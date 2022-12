–

De parte de ANRed December 28, 2022 227 puntos de vista

Ma帽ana jueves 29 de diciembre, vecinos y vecinas del Barrio de Pescadores, Asamblea de Vecinas del Barrio de la Sexta y organizaciones convocan a las 10 frente a la sede de gobernaci贸n de Santa Fe para marchar hasta la Municipalidad. Ser谩 en el marco del reclamo contra el desalojo de una familia del Barrio de Pescadores. Se trata de una mujer y sus dos hijas, una de ellas menor, que habitan la vivienda a trav茅s de las generaciones. Fue su abuelo, pescador, el primero en instalarse all铆 a principios de siglo. La orden fue dada por la jueza Valeria Pedrana y ratificada por Gustavo Alfredo Salvador a favor de un empresario que s贸lo posee un papel de compraventa adquirido mediante estafa, seg煤n cuenta la mujer. Ambos magistrados no tuvieron en cuenta todas las pruebas y testimonios dan cuenta de los derechos de posesi贸n que tiene la familia sobre la casa. Tampoco, que la misma se encuentra registrada en el ReNaBaP y amparada por ley contra los desalojos. Esta semana los vecinos y vecinas realizaron cortes de calle frente al Balneario la Florida y ma帽ana llevar谩n un petitorio a la intendencia. Denuncian que no se trata de un desalojo particular sino de intereses inmobiliarios que hace d茅cadas amenazan al barrio que cuenta con m谩s de 120 a帽os de historia. Por ANRed.

Ma帽ana jueves a las 10, vecinos y vecinas del barrio de Pescadores, Asamblea de Vecinas de la Sexta y otras organizaciones, marchar谩n desde gobernaci贸n hasta la municipalidad en el marco del reclamo contra el desalojo de una familia del barrio de Pescadores y por la aplicaci贸n de la ley 27.453 de Barrios Populares, modificada en octubre de este a帽o. La misma ordena el mejoramiento y urbanizaci贸n de los barrios, la titularizaci贸n de las viviendas y la prohibici贸n por diez a帽os de todo desalojo en los barrios que se encuentren registrados.

鈥淓n el barrio de Pescadores, una vecina con sus dos hijas, una de ellas menores, tiene una sentencia de desalojo dictaminada por dos jueces, Valeria Pedrana y Gustavo Alfredo Salvador. El desalojo ya cumpli贸 con la fecha y en cualquier momento podr铆a ser efectuado con la fuerza p煤blica. La familia habita esa vivienda desde generaciones, fue su abuelo, pescador del Paran谩 quien lleg贸 primero al lugar a principios de siglo, como lo hicieron otros pescadores, construyendo el barrio, que hoy tiene m谩s de 120 a帽os de historia. En la vivienda la vecina tiene adem谩s su local comercial que es hoy su fuente de ingreso.鈥, cuentan en el documento de convocatoria.

Y agregan 鈥淗ace d茅cadas que el barrio se encuentra amenazado por los negocios inmobiliarios y ha llevado distintos juicios contra distintas entidades que se han ido vendiendo las tierras, esto es las casas de los vecinos y vecinas. Por eso entendemos que otra vez, no se trata de un desalojo particular sino de la modalidad de 鈥渄esalojo hormiga鈥 para ir avanzando sobre todo el barrio.鈥

Esta semana los y las vecinas estuvieron realizando tambi茅n cortes de calle frente al Balneario La Florida, acciones que definieron en una asamblea el pasado lunes.

A la movilizaci贸n tambi茅n se suma la Asamblea de Vecinas de la Sexta en Lucha, organizaci贸n que desde 2018 denuncia los desalojos en su barrio. 芦 Sabemos tambi茅n que no s贸lo en el Barrio de Pescadores sino sobre todos los barrios populares que se han ido conformando a principios de siglo, frente al r铆o Paran谩, alrededor del puerto y el ferrocarril y que forma parte de la historia de nuestra ciudad, pesan las amenazas de desalojos para llevar a cabo desarrollos inmobiliarios. El municipio y la provincia, con participaci贸n de Naci贸n llama 鈥減royectos de urbanizaci贸n鈥 a planes que no son m谩s que desalojar a estos barrios para entregarlos a la especulaci贸n inmobiliaria. Lo estamos viendo en el Barrio de Pescadores y en el Barrio de la Sexta, donde en los 煤ltimos meses, en medio de una crisis habitacional ya han derrumbado y desalojado m谩s de 10 casas.鈥, afirman en el mismo documento.

Finalmente expresan que 鈥渆s necesario unir los barrios y reclamar en conjunto鈥 y enumeran las siguientes consignas que ser谩n presentadas en un petitorio en la municipalidad:

禄 Urbanizaci贸n y mejoramientos de nuestros barrios en conjunto con los vecinos, vecinas y asambleas que lo habitan, tal como lo dispone la ley 27.453

Que las obras se lleven a cabo con el trabajo de los vecinos y vecinas seg煤n ley 27453. En nuestros barrios somos alba帽iles, herreros, electristas, etc y abunda la desocupaci贸n Que se frene todo desalojo seg煤n ley 27453

Que se contemple que muchas de las casas de les vecines, tambi茅n hace ya d茅cadas por la falta de trabajo informal, son hoy tambi茅n sus locales comerciales y lugares de trabajo del cual depende sus ingresos. Seg煤n lo establece ley 27453

Que se frene el desalojo de la casa de la vecina del Barrio de Pescadores. Son tres mujeres, una de ellas es menor y en la vivienda adem谩s tiene su trabajo. Que el Intendente reciba a los habitantes del barrio.

No m谩s desalojos en el barrio de la sexta Por la titularizaci贸n de las viviendas a sus habitantes de los barrios La Sexta y Barrio de Pescadores seg煤n lo establece la ley de ReNaBaP

Por una soluci贸n habitacional digna para les vecines de Magaldi y Ventebeo.

Y expresan: 鈥淣os queremos sobre nuestros barrios grandes torres, no queremos una costa de nuestro rio privatizada para pocos. Nuestra tierra para nosotres no cotiza en d贸lares, es rica en historia y lazos. No queremos m谩s fuego, agronegocios y especulaci贸n inmobiliaria sobre nuestros humedales.鈥

Adhieren al documento: Barrio de Pescadores de Rosario, Asamblea de Vecinas de la Sexta en Lucha, MTR votamos luchar, PTS Partido de los Trabajadores Socialistas, CeProDH Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, FOL Unidad, Asociaci贸n Civil Bocacha Orellano, Pa帽uelos en Rebeld铆a, Carlos del Frade 鈥 Diputado Provincial de Santa Fe por el Frente Social y Popular, Casa de la Memoria, Espacio Sindical de Base, PSTU Partido Socialista de los Trabajadores Unificado, Sebasti谩n Romero, Nuevo MAS Movimiento al Socialismo, Espacio Cultural La Otra Casa, Centro de Investigaciones en Pol铆ticas P煤blicas y Sociedad de la Facultad de Ciencia Pol铆tica de la UNR, Movimiento de Ocupantes e Inquilinos.

Contacto: Cecilia: 3416169867