–

De parte de Indymedia Argentina March 28, 2022 29 puntos de vista

La informaci贸n figura en un reporte del BCRA a la causa que investiga el pr茅stamo del FMI al gobierno de Macri. Las operaciones fueron legales. Qui茅nes figuran en el informe.

Por N茅stor Esp贸sito @nestoresposito

El vicepresidente de la Corte Suprema, Carlos Rozenkrantz, transfiri贸 a una cuenta en Estados Unidos 650 mil d贸lares el 12 de agosto de 2019, el d铆a siguiente a las PASO en las que el candidato de Juntos por el Cambio, el entonces presidente Mauricio Macri, perdi贸 por 16 puntos frente al postulante del Frente de Todos, Alberto Fern谩ndez.

La operaci贸n 鈥搎ue fue perfectamente legal, puesto que el gobierno de Macri as铆 lo permit铆a鈥 fue realizada a trav茅s del Standard Chartered Bank (SCB), un banco con sede en Inglaterra y filial en la Argentina.

鈥淭odas las transferencias por m铆 realizadas fueron originadas desde cuentas en bancos argentinos, autorizadas por el Banco Central, con dinero debidamente declarado鈥, explic贸 Rosenkrantz, ante la consulta de Tiempo.

El dato sobre Rosenkrantz es apenas uno de los muchos que figuran en un informe que el Banco Central de la Rep煤blica Argentina (BCRA) le envi贸, a rega帽adientes, a la jueza federal Mar铆a Eugenia Capuchetti, quien junto con el fiscal Franco Picardi llevan adelante la investigaci贸n por la deuda con el FMI que contrajo el gobierno de Macri. Esa causa, impulsada por el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, a instancias del presidente Alberto Fern谩ndez, tiene entre sus objetivos determinar si el dinero del pr茅stamo se fug贸 de la Argentina.

Pese a que la jueza dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario para avanzar en la investigaci贸n, el BCRA ven铆a demorando ese informe hasta que finalmente lo aport贸 al expediente la semana pasada. No obstante, hasta el viernes los investigadores no hab铆an podido acceder de manera completa al voluminoso informe por un problema de compatibilidades de programas inform谩ticos.

Rosenkrantz es solo uno de los muchos nombres vinculados directa o indirectamente con el Poder Judicial que aparecen con operaciones registradas en el BCRA de transferencia de d贸lares al exterior, todas legales y declaradas. Est谩n tambi茅n Bernardo Saravia Fr铆as, exprocurador del Tesoro y asesor judicial de Macri; el procurador general bonaerense Julio Conte Grand; su ahijado Esteban Conte Grand, exasesor del exministro de Justicia Germ谩n Garavano; el ex camarista federal y ministro de Justicia Ricardo Gil Lavedra; los fiscales Ricardo S谩enz y Carlos R铆volo, y el juez Pablo Gallegos Fedriani.

Casi todos ellos explicaron, ante la consulta de Tiempo, que las operaciones son legales, que todo est谩 declarado ante la Afip, que pagaron los impuestos correspondientes y que eso nada tiene que ver con fuga de divisas.

En el caso de Rosenkrantz no solo aparece la transferencia el d铆a despu茅s de las PASO. El informe del BCRA (que tienen cientos de nombres de personajes p煤blicos) muestra que el expresidente de la Corte tambi茅n recibi贸 pagos en d贸lares durante el proceso en que se aprestaba a asumir en el m谩ximo tribunal, primero por un decreto de Macri y finalmente mediante el proceso que establece la Constituci贸n Nacional.

El 12 de agosto de 2016, diez d铆as antes de jurar como juez, Rosenkrantz recibi贸 68.622 d贸lares de Anheuser Busch Inbev, la empresa belga que es la mayor fabricante mundial de cerveza, desde una cuenta en Gran Breta帽a; el 12 de abril, 77.160 de Chambre de Commerce, la c谩mara de comercio de Francia; el 16 de mayo, 40.015 desde una cuenta en Panam谩. Hay otros ingresos, cuyas fechas y or铆genes est谩n a煤n sujetos a chequeo.

鈥淪e corresponden a servicios profesionales realizados y legalmente facturados con anterioridad a mi asunci贸n como juez de la Corte Suprema, y fueron debidamente declarados en su oportunidad鈥, indic贸 el magistrado.

Rosenkrantz integr贸 un prestigioso estudio de abogados que trabajaba con varias de las principales empresas transnacionales, aqu铆 y en el exterior. Fue designado juez de la Corte por decreto el 15 de diciembre de 2015 pero una semana despu茅s, el entonces juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, decret贸 la inconstitucionalidad de ese nombramiento. Entonces su pliego recorri贸 el camino tradicional y el 15 de junio recibi贸 el acuerdo del Senado. Pod铆a haber jurado al d铆a siguiente (de hecho, Horacio Rosatti, en su misma situaci贸n, asumi贸 el 29 de junio), pero por una nunca bien explicada raz贸n posterg贸 m谩s de dos meses su llegada a la Corte.

El procurador bonaerense Julio Conte Grand aparece en los registros en una transferencia importante con base en una cuenta en Estados Unidos. Pero consultados sus allegados por Tiempo, explicaron que esa operaci贸n no solo no sac贸 dinero al exterior sino que lo que hizo fue ingresar d贸lares a la Argentina el 26 de abril de 2019. 鈥淓s dinero declarado que ingres贸 para una operaci贸n inmobiliaria. No sac贸 dinero al exterior; lo trajo鈥.

Esteban Conte Grand, su ahijado y hasta marzo de 2017 jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia, aparece en una transferencia de 332 mil d贸lares a una cuenta en Estados Unidos el 17 de octubre de 2019, a trav茅s del SCB. Los mismos allegados aclararon que para ese entonces ya no era funcionario y tampoco lo es actualmente, y que 鈥渆sa transferencia fue de origen legal y est谩 declarada鈥.

Ricardo Gil Lavedra aparece en una transferencia de 400 mil d贸lares a Uruguay el 27 de agosto de 2019.

Consultado por Tiempo, se帽al贸: 鈥淭engo desde hace mucho cuenta en Uruguay y dos departamentos. Me imagino que quieren hacer aparecer un tema de fuga. No es, en absoluto, mi caso鈥.

鈥淭odos mis movimientos est谩n declarados ante la Afip y no recuerdo que haya habido algo en la fecha del acuerdo con el FMI. Tengo que chequear, pero no hice nada en esa 茅poca. (La operaci贸n) figura un a帽o despu茅s y la plata estaba en la cuenta antes del convenio鈥.

Gil Lavedra, candidato a presidente del Colegio P煤blico de Abogados por una lista opositora a la actual conducci贸n, resalt贸: 鈥淭odos los a帽os traigo dinero, repatri谩ndolo. Todos los a帽os. Si buscan a quienes fugaron, no soy yo. La eventual fuga del pr茅stamo fue en 2018鈥.

El fiscal federal Carlos R铆volo figura en el reporte en una transferencia al exterior por 77 mil d贸lares el 15 de octubre de 2019, tambi茅n a trav茅s del SCB. Ante la consulta de Tiempo, indic贸: 鈥淓s dinero ahorrado que sali贸 por el Banco Ciudad a mi cuenta afuera y all铆 permanece. Declarada ac谩 y all谩, y pagados los impuestos鈥.

Su colega Ricardo S谩enz, fiscal ante la C谩mara del Crimen porte帽a desde hace casi 30 a帽os, aparece mencionado en un giro por 200.400 d贸lares a una mujer cuya identidad este diario mantendr谩 en reserva. Tiempo intent贸 contactar al funcionario a trav茅s de WhatsApp, pero S谩enz clav贸 el visto y no respondi贸.

Con respecto a Bernardo Saravia Fr铆as y del camarista en lo Contencioso Administrativo Federal Pablo Gallegos Fedriani, quienes tambi茅n aparecen en el reporte con importantes transferencias al exterior, Tiempo no pudo tomar contacto con ellos, raz贸n por la cual los detalles de las operaciones permanecer谩n por ahora en reserva.

Fuente: https://www.tiempoar.com.ar/politica/rosenkrantz-giro-650-mil-dolares-a-ee-uu-al-dia-siguiente-de-las-paso/