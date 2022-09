–

De parte de ANRed September 22, 2022

Activistas y militantes socioambientales se encadenaron a la Gobernaci贸n en la ciudad de Rosario. Exigen que en plenario de comisiones se trate la Ley de Humedales consensuada por un amplio arco de organizaciones ambientalistas y especialistas en el tema. Por ANRed

Desde altas horas de la madrugada, activistas socioambientales est谩n realizando una acci贸n pac铆fica para exigir que en el plenario de comisiones que se desarrolla desde 茅sta ma帽ana en el Congreso, se garantice el tratado de la Ley de Humedales Consensuada 鈥 Expediente 75-D-2022.

La acci贸n consisti贸 en un encadenamiemto de sus propios cuerpos a las puertas de Gobernaci贸n, bloqueando el ingreso. 鈥淓sta es una acci贸n pac铆fica; nos manifestamos porque estas quemas no solo est谩n terminando con la vida del planeta en medio de una cat谩strofe clim谩tica y ecol贸gica, sino que est谩n atentando directamente con la salud de la poblaci贸n鈥 xplicaron.

Afirmaron que van a sostener la intervenci贸n hasta que desde el plenario de comisiones se confirme el tratado, no de cualquier ley, sino de la consensuada, expediente 75-D-2022. 芦Estamos ac谩 tambi茅n en apoyo a las organizaciones que en este momento est谩n en el congreso, donde se est谩 tratando en plenario de comisiones cu谩l ser谩 el proyecto de Ley a tratar. Somos la ciudadan铆a organizada, y necesitamos unirnos para hacer respetar nuestros derechos. Esto es un llamado a la acci贸n; estamos desobedeciendo la ley, pero ese no es el hecho violento. Violencia es que estemos respirando humo. Y nos preocupa que este sistema democr谩tico no nos est茅 representando. Los gobiernos deben decir la verdad sobre la crisis clim谩tica y ecol贸gica, actuar en consecuencia y abrir la democracia, generando mecanismos de participaci贸n directa y vinculantes禄 concluyen los militantes.

Autoconvocados estar谩n concentrando en la plaza San Mart铆n desde las 8 de la ma帽ana, donde se realizar谩n diferentes actividades como una radio abierta, pintada de carteles, encadenamiento humano y diferentes performances.