De parte de ANRed February 8, 2022 72 puntos de vista

En la ciudad de Rosario, puntualmente en el Parque Independencia, se est谩 construyendo un Complejo Educativo, Recreativo y de Alto Rendimiento Deportivo (CERARD). Este proyecto consiste en la construcci贸n de dos piscinas, vestuarios, una tribuna elevada, ba帽os y una sala de prensa. El proyecto surgi贸 en la gesti贸n de Miguel Lifschitz y se est谩 llevando a cabo por el gobernador Omar Perotti y el intendente Pablo Javkin. El objetivo es finalizar las obras para dar inicio a los Juegos Suramericanos de la Juventud, Odesur, que se llevar谩n a cabo en la ciudad a partir de abril de 2022. El costo de la obra oficial es de $977.723.761.- La obra se realizar谩 en parte del predio del Parque Independencia ocupando parte del espacio verde p煤blico ubicado en Ovidio Lagos al 2000. Texto y fotos: Edith L.Gauna

Vecinos y vecinas del barrio junto a autoconvocados y colectivos ambientales se reunieron con el fin de visibilizar la situaci贸n. Desde el instagram @nuestros谩rbolesrosario publicaron: 芦Sacar谩n 15 谩rboles o m谩s para la construcci贸n de la pileta ol铆mpica. Es un dato de buena fuente. Este es el gobierno Ecocida. Que se apropia de los bienes comunes禄.

芦Vengo diariamente a esta parte del Parque: con mis hijas, traigo a los perros. Es importante mantener este pulm贸n verde que es uno de los pocos que tiene la ciudad y que oxigena. Esto es un proyecto para instalar un centro de alto rendimiento deportivo donde habr谩 algunos deportistas de 茅lite, semi profesionales o profesionales que tendr谩n una nueva instalaci贸n. Ese es el deporte que se prioriza pero que se contrapone al deporte de cientos o miles de personas que ven铆an y jugaban al f煤tbol, armaban canchas de volley y hac铆an entrenamiento de todo tipo. Entonces perdemos el espacio p煤blico contra otros emprendimientos que, no es privado, pero deja afuera a esa gente que hac铆a usufructo y utilizaba el parque, sectores m谩s carentes y que no ten铆an acceso a otras formas de esparcimiento. Esto se hizo sin aviso. En principio, se mont贸 el vallado de atr谩s casi en una noche. Los que ven铆amos al parque no hab铆amos escuchado hablar en los medios sobre esto y de un d铆a para otro tenemos todo vallado禄, expresa Leonardo, vecino del barrio.

芦En el Parque Independencia lo que est谩 sucediendo es la construcci贸n de un complejo de piletas. Dicen que van a trasplantar 5 jacarand谩s. Nosotros queremos saber la cantidad de 谩rboles que van a sacar, cu谩les, cu谩ndo (no se puede hacer de un d铆a a otro, ni en cualquier 茅poca), d贸nde van a trasplantar y qu茅 empresa est谩 apta para trasplantar los jacarand谩s cuando ac谩 ni siquiera la poda es profesional禄, agrega Silvia, activista del grupo Protegiendo Nuestros 脕rboles Rosario.

驴Qu茅 est谩 pasando con los 谩rboles en la ciudad?

芦Hoy, el arbolado urbano est谩 amenazado por los emprendimientos inmobiliarios y por la poda y escamonda. Desde hace ya mas de un a帽o, de parte de la Municipalidad y debido a las constructoras, ha crecido una barbaridad la erradicaci贸n de los 谩rboles. Las constructoras solicitan a la Municipalidad la extracci贸n del 谩rbol diciendo que hay una cochera, entonces lo tienen que sacar. El tema es que, despu茅s de esa cochera, no se hacen cazuelas para reponer el ejemplar como deber铆a hacerse por ordenanza 5118/1991, y quedan las veredas lisas. La Municipalidad es responsable por no hacer cumplir la ordenanza. La poda est谩 muy mal hecha, con personal que no est谩 muy capacitado, les sacan hasta m谩s del 60% del follaje, que es lo que brinda oxigenaci贸n y al 谩rbol lo vuelve saludable. Un 谩rbol sin follaje, con s贸lo el tronco que es lo 煤nico que dejan, trata de sobrevivir y a veces no se puede recuperar. Los 谩rboles se van debilitando y luego de dos o tres a帽os lo tienen que sacar禄, expresa Silvia.

El negocio del 谩rbol

芦Existe un presupuesto anual para la mantenci贸n de todos los espacios p煤blicos. Parques y Paseos es quien act煤a ante la erradicaci贸n de un 谩rbol: un ingeniero tiene que evaluar el ejemplar, tiene que dar la confirmaci贸n o negativa si est谩 en riesgo de ca铆da, su visi贸n de si est谩 deteriorado o enfermo y la confirmaci贸n para sacar el 谩rbol. Se cobra por cada 谩rbol y por cada ejemplar de acuerdo al trabajo realizado, en el caso de sacarlo, incluye adem谩s los costos de la mano de obra de las personas que van hacerlo, y de empresas tercerizadas que contrata la Municipalidad para el fin. Calculamos que debe estar arriba de $300.000.- en adelante. Nunca nos quisieron dar un detalle exacto pero realmente es presupuesto anual millonario, cuando podr铆a ser destinado al arreglo de veredas, escuelas y lugares municipales en condiciones禄, se帽ala Silvia.

Sucesos en el tiempo

Silvia cuenta diversos hechos que sucedieron en la ciudad en distintos momentos:

鈥 芦En el 2018, se sacaron de la Ex Rural, 66 谩rboles por el Circo Du Soleil. Dec铆an que estaban podridos. Tuvimos reuniones con la Comisi贸n de Ecolog铆a. Con activistas hicimos un pedido municipal para ver cu谩nto hab铆an sido talados. Eran 66. Fue aberrante. Lo hicieron de noche: entre las 2 a.m. y 3 a.m. Cuando se enter贸 el Consejo par贸 la tala de 谩rboles por medio del Concejal Carlos Cardozo禄.

鈥 芦En el Museo Castagnino, el intendente Miguel Liftchitz hab铆a anunciando una ampliaci贸n del mismo, por lo que vallaron el espacio y sacaron 12 谩rboles centenarios, a las 5:30 am, durante 90 minutos. Luego plantaron una palmera que supuestamente iba a vivir pero al cabo de un mes muri贸禄.

鈥 芦Desde el 2019, tenemos reuniones en el Consejo, pedimos informes sobre el arbolado, sobre la forestaci贸n, pero nunca tuvimos respuesta禄.

Crisis clim谩tica, ambiental y extractivismo

Tanto en la ciudad de Rosario como a nivel mundial se est谩 viviendo una crisis clim谩tica, ambiental.

En la ciudad existen barrios que no tienen ni luz ni agua en sus hogares, servicios b谩sicos esenciales para vivir. Con la quema de las Islas del Paran谩 y sus consecuencias como la bajante del r铆o, cotidianamente se realizan cortes agua y de luz y existe tensi贸n baja en los servicios, en Rosario y alrededores, debido al consumo de la poblaci贸n.

Frente a ello, desde el a帽o pasado, instituciones de servicios y municipio, lanzaron una campa帽a solicitando el consumo responsable: uso responsable y consciente de lavado de veredas con baldes o mangueras con sistema de corte. Se estima que una manguera abierta durante una hora insume 500 litros de agua potable, lo que equivale al consumo esencial de tres personas por d铆a. Mientras que, si se usa diez baldes de agua, m谩s que suficientes para lavar una vereda, se necesitan s贸lo 100 litros. Tambi茅n se recomienda el uso responsable de energ铆a el茅ctrica: Usar el aire acondicionado en 24掳 C, limitar el uso de equipos de aire acondicionado s贸lo a los ambientes que lo requieran, abrir la heladera la menor cantidad de tiempo posible, mantener la luz encendida 煤nicamente cuando sea necesario, apagar y desenchufar los aparatos el茅ctricos que no se est茅n usando, al usar el lavarropas, priorizarizando ciclos de lavado cortos y programas econ贸micos, colocar plantas en patio y balc贸n reduce la temperatura ambiente y regula la humedad, entre otros.

Entonces cabe preguntar: 驴Cu谩n necesario es la creaci贸n del complejo de la pileta ol铆mpica millonaria?