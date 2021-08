–

De parte de ANRed August 2, 2021 31 puntos de vista

El s谩bado 24 de julio la Multisectorial de Trabajadores del Arte y la Cultura, de la ciudad de Rosario, realiz贸 una jornada cultural en las escalinatas del parque Espa帽a, para reclamar por la emergencia cultural y reconocimientos de derechos como trabajadores. Denunciaron la falta de respuestas por parte del gobierno municipal de Pablo Javkin y el provincial de Omar Perotti , frente a la crisis que est谩 viviendo el sector, agudizada por la pandemia mundial de Covid-19 y la prohibici贸n de uso de espacios p煤blicos y privados con protocolo. Por Edith L. Gauna para ANRed.

El s谩bado 24 de julio, la Multisectorial de Trabajadores del Arte y la Cultura realiz贸 una actividad cultural, en las escalinatas del parque Espa帽a, para visibilizar su pedido por la emergencia en el sector y el reconocimiento de derechos como trabajadores. Desde los comienzos de la pandemia, vienen reclamando subsidio universal igual a la canasta b谩sica, caja de alimentos a los m谩s afectados, habilitaci贸n de espacios p煤blicos y privados con protocolos y el cese de la precarizaci贸n y la represi贸n. Hasta el momento, las mesas de di谩logo con el gobierno municipal y provincial no han concluido en compromisos concretos.

El culturazo se decidi贸 luego de que el pasado 5 de julio, nuevamente el Secretario de Cultura, Dante Taparelli, falt贸 a la reuni贸n pactada y Federico Valentini, Subsecretario de Industrias Culturales, admiti贸 no tener pol铆ticas para el sector.

Esta corresponsal, estuvo presente en la actividad y dialog贸 con los y las trabajadoras.

Samanta es feriante de Italia y el r铆o, dise帽adora e integrante de la Multisectorial y cont贸: 芦Realmente es vergonzoso que despu茅s de un a帽o y medio tengamos que seguir reclamando asistencia econ贸mica. Las restricciones han ido bajando, podemos retomar las ferias. Pero es una realidad que ahora muchas personas, no tenemos con qu茅 salir a producir, porque la crisis econ贸mica se comi贸 todo. Por ejemplo un centro cultural, puede abrir las puertas pero no sabe c贸mo funcionar, porque hace un a帽o y medio no abren y s贸lo tienen gastos禄 Y agreg贸 : 芦Los compa帽eros est谩n en una situaci贸n de emergencia, no contamos con ning煤n tipo de asistencia por parte del Estado que se ha comprometido a darnos subsidios pero no cumple. Sin una perspectiva a largo plazo, al no estar reconocidos como trabajadores, no contamos con una jubilaci贸n, una obra social. No tenemos una estabilidad para nuestra econom铆a familiar. La situacion ha empujado a una cantidad de compa帽eros a reinventarse y abandonar lo que m谩s aman, que es hacer su arte, aportando a la cultura. Hoy ac谩, realizando esta jornada, sufrimos nuevamente un hostigamiento por parte de la Guardia Urbana Municipal y s贸lo estamos exigiendo derechos, compartiendo nuestro arte鈥

Por su parte, Casica Zulema Maldonado de la Comunidad Taloi Mocoit , Presidenta del Movimiento de Mujeres Ind铆genas del Abya Yala de la Sede Rosario expres贸: 芦Los Mocoit somos comunidades ancestrales matriarcales, trabajamos para que las pr贸ximas generaciones no pasen necesidades. En las ferias no nos dejan trabajar, no nos dejan exponer nuestras mercader铆as, cultura, ceremonias y nuestra alimentaci贸n que es la base. Vivimos en villas de emergencias. Nos proh铆ben el trabajo y en los barrios llega la polic铆a, reprime y encarcela a nuestros j贸venes.禄

La jornada cultural cont贸 tambi茅n con el acompa帽amiento de los Artesanos por la Verdad, integrantes del Colectivo 11 de Octubre, constituido por artistas de la Naci贸n Qom. Ruperta Perez, integrante del Movimiento de Mujeres Ind铆genas del Abya Yala, destac贸 la importancia del trabajo cultural de las comunidades: 鈥淣osotros no somos historia, somos el presente, estamos ac谩. Nuestra cultura est谩 viva, no est谩 en un museo para la exhibici贸n. Fuimos expulsados de la Provincia de Chaco y tuvimos que emigrar a otras provincias. No valoran nuestra cultura, pero nosotros s贸lo podemos vivir sanamente con trabajo y libertad.鈥

芦Hablamos de emergencia cultural. Algunos expresando profunda tristeza de no poder trabajar lo que se prepar贸 y ensay贸 para salir a las pistas, otras desde el reclamo al Estado por no responder a las necesidades del sector, otros desde la necesidad de aportar con herramientas art铆sticas. Esta crisis afecta emocional y ps铆quicamente a la sociedad. Decir que la cultura y el arte no son esenciales es negar el suelo que se est谩 pisando鈥, leyeron en un comunicado, Payasos y Payasadas Autoconvocades.

Por 煤ltimo, Mar de la Agrupaci贸n de Mujeres Muralistas Argentinas (AMMURA, sede Rosario) manifest贸: 芦Nosotras estamos ac谩 para pedir apoyo y reconocimiento de nuestro trabajo como muralistas. La idea es que el muralismo empiece a formar parte de los programas municipales y que se reconozca en la transformaci贸n socioespacial que tiene en los barrios, en el espacio p煤blico. A modo de cr铆tica queremos dejar que se invierta en el centro de la ciudad y en murales de artistas que ya murieron, que son del siglo pasado y se est谩n reproduciendo a gran escala, para darle lugar, a los artistas locales permitiendo desarrollarse en su carrera teniendo la posibilidad de trabajar de lo que hacemos avalados por la Municipalidad.禄