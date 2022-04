–

De parte de ANRed April 1, 2022 92 puntos de vista

Movimientos piqueteros nucleados en CUBA MTR, Movimiento Social 17 DE NOVIEMBRE, Partido Obrero, MDL, OLP, MTR VOTAMOS LUCHAR, MTR HISTORICO, MBT (Movimiento Barrial de Trabajadores), MAR, MST Teresa Vive, Organizaci贸n M谩rtires L贸pez Qom movilizaron en el ma帽ana de hoy desde Boulevar Oro帽o y Avenida Pellegrini, hacia Sede de Gobernaci贸n, para reclamar por trabajo genuino y, ante la negatividad de este, universalizaci贸n de planes sociales. Realizaron un acto y un acampe que permanecer谩 hasta el d铆a de ma帽ana. El acampe se enmarca en un plan de lucha nacional. Texto y fotos por Edith L. Gauna para ANRed.

鈥淣os estamos movilizando, en Rosario, en el marco de una jornada de lucha a nivel nacional donde vamos a hacer un acampe piquetero en todo el territorio argentino y es la respuesta de los trabajadores desocupados, de las trabajadoras desocupadas, ante la negativa del gobierno de darle una respuesta favorable a los reclamos urgentes que traemos las organizaciones. Les hemos presentado al gobierno un proyecto para la creaci贸n de un mill贸n de puestos de trabajos por medio de la obra p煤blica, la respuesta sigue siendo por la negativa, en un cuadro de pobreza muy grande. Hoy se dieron a conocer que hay 17 millones de pobres en nuestro pa铆s, el 51 por ciento de los ni帽os y ni帽as menores de quince a帽os son pobres禄, expres贸 Melina, militante del Partido Obrero, entrevistada durante la movilizaci贸n.

禄 En este cuadro, el gobierno tampoco quiere universalizar los programas sociales. En medio de la miseria que estamos viviendo tampoco van aumentar los Potenciar Trabajo que hoy est谩n en $16.500, cobrando la mitad de la canasta de indigencia. Por eso es que salimos a movilizarnos en todo el pa铆s y no vamos a salir de las calles hasta que no tengamos una respuesta positiva. En la agenda del gobierno est谩 en avanzar en un acuerdo de coloniaje con el FMI, mientras hoy el pa铆s est谩 sumergido en la pobreza, los salarios no pueden afrontar ni siquiera el mes禄, agreg贸.

芦El gobierno no da ning煤n tipo de respuesta y por eso nos estamos movilizando. La respuesta que tuvimos en Buenos Aires fue un importante montaje represivo donde intentaron que las compa帽eras y compa帽eros con sus hijos no puedan acampar, pero la presi贸n social y la miseria que se vive es tan grande empujamos para seguir adelante con la medida de lucha.禄

Si uno se pregunta por qu茅 estamos los piqueteros y piqueteras en las calles es porque la situaci贸n econ贸mica, social y pol铆tica del pa铆s no da para m谩s. Nosotros queremos trabajo genuino y como no hay trabajo pedimos la universalizaci贸n de los programas sociales, donde cualquier persona pueda ir al ANSES, sin tener que tener de intermediario a las organizaciones sociales y acceder a un programa social鈥, finaliz贸 Melina.

鈥Estamos en reclamo al gobierno con la apertura de nuevos salarios complementarios y mejor y m谩s mercader铆a para los comedores y las copas de leche. Sabemos que la situaci贸n viene dif铆cil despu茅s de la pandemia. Cada vez tomamos m谩s medidas para poder visibilizar las necesidades de cada barriada.禄, manifiest贸 militante del movimiento CUBA MTR 鈥 JRCH.

Sabemos que la situaci贸n viene dif铆cil despu茅s de la pandemia. Cada vez tomamos m谩s medidas para poder visibilizar las necesidades de cada barriada. Somos los sectores populares y vulnerables quienes pagamos la inflaci贸n que crece, a la hora de tener un plato de alimento con un sueldo que llegue a fin de mes. Vamos a seguir sosteniendo la lucha en las calles hasta que el gobierno nos escuche鈥, agreg贸.

芦Iniciamos el acampe desde las 14 hasta el d铆a de ma帽ana, aproximadamente es un acampe de 24 hs porque estamos participando de una jornada nacional de lucha de todo el frente de lucha piquetero que integramos m谩s de 17 organizaciones a nivel nacional donde se realizar谩n en todas las provincias del pa铆s. A partir de los dichos del Ministro Zabaleta, de Desarrollo Social, de la no apertura de programas sociales, de la no asistencia alimentaria, a todas las organizaciones sociales, estamos saliendo a exigir ante la situaci贸n de pobreza y desocupaci贸n, trabajo genuino, si no existe trabajo queremos apertura de planes sociales para subsistir todos los meses, necesitamos si o si la asistencia alimentaria y queremos discutir la cantidad y la calidad de alimentos que recibimos鈥, sostuvo el militante para finalizar.