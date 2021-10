–

De parte de ANRed October 20, 2021 60 puntos de vista

El pasado 9 y 10 de Octubre se realiz贸 en Rosario, en la plaza San Mart铆n, el Encuentro Plurinacional Regional de Mujeres Lesbianas Trans Travestis Bisexuales No Binaries e Intersexuales. Durante el s谩bado se realizaron talleres, feria feminista y festival art铆stico 鈥 cultural y pol铆tico como denuncia de las problem谩ticas que han vivido, y contin煤an hoy viviendo, las mujeres, disidencias y plurinacionalismos. En tanto el domingo, mediante la Mesa Feminista del Abya Yala, simult谩nea en todos los territorios, se escucharon las voces de la resistencia, se leyeron, en Asamblea Feminista, las conclusiones de los talleres realizados en d铆a anterior y culmin贸 con una marcha de m谩s de tres cuadras. Por Edith L.Gauna para ANRed

El pasado 9 y 10 de Octubre se realiz贸 en Rosario, en la plaza San Mart铆n, el Encuentro Plurinacional Regional de Mujeres Lesbianas Trans Travestis Bisexuales No Binaries e Intersexuales. Este Encuentro surgi贸 como respuesta a la convocatoria de la Comisi贸n Organizadora de San Luis, ante la posibilidad de lograr la unificaci贸n del mismo debido a la pandemia, por lo que se propuso realizar Encuentros Plurinacionales Regionales en cada territorio en simult谩neo (Argentina: San Luis 鈥 Rosario 鈥 Cipolleti 鈥 Neuqu茅n 鈥 R铆o Negro 鈥 Resistencia 鈥 Capilla del Monte 鈥 Traslasierra 鈥 C贸rdoba 鈥 La Plata, Beriso y Ensenada 鈥 Tandil 鈥 Tigre 鈥 Lan煤s 鈥 C.A.B.A. y territorios de Abya Yala).

En Rosario, distintos colectivos y organizaciones se unieron para llevar a cabo el Encuentro, mediante asambleas abiertas, durante un mes y medio.脡lida, mujer mapuche, parte del Frente Pluricultural de Mujeres y Disidencias Artesanes de Rosario e integrante de la Comisi贸n Organizadora de sede Rosario, cuenta: 芦La organizaci贸n fue de manera horizontal, no sentamos a dialogar, cada una fue planteando su problem谩tica , sus necesidades y todo se fue acordando por consenso. Fue autogestivo porque en realidad no recibimos ning煤n tipo de apoyo del Estado,siendo que se le pidi贸 al Consejo Deliberante, a la Municipalidad y a la Secretaria de Cultura y, lo 煤nico que hicieron, fue mandarnos polic铆as para que corten la calle, todo lo dem谩s lo tuvimos que autogestionar.禄 Y a帽ade: 芦lo Plurinacional lo empezamos a gestar las mujeres ind铆genas en el Chaco como idea, en Trelew se hizo en el Encuentro Nacional el taller para plantearlo y en La Plata se discuti贸 y aprob贸. Luego no pudimos encontrarnos m谩s por la pandemia por ello surgieron los Encuentros Regionales. Cabe destacar que en 2019, Rosario fue la primer ciudad de todo el pa铆s que declar贸 al 8 de Marzo como marcha plurinacional , donde fuimos como Indias de Pie y hermanas Qom a pelear para que se declare plurinacional y lo logramos禄.

Talleres, Ollas y Contracultura como Memoria y Resistencia

El s谩bado 9 se dio comienzo a la apertura del Encuentro que consisti贸 en un ritual de memoria, por todes les compa帽eres que ya no est谩n y por quienes siguen de pie, resistiendo: les hermanes originaries, hermanes migrantes, madres y hermanes v铆ctimas de gatillo f谩cil, compa帽eres cadetes, les que sostuvieron ollas populares, trabajadores de salud, estudiantes, con el fin de abrazar todas las resistencias, reafirmar la uni贸n y encender el fuego colectivo.

A media ma帽ana y durante la tarde, se realizaron talleres sobre diferentes problem谩ticas como: Trabajo y Precarizaci贸n, Feminismos Migrantes, Disidencias, Extractivismos, Feminismos Plurinacionales, Teatro Feminista, Salud Popular, Violencias, Hacia una resignificaci贸n de lo negro, entre otros. Las rondas de mujeres y disidencias coparon los espacios verdes de la plaza, compartieron experiencias, historias de vida, miraron, lloraron, rieron, se abrazaron. A su alrededor se encontraba una gran feria feminista siendo esta parte de la econom铆a popular como una b煤squeda alternativa al sistema capitalista y que ti帽贸 de color las veredas de la plaza.

Al mediod铆a un grupo de mujeres de la UTEP, repartieron arroz con pollo, a cada persona que se encontraba en la plaza. 芦Se nos ocurri贸, como no se hab铆a hecho en otros Encuentros, hacer una olla popular en forma de protesta de todo lo que es el patriarcado, la burocracia para poder alimentar las villas miseria, para llevar el alimento y raci贸n a cada hogar, para ir en contra de la canasta familiar que es inalcanzable, de los salarios m铆nimos, de la gente que est谩 en negro, que est谩 siendo esclavizada en sus trabajos y que hoy tiene que agachar la cabeza porque no les queda otra, por las mujeres que dejan de depender del machirulo, que no nos dejan salir ni siquiera a la puerta . Fueron granitos de arroz con mucha angustia, con mucho dolor porque hemos perdido a much铆simas compa帽eras y familiares que el COVID-19 nos ha arrebatado,禄 se帽ala Chechu, de Nuestra Am茅rica, integrante de la Comisi贸n Organizadora.

Mariela Scopetta, particip贸 en el Taller de Salud Popular y nos cuenta: 芦Hablamos mucho de salud mental y luego pude expresar que soy paciente ontol贸gica hace trece a帽os y llevo un acompa帽amiento alternativo con medicina can谩bica. Cre铆 que iba a ser la 煤nica y despu茅s me di cuenta que hab铆a una compa帽era con su abuela o bisabuela que ya cultivaba. Levanta mucho el sistema inmunol贸gico y evita tomar medicamentos para los dolores. La ley 27.350, la del uso medicinal del canabis, fue aprobada hace much铆simos a帽os gracias a la lucha de muchas compa帽eras (que tambi茅n iban detenidas) y reci茅n ahora vamos por la regulaci贸n a trav茅s de un sistema que se llama REPROCANN que es el registro de personas para que tengamos el derecho de cultivar, portar tanto las materias primas (flores) como los aceites. Podes portar 30 o 40 gramos. Sin embargo, hace 20 a帽os, estuve detenida en Ezeiza por 12 gramos y, ahora el Estado te dice: tenes c谩ncer, podes cultivar. Pero uno empieza a desconfiar. Hoy estamos m谩s organizados, la tecnolog铆a permite comunicarse y pedir ayuda a las organizaciones, pero hay allanamientos a diario de cultivadores, incluso de personas con registro con el permiso del Estado禄.

Anal铆a Bramajo, integrante del Frente Plurinacional de Mujeres y Disidencias de Artesanes de Rosario, participa de la Feria Feminista junto a Elida que tambi茅n integra dicho Frente. Anal铆a cuenta que este se organiz贸 a ra铆z de la lucha cultural de autoconvocades y de la Multisectorial de Trabajadores del Arte y la Cultura mediante la cual durante el primer a帽o de pandemia lograron, gracias a marchas y acampes, que el Estado les brindara ayuda de una caja con algunos alimentos (incluyendo arroz con gorgojos) y un subsidio a algunos grupos de la Cultura por 煤nica vez. 芦Este a帽o nos volvimos a encontrar formando un Frente de Mujeres, porque como mujeres artesanas tenemos un doble inconveniente, en estos sectores culturales es muy fuerte el machismo y el Frente generaba la posibilidad de plantear el derecho de la mujer, de que en una feria, ante un suceso de violencia, no puede ser que la mujer sea siempre la que se tenga que ir. Como objetivo a largo plazo el Frente desea crear una casa de la mujer artesana donde si 茅stas sufren violencia puedan tener una asistencia, social, econ贸mica y psicol贸gica禄. 脡lida, por su parte, a帽ade: 禄 un espacio donde encontrarse, armar talleres, que sea un refugio禄.

Anal铆a contin煤a, 芦este a帽o no tuvimos respuesta de parte de Taparelli. Nosotros para ir a una feria tenemos que fiscalizar, Cultura nos dice si nos deja participar . Nosotros figuramos como gente trabajadora pero durante la pandemia no existimos. En otros pa铆ses los artesanes son respetados, valorados, porque est谩n haciendo Cultura. Ac谩, para ellos, no somos trabajadores, nos utilizan禄.

La noche finaliz贸 con un festival art铆stico 鈥 cultural y pol铆tico donde distintas personas tomaron el micr贸fono para contar sobre sus resistencias: Maria Elena Herrera y Julieta Riquelme, recordaron a Jonatan Herrera, hijo y hermano, asesinado por la polic铆a en la puerta de su casa; Elida , se solidariz贸 con la resistencia de la Lof Quemquemtreu y por la recuperaci贸n de todos los territorios; autoconvocades por Tehuel se solidarizaron con su causa y exigieron su aparici贸n con vida. Bandas de diversos grupos musicales expresaron su solidaridad mediante el teatro, el canto folcl贸rico, el rap, el twerk, m煤sica latinoamericana y el candombe.

芦Qu茅 momento, a pesar de todo, hicimos el Encuentro禄

En la ma帽ana del domingo se realiz贸 una transmisi贸n de la Mesa Feminista del Abya Yala, donde hubo testimonios de distintos territorios que se encontraron simult谩neamente en el Encuentro. Mariana Ayala, mam谩 de Miriam Villalba, agradece el trabajo que se est谩 haciendo, de reunirse todas la mujeres luchadoras de todos los rincones del mundo y comenta: 芦me enorgullezco de tantas mujeres que luchan, que se enfrentan al enemigo que es el sistema capitalista que nos hambrea, nos destruye nuestro medio ambiente禄.Miriam Villalba, madre, t铆a y abuela de Lilian Mariana y Maria Carmen Villalba, por su parte, se帽ala: 芦nuestras ni帽itas fueron capturadas vivas, fueron torturadas y ejecutadas en Paraguay el 2 de Septiembre del 2020 por militares y polic铆as. Tambi茅n tengo desaparecida a mi sobrina Carmen Elisabeth Oviedo Villalba, 芦Lichita禄, de 14 a帽os de edad, que desde el 30 de noviembre de 2020 no tenemos ninguna noticia de ella, salvo que fue llevada por la fuerza por militares seg煤n pobladores de la zona. En todos los casos no se ha investigado nada, el principal torturador, volador y ejecutor de nuestras ni帽itas fue el Estado paraguayo, encabezado por el hijo del que fue secretario privado de Alfredo Stroessner, dictador que tuvo Paraguay por 35 a帽os. Tuvimos que emigrar, solicitar refugio pol铆tico en Argentina, hace 11 a帽os que estamos ac谩. La 煤nica persona detenida es la mam谩 de Mar铆a Carmen y es mi hermana Laura Mariana Villalba que gracias al apoyo de organizaciones y de la Gremial de Abogados y Abogadas hemos logrado su traslado de un cuartel militar, en la cual la ten铆an aislada e incomunicada en una penitenciaria com煤n desde el 23 de diciembre de 2020 hasta hace un mes. Seguimos haciendo denuncias internacionales ante el Comit茅 de Derechos del Ni帽os de Ginebra y Comit茅 de Derechos Humanos exigiendo el ingreso del equipo antropolog铆a argentino para que realmente se le pueda hacer una autopsia a Lilian y Maria Carmen.

Destaca: 芦No solamente Paraguay tiene un Estado represor, patriarcal, un eque mata a ni帽os/as, a mujeres, existen muchas v铆ctimas en pa铆ses hermanos de Colombia, de Chile, de Per煤, de Guatemala y realmente nosotras tendr铆amos que unirnos, es la 煤nica forma de vencer y exigir justicia por todos los cr铆menes de lesa humanidad cometido por los Estados.禄 Y finaliza exigiendo:芦libertad a todos los presos y presas pol铆ticas por luchar y libertad a mi hermana Laura Villalba禄.

Luego del mediod铆a, mediante una asamblea feminista se puso en com煤n la lectura de las conclusiones de cada uno de los talleres realizados. Con sonidos de bombos, platillos y redoblantes, se anunciaba la marcha. La cabecera con la presencia de organizaciones y colectivos de la comisi贸n organizadora llevaba la barredora 芦Reverdecer Plurinacionales Territorios 鈥 Cuerpxs Libres 芦. De la mano, codo a codo, a la par, con abrazos, con c谩nticos, sali贸 de Gobernaci贸n, pas贸 por la Catedral, cruz贸 el parque de colectividades y finaliz贸 con la lectura de un documento colectivo en la explanada del Parque Espa帽a, que reflejaba la palabra de cada une de les compa帽eres que fueron parte de la comisi贸n organizadora.Los c谩nticos no tardaron en aparecer, incluso antes de pisar la calle, una y otra vez , al un铆sono, todes cantando, 芦Qu茅 momento, qu茅 momento, a pesar de todo, hicimos el Encuentro禄.