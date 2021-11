–

Este s谩bado falleci贸 Eric Morales; docente, m煤sico y miembro de la comunidad Qom de Rosario. 鈥淨uienes lo conocieron cercanamente, destacan su alegr铆a y su lugar como creador y artista popular en pos de la reivindicaci贸n y visibilizaci贸n cultural鈥, destacan desde la Escuela de Antropolog铆a.

鈥淗acemos llegar especialmente nuestras condolencias a Ofelia Morales, su madre, con quien la Escuela de Antropolog铆a mantiene un estrecho v铆nculo gestado a partir de su participaci贸n en diferentes actividades y proyectos, desde hace ya muchos a帽os. Tambi茅n a su compa帽era, Sabina Oliva, estudiante de nuestra carrera鈥, sostienen.

Su muerte provoc贸 fuerte dolor en las redes, donde no s贸lo hubo posteo de condolencias y pena, sino un recuerdo de su m煤sica.

En 2019, el Concejo la reconoci贸 a Ofelia Morales, madre de Eric, 鈥減or su trayectoria, la defensa de los derechos y la difusi贸n de la cultura de la comunidad Qom鈥. Asimismo, se le rindi贸 homenaje por 鈥渟u inalcanzable trabajo al servicio de la educaci贸n biling眉e鈥. En esa oportunidad, Eric cant贸 en el Palacio Vasallo.

Junto a Eduardo Toniolli, del Partido Justicialista y Ver贸nica Irizar, del bloque Socialista, participaron del homenaje la edila Celeste Lepratti, del Frente Frente Social y Popular; Marcela Valdata, directora de Pueblos Originarios de la Municipalidad; Daniel Naporichi, miembro del Consejo de Coordinaci贸n y Participaci贸n de Pol铆ticas P煤blicas Ind铆genas de Rosario; representantes de la Asociaci贸n Civil Cultural Sipan, as铆 como miembros de la Comunidad Qom Zona Oeste Traves铆a, del barrio Rouill贸n.

El concejal agradeci贸 la presencia de quienes 鈥渕e alcanzaron la iniciativa para distinguir a la querida Ofelia鈥 y posteriormente expres贸 su reconocimiento 鈥渁 una luchadora de nuestra ciudad, as铆 como a Ver贸nica Irizar, nquien profundiz贸 mi proyecto, ya que a ella otros colaboradores le alcanzaron esta iniciativa鈥.

M谩s adelante subray贸: 鈥淟a elegimos por su lucha en la ciudad, donde ha sido reconocida por su trabajo social y por el aporte hecho a su comunidad. Ofelia se caracteriza por tratar de mejorar sus vidas y es bien recibido este reconocimiento鈥, recalc贸 Toniolli, que fue el encargado de entregarle la declaraci贸n de Ciudadana Distinguida.

En su agradecimiento sostuvo Morales: 鈥淟os estoy saludando queridos hermanos, reivindicando el tiempo y espacio de nuestras luchas. He pasado por distintos espacios en esta ciudad que me cobij贸. Todos somos partes de este reconocimiento, cuando llegu茅 a esta ciudad del Chaco profundo ten铆a miedo al tel茅fono, a ir al centro, ya que esta ciudad monstruo me daba miedo, pero gracias a la cultura recibida por mis ancestros, pude comenzar a compartir y ser reconocida鈥.

鈥淟levo conmigo la danza, la religi贸n y la cultura Qom, la mujer columna, el hombre, este Concejo, esta mesa de di谩logo con el Consejo Coordinador. Compartimos estas luchas donde los pueblos originarios podemos trabajar. Estoy muy contenta porque todos somos columnas de lucha. Gracias concejales de la ciudad de Rosario, gracias a todos los que me acompa帽an鈥, agreg贸 la receptora del homenaje.

La ceremonia concluy贸 con el espect谩culo musical de Eric Morales y Mart铆n Ribero, acompa帽ados por Ofelia, la que dedic贸 un tema con su canto.

