November 27, 2021

El 25 de noviembre miles de mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales, no binaries, originaries y afros, de distintas edades, marcharon tras dos a帽os de pandemia para exigir que 芦vivas y libres nos queremos禄. La movilizaci贸n inici贸 en plaza San Mart铆n, frente a la gobernaci贸n de Santa Fe, avanz贸 pasando por la Ronda de las Madres y la Catedral, hasta el Monumento donde se ley贸 una proclama y se realiz贸 un festival. Se exigi贸 la Declaraci贸n de Emergencia Nacional por Violencia de G茅nero, efectiva implementaci贸n de la Ley Nacional de la Interrupci贸n Voluntaria del Embarazo, la implementaci贸n de la ESI, y basta de femicidios, lesbocidios, travesticidios y transfemicidios, la aparici贸n con vida de Tehuel, entre numerosas reivindicaciones. Se denunci贸 la responsabilidad del Estado y el gobierno ante la violencia patriarcal y machista. Por Edith L.Gauna y Estefa Gonzalez para ANRed. Fotos: Edith L. Gauna.

Desde 1999, todos los 25 de noviembre se conmemora el D铆a Internacional de Eliminaci贸n de Violencia Contra La Mujer, en honor a 芦Las Mariposas禄, las hermanas Mirabal (Patria Mirabal, Minerva Mirabal y Mar铆a Teresa Mirabal) quienes fueron brutalmente asesinadas en 1960 por el dictador Rafael Trujillo por querer derrocarlo, cuestionar las normas de la 茅poca y luchar por los derechos de las mujeres. En Rosario, tras dos a帽os interrumpidos ante la pandemia por Covid-19, otro 25 se volvi贸 a marchar, con en otros puntos del pa铆s, por la erradicaci贸n de la violencia machista y patriarcal.

La marcha sali贸 de Moreno y Santa Fe, hacia San Lorenzo y Laprida. Las calles fueron tomando color, con carteles, con pa帽uelos, con globos. Los gritos y c谩nticos se oyeron en todo su recorrido: 芦Ya vas a ver las pibas que vos mataste van a volver禄 en referencia al patriarcado, 芦Y si mujer, la lucha va a ser de todes o no va ser禄. Tras pasar por la Plaza 25 de Mayo, donde se realizaba la Ronda de las Madres, las voces se volvieron a unir: 芦Madres de la Plaza, el pueblo las abraza禄 y al un铆sono, frente a la Catedral, custodiada por varias fuerzas policiales, se hizo o铆r el grito de 芦Somos las nietas de brujas que nunca pudiste quemar禄.

Al llegar al Parque Nacional a la Bandera, con una multitud de m谩s de once cuadras, se ley贸 el documento, expres谩ndose contra todas las formas de violencia: simb贸lica, medi谩tica, pol铆tica, f铆sica, sexual, psicol贸gica, laboral, econ贸mica, que suceden en las casas, las calles, el trabajo, los sindicatos y gremios. La actividad culmin贸 con un festival de artistas, feria y baile.

Se reclam贸 por la Declaraci贸n de Emergencia Nacional por Violencia de G茅nero y desde la Asamblea Autoconvocada de Mujeres y Disidencias se帽alaron, 芦durante la pandemia aument贸 un 30% la cantidad de denuncias por violencia de g茅nero y durante el per铆odo de aislamiento, cuando un femicidio se produc铆a cada 37 hs, en octubre, se redujo a un femicidio cada 30 hs禄.

芦El contexto que atravesamos como pueblo es cr铆tico. Hoy mujeres, diversidades y disidencias encabezamos los n煤meros de la pobreza en Argentina, del desempleo, de la indigencia. Sabemos que las tareas de cuidado siguen recayendo sobre nuestros cuerpos, que estos a帽os de pandemia fueron duros, no solo porque la crisis sanitaria se enlaz贸 con una profunda crisis econ贸mica, sino porque una vez m谩s decimos: la casa no es un lugar seguro para todes禄, encabezaba la proclama. Y destacaba que: 鈥No olvidamos, sin embargo, nuestra potencia callejera, nuestra forma de aliarnos, de organizarnos desde abajo para conquistar derechos. Somos el movimiento que dijo Ni Una Menos y puso la vida en el centro, que resisti贸 con unidad, que organiz贸 de manera independiente y entusiasm贸 a miles de j贸venes. Con esa fuerza ganamos la Interrupci贸n Voluntaria del Embarazo. Hoy es Ley, le pese a quien le pese. Contra las pol铆ticas antiderechos, contra las reacciones conservadoras, seguimos proponiendo unidad de acci贸n y disputas de sentido鈥

En el documento se enumer贸 importantes reclamos: por la efectiva implementaci贸n en todo el territorio de la Ley Nacional de la Interrupci贸n Voluntaria del Embarazo, urgente tratamiento y aprobaci贸n de la Ley de Educaci贸n Sexual Integral y la implementaci贸n de la ESI, cumplimiento de la ley de parto respetado, reforma judicial transfeminista popular e interseccional, implementaci贸n de protocolo frente a la muerte perinatal, Ley de Johana, entre otros.

Se le exigi贸 al Estado: no al pago de la deuda externa y el fin del ajuste. Por un mayor presupuesto para erradicar la violencia de g茅nero, la creaci贸n de centros integrales territoriales interdisciplinarios, abordaje urgente para los casos de abuso sexual infantil, patrocinio jur铆dico gratuito para familiares y v铆ctimas, articulaci贸n de los diferentes niveles institucionales para garantizar el pleno goce de los derechos de mujeres y disidencias para decidir sobre los propios cuerpos. Se incorpor贸 adem谩s el pedido por 鈥渘ing煤n antiderecho en el poder鈥, la separaci贸n de la Iglesia del Estado y el desmantelamiento de las redes de trata y aparici贸n con vida de las v铆ctimas. El grito fuerte fue por la aparici贸n de Tehuel de la Torre, por Paula Perassi, desaparecida hace diez a帽os y por el fin de los femicidios, lesbocidios, travesticidios y transfemicidios.

Los derechos laborales tambi茅n se sumaron. Reclamaron por la paridad en los sindicatos, modificaci贸n de la ley de asociaciones sindicales, condiciones dignas para la econom铆a popular, derecho a la desconexi贸n fuera de la jornada laboral, igualdad de representaci贸n en gremios y sindicatos, capacitaci贸n en Ley Micaela en los mismos, cumplimiento del convenio 190 de la Organizaci贸n Mundial del Trabajo contra el acoso laboral y reconocimiento de personer铆a gremial de trabajadores de mensajer铆as, cadeter铆a y aplicaciones de reparto. Por sindicatos libres de violencia machista, se repudi贸 la violencia que viene padeciendo Norma Mores, sindicalista gastron贸mica, por parte de la UTHGRA (Uni贸n de Trabajadores Hoteleros y Gastron贸micos de la Rep煤blica Argentina). Se exigi贸 la despenalizaci贸n del trabajo sexual, basta de clandestinidad, reforma de la ley anti trata, derechos laborales y sociales para trabajadores sexuales.

Afirmando que 鈥eso que llaman amor es trabajo no pago鈥 se pronunciaron por presupuesto y reconocimiento a las tareas de cuidado, paridad en las licencias por nacimiento, adopci贸n y cuidados, y agregaron que no pagar las cuotas alimentarias es violencia econ贸mica.

Porque seg煤n enunciaron, 鈥渘i la tierra ni nuestros cuerpos son territorios de conquista鈥, se incorporaron a la proclama: cese de represi贸n en los territorios ancestrales, el pedido de justicia por El铆as Garay asesinado en la reivindicaci贸n territorial de la Lof Quemquemtreu, solidaridad con las familias de la Villa 31, de Guernica y no a los desalojos en Magaldi, Tio Rolo y Rep煤blica de la Sexta.

鈥淣o tenemos planeta B, basta de fumigarnos, basta de quemas que producen un ecocidio 隆Todo fuego es pol铆tico! Ley de humedales ya!. 隆Basta de transg茅nicos! 隆No a la nueva ley de agroindustria! Producci贸n de alimentos saludables y de cercan铆a鈥, expresaron en defensa de la soberan铆a alimentaria y por el respeto a los bienes comunes y la biodiversidad. 鈥淣uestra vida depende de ello. Que no se contaminen nuestras aguas. Que no se desv铆en nuestros r铆os. El agua no se vende!, agregaron.

Finalmente demandaron por 鈥 los derechos a migrar, por el fin de los femicidios territoriales y pol铆ticos, justicia para las lideresas sociales criminalizadas y encarceladas en Abya Yala , Lolita Chavez, Carmen y Laura Villalba, libertad a Milagro Sala. Basta de hostigamiento a las defensoras del pueblo gar铆funa. Justicia para las 56 ni帽as calcinadas en Guatemala.鈥 Y A un a帽o del crimen de las ni帽as en Paraguay, Lilian Mariana y Mar铆a Carmen Villalba exigieron justicia y la aparici贸n con vida de Lichita. La solidaridad y el repudio lleg贸 tambi茅n a las v铆ctimas de abusos sexuales perpetrados por las fuerzas de seguridad en Chile y en Colombia, a las mujeres de Afganist谩n y el pedido de juicio y castigo a los golpistas en Bolivia.

Porque detr谩s de cada estad铆stica fr铆a de n煤meros de v铆ctimas de violencia de g茅nero, est谩n las vidas arrebatadas, la proclama culmin贸 con los nombres al que otra vez se le agrega la palabra 鈥渏usticia禄.

JUSTICIA POR: Chiara Paez, Rosal铆a Jara, Mar铆a de los 脕ngeles Par铆s, Silvia Suppo, Fabriana Poggiani, Vanesa Celma, Guadalupe Medina, Nerea Barbosa, Vanesa Zabala, Azul Montoro, Pamela Tabares, Sandra Cabrera, Karen Peralta, Raquel Benavidez, Florencia Coria, Julieta del Pino, Mar铆a Florencia G贸mez, Lorena Riquel , Debora Mansilla, Daiana Capacio, Berta Caceres, Mariell Franco, Jessica Olivera, Maria del Rosario Vera, Angie R铆os, Marisell Girardi, Nadie Benitez, Vanesa Olgu铆n, Lilian y Maria del Carmen Villalba, Fatima Florencia Acevedo, EMilse Estefania Gajez, Esther Mamani, Florencia Gomez y para las 231 v铆ctimas de femicidios en el 2021 en el pa铆s!