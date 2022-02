–

De parte de Peri贸dico El Roble February 4, 2022

Difundimos el comunicado de prensa.

Este viernes 4 de febrero MARCHAMOS:

隆PARAN脕ZO EN DEFENSA DEL RIO Y LOS HUMEDALES. NO ES SEQUIA, ES SAQUEO!

Desde la ASAMBLEA SOCIOAMBIENTAL DE ROSARIO Y ALREDEDORES este viernes 4 de febrero convocamos a salir nuevamente a la calle contra las pol铆ticas extractivistas, la destrucci贸n de humedales y la exigencia de una ley de los mismos. Esta acci贸n es parte de una convocatoria nacional de distintas Asambleas Populares Ambientales de todo el pa铆s en el convencimiento que solo una lucha nacional sostenida puede parar este verdadero ecocidio.

Llamamos a toda la poblaci贸n a que se levante frente a este atropello y desde una Asamblea Autoconvocada Socioambiental que se re煤ne y organiza todos los lunes a las 18hs en plaza San Mart铆n, a la cual los invitamos a participar y ser protagonistas de acciones en defensa del ambiente.

En nuestro territorio, si bien las quemas nos llenan de humo y traen consecuencias en la salud, tambi茅n asistimos a la destrucci贸n de humedales, cursos de agua, esteros, fauna y flora que afectan nuestro h谩bitat y condiciones de vida de las generaciones presentes y futuras. Este ataque a la naturaleza es la responsable de la bajante r茅cord del R铆o Paran谩, que ya ha dejado a barrios enteros sin agua, elemento esencial para todo ser vivo. Por eso decimos que no es sequia sino saqueo.

Denunciamos que este Ecocidio no cae del cielo. Hay responsables, el entramado de negocios de los representantes de la agroindustria y los negocios inmobiliarios, que se proyectan a lo largo del pa铆s, son la base de los incendios intencionales en nuestra provincia, as铆 como tambi茅n en C贸rdoba, Trelew, Misiones, la Comarca Andina, Bariloche y Chaco, s贸lo por mencionar algunas. Esto sucede en el marco de la ineficiencia y tambi茅n complicidad de los gobiernos nacionales, provinciales y municipales.

Las pol铆ticas que permiten estos hechos, est谩n 铆ntimamente ligadas a una pol铆tica nacional de ofensiva del extractivismo. La destrucci贸n de humedales son parte de un proceso en el cual se intenta imponer la megaminer铆a en Chubut, Mendoza, Catamarca o la Rioja entre otras, el fracking en Vaca Muerta y el sur de Mendoza, los emprendimientos para la explotaci贸n del litio o seguir desarrollando la agroindustria sojera a base de venenos como el glifosato, defendido a capa y espada por los gobiernos.

Estas pol铆ticas no han sabido de 鈥済rietas鈥. Han sido una pol铆tica de Estado continua, que avalan y aseguran las acciones de las empresas extractivistas nacionales e internacionales que da帽an severamente el ambiente en su desenfrenada b煤squeda y obtenci贸n de d贸lares para sus ganancias y para pagar la Deuda Externa. Empresas que en la mayor铆a de los casos cobren jugosos subsidios del propio estado.

Denunciamos que el reciente acuerdo con el FMI para pagar una deuda fraudulenta y odiosa no va a significar otra cosa que miseria para nuestros pueblos y una profundizaci贸n de estas pol铆ticas extractivistas, expresadas en la ofensiva para la producci贸n de petr贸leo a como d茅 lugar, a los proyectos mega mineros y a la nueva ca铆da de la Ley de Humedales.

Nos sentimos parte de una lucha m谩s general: la de los Pueblos y Territorios contra las pol铆ticas extractivistas. Nos hermanamos con las comunidades originarias como Quemquemtrew, que recuperan Territorios considerados 鈥渮ona de sacrifico鈥 y hoy de los pueblos de la Costa Atl谩ntica contra la explotaci贸n minera off- shore, con los cuales creemos debemos construir una lucha nacional.

隆BASTA DE QUEMAS, LEY DE HUMEDALES Y脕! es nuestro grito. Llamamos a las organizaciones sindicales, estudiantiles, pol铆ticas, sociales y a todo el pueblo a que levantemos la voz unificadamente y con fuerza contra estas pol铆ticas y contra los negocios agroindustriales e inmobiliarios que hay detr谩s de estos eventos que dejan devastaci贸n y miseria a los pueblos.

隆FUERA CABANDIE Y LAS POL脥TICAS EXTRACTIVISTAS IMPULSADA POR EL GOBIERNO NACIONAL Y LOS ESTADOS PROVINCIALES AL SERVICIO DEL FMI Y LAS MULTINACIONALES!

BASTADEECOCIDIO

PARAN脕ZOEN DEFENSADELAGUAYLOSHUMEDALES.

NOESSEQU脥AESSAQUEO

LEYDEHUMEDALESYA

NOALACUERDOCON ELFMI

BASTADESAQUEO.

EL PR脫XIMO VIERNES 4 DE FEBRERO, AUTOCONVOCADES, ORGANIZACIONES SOCIOAMBIENTALES, SINDICATOS, PARTIDOS POL脥TICOS Y COLECTIVOS, CONCENTRAMOS, A LAS 17 HORAS, EN MORENO Y PELLEGRINI (TRIBUNALES PROVINCIALES) PARA MARCHAR HACIA PLAZA SAN MARTIN (GOBERNACI脫N).

Rosario, 31 de enero del 2022

