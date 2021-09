Rosistirem, explotació salvatge sota rostre amable

–

De parte de La Haine September 21, 2021 57 puntos de vista

Rosistirem, explotaci贸 salvatge sota rostre amable

Al 2020 es va crear Rosistirem, una empresa que es presenta a ella mateixa com a socialment responsable i solid脿ria. Constantment s’han fet publicitat de les campanyes engegades per ajudar ong’s i han aconseguit fins i tot que alguns mitjans de comunicaci贸 se’n facin ress貌.

Ara b茅, darrere d’aquesta imatge s’amaga una realitat for莽a diferent. Per comen莽ar, algunes de les ong’s a les que diuen haver finan莽at no han rebut mai cap donaci贸 seva, cosa que per a algunes ha implicat haver fet publicitat gratu茂ta d’aquesta empresa. Prova d’aix貌 茅s com Rosistirem ha anat retirant de la seva web els logos d’algunes de les ong’s arran de la den煤ncia p煤blica de CGT i la interpel路laci贸 a aquestes ong’s.

Per altra banda, ens trobem que gran part de les persones treballadores d’aquesta empresa han estat contractades a trav茅s de programes subvencionats del SOC o de Barcelona Activa. Quan aquests programes finalitzen aquestes treballadores se’n val al carrer. En definitiva, gran part de la plantilla treballa a cost 0 per a l’empresa.

Per貌 el pitjor de tot 茅s que, tot i aquestes condicions mencionades anteriorment, l’empresa no en t茅 prou i exprimeix a les treballadores tot el possible:

-Treballadores sense contracte

-Hores extra no remunerades

-Obligaci贸 de firmar fulls de registre horari falsos

-Categories laborals i salaris per sota del que pertocaria

-i un llarg etcetera.

Davant d’aquestes condicions, les treballadores que s’atreveixen a protestar s贸n assetjades fins que agafen la baixa, acomiadades de forma improcedent o el pagament dels seus salaris es retarda durant mesos. Per exemple 茅s el cas d’un treballador que va ser acomiadat de forma improcedent estant de baixa per l’ansietat provocada.

La CGT ha iniciat els procediments legals (Den煤ncia a Inspecci贸 de Treball i demanda judicial) per aconseguir que l’empresa respecti els m铆nims de la legislaci贸 laboral. Per貌 tamb茅 duem a terme una campanya p煤blica de den煤ncia per demanar:

-Que l’empresa pagui els salaris pendents a les treballadores

-Que l’empresa respecti les condicions laborals

-Que les institucions com el SOC o Barcelona Activa deixin de subvencionar contractes a aquesta empresa. De fet, en les bases de les subvencions ja s’estableix que una empresa que hagi fet un acomiadament improcedent no pot presentar-s’hi

-Que les ong’s mostrin el seu rebuig a aquestes pr脿ctiques, es desvinculin de l’empresa i que no ajudin a blanquejar l’explotaci贸 laboral.

Per a m茅s informaci贸 o consultes ens podeu escriure al mail del sindicat: cgtespectaclesbcn@gmail.com