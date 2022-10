–

De parte de Indymedia Argentina October 4, 2022 19 puntos de vista

El mediod铆a del lunes, en el marco de una desobligaci贸n de Amsafe Rosario y de ATE Rosario, se realiz贸 frente a Gobernaci贸n una masiva convocatoria contra los descuentos de d铆as de paro a la docencia. Mientras, la paritaria en la capital provincial de cuarto intermedio en cuarto intermedio, termin贸 el d铆a con sabor a poco.

El primer d铆a de octubre se concretaron reducciones salariales a mansalva a les docentes del 谩mbito p煤blico provincial por reclamar salarios dignos. Se relevaron descuentos por d铆as de paro de entre 40 mil y 120 mil pesos. Fueron 11 los d铆as de paro descontados, que deber铆an implicar un 35% del salario, pero hay casos en los que el porcentaje escala al doble y m谩s. No hubo distinci贸n en si se ten铆an horas c谩tedra o no en las jornadas de huelga, ni si la base del d茅bito eran sumas remunerativas o no, bonificables o no. El accionar del gobierno fue, sin dudas, extorsionador, confiscatorio e ilegal.

A tal punto result贸 un intento de castigar a los sectores m谩s combativos, que en el caso de ATE Rosario, la desobligaci贸n fue por la falta de pago del concepto de 鈥榯铆tulo鈥 a asistentes escolares, el sector salarialmente m谩s postergado de la administraci贸n p煤blica provincial y que, en Rosario, estuvo al frente del rechazo a la propuesta gubernamental. Una propuesta finalmente aceptada por el Consejo Directivo Provincial de la ATE con casi nulo debate real con las bases.

Por eso, una vez m谩s la plaza estall贸 de bronca, indignaci贸n y expresi贸n colectiva de descontento contra el ajuste irracional del gobierno de Omar Perotti. Y, como en cada instancia de lucha, la CTA Aut贸noma Regional Rosario particip贸 frente a la sede de Gobernaci贸n de la jornada hist贸rica de resistencia.

En el escenario, con la estatua de San Mart铆n de fondo, hubo representantes de diversos sindicatos, organizaciones sociales, pol铆ticas y de derechos humanos que, entendieron, estos descuentos a mansalva son una extorsi贸n inaceptable sobre salarios miserables, para tensionar un cierre de la paritaria. Vale recordar que la AMSAFE fue el 煤nico sindicato de la provincia que por votaci贸n defini贸 continuar el plan de lucha ante la magra propuesta oficial, maquillada este lunes con el blanqueo de algunos 铆tems.

Voces sin recortes

鈥淟a propuesta es m谩s de lo mismo, la que rechazamos hace veinte d铆as. En el medio la inflaci贸n sigui贸 creciendo y se firmaron convenios muy por encima de esto. Si era inaceptable antes, ahora m谩s, es un claro retroceso del salario. Se discutir谩 en asambleas y votar谩 en las escuelas. La recaudaci贸n de la provincia aument贸 por encima de la inflaci贸n, pero nos proponen un aumento de 20 puntos por debajo de la inflaci贸n鈥, analiz贸 tras el cierre de la paritaria provincial el Secretario General de Amsafe Rosario, Juan Pablo Casiello.

Durante el acto frente a la sede de gobierno, la Secretaria General de la CTAA y ATE Rosario, Lorena Almir贸n, expres贸: 鈥渉ablan de que tienen que redistribuir los gastos, que tienen que tener plata para la obra p煤blica, que tienen que tener plata para los comedores. Y no est谩n invirtiendo en nada de eso, compa帽eras y compa帽eros. Por eso desde ATE Rosario hoy venimos, no a acompa帽ar ni a apoyar, sino a ser parte de esta lucha, que tiene que ser la lucha de todos los trabajadores de la provincia鈥.

El Secretario Adjunto de la CTAA Rosario y referente de la docencia, Gustavo Ter茅s, subray贸 que la rebeli贸n docente se sinti贸 en toda la provincia. Incluso en Rafaela, la tierra original de Perotti, se sublev贸 y llen贸 de guardapolvos blancos la plaza local el domingo. Lo mismo pas贸 en El Tr茅bol, San Jorge, Sastre, Carlos Pellegrini, Casilda, Venado Tuerto, Armstrong, Las Rosas, Reconquista, Esperanza, entre muchos otros departamentos de la larga Santa Fe.

鈥溌縌u茅 nos van a decir que estamos solos? Solo est谩 Perotti, tuvo que ir a saludar las competencias interescolares y no avis贸 a la prensa, porque ni siquiera puede soportar la pregunta de periodistas. Nosotros no estamos solos, porque somos m谩s de la mitad de los empleados p煤blicos. Pero porque adem谩s estamos rodeados de todo este pueblo, de padres, de movimientos sociales, de sindicatos, de organismos de Derechos Humanos. Ellos est谩n solos, compa帽eras y compa帽eros, rompamos ese mito: nosotros tenemos el calor del pueblo鈥, expres贸 Ter茅s.

鈥淗oy m谩s que nunca tenemos que estar unidos, y desde ATE y CTA Aut贸noma queremos decir que hoy estamos ac谩 porque peleamos por un salario igual a la canasta familiar, porque peleamos por tener un aumento de las asignaciones familiares y por la dignidad de todos los trabajadores y trabajadoras. Muchas gracias, compa帽eros y a no aflojar, a seguir con la lucha y vamos a estar presentes en esta plaza de la unidad鈥, concluy贸 la Secretaria General de la Central.

Comunicaci贸n CTAA Rosario 鈥 馃摳Fotos: Sof铆a Alberti @so.alberti

Fuente: https://www.ctarosario.org.ar/?p=7294