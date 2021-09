–

Rosa Alarc贸n dimiteix sense complir la sent猫ncia del Tribunal Suprem que declara il路legals l’exc茅s d’hores sindicals de UGT i CCOO a TMB

El passat 14 de juliol el Tribunal Suprem posava fi a un llarg proc茅s judicial, iniciat en 2015 per CGT/autobusos, en sentenciar definitivament, en aplicaci贸 del RD Llei 20/2012, la il路legalitat de totes les hores i alliberacions sindicals que atorga TMB, per sobre de les regulades per l’Estatut dels Treballadors i la LOLS, als sindicats d’autobusos.

L’aplicaci贸 d’aquesta sent猫ncia, significar脿 que tretze sindicalistes d’ UGT, CCOO i SIT perden el seu alliberament i per tant han de tornar a ocupar el seu lloc de treball, alguns d’ells porten m茅s de 20 anys alliberats.

A pesar que des de la publicaci贸 de la resoluci贸 del Tribunal Suprem la Direcci贸 de TMB t茅 coneixement d’ella, per decisi贸 de la ja expresidenta de TMB, aquesta no s’est脿 aplicant. Mentrestant, des de la Direcci贸 de TMB, i amb la intenci贸 de mantenir l’ statu quo sindical existent en l’empresa, han intentat “comprar” a la nostra secci贸 sindical perqu猫 desistim de la nostra demanda, oferint-nos els mateixos privilegis que gaudeixen UGT i CCOO.

El dia 17 de setembre hem requerim novament a la Direcci贸 de TMB, l’acatament immediat de la sent猫ncia del Tribunal Suprem, advertint-los que per cada mes de retard en la seva execuci贸, tenim interposada una nova demanda per danys i perjudicis i contra la llibertat sindical, en la qual reclamem 19.789鈧/mes.

Recordem que des de l’entrada en vigor del RD Llei 20/2012 el cost de les hores sindicals que TB t茅 pactades per sobre del que es disposa en aquest RD ascendeix a 1.245.075鈧 quantitat que de cap manera hauria d’assumir una empresa p煤blica com TB.