto permanente, un visionario, un hombre dotado de gran sutileza. En plena efervescencia pre- Primavera de Praga en el a帽o 1968, Roque Dalton sol铆a visitar las viejas tabernas del centro de la capital de la ex Checoslovaquia, despu茅s de su trabajo en la Revista Internacional, que reun铆a la crema y nata de los ide贸logos comunistas de ese entonces. En esas visitas llenas de espumosos brebajes, Roque, armado de una vieja m谩quina grabadora se deleitaba escuchando las conversaciones de estudiantes, obreros y soldados. De ese trabajo sali贸 Taberna y Otros Lugares, pero tambi茅n el convencimiento que el socialismo, en aquellos grises pa铆ses de Europa del Este no eran el modelo natural de esa visi贸n de mundo, que tarde o temprano reventar铆a por sus propias contradicciones, y que Latinoam茅rica no deb铆a trasladar mec谩nicamente las experiencias pol铆ticas allende el Atl谩ntico.

El gran habitante del peque帽o Pulgarcito

Uno de sus hijos, Juan Jos茅 Dalton, lo describe como un tipo genial, poseedor de sentido del humor inigualable, un hombre que sab铆a esconder las tristezas bajo una permanente sonrisa y con una decisi贸n inquebrantable. As铆, cuenta Juan Jos茅: 鈥淓n la Habana ten铆amos un vecino que se llamaba Fernando Mart铆nez, era un experto en marxismo-leninismo. Como en su casa se hab铆a roto el refrigerador, mi pap谩 le guardaba la carne y el pollo a cambio de clases de materialismo. Cuenta Fernando que en una de esas calurosas tardes de 1972, hab铆a salido a la verja de su casa. Bajando por la calle J, del Vedado (donde a煤n est谩 nuestra casa en La Habana), ven铆a rodando mi padre. El poste de la esquina lo detuvo. Fernando se le acerc贸. 鈥溌縍oque, que te pasa chico? Mira como vienes鈥︹ 鈥淣o voy a seguir bebiendo Fernando, porque si no, no voy a poder ser guerrillero鈥, le contest贸 a modo de autocr铆tica. 鈥淓fectivamente, nunca m谩s lo volv铆 a ver tomado鈥 Fue la 煤ltima vez. Nunca cre铆 que esa la despedida鈥, me cont贸 aquel cubano鈥. Era la 煤ltima vez pues su pr贸ximo paso era integrarse a las fuerzas guerrilleras que actuaban en El Salvador.

Roque era tambi茅n un escritor del m谩s 铆ntimo lirismo, capaz de expresar los dolores que llegaban del testimonio pr谩ctico de las heridas de su peque帽o pulgarcito, como una vez defini贸 la poetisa chilena Gabriela Mistral a El Salvador. Sus letras ven铆an del pueblo, de la herida vallejiana que carcom铆a la vida de ese Salvador suplicante de ser salvado. Un poeta que leg贸 la policrom铆a de su estilo, la riqueza y vivacidad de su prosa refulgente y din谩mica, la belleza de sus ideas y lenguaje. Nos dej贸 un arma defensiva a la cual recurrir, cuando los significados y significantes nos amenazan con evadir sus responsabilidades. Sus escritos no marcharon nunca al margen de la hoy tan vilipendiada lucha de clases pero, esa contradicci贸n vital era transmitida en forma tan sugerente y pedag贸gica, tan finamente ir贸nica y genial, que pod铆a ense帽ar m谩s con el coraz贸n que con manuales.

Roque, a su manera, mostr贸 el escal贸n m谩s alto del ser humano, para llegar a tener los derechos nunca alcanzados de su pueblo: 鈥淓l escritor y el artista latinoamericano promedio, lucha en distintos niveles contra el r茅gimen que lo discrimina, lo humilla y lo persigue; y m谩s, que el poeta y el escritor, es el subversivo, el perseguido, el preso, el torturado. Y comienza a ser el asesinado junto a miles de su pueblo, y el que combate con las armas en la mano, en consecuencia los nombres de Javier Heraud, Edgardo Tello, Otto Ren茅 Castillo encabezan la lista.鈥 Su peque帽a amada patria era un tema constante en sus letras. Mezclaba en ello la rabia y la ternura, el amor y el odio m谩s profundo. Mientras su madurez biol贸gica avanzaba inexorable, su florecimiento intelectual, nutrido en tierras latinoamericanas y europeas, desbordaba los cauces po茅ticos conocidos hasta la 茅poca. Su amor por ese pedazo de tierra de 20.000 kil贸metros cuadrados no ten铆a los l铆mites se帽alados en mapas y acuerdos pol铆ticos, pero se hab铆a transformado, con el paso de los a帽os y el exilio, en un dolor que laceraba todo su ser鈥︹

Roque estaba convencido, que la libertad de su diminuta tierra era parte de la construcci贸n de m煤ltiples patrias dispersas por la mestiza Latinoam茅rica. La edificaci贸n de un verdadero Nuevo Mundo, con hombres nuevos era considerada por Roque Dalton como un camino plagado de dificultades, una senda dif铆cil, dura y terrible, que necesitaba de in茅ditos y m谩s penetrantes dolores para lograr erradicar su enajenaci贸n: 鈥淣ecesitas bofetones, electro-Shocks, Psicoan谩lisis, para que despert茅s a tu verdadera personalidad鈥 habr谩 que meterte a la cama, a pan de dinamita y agua, lavativas de c贸ctel molotov cada quince minutos, y luego nos iremos a la guerra de verdad, todos juntos, novia encarnizada, mam谩 que par谩s el pelo鈥

Ser fuerte sin perder la ternura

Roque fue tambi茅n periodista, que desuella, ense帽a y no hace de la lisonja el pan de cada d铆a. Se alej贸 y burl贸 del dogmatismo: opio del deseo y pr谩ctica de cambios. Los esquemas incuestionables, hayan sido pol铆ticos o literarios no eran su alimento. No exist铆a disyuntiva entre su creaci贸n art铆stica y la pol铆tica, entre versos y reforma agraria, entre ensayos literarios y pr谩cticas guerreras 驴Su m谩xima? La duda, siempre la duda en lugar del dogma que adormece. La cr铆tica que construye en lugar del acatamiento incondicional. El aprendizaje de esto fue un proceso doloroso:

鈥淢i actitud ante el contenido ideol贸gico y la trascendencia social de la obra po茅tica est谩 determinada fundamentalmente por dos hechos extremos: el de mi larga y profunda formaci贸n burguesa y el de la militancia revolucionaria que mantengo desde algunos a帽os. La pr谩ctica en las filas del partido ha organizado mi preocupaci贸n de siempre por los problemas de la gente que me rodea, del pueblo, en 煤ltimo grado y ha ubicado con exactitud ante mi atenci贸n, las responsabilidades fundamentales a las cuales deberse, as铆 como a la forma concreta de realizar esos deberes a lo largo de la vida. Pero los largos a帽os en el Colegio Jesuita, el desarrollo de mi primera juventud en el seno de la chata burgues铆a salvadore帽a, el apegamiento a formas de vida irresponsables, alejadas con santo horror del sacrificio o de los problemas esenciales de la 茅poca, han dejado en m铆 sus marcas, las cicatrices que a煤n ahora duelen鈥.

Estas palabras escritas en su Ensayo 鈥淧oes铆a y Militancia en Am茅rica Latina鈥 son ese ejemplo de autocr铆tica que animaba a Roque Dalton y que resumen esa vida plagada de contradicciones pero siempre honesta. El destino con la revoluci贸n marc贸 su existencia, era un indiscutible compromiso de pareja. En un mundo como el que se nos presenta en este nuevo milenio requiere de nuevos honores, de nuevas formas de enfocar los cambios necesarios para los pueblos subdesarrollados, pero igualmente se necesita de un conciencia de revolucionarios, de poetas como Roque que si la muerte no lo tuviese en su seno, seguir铆a convocando a esta generaci贸n de m贸viles y globalizaci贸n en la necesidad de ser revolucionarios hoy, en la 茅poca dura, la 煤nica que da posibilidades de ser sujeto de epopeyas: 鈥淪er revolucionario cuando la revoluci贸n ha eliminado a sus enemigos y se ha consolidado en todos los sentidos puede ser, sin lugar a dudas, m谩s o menos glorioso y heroico. Pero serlo, cuando la calidad de revolucionario se suele premiar con la muerte es lo verdaderamente digno de la poes铆a. El poeta entonces la poes铆a de su generaci贸n y la entrega a la historia鈥.

Roque Dalton Garc铆a entreg贸 su poes铆a a toda una generaci贸n de latinoamericanos que a 45 a帽os de su asesinato, tan brutal como absurda a manos de un grupo de dogm谩ticos que jam谩s conocieron al verdadero Roque, camuflado bajo el nombre de Julio Delfus Mar铆n en las monta帽as de Moraz谩n. Quienes lo asesinaron jam谩s le perdonaron su humor, su desparpajo ante las m谩s ins贸litas situaciones, su imaginaci贸n llena de optimismo por el mejoramiento humano. Quienes lo asesinaron lo acusaron de aquello que jam谩s tuvo un dejo de verdad, lo asesinaron enceguecidos en su ortodoxia, en su abominaci贸n como seres humanos, en su desprecio por lo diversos, por lo que sobresale sobre lo gris.

El poeta Nicarag眉ense Julio Valle al saber sobre la muerte de su amigo dijo a su hijo Juan Jos茅 鈥淢ir谩 hermano, quienes mataron a Roque no ten铆an humor鈥 una ingeniosidad tan permanente y vital que hizo exclamar a Eduardo Galeano que Roque era capaz de hacer re铆r hasta las piedras. Capaz de sacar sonrisas, pero recordarnos sobre el sufrimiento de sus hermanos en el Poema de Amor:

鈥淟os que ampliaron el Canal de Panam谩 (y fueron clasificados como 鈥渟ilver roll鈥 y no como 鈥済old roll鈥) los que repararon la flota del pac铆fico en las bases de California, los que se pudrieron en las c谩rceles de Guatemala, M茅xico, Honduras, Nicaragua, por ladrones, contrabandistas, por estafadores, por hambrientos鈥 los sembradores de ma铆z en plena selva extranjera, los reyes de las p谩ginas rojas, los que nunca sabe nadie de d贸nde son, los mejores artesanos del mundo, los que fueron cosidos a balazos al cruzar la frontera, los que murieron de paludismo o de las picadas del escorpi贸n o de la barba amarilla en el infierno de la bananeras, los que lloraron borrachos por el himno nacional, los arrimados, los mendigos, los marihuaneros, los guanacos hijos de la gran puta鈥 los eternos indocumentados, los hacelotodo, los vendelotodo, los comelotodo, los primeros en sacar el cuchillo, los tristes m谩s tristes del mundo, mis compatriotas, mis hermanos鈥.

Roque Dalton muri贸, y ahora, que El Salvador luego de muchos a帽os de guerra civil se ha consolidado una nueva y enigm谩tica caminata por in茅ditos derroteros, donde impera el populismo, las bandas armadas, el desangramiento de sus hombres y mujeres que parten al norte en busca de mejor destino. En este momento de pesadumbre se hace imperativo recordar a aquellos, que regaron con su fresqu铆sima sangre el camino que hoy transitan otros nuevos hombres. 脡l muri贸, pero est谩 encarnado en muchas vidas, que encuentran en su ejemplo, la luz que gu铆a y alecciona. Ha resucitado en este nuevo El Salvador, tal vez un poco mejor que aquel sangrante pa铆s que conoci贸 sus pasos terrenos.

Roque Dalton, hombre peque帽ito de estatura pero gigante y feroz con la pluma y el fusil est谩 riendo, y lo hace henchido de placer a pesar de las masacres y las l谩grimas jam谩s recuperadas. Roque es el recuerdo de la sangre joven prodigada por salvadore帽os e internacionalistas que lucharon por un Salvador m谩s justo, que entregaron sus vidas por una causa que no importaba tener como norte la muerte si de verdad se mor铆a entre p谩jaros y 谩rboles, como dec铆a el poeta Javier Heraud. Roque ha triunfado y pronto ser谩: Parques infantiles, escuelas, hospitales, ser谩 nuevos poemas por venir, un continente reidor y feliz por tener en su vientre a millones de nuevos Roques por nacer.

Publicado en Rebeli贸n