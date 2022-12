–

De parte de Indymedia Argentina December 5, 2022 196 puntos de vista

Las familias del barrio Empalme Graneros se mostraron preocupadas por la creciente construcci贸n de barrios cerrados que pone en peligro al barrio ante posibles inundaciones.



https://argentina.indymedia.org/wp-content/uploads/2022/12/NOTA-AIRE-LIBRE-021222-Negocios-inmobiliarios-y-posibles-inundaciones.mp3

Escuchar el reporte de Aire Libre Radio Comunitaria de Rosario.

Osvaldo Lal铆n Ortolani, vecino del barrio explic贸 que el Arroyo Ludue帽a es un arroyo de llanura, que tiene 80 mil hect谩reas que aportan el agua a su cuenca y esos desbordes le dieron al Empalme Granero 17 inundaciones.

Ingenieros de la Universidad Nacional de Rosario advierten que un negocio inmobiliario puede causar grandes crecidas y desbordes del arroyo Ludue帽a. Los terrenos est谩n ahora destinados a barrios residenciales y a un complejo deportivo ya se inundaron en 2002, 2007 y 2012, seg煤n el informe que realiz贸 el Centro Universitario Rosario de Investigaci贸n Hidro Ambiental CURIHAM.

Adem谩s las familias denuncian que contin煤an recortando el sector protegido y se construye sobre la represa que protege al barrio. 鈥淓n este momento se est谩 haciendo el primer barrio cerrado adentro de la represa y hay pedido de dos o tres iniciativas m谩s鈥, relat贸 Ortolani.

Y agreg贸: 鈥淟a soberbia, el abuso de poder, la connivencia, el total qu茅 me importa, que total se corran, total despu茅s vamos a juntar frazadas para darle a los pobres. No pedimos nada de todo eso, queremos vivir dignamente y con honor, no nos tiren el agua, no nos ahoguen鈥.

En 1986 las familias de Empalme Graneros crearon Nunca M谩s Inundaciones (NU.MA.IN), una asamblea abierta y permanente para realizar acciones conjuntas. 鈥淐ada inundaci贸n se juntaban los vecinos en distintos lugares, en distintos sectores, en un club, en una parroquia, en una vecinal, pero en el 86 se gener贸 una cosa espont谩nea diferente y creamos NU.MA.IN, Nunca M谩s Inundaciones鈥, cont贸 Ortolani.

Fuente: https://agencia.farco.org.ar/expreso-farco/el-negocio-inmobiliario-pone-en-peligro-al-barrio-empalme-graneros/