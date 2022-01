–

El pasado s谩bado, organizaciones socioambientales, pol铆ticas, sindicatos y autoconvocados, realizaron una caravana desde Avenida Puccio y Costanera, que concluy贸 en el puente Rosario-Victoria. Alrededor de las 18 y durante aproximadamente 3 horas, mantuvieron un corte de ambas manos con actividades de discusi贸n sobre la situaci贸n local respecto a las quemas y a los proyectos extractivistas en nuestro pa铆s. 鈥淐ortamos el puente para contribuir a una necesaria lucha nacional contra el conjunto de las pol铆ticas extractivistas que s贸lo benefician a las grandes empresas nacionales y extranjeras, juntan d贸lares para pagar la fraudulenta deuda externa y dejan devastaci贸n y miseria a los pueblos鈥, manifestaron en un comunicado. Se expresaron adem谩s por la renuncia del Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandi茅 y contra la exploraci贸n off shore en Mar Argentino. Por ANRed. Fotos: Hern谩n Rades.

Al igual que en el 2020, el puente Rosario-Victoria volvi贸 a ser escenario de protesta frente a las quemas de los humedales del Delta del Paran谩. 鈥淰olvemos a cortar el puente como un paso m谩s dentro de un plan de lucha nacional que se levante frente a este atropello, porque adem谩s de que las quemas nos llenan de humo y traen consecuencias en la salud, asistimos a la destrucci贸n de humedales, cursos de agua, esteros, fauna y flora que afectan nuestro h谩bitat y condiciones de vida de las generaciones presentes y de las futuras.鈥, comenzaba el documento de prensa emitido por colectivos, organizaciones y autoconvocados organizados en asamblea.

Es que los incendios contin煤an en las islas frente a Rosario, como en otros puntos del pa铆s. El 29 de diciembre la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones, anunciaba que 11 provincias estaban afectadas por incendios forestales. Situaci贸n que recuerda a octubre o agosto del a帽o pasado donde el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, dependiente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, informaba en el reporte diario que 11 provincias estaban alcanzadas por quemas. El 95 por ciento de los incendios forestales son producidos por intervenci贸n humana y los factores clim谩ticos act煤an como propagadores, seg煤n admite el propio SNMF.

La movilizaci贸n que se inici贸 a las 16 hs en Avenida Puccio y march贸 para cortar el puente, sum贸 a sus reclamos la lucha del pueblo de Andalgal谩, de Chubut contra las mineras, de Mendoza, en defensa del agua, de la Costa Atl谩ntica contra las consecuencias de la exploraci贸n petrolera off shore y se pronunci贸 en apoyo a la recuperaci贸n territorial de comunidades originarias como Quemquemtrew. 鈥淓ste Ecocidio es producto de un plan econ贸mico y pol铆tico dictado por el FMI y llevado a cabo por el Estado, todos sus gobiernos y avalado por sus instituciones desde hace d茅cadas. Por eso nos sentimos parte de una lucha m谩s general: la de los pueblos y territorios contra las pol铆ticas extractivistas鈥, expresaron.

En el puente, en medio de una calurosa jornada las organizaciones brindaron una conferencia de prensa. 鈥淓sta decisi贸n de cortar el puente es la continuidad de una lucha que viene de hace bastate tiempo y que se enmarca en un proceso nacional. Lo de las islas es visible, pero tambi茅n tiene que ver con algo mucho m谩s profundo que es al l铆mite al que est谩 llegando nuestro planeta a causa de este ecocidio que nos lleva el sistema capitalista. Nos roban nuestros bienes comunes para ser exportados y lejos de traer bienestar para el pueblo, solo genera mayor despojo, saqueo y contaminaci贸n鈥, cont贸 Sol de la organizaci贸n Movimiento Amplio de Izquierda.

Y consultada sobre el pedido de renuncia a Cabandi茅 manifest贸: 鈥淓xigimos su renuncia. En estos meses no ha aparecido, pero si para aprobar la exploraci贸n off shore en Mar Argentino. Pero la denuncia va m谩s all谩 de su figura, es adem谩s a todo el gobierno nacional, pero tambi茅n provinciales y municipales que contin煤an con estas pol铆ticas de saqueo para pagar deuda externa, negociar con el FMI.

Con respecto a la ley de humedales, un manifestante aclar贸: 鈥渓a ley de humedales es necesaria, pero adem谩s de salir debe tener que aplicarse. Por eso no se debe frenar las luchas en las calles. Puede salir la ley pero seguir las quemas. Los focos son intencionales, aca en el Delta asociados por ejemplo a la producci贸n ganadera.禄

Entrevistada por Radio Che Guevara, Ver贸nica de la Juventud del Pts, ampli贸: 鈥渉ay un doble discurso de que si no hay explotaci贸n de los recursos, no hay desarrollo, no hay ingresos. Pero lo cierto es que hay un acuerdo nacional con las provincias de negocios extractivistas y saqueo pero pagar la deuda externa. Venimos de un presupuesto, donde se recortan las jubilaciones, los subsidios de los sectores populares, tenemos un alto costo de vida. La explotaci贸n de nuestros recursos va a ir a pagar la deuda externa, que el mismo gobierno nacional admiti贸 que deb铆a revisarse. Todo lleva un ajuste para pagar la deuda. Es fundamental la autorganizaci贸n, estamos en asamblea permamente y pensando un plan de lucha en conjunto. Tenemos que tomar el camino de Chubut al que se le sumaron en paro los trabajadores del sector pesquero y portuario.禄

Finalmente, Mar铆a Elena del Comit茅 por la suspensi贸n al pago de la deuda externa y ATTAC Argentina agreg贸: 鈥el pago al FMI y las quemas se vinculan. Tienen que ver con el modelo productivo para pagar la deuda, lo que lleva a mayor desigualdad y destrucci贸n de la naturaleza y la vida. Es una verg眉enza que no se haya aprobado la ley de humedales. Que sigan circulando ante la bajada hist贸rica los buques con soja de todo el pa铆s. Se sigue profundizando el dragado y sigue en manos privadas.禄

La jornada finaliz贸 con debate en el puente para definir pr贸ximas protestas. A su vez convocan todos lunes en la plaza San Mart铆n, a las 18 a asambleas socioambientales abiertas.