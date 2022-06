–

De parte de ANRed June 30, 2022 26 puntos de vista

En el marco del D铆a Internacional del Orgullo LGBTIQ, en la ciudad de Rosario, travestis, trans, lesbianas, gays, bisexuales, no binaries, intersexuales y queers marcharon para exigir: 芦Basta de Travesticidios禄, 芦Reparaci贸n Hist贸rica Para Travestis Trans Post Dictadura禄 y 芦驴D贸nde Est谩 Tehuel?禄 Foto y texto por Edith L. Gauna

La movilizaci贸n sali贸 de la Plaza San Mart铆n, frente a la Sede de Gobernaci贸n, pasando por Dorrego, San Luis y Buenos Aires, frenando en la Secretar铆a de la Mujer ,reclamando por cupo laboral trans y pol铆ticas laborales y pasando por el Paseo de Juramento a la Bandera hasta llegar al Monumento Nacional a la Bandera. Culmin贸 con un festival art铆stico con bandas, lectura de una proclama y un video documental sobre historias de vida de travestis trans detenidas, abusadas, violentadas y asesinadas por la polic铆a en la 茅poca de la dictadura como exigencia de reparaci贸n hist贸rica.

芦Basta de Travesticidios, la memoria no es heterosexual, Reparaci贸n Hist贸rica Post Dictadura para Travestis Trans, morimos soles en la desidia, abandonadas en hospitales, nuestros cuerpos tienen fr铆o y tienen hambre, no tenemos m谩s opci贸n que el trabajo sexual como imposici贸n y no como elecci贸n, somos NN, no tenemos ni siquiera quien lleve nuestro caj贸n, terminamos en un cementerio olvidado.

El poder judicial y policial nos condenan emitiendo juicios por solo ser travestis trans. Exigimos voluntad pol铆tica para ampliar las oportunidades laborales de una poblaci贸n hist贸ricamente renegada por el Estado, implementaci贸n del cupo laboral trans.禄, exigieron en el documento.

Adem谩s pronunciaron: 芦Exigimos derecho a la vivienda. Exigimos que el feminismo deje de reproducir pol铆ticas de exclusi贸n de este mundo paki y se transforme en un moviendo transfeminista. Basta de homicidios y violencia travesti, transexuales, transg茅neros, e identidades no binaries, basta de violencia institucional, social, individual y colectiva.

Exigimos urgente al Senado Nacional la sanci贸n definitiva de la nueva ley de VIH, de hepatitis virales, de infecciones de transmisi贸n sexual en post de nuestra salud禄