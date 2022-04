–

El pasado jueves, organizaciones ambientales, sociales y pol铆ticas concentraron frente a la Bolsa de Comercio de Rosario para repudiar el primer remate de soja de la campa帽a 2021/2022. Se realiz贸 una radio abierta, se ley贸 un documento y se instal贸 una muestra de fotograf铆as intinerante, 芦El Costo Humano de los Agrot贸xicos禄 del fot贸grafo Pablo Piovanno. Fotos y textos por Edith L. Gauna.

El pasado jueves, organizaciones como Pa帽uelos en Rebeld铆a, Colectivo Amaranto, Semillas de Rebeli贸n, Casa de la Memoria 鈥 Movimiento Amplio de Izquierda, Multisectorial Paren de Fumigarnos, Protegiendo nuestros 谩rboles Rosario 鈥 COAD, Propuesta Sur, Marcha Plurinacional de los Barbijos, La Otra Casa, Asamblea la 18, Subversi贸n, Taller de Comunicaci贸n Ambiental (Rosario), Vecinas de La Sexta en Lucha, Red de Comercio Justo del Litoral, Almac茅n de las 3 Ecolog铆as, ATTAC/ CADTM, Conciencia Solidaria, Comisi贸n de Salud y Medio Ambiente SIPRUS y Autoconvocadxs convocaron y concentraron, durante m谩s de dos horas, en las puertas de la Bolsa de Comercio de Rosario. Repudiaron como hace 13 a帽os, el remate del primer lote de soja de cada a帽o, est谩 vez de la campa帽a 2021/ 2022, trat谩ndose de una partida de 29.840 kilos, de la variedad DM 3312 (Semilla Don Mario, tolerante a glifosato), producida en Cha帽ar Ladeado. La actividad consisti贸 en un escrache con lectura de documento, radio abierta y muestra de fotograf铆as 芦El costo humanos de los agrot贸xicos禄 de Plablo Piovanno.

En un documento en conjunto y que se ley贸 en las puertas de la Bolsa de Comercio expresaron que : 芦En Argentina, el capitalismo se manifiesta principalmente a trav茅s de la cadena del agronegocio que fomenta el monocultivo de soja, con el consecuente aumento en el uso de agrot贸xicos y la implementaci贸n de semillas transg茅nicas. La 鈥Estrategia de Reactivaci贸n Agroindustrial Exportadora, Inclusiva, Sustentable y Federal. Plan 2020 鈥 2030鈥, impulsada por el Gobierno Nacional es una apuesta acordada con las corporaciones para profundizar el modelo del agronegocio, sin medir las consecuencias ambientales ni los impactos sociales.禄

Y agregaron: 芦Tambi茅n se manifiesta en la aprobaci贸n del trigo transg茅nico HB4 (tolerante a la sequ铆a y resistente al herbicida glufosinato de amonio) siendo Argentina el primer pa铆s del mundo en aprobar la comercializaci贸n del mismo. En este contexto y hasta el d铆a de hoy, contin煤an los focos de incendios intencionales en el Delta del Paran谩 que destruyeron cientos de miles de hect谩reas de un ecosistema clave para la regulaci贸n, el almacenamiento de agua y el sostenimiento de biodiversidad y la cultura de los pueblos de la regi贸n, obligando a comunidades a migrar y empeorando sus condiciones de vida. Este ataque a la naturaleza es el responsable de la bajante r茅cord del R铆o Paran谩, que s贸lo en Rosario ya ha dejado a cinco barrios enteros sin agua. Por eso decimos que no es sequ铆a sino saqueo. A nivel regional, a trav茅s de mega obras de Infraestructura interprovinciales, entre las que se encuentra la canalizaci贸n de nuestro r铆o mediante el proyecto Hidrov铆a Paraguay 鈥 Paran谩, y que se desarrollan en el marco de proyectos de IIRSA 鈥 COSIPLAN. Este proyecto no es otra cosa que un intento de recolonizaci贸n, privatizaci贸n, contaminaci贸n y destrucci贸n de los territorios. Expresamos que este sistema econ贸mico produce tambi茅n un modelo de organizaci贸n social, un r茅gimen pol铆tico, un sistema judicial c贸mplice profundizador de la in-justicia, cuerpxs sometidxs y patrones culturales racistas, clasistas y patriarcales, que ha sido sostenido por todos los gobiernos, y profundizado tanto a nivel nacional, como provincial y municipal. Y para ello se vale tanto de leyes, como de la propaganda emitida por las empresas de des-informaci贸n, y cuando esto no alcanza, mediante la represi贸n y la criminalizaci贸n de las luchas鈥β, se帽ala parte del documento pronunciado.

芦Entendemos que es un evento simb贸lico de todo lo que representa este modelo productivo del agronegocio y del extractivismo. Este a帽o tenemos mayor preocupaci贸n porque el gobierno necesita juntar d贸lares que salen de la renta sojera para pagar el acuerdo que hicieron con el FMI. Este modelo lejos de generar ingresos para la salud, la educaci贸n, el buen vivir enriquece a unos pocos, a empresas multinacionales. Nos deja hambre, saqueo, pobreza y contaminaci贸n. Vemos que hay mucha resistencia de parte de las organizaciones pero esta fragmentado. Un efecto visible tiene que ver con las quemas de las islas relacionadas con el agronegocio, la cr铆a intensiva de ganado y los negocios inmobiliarios. Quienes luchan por tierra para vivir est谩n directamente afectados, en Rosario tenemos un mont贸n de gente viviendo hacinada y como contraste muchos edificios que son contruidos con la renta sojera vac铆os y destinados a la especulaci贸n inmobiliaria. En este sentido reivindicamos la lucha de los pueblos originarios, de los campesinos, exigimos tierra para producir alimentos, para vivir, defendemos la agroecolog铆a y sostenemos la necesidad de llevar a adelante la soberan铆a alimentaria para que sean los pueblos quienes decidan qu茅, c贸mo y para qui茅n producir y eso no puede estar desligado de una soberan铆a energ茅tica, pol铆tica y econ贸mica sustentable para la poblaci贸n y para con la naturaleza y sostenida en el tiempo para las generaciones futuras禄, se帽ala Sol, integrante de Semillas de Rebeli贸n

芦Esa soja que se est谩 rematando es la que pone en riesgo la vida y la salud de los pueblos, o sea, que lo que se est谩 rematando dentro de la Bolsa de Comercio es la salud de nuestra gente. En toda Argentina se est谩 utilizando m谩s de 500 millones de litros de agrot贸xicos por a帽o, esta soja viene toda contaminada, lo menos que se le hecha es glifosato que est谩 en la categor铆a D, de moderada toxicidad pero categorizado por la Organizaci贸n Mundial de la Salud como probable cancer铆geno, que en t茅rminos m茅dicos quiere decir que se puede probar, el glifosato produce c谩ncer y, por lo tanto, la soja produce c谩ncer禄, sostiene Sergio Gorosito integrante de la Multisectorial Provincial Paren de Fumigarnos y Asamblea de la 18

N茅stor, autoconvocado, expresa: 芦Soy Mapuche. Lo que comemos no es alimento. La riqueza la mal entendemos. La riqueza y la abundancia est谩n en la naturaleza y lo que plantea occidente nunca lo hemos necesitado para sobrevivir, para re铆r, para estar sanos. Los primeros que padecen la hambruna son los animales y, o tienen que emigrar o desaparecen. Tengo 60 a帽os, cuando era chico ve铆a cruzar de las islas al campo grandes bandadas de jilgueros, que eran como nubes. Hace 40 a帽os lo dej茅 de ver. Eso me dice que si ellos desaparecen, nosotros tambi茅n podemos desaparecer. Hace mucho tiempo hab铆amos estado sin este modelo de vida. Creo que otro mundo es posible y depende de cada uno de nosotros禄.