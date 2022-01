–

De parte de ANRed January 4, 2022 3 puntos de vista

En febrero del a帽o 2020, la Justicia le otorg贸 la quiebra a Hey Latam, empresa call center de Mart铆n Stauffer. Luego de haber acampado 86 d铆as en la puerta de la misma y sin percibir salarios durante meses, los trabajadores y trabajadoras decidieron ocupar pac铆ficamente el local, para resguardar los bienes y fuentes de trabajo de 301 familias. Exigieron al poder judicial y a los distintos niveles del Estado, mediante movilizaciones y presentaciones, volver a trabajar. Lograron un fallo judicial ratificado en dos instancias que orden贸 al empresario a reinstalar a trabajadores en su otra firma, 鈥淜ey Market鈥. La sentencia sigue sin cumplirse. El pasado 23 de diciembre en las puertas Buenos Aires 1480, los y las trabajadoras se reunieron en un festival para celebrar un a帽o de una lucha que a煤n continua. Por Edith L. Gauna y Estefa Gonzalez para ANRed. Fotos Edith L. Gauna.

Mediante movilizaciones, reclamos en conjunto con distintas organizaciones y trabajadores, los ex empleados y empleadas de la antigua Hey Latam, lograron a mediados del pasado a帽o un fallo en el Juzgado Laboral n煤mero 10, ratificado por la C谩mara de Apelaciones N掳2 de Rosario que obliga al empresario Mart铆n Stauffer a reincorporar a trabajadores a su otra empresa 鈥淜ey Market鈥. La sentencia no fue cumplida.

Desde su quiebra en febrero los y las trabajadoras decidieron ocupar pac铆ficamente el local para resguardar los puestos de trabajo. Este diciembre realizaron un festival por todo el a帽o de lucha, comunicando: 鈥 fue un a帽o duro, en medio de una pandemia mundial, nos organizamos y buscamos apoyo. Nos conformamos como colectivo, como cooperativa autogestionada por nosotres mismos, realizamos asambleas y votamos cada paso. Seguimos exigiendo que el Estado garantice los puestos laborales, ya que ante el incumplimiento de la Justicia, la v铆a para recuperar los puestos de trabajo es la Cooperativa. Seguimos exigiendo las l铆neas de atenci贸n estatal.禄

芦Somos alrededor de 300 telemarketers que nos quedamos sin trabajo a trav茅s de una obra fraudulenta de un empresario, que recibiendo ayuda del Estado, nos suspendieron durante la pandemia, salt谩ndose el DNU. Somos todos j贸venes, de entre 20 y 30 a帽os. El trabajo de telemarketers son 6 horas que permite, en el caso de madres solteras cuidar a sus chicos, y en el caso del estudiante trabajar y estudiar. Nos organizamos en asamblea e hicimos un acampe que dur贸 tres meses y cuando se decret贸 la quiebra en tribunales decidimos que era el momento de permanecer dentro del edificio poniendo en pie una cooperativa. Nos organizamos para recuperar las fuentes laborales exigiendo al Estado que garantice las fuentes laborales禄, explica Tomas, trabajador de Cooperativa RecTuel, entrevistado durante el encuentro.

El festival cont贸 con buffet, feria, bandas de m煤sica y se ley贸 un comunicado colectivo que comenzaba contando el inicio de la resistencia: 芦al enterarnos a trav茅s de nuestras computadoras de trabajo, no dudamos ni un segundo en salir a la calle a pelear por nuestros puestos. Sabemos que la empresa no est谩 en crisis. Sabemos que recibi贸 ayuda estatal a trav茅s de la ATP, mientras a nosotros nos suspend铆a durante la cuarentena con rebaja salarial, sab铆amos que las ventas no hab铆an ca铆do ya que nosotros 茅ramos los que est谩bamos en la l铆nea. Lo demostramos en la Justicia con el CeProDH y los organismos de Derechos Humanos que nos permiti贸 lograr un fallo hist贸rico: que nos reinstalen a casi 80 trabajadores en la otra firma de 芦Key Market禄

Y sobre el a帽o transcurrido, detallaron: 鈥渇ueron meses de acampe ac谩, en la calle, junto a los vecinos del barrio y en Gobernaci贸n. Hicimos marchas cortes y encuentros. La asamblea fue la herramienta de unidad. Decidimos que cuando los patrones cierran, la toma y la producci贸n, por parte de los trabajadores, es una salida para no quedar en la calle. Nos conformamos como cooperativa para hacer posible la autogesti贸n bajo el control de los trabajadores y trabajadoras. Seguimos exigiendo que el Estado garantice los puestos laborales, porque hasta el d铆a de hoy, no tenemos respuesta.禄

Finalmente expresaron: 鈥渁 pesar de las dificultades, pudimos poner en pie la cooperativa RecTuel logrando realizar distintos trabajos como encuestas de opini贸n y ventas de productos. Vamos a abrir, a toda la comunidad, un espacio cultural, un lugar de encuentro con espect谩culos, buffet, jornadas de cine y baile禄. Y se帽alaron: 芦esta lucha es por toda la juventud, contra la precarizaci贸n, contra la desocupaci贸n y por todos nuestros derechos.禄