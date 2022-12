–

De parte de ANRed December 13, 2022 227 puntos de vista

Este domingo 18 a partir de las 16:30 en Cochabamba y Berruti, en Rosario, Autoconvocadxs por Tehuel de la Torre, realizaran un festival: Existimos porque Resistimos, exigiendo la aparici贸n con vida del joven trans, desaparecido el 11 de marzo del 2021, tras salir de su casa de San Vicente para una propuesta de trabajo. 鈥淓stos encuentros van m谩s all谩 de este reclamo, encontrarnos nos lleva a compartir las m煤ltiples situaciones de vulnerabilidad a las que estamos expuestos d铆a a d铆a como colectivo鈥, expresaron. Reclaman adem谩s por la libertad de Estefano, joven trans chileno, preso por defenderse de un ataque de odio, por la implementaci贸n efectiva del cupo laboral trans, por la despenalizaci贸n del trabajo sexual y por alternativas a quienes quieran dejar de ejercerlo. Compartir谩n poes铆a, m煤sica en vivo y talleres. Por ANRed.

Este domingo, nuevamente Autoconvocadxs por Tehuel, esta vez en el barrio de la Sexta, continuar谩n exigiendo la aparici贸n de Tehuel de la Torre. Lo har谩n con un festival que desde las 16:30 contar谩 con la presencia de poetas y habr谩 m煤sica en vivo, noise, djs y taller de runway.

Tehuel de la Torre sali贸 el 11 de marzo del 2021 alrededor de las 19 de su casa en el partido bonaerense de San Vicente a encontrarse con una persona por una propuesta laboral. Lo vieron por 煤ltima vez ,horas posteriores, cerca de las calles Mansilla al 1200 y Fr铆as al 800 de Alejandro Korn. Desde ese tarde perdi贸 todo contacto y al no contestar su celular, su pareja hizo la denuncia y all铆 comenz贸 una b煤squeda y una pregunta que a煤n no tiene respuesta: 驴 d贸nde est谩 Tehuel de la Torre?

Al cumplirse un a帽o de su desaparici贸n, el Juez de Garant铆as 8 de La Plata, Mart铆n Rizzo, por pedido de la fiscal Karina Guyot, elev贸 a juicio oral la causa que tiene dos detenidos. Y por otro lado desdobl贸 el expediente con el objetivo de seguir buscando a Tehuel.

Oscar Alfredo Montes y Luis Alberto Ramos est谩n imputados por 鈥渉omicidio agravado por odio a la orientaci贸n sexual e identidad de g茅nero鈥. El juez en el expediente afirma que entre las 21 del 11 de marzo y las 4.33 del d铆a siguiente, en la casa de Mansilla 1203 de Alejandro Korn, los dos detenidos causaron intencionalmente la muerte del joven, motivados por el odio a su identidad y orientaci贸n sexual. Ambos detenidos reconocieron haberse encontrado con Tehuel en casa de Ramos pero declararon que luego el joven se retir贸 por su cuenta.

El 16 de marzo del 2021 la polic铆a bonaerense realiz贸 un allanamiento en la casa del detenido Ramos y all铆 se entraron las primeras evidencias, prendas de vestir y el celular de Tehuel incendiado. El 23 de marzo Ramos, quien ya ten铆a antecedentes penales por homicidio, qued贸 detenido. D铆as m谩s tarde el 27 se realiz贸 la detenci贸n de Montes, que en principio fue imputado por falso testimonio y encubrimiento. Ahora ambos tienen los mismos cargos. El 30 de marzo una prueba m谩s relacionaba a los detenidos con la desaparici贸n: una foto tomada en la casa de Ramos en la que aparec铆an los dos imputados y Tehuel.

Los 煤ltimos rastrillajes de septiembre no arrojaron nuevos indicios y el Ministerio actualiz贸 el monto de recompensa para quien aporte datos. Sin embargo su familia critic贸 el accionar de la justicia en torno a la b煤squeda de Tehuel. Su hermana cree que ya no es probable encontrarlo con vida, mientras que su pap谩 sospecha que pudo haber sido v铆ctima de una red de trata y que es urgente seguir busc谩ndolo.

La madre de Tehuel subi贸 al escenario en el 35 Encuentro Plurinacional de MLTTBINB para pedir que la sigan acompa帽ando en el reclamo por la aparici贸n de su hijo.

Desde su desaparici贸n, Autoconvocadxs por Tehuel, en Rosario, no ces贸 de realizar diferentes actividades para reclamar que el Estado es responsable y debe buscarlo y adem谩s para visibilizar las diferentes violencias que sufre el colectivo. 鈥淓stos encuentros van incluso m谩s all谩虂 de este reclamo, encontrarnos nos lleva a compartir las m煤ltiples situaciones de vulnerabilidad a las que estamos expuestos d铆a a d铆a como Colectivo. Violencia m茅dica, policial, de parte de las instituciones educativas, de nuestras familias, caminando por la calle, precarizacio虂n laboral, inestabilidad habitacional, y muchi虂simas formas ma虂s de agresio虂n y marginalizacio虂n que vivenciamos por el mero hecho de existir por fuera de una norma cis-sexista que a fuerza nos intentan imponer desde que nacemos. Estamos aca虂, somos trans, somos travestis, somos no binares, somos age虂nero, somos intersex, somos todo eso que le molesta al cis-sexismo, y no nos vamos a callar, no vamos a dejar de habitar las calles, las aulas, las oficinas, los sema虂foros, el transporte pu虂blico, y todos y cada uno de los espacios que elijamos habitar, porque son nuestros y nos corresponden, porque estamos juntes y cada di虂a ma虂s cerca, y es por esa hermandad a la que apostamos, sabemos que por ma虂s violencia que recibamos vamos a seguir estando aca虂 cada di虂a ma虂s fuertes porque EXISTIMOS PORQUE RESISTIMOS.鈥, expresaron en el documento de convocatoria al festival.

El reclamo es por la aparici贸n con vida de Tehuel, por la verdadera implementaci贸n del cupo laboral trans, por la despenalizaci贸n del trabajo sexual y por alternativas reales para quienes quieran dejar de ejercerlo y tambi茅n por la libertad del joven trans chileno Estefano, preso por defenderse de un ataque de odio.