De parte de Nodo50 March 9, 2023 350 puntos de vista

La diputada valenciana de Izquierda Unida y militante del Partido Comunista de Espa帽a, Roser Maestro, ha reclamado hoy a los 鈥渘egacionistas鈥 de Vox desde el atril del Pleno del Congreso que no ataquen al sector del autom贸vil, que 鈥渢rabajen por Espa帽a alguna vez鈥 y que contribuyan a 鈥velar por nuestro tejido industrial, por toda la producci贸n y por los puestos de trabajo鈥 en un sector tan importante.

Maestro mostr贸 el total rechazo de Unidas Podemos al contenido de la moci贸n que el grupo de extrema derecha llevaba a debate con el pomposo nombre de 鈥榤edidas que va a adoptar el Gobierno para proteger a quienes no puedan adquirir un veh铆culo nuevo ante la prohibici贸n de la venta de coches de combusti贸n a partir de 2035鈥 y apunt贸 que 鈥渘ecesitamos m谩s seriedad en este asunto鈥.

La parlamentaria de IU asegur贸 que la iniciativa de Vox, presentada por su ponente Francisco Javier Ortega Smith 鈥渘egacionista y, como ahora sabemos todos, 鈥榡oseantoniano鈥欌, tambi茅n 鈥渟e aleja bastante de contribuir al debate y a enriquecer la toma de decisiones鈥. Es as铆, 鈥no solo porque sus promotores son negacionistas por naturaleza, a pesar del consenso cient铆fico, sino porque entienden que todas las medidas que avanzan, en este caso en la descarbonizaci贸n y en la lucha contra el cambio clim谩tico, no son m谩s que fruto del 鈥榝anatismo clim谩tico鈥 o de una actitud 鈥榮ervil鈥欌.

La diputada comunista detall贸 que mientras la ultraderecha dice defender la necesidad de preservar el liderazgo en el sector y la protecci贸n de empresas y aut贸nomos, la realidad es que 鈥渟e posicionan en contra de todo este proyecto (鈥) supongo que por su ceguera negacionista鈥, lo que para Maestro 鈥no es solo letal para todo el sector del auto, sino que favorecer铆a la destrucci贸n de gran cantidad de puestos de trabajo鈥. A su juicio, 鈥渃omo m铆nimo, deber铆amos ser responsables para tratar de no repetir algunos errores del pasado que condenaron a la miner铆a y a la siderurgia鈥.

Adem谩s en su intervenci贸n indic贸 a Vox que cualquier decisi贸n pol铆tica 鈥se debe compatibilizar con la defensa de este sector estrat茅gico y tambi茅n con la imprescindible lucha contra el cambio clim谩tico, este cambio lo sabemos, no es una cuesti贸n que nos caiga del cielo, sino que est谩 demostrado por la ciencia鈥.

Roser Maestro opuso a las mentiras y a la hipocres铆a pol铆tica que la ultraderecha demuestra tambi茅n en esta cuesti贸n que 鈥muchos y muchas s铆 que nos estamos ocupando de estos temas, de la industria y de los puestos de trabajo; se ocupar谩 el Gobierno de Sagunto, el Govern del Bot脿nic y el Gobierno de Espa帽a鈥.

Porque 鈥渘osotros s铆 que lo tenemos claro y apostaremos, como ya hemos hecho, por el establecimiento de la Gigafactor铆a Volkswagen en Sagunto; porque apostar por esa industria, esa gigafactor铆a y sus puestos de trabajo s铆 que es defender Espa帽a, no traer una moci贸n para sacar algunos titulares y justificar parte de su trabajo鈥.

鈥淣o aprovechar esta oportunidad de transformaci贸n -advirti贸- va a tener severas consecuencias estructurales鈥, ya que 鈥渓a p茅rdida de competitividad de nuestra industria a trav茅s de su falta de adaptaci贸n provocar铆a unas p茅rdidas recurrentes anuales del 2% del PIB o la p茅rdida del 1% del empleo nacional鈥. Explic贸 que el sindicato CCOO 鈥tiene un estudio sobre esto donde afirma que, si bien en la fabricaci贸n del autom贸vil en este cambio al el茅ctrico podr铆a producir una interrupci贸n temporal en el empleo, la realidad es que habr谩 un incremento en los puestos de trabajo dedicados a la construcci贸n de bater铆as y de nuevo software, en consecuencia, m谩s personal鈥.

鈥淧ero como ustedes, se帽or铆as de Vox, ya sabemos que no solo desprecian, sino que atacan cualquier cosa que venga de los sindicatos de clase, los que no son de su 鈥榗lase鈥, claro, y como sin duda est谩n mucho m谩s de acuerdo con los empresarios due帽os de empresas como Ferrovial, que deciden marcharse de nuestro pa铆s, y como hemos visto en las serviles declaraciones que estos d铆as han repetido sus portavoces, el se帽or Espinosa de los Monteros, que no parece que est茅 muy interesado en el sector del autom贸vil, o la se帽ora Ca帽izares, pues hablemos tambi茅n de empresas y empresarios鈥, explic贸 antes de cerrar su intervenci贸n.

La diputada valenciana de Izquierda Unida insisti贸 en que 鈥necesitamos m谩s seriedad en este asunto, necesitamos cuestiones que s铆 que velen por nuestro tejido industrial, por toda la producci贸n, por los puestos de trabajo. Aunque no est谩n demasiado acostumbrados, les pido que en este caso trabajen por Espa帽a alguna vez, como tanto dicen hacer, y se vuelquen en aquello que est谩 demostrado por la misma ciencia, a pesar de su negacionismo, porque no solo es el futuro de Espa帽a, sino el de la clase trabajadora鈥.