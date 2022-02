–

De parte de La Peste February 18, 2022 35 puntos de vista

Les dejamos algunos extractos de El sexo del capitalismo: teor铆as feministas y metamorfosis posmoderna del patriarcado de Roswitha Scholz, traducidos desde el portugues para Obeco-online.org (Nota Lapeste.org)

CONTENIDO

Introducci贸n:

Sobre el problema de la culturalizaci贸n de lo social desde los a帽os 80

Primera parte:

Sobre los conceptos de valor y de disociaci贸n-valor

Segunda parte:

Enfoques te贸ricos feministas

I. Las mujeres y la desclasificaci贸n a escala universal? (R. Becker-Schmidt)

La forma mercanc铆a y forma del pensamiento * Intercambio de mujeres y l贸gica de la identidad * El androcentrismo como fen贸meno infraestructural psicogen茅tico

II. El sexo en el patriarcado productor de mercanc铆as

1. Profesi贸n y trabajo dom茅stico en E. Beck-Gernsheim / I. Ostner

Hip贸tesis de base sociol贸gica * La construcci贸n de la (doble) sexualidad, el inconsciente social androc茅ntrico y la relativa legitimidad de los principios de Beck-Gernsheim / Ostner * Valor de uso / Valor de cambio, masculinidad y feminidad.

2. La relaci贸n entre los sexos como conexi贸n de la estructura social en R. Becker-Schmidt / G.-A. Knapp y U. Beer

a) El sexo como categor铆a social estructural en R. Becker-Schmidt / G.-A. Knapp

La doble socializaci贸n y el sexo como 芦categor铆a social estructural禄 * Doble socializaci贸n como resistencia? La cr铆tica de la l贸gica de la identidad como 芦m茅todo禄 y la esencia del patriarcado productor de mercanc铆as * El todo social y la relaci贸n entre los sexos * Cambio, trabajo, dinero y sexo.

b) Historia, estructura y sexo en U. Beer

3. Relaciones entre los sexos como relaciones de producci贸n en el Sr. Haug

El patriarcado capitalista como modelo de civilizaci贸n * Trabajo remunerado / trabajo dom茅stico y la metaf铆sica del trabajo en F. Haug * La l贸gica de ahorrar tiempo y la l贸gica de pasar tiempo * El orden simb贸lico del patriarcado capitalista

III. Notas a concluir sobre los diversos enfoques te贸ricos

Tercera parte:

La teor铆a de la disociaci贸n-valor modificada

Cuarta parte:

Relaciones entre los sexos y posmodernidad a escala universal 鈥 El asalvajamiento del patriarcado productor de mercanc铆as en la era de la globalizaci贸n

I. La 芦peque帽a trabajadora aut贸noma禄 (I. Schultz)

II. 芦Juchitan禄 鈥 un caso especial del patriarcado productor de mercanc铆as? Una alternativa al patriarcado productor de mercanc铆as? (V. Bennholdt-Thomsen & Co.)

III. 驴Adi贸s al patriarcado, adem谩s, adi贸s a la heterosexualidad? (C. Dormagen)

IV. Globalizaci贸n y concepciones feministas de la acci贸n

1. Diferencias entre mujeres, pol铆tica de alianzas y actividad en red de las mujeres en el contexto internacional.

2. Enfoques de orientaci贸n estatal nacional e internacional, visiones de subsistencia y de trabajo aut贸nomo

Concepciones de la acci贸n de orientaci贸n estatal nacional e internacional * Visiones de subsistencia y de trabajo aut贸nomo.

Algunas tesis finales (anti) met贸dicas

Bibliograf铆a

El sexo del capitalismo. Teor铆as Feministas y Metamorfosis Posmoderna del Patriarcado

[Extractos]

Introducci贸n:

Sobre el problema de la culturalizaci贸n de lo social desde los a帽os 80.

La teor铆a de Marx no juega un papel importante en el feminismo, al menos desde la ca铆da del bloque oriental. Preguntas que dominaron la discusi贸n hasta mediados de los a帽os ochenta (por ejemplo: 驴C贸mo puede la llamada 芦cuesti贸n de g茅nero禄, la relaci贸n asim茅trica de g茅nero, estar org谩nicamente ligada a la concepci贸n de Marx? 驴C贸mo se puede desglosar la neutralidad de g茅nero de las categor铆as marxianas? 驴Cu谩les son las indagaciones te贸ricas necesarias para este prop贸sito?), hoy parecen s贸lo propias del pasado. En un momento en el que las grandes crisis sociales, econ贸micas y ecol贸gicas sacuden literalmente al mundo, en el que innumerables guerras civiles se desatan en todo el planeta, en el que la situaci贸n de penuria social se agudiza cada vez m谩s, en el que se hicieron ostensibles los etnofundamentalismos y nacionalismos, en el que la destrucci贸n de las bases naturales guiada por la l贸gica de los costes de las empresas progresa y en el que se cierne la amenaza constante de crash financiero, las denominadas 芦grandes teor铆as禄, que podr铆an esclarecer conceptualmente la situaci贸n de la crisis mundial, han ca铆do en descr茅dito.

A partir de la decadencia del 芦socialismo real existente禄, a menudo se concluye err贸neamente que la construcci贸n te贸rica de Marx casi en su totalidad ha caducado. Los a帽os noventa fueron marcados por una 芦culturalizaci贸n de lo social禄 que 鈥 siguiendo las nuevas tendencias b谩rbaras 鈥 se expresa, por ejemplo, en la re-etnizaci贸n y tambi茅n en la moda de los enfoques (des)constructivistas; y no es s贸lo en el feminismo.

Incluso entre muchos de los remanentes de la oposici贸n, en lugar de buscar una nueva comprensi贸n del conjunto, m谩s fruct铆fera que la del viejo marxismo y bien necesaria para abordar los nuevos desarrollos de la crisis en el 芦One World禄, se retoman los modelos culturalistas que constituyeron una tendencia importante en la elaboraci贸n te贸rica de los a帽os noventa.

Esto es lo que sucede, por ejemplo, no s贸lo en los medios feministas y posmodernos, sino tambi茅n en las posiciones de izquierda influenciadas por el postestructuralismo, que contraponen al punto de vista deconstructivista una (neo)construcci贸n de 芦identidades禄, como es el caso de la 芦identidad 茅tnica禄. De esta manera, se intenta enfrentar la nueva barbarie, que tiene sus ra铆ces en una ideolog铆a comunitaria reaccionaria, recurriendo a la diferencia, a la particularidad del individuo, etc.



Seguramente las intenciones son buenas. No obstante, uno se mueve solo sobre la misma base (te贸rica) y el mismo nivel que los fen贸menos, estados e ideolog铆as denunciados: el plano cultural. Adem谩s, la dial茅ctica entre la individualizaci贸n ampliamente desarrollada en la posmodernidad, que corresponde a la teor铆a y la pr谩ctica neoliberales (aunque sea en la variante socialdem贸crata), y la orientaci贸n hacia la comunidad manifestada simult谩neamente, no se reconoce aqu铆; porque recurriendo repetidamente a lo diferente, a lo individual, a lo particular, contra la naci贸n, la etnia, entre otros, se lucha de hecho por el neoliberalismo, aunque eso no sea subjetivamente pretendido. En cierto sentido, se hacen intentos fat铆dicos para vencer las circunstancias dadas con sus propios medios. Por cierto, entre esos discursos marxistas marginales de los a帽os 90, los 芦marxistas culturales禄 como Gramsci o Althusser han ocupado un lugar central.

S贸lo recientemente se han vuelto a hacer llamamientos para que se preste mayor atenci贸n a la dimensi贸n de la teor铆a social -incluso entre los te贸ricos posmodernos- (cf. Knapp, 1998 a, p. 66). Y tambi茅n en el discurso (feminista) sobre la globalizaci贸n la teor铆a de Marx vuelve a jugar un cierto papel, aunque la mayor铆a de las veces s贸lo sirve de tel贸n de fondo en una versi贸n domesticada por la teor铆a de la regulaci贸n y/o el keynesianismo. Esta reconscientizaci贸n probablemente tiene algo que ver con el cambio al verde-rojo, que ya fue anunciado hace unos a帽os en las encuestas electorales. Sin embargo, desde hace mucho tiempo ha quedado claro que este cambio no pretende revertir el curso del neoliberalismo, sino intentar, en el mejor de los casos, reintroducir el genio neoliberal en la l谩mpara sobre la base de lo que es esencial para 茅l. Es en la trampa de esta contradicci贸n que el gobierno verde-rojo est谩 actualmente enredado.

Por supuesto, las observaciones elaboradas desde el posmodernismo no pueden ser, sin m谩s, desestimadas. En los 煤ltimos 30 a帽os, en el curso de una amplia informatizaci贸n, medializaci贸n y tambi茅n comercializaci贸n, se ha producido un cambio social que suele describirse con t茅rminos sociol贸gicos como 芦individualizaci贸n禄, 芦liberaci贸n de los roles tradicionales (de sexo)禄, 芦flexibilizaci贸n de profesiones禄, 芦pluralizaci贸n de los universos y de los estilos de vida禄. Las 芦diferencias禄 -ya sean individuales, 芦茅tnicas禄 o sexuales- se hicieron cada vez m谩s importantes en este contexto, mediadas por la dimensi贸n cultural, simb贸lico-est茅tica y cultural. Conceptos posmodernos y postestructuralistas reflejan esta evoluci贸n, aunque no de forma cr铆tica (como ser铆a necesario en mi opini贸n), sino decididamente positiva. Sin embargo, en la d茅cada del 鈥90, sacudida por la crisis, ya estaba claro d贸nde puede llevar esta orientaci贸n por la diferenciaci贸n en una situaci贸n competitiva que se est谩 intensificando en todo el mundo: al (etno) fundamentalismo, al nacionalismo, al racismo y al antisemitismo.

En mi opini贸n, ni los sujetos modernos con sus identidades fijas (de sexo), ni los individuos flexibles posmodernos pueden oponerse entre s铆, como de alguna manera mejores o peores; siendo formas de sujeto estructuradas patriarcalmente en forma de mercanc铆a, ni una ni otra pueden dejar de ser denunciadas. El nuevo sujeto Flexi-forzado, que el capitalismo de casino posmoderno demanda implacablemente, no es otra cosa que la continuaci贸n del sujeto moderno de forma fragmentada, que sigue esperando por su extinci贸n emancipatoria.

Ciertamente, la corriente del marxismo tradicional dominante ignor贸 por principio el nivel cultural simb贸lico y las dimensiones relativas de la realidad social. En esta cr铆tica, los posmodernistas tienen sin duda raz贸n. Empero, la hip贸stasis de lo 芦cultural禄 desde los a帽os 80, que est谩 estrechamente ligada a las tendencias de individualizaci贸n posmoderna, apoya los actuales desarrollos b谩rbaros y hace tiempo que ha impedido abordar los desarrollos socioecon贸micos, que en mi opini贸n son muy necesarios, especialmente en la era de la globalizaci贸n.

En estas circunstancias, se tratar谩 de asumir en la elaboraci贸n te贸rica los momentos pertinentes de negaci贸n determinada de la argumentaci贸n culturalista, no enf谩tica ni espectacularmente, por el contrario, abandonando cierto griterio de mercado culturalista posmoderno que se oye a veces repetidamente en c铆rculos de la izquierda pos-moderna contra la 芦vieja izquierda禄 y el 芦viejo feminismo禄.

Por lo tanto, no se puede celebrar la identidad moderna, ni la no-identidad o las diferencias posmodernas; ni la gran teor铆a, ni el registro cient铆fico y / o posmoderno de las diferencias, ni una visi贸n del individual / particular (quiz谩 con apuntalamientos subterr谩neos postestructuralistas). Se trata, s铆, de aguantar la tensi贸n entre ambos y hacerla te贸ricamente fecunda, situaci贸n en que tambi茅n la localizaci贸n hist贸rica de determinadas cuestiones (por ejemplo, la cuesti贸n de las diferencias en la posmodernidad en el marco de una reflexi贸n cr铆tica) en un metanivel de 芦gran teor铆a禄. Se trata, por tanto, de una formaci贸n te贸rica que no rehuye la 芦gran narrativa禄 y la asunci贸n de un 芦ser禄 social visto en el marxismo tradicional en t茅rminos de intercambio o de valor (plusval铆a). En este contexto, tambi茅n deben tenerse debidamente en cuenta las tendencias de la globalizaci贸n de los 煤ltimos a帽os, incluidas las estrategias de seudo-soluciones inmanentes que se le asocian; no importa si se trata de ilusiones neokeynesianas recicladas o de proyectos de acci贸n de la sociedad civil /internacionalistas, o incluso de visiones regresivas de subsistencia / de trabajo aut贸nomo.

En el contexto de este breve esbozo del problema, me gustar铆a ahora tratar de articular el tema de la relaci贸n jer谩rquica entre los sexos en su multidimensionalidad te贸rica con las hip贸tesis fundamentales de la cr铆tica del valor, es decir, tomar en consideraci贸n te贸ricamente tanto el plano material como el de los s铆mbolos culturales y el de la psicolog铆a social. La 芦tesis de la disociaci贸n-valor禄 establecida en art铆culos anteriores est谩 en el centro de mis reflexiones (ver especialmente Scholz, 1992). Siguiendo mi argumentaci贸n, el cuestionamiento del (gran) concepto inherente a este teorema ser谩 inevitablemente resaltado, mientras se persiste en la cr铆tica radical de la totalidad social.

La 芦teor铆a cr铆tica禄 de la Escuela de Frankfurt en el sentido de Adorno sigue siendo un punto de referencia central aqu铆, porque ha abordado en t茅rminos de filosof铆a social lo 芦no id茅ntico禄, la diferencia que no encaja en la dial茅ctica hegeliana, lo particular, etc., mucho antes de que se oiga hablar del feminismo y la 芦posmodernidad禄 en todas partes. Al mismo tiempo, esta teor铆a se adhiere intransigentemente a la idea de totalidad; y fundamentalmente de manera cr铆tica, contraria a una idea de mero reformismo social (por ejemplo, la keynesiana). Para esta teor铆a, la totalidad es per se una totalidad negativa. Por supuesto, no se trata de asumir la teor铆a cr铆tica de forma dogm谩tica y sin cambios: tampoco este pensamiento puede quedar completamente exento de cr铆tica por una observaci贸n moderna, ya que el desarrollo social tambi茅n continu贸 despu茅s de Adorno & C陋.

Por otro lado, suscribo la comprensi贸n economico-cr铆tica del valor de la 芦cr铆tica fundamental del valor禄 que ha desarrollado la revista 芦Krisis禄(1); pienso, sin embargo, modificar esta comprensi贸n en t茅rminos de cr铆tica del patriarcado. La 芦cr铆tica del valor fundamental禄 difiere del marxismo del movimiento obrero en que no se limita a considerar escandaloso el 芦plusvalor禄, sino que cuestiona la forma misma de la mercanc铆a como principio de socializaci贸n de la sociedad mundial moderna. Esto incluye una demarcaci贸n de los marxismos tradicionales que hacen de la categor铆a 芦clase obrera禄 el eje de una reducci贸n sociol贸gica y que s贸lo se preocupan por la justicia distributiva dentro del propio sistema productor de mercanc铆as.

Esto no significa que las disparidades sociales ya no se denuncien, por el contrario, sino que esta denuncia no se hace sobre la base de la idea tradicional de las clases, que ya no es importante en la era de la globalizaci贸n. No s贸lo se considera aqu铆 el desarrollo occidental, logrado en la forma mercanc铆a, sino que el socialismo derrumbado del bloque oriental tambi茅n se conceptualiza como un sistema de producci贸n de mercanc铆as espec铆fico para una 芦modernizaci贸n atrasada禄. La relaci贸n de clase tradicional en s铆 misma fue s贸lo un momento de la imposici贸n del sistema de producci贸n de mercanc铆as. En estos t茅rminos lo que se discute es la forma de la mercanc铆a, el trabajo abstracto, el dinero, el valor en general. Ubicados aqu铆, se ha observado desde hace mucho tiempo que es precisamente esta perspectiva la que tiene una eficacia declarativa para predecir el desarrollo global (cf. Kurz, 1991).

Mi preocupaci贸n, por lo tanto, es sintetizar en la tesis de la disociaci贸n-valor el concepto de valor de la 芦cr铆tica del valor fundamental禄 con la teor铆a social de la Escuela de Frankfurt, en una perspectiva de cr铆tica del patriarcado. Pues bien, la tesis de la disociaci贸n-valor, en s铆ntesis, afirma que lo femenino -el trabajo dom茅stico, etc.- sufre una 芦disociaci贸n禄 [Abspaltung]del valor, del trabajo abstracto y de las formas de racionalidad que est谩n ligadas a 茅l, y que ciertas cualidades connotadas como femeninas, a saber, la sensibilidad, la emotividad, etc. se atribuyen a las mujeres; al contrario, a los hombres se les atribuye la fuerza de comprensi贸n, la fuerza de car谩cter, el valor, etc. En el desarrollo moderno, los hombres se equipararon a la cultura, las mujeres a la naturaleza. El valor y la disociaci贸n est谩n pues en una relaci贸n dial茅ctica rec铆proca.

Haciendo abstracci贸n de las explicaciones sobre la relaci贸n nuclear entre el valor de intercambio y el valor de uso/el consumo del valor de uso/la disociaci贸n de lo femenino, hechas en textos anteriores, aunque sea de forma sint茅tica, pero en cualquier caso exacta (vd. Kurz, 1992), de modo que la investigaci贸n posterior ya no tiene que hacerse como en una p谩gina en blanco, tenemos que concluir que la tesis de disociaci贸n-valor, como teor铆a, s贸lo ha sido abordada muy sumariamente hasta hoy. Por eso pretendo fundamentarla mejor te贸ricamente y, al mismo tiempo, seguir mejor谩ndola en la segunda parte de este texto. Esto se har谩, sobre todo, en comparaci贸n contrastante con los destacados ensayos te贸ricos de Regina Becker-Schmidt/Gudrun-Axeli Knapp, Elisabeth Beck-Gernsheim/Ilona Ostner y Frigga Haug, que han marcado decisivamente el debate te贸rico del feminismo marxista en el espacio germanoparlante en los 煤ltimos 20 a帽os.

Otro objetivo de este trabajo es mostrar simult谩neamente que sobre la base de la disociaci贸n-valor se abre una forma cualitativamente nueva de criticar el patriarcado que da lugar a una nueva luz a los proyectos te贸ricos en discusi贸n, como la relaci贸n entre los sexos/la relaci贸n de g茅nero en la modernidad y la posmodernidad. Sobre todo, debe quedar claro que la elaboraci贸n te贸rica feminista, al recurrir cr铆ticamente a la Escuela de Frankfurt, tambi茅n puede llegar a una concepci贸n completamente diferente de la obtenida por Becker-Schmidt.

Dado que, en parte, s贸lo la lectura de todos estos enfoques te贸ricos me llev贸 a pensar en la disociaci贸n, incluso si todav铆a se refieren a las viejas ideas marxistas, cada uno a su manera, no s贸lo pretendo destacar las diferencias en relaci贸n con ellas. Cuando la cr铆tica sea apropiada, se har谩 sin vacilaci贸n; cuando haya afinidades, ser谩n identificadas. Porque, como se puede ver, el est铆mulo para la tesis de la disociaci贸n no vino de los hombres marxistas que representan la 芦cr铆tica del valor fundamental禄 (cuyos autores y apoyos actuales siguen siendo principalmente hombres). Por el contrario, la perspectiva de disociaci贸n-valor s贸lo ha sido escuchada por ellos a un gran costo.

En la tercera parte, saco una especie de conclusi贸n y vuelvo a subrayar, punto por punto, qu茅 nuevos aspectos y desarrollos han sido incorporados a la tesis de disociaci贸n-valor a partir de confrontarla con otras teor铆as, en la tensi贸n entre la cr铆tica y el recurso a diferentes concepciones te贸ricas. Esto no significa, por supuesto, que quede dicha como la 煤ltima palabra; por el contrario, s贸lo se formula un programa de investigaci贸n que se desarrollar谩 en proyectos posteriores.

En la cuarta parte examino la relaci贸n de g茅nero en la posmodernidad / en la era de la globalizaci贸n a escala mundial, a partir de mis reflexiones y resultados anteriores, utilizando las investigaciones / trabajos de Irmgard Schultz, Veronika Bennholdt-Thomsen entre otros y especialmente de Christel Dormagen. Hasta principios de los a帽os noventa, por lo que puedo ver, fue Irmgard Schultz quien por primera vez actualiz贸 exhaustivamente el debate feminista sobre el tema de la 芦globalizaci贸n禄. Como las publicaciones sobre este tema que han surgido entretanto confirman esencialmente sus exposiciones, s贸lo las completar茅 con los resultados m谩s recientes de la segunda mitad de los a帽os noventa.

Por un lado, a menudo se ha objetado a la posici贸n de disociaci贸n-valor que s贸lo puede referirse a las relaciones de g茅nero modernas; por otro lado, mostrar茅 que esta perspectiva te贸rica reune la potencia expansiva adecuada para responder a los interrogantes que derivan de las relaciones de g茅nero posmodernas. Por otro lado, me parece que la evaluaci贸n de la relaci贸n entre sexo y posmodernidad/globalizaci贸n en el feminismo generalmente presenta dificultades particulares. Las posiciones se mueven entre dos polos: el 芦a pesar de todos los cambios de los 煤ltimos treinta a帽os nada ha cambiado en lo fundamental禄 y la celebraci贸n del 芦fin del patriarcado禄 (como en Libreria delle donne di Milano, 1996). A diferencia de estas posiciones, defiendo la tesis de un asalvajamiento del patriarcado productor de mercanc铆as en la 煤ltima fase de la posmodernidad. Las reflexiones de Schultz y de los dem谩s expertos en globalizaci贸n a los que me refiero sugieren esta conclusi贸n, aunque estos autores no la alcancen.

Otra tesis central que tambi茅n extraje (en recurso a Schultz, entre otros) afirma que en la modernidad neoliberal se requieren identidades compulsivas flexibles, que siguen teniendo la marca de la especificaci贸n y jerarquizaci贸n sexual como antes. En esta perspectiva, no son s贸lo los conceptos 芦esencialistas禄 de la 芦nueva feminidad禄 los que sustentan la perversa realidad patriarcal, sino tambi茅n los enfoques 芦antiesencialistas禄 que critican las ideas sexuales r铆gidas y las identidades sexuales tradicionales, por ejemplo, con una intenci贸n deconstructivista.

Para terminar, en la cuarta parte, me refiero tambi茅n a las diferentes concepciones de acci贸n que buscan dar respuestas al problema de la globalizaci贸n y que se basan principalmente en la idea de alianza o red. Me gustar铆a probar sobre todo, que tanto los conceptos de estado-naci贸n-keynesianos como los de sociedad civil-internacionalista, as铆 como los conceptos de 芦trabajo aut贸nomo禄 y/o de subsistencia, no tienen realmente nada sustancial que oponerle a la naturaleza salvaje del patriarcado productor de mercanc铆as con sus identidades espec铆ficadas flexi-forzadas de g茅nero . Esto se aplica no s贸lo a las relaciones de g茅nero en sentido estricto, sino al sistema capitalista-patriarcal en su conjunto, que entretanto se ha vuelto desolado y cuyas fronteras econ贸micas, sociales y ecol贸gicas se han vuelto demasiado claras desde hace mucho tiempo.

Para terminar, repasar茅 expl铆citamente mi procedimiento anterior. Ya antes, pero sobre todo en estas tesis (anti)met贸dicas conclusivas, debo aclarar de nuevo -entre otras cosas, delimit谩ndome de las posiciones del feminismo te贸rico que 芦utilizan禄 el m茅todo de Adorno en primer lugar en el plano superficial de la sociolog铆a y, por lo tanto, en mi opini贸n de manera positivista- que la posici贸n disociaci贸n-valor debe apartarse de un procedimiento de este tipo, sin tener que caer en una bravuconer铆a inconsistente.

B谩sicamente, s贸lo en las tesis (anti)met贸dicas conclusivas estar谩 completamente claro sobre qu茅 convergen mis reflexiones. Es necesario aconsejar al lector que estudie mi texto de principio a fin. En este contexto, tambi茅n me gustar铆a confrontar desde el principio las expectativas de un concepto 芦perfecto禄 que re煤na sistem谩tica y rigurosamente la dimensi贸n material, cultural-simb贸lica y socio-psicol贸gica bajo el precepto de la disociaci贸n -valor -posiblemente todav铆a gradual, seg煤n jerarqu铆as de la concreci贸n-: hasta cierto punto, buena y pr谩ctica en acto. Por el contrario, el objetivo de la cr铆tica de la disociaci贸n y del valor, que siempre se reconoce como preliminar y limitada, es precisamente, seg煤n su propio contenido, frustrar tal impertinencia (sin perder la perspectiva de la totalidad, como ya se ha dicho), aunque pueda molestar a algunos lectores.

Una arquitectura de teor铆a tan compleja, como considero necesaria, ciertamente requiere un estilo correspondiente. A quien las sentencias largas le resultan aborrecibles; para quienes los meandros y las circunvoluciones son insoportables, en una argumentaci贸n dif铆cil, concluyente-indecisiva o inconclusa-conclusa; a quien piensa que la respuesta a una pregunta tiene que seguir en la siguiente frase sin poder esperar pacientemente a su desarrollo; a quien piensa: 芦Si no puedes decir tu opini贸n en tres frases, olv铆dalo禄; qui茅n quiere 芦meterse禄 en ensayos te贸ricos y no quiere trabajar en ellos y estudiarlos; qui茅n quiere leer mi texto en la playa; en resumen, qui茅n quiere una 芦hamburguesa te贸rica禄, ya deber铆a alejar el libro de sus manos, de lo contrario sufrir谩 una decepci贸n.

Tampoco puedo ni deseo renunciar a los caprichos de la expresi贸n, y encuentro perfectamente tolerables las rupturas estil铆sticas o los rodeoes de los argumentos. Esto corresponde tambi茅n al contenido de la tesis de la disociaci贸n-valor, que deja claro que no todo encaja en la 芦l贸gica de la identidad禄 (Adorno) en valor, en concepto, en estructura. No soy un 芦sastre meck-meck-meck, despu茅s de pasar por el molino desconstructivo禄(2), donde todo lo que se destaca y no corresponde al estilo general dado debe ser escondido. Tambi茅n aqu铆 la forma y el contenido son inseparables. Despu茅s de leer la primera versi贸n de este texto, a pesar de la complejidad del tema, se me sugiri贸 una construcci贸n de frases sin complicaciones, res煤menes apetitosos m谩s cortos siempre en asunto y el eslogan orientado al mercado de 芦siempre pensando en el lector禄 (es cuando uno renuncia a 芦hechos, hechos, hechos禄 que la cr铆tica de Adorno al positivismo interioriza de alguna manera), y no s贸lo por parte de los candidatos a la carrera universitaria perturbados por el trabajo doctoral.

Expresado todo esto, quisiera ahora, en la primera parte, repetir como presupuestos los aspectos centrales de la tesis de la disociaci贸n-valor ya expuestos en art铆culos anteriores, para luego poder consolidarlos mejor y al mismo tiempo desarrollarlos.

Primera parte: Sobre los conceptos de valor y de disociaci贸n-valor

Para explicar mejor el significado de 芦disociaci贸n-valor禄, es conveniente aclarar primero el concepto androc茅ntrico de valor, en el sentido de la 芦cr铆tica del valor fundamental禄 a la que adhiero cr铆ticamente. En general, el concepto de valor se asume positivamente, ya sea en el marxismo tradicional, en el feminismo o en la econom铆a pol铆tica, donde aparece, por ejemplo en forma de precios, como un simple objeto de la sociedad humana, como presupuesto y transhist贸rico. No as铆 en la 芦cr铆tica del valor fundamental禄. Aqu铆 el valor es entendido y criticado como expresi贸n de una relaci贸n social fetichista. En las condiciones de producci贸n de mercanc铆as para mercados an贸nimos, los miembros de la sociedad no utilizan sus recursos de mutuo acuerdo para la adecuada reproducci贸n de sus vidas, sino que, aislados unos de otros, producen mercanc铆as que s贸lo se convierten en productos sociales a trav茅s del intercambio en el mercado. Las mercanc铆as son 芦valor禄 porque 芦representan禄 芦trabajo pasado禄 (gasto social abstracto de energ铆a humana), es decir, representan una cierta cantidad de gasto social de energ铆a. Esta representaci贸n se expresa a su vez en un medio particular, el dinero, que es la forma general del valor para todo el universo de las mercanc铆as.

La relaci贸n social organizada de esta manera pone de cabeza la relaci贸n entre las personas y los productos materiales: los miembros de la sociedad, siendo personas, aparecen como asociales, como simples productores privados y como individuos sin relaciones; la relaci贸n social, por el contrario, se presenta como una relaci贸n de objetos, de cosas muertas, colocadas en relaci贸n unas con otras sobre la base de la cantidad abstracta de valor que representan. Las personas son objetivadas y las cosas casi personificadas. Se crea una alienaci贸n rec铆proca de los miembros de la sociedad, que no utilizan sus recursos de acuerdo con decisiones comunes conscientes, sino que se someten a una relaci贸n ciega entre cosas muertas 鈥 sus propios productos 鈥 comandados por la forma-dinero. Es as铆 como se producen sucesivos descalabros en el uso de los recursos, crisis y cat谩strofes sociales.

La cr铆tica de este fetichismo, que subordina a los seres humanos como seres sociales a las relaciones de sus propios productos, debe comenzar entonces al nivel de la producci贸n de mercanc铆as, el valor, el trabajo abstracto y la forma-dinero. Es precisamente aqu铆 donde la teorizaci贸n marxista ha fracasado hasta ahora, al expulsar esta aut茅ntica radicalidad de la teor铆a de Marx al dominio filos贸fico, sin ser capaz de destruir te贸ricamente la prisi贸n de las categor铆as del sistema moderno de producci贸n de mercanc铆as (en todas sus formaciones hist贸ricamente no simult谩neas) en la sociedad concreta, en un sentido econ贸mico y social. Para la 芦cr铆tica del valor fundamental禄, por el contrario, lo importante es sacar a la luz este n煤cleo oculto de la cr铆tica de la econom铆a pol铆tica y tomar conciencia del car谩cter fetiche negativo de la forma aparentemente natural del valor, para llegar a una reformulaci贸n de la cr铆tica social radical: 芦Como mercanc铆as, los productos son cosas-valor abstractas, sin cualidades sensibles y s贸lo se transmiten socialmente en esta extra帽a figura. En el contexto de la cr铆tica de la econom铆a pol铆tica de Marx, este valor econ贸mico se determina de modo puramente negativo, como una forma de representaci贸n cosificada, fetichista, desprovista de cualquier contenido sensible concreto, es trabajo social abstracto y muerto transferido sobre los productos, que se desarrolla en un movimiento permanente de la forma de relaciones de cambio hasta el dinero, la 鈥榗osa abstracta’禄 (Kurz, 1991, p. 16 s.).

Sin embargo, este fetichismo espec铆fico de la forma mercanc铆a, como principio general y dominante de la socializaci贸n, se encuentra s贸lo en el moderno sistema productor de mercanc铆as. S贸lo el capitalismo moderno creo una forma de mercanc铆a orientada hacia mercados an贸nimos, desconectada y autonomizada del resto de la vida y de otras formas de relaci贸n, y que simult谩neamente domina el proceso de la vida social. En el pasado, se produc铆a principalmente para el uso, no s贸lo en los contextos agrarios, sino tambi茅n en corporaciones regidas por leyes corporativas especiales. Incluso el concepto de una 芦totalidad禄 social s贸lo podr铆a surgir con este dominio realmente totalitario de las formas mercanc铆a y dinero sobre la sociedad. La producci贸n de mercanc铆as, las relaciones monetarias y la 芦econom铆a de mercado禄, como contexto sist茅mico general, s贸lo nacieron porque el valor, y con ello su forma de manifestaci贸n, el dinero, se transformaron de un simple medio que mediaba a los productores verdaderamente independientes (econom铆a familiar, etc.) en un fin en s铆 social universal: el dinero se retroalimentaba a s铆 mismo como capital, para 芦valorizarse禄, es decir, para hacer del dinero 芦m谩s dinero禄 (plusval铆a) en un proceso imparable.

Hay dos condiciones constitutivas de esta 芦valorizaci贸n del valor禄 productiva en el capitalismo que distinguen tal modo de producci贸n capitalista de cualquier producci贸n de mercanc铆as premoderna. En primer lugar, la producci贸n de bienes de uso, que en las condiciones precapitalistas era todav铆a el significado obvio de la producci贸n, se convierte ahora en un mero soporte de la abstracci贸n valor, y con ello la satisfacci贸n de las necesidades humanas se transforma en un mero 芦subproducto禄 de la acumulaci贸n de capital-dinero. Se da, entonces, una inversi贸n entre fin y medio: 芦El fetichismo se ha vuelto autorreflexivo y por lo tanto constituye el trabajo abstracto como una m谩quina de fin en s铆. Ya no termina en el valor de uso, sino que se presenta como el auto-movimiento del dinero, como la transformaci贸n de un quantum de trabajo muerto y abstracto en otro quantum mayor de trabajo muerto y abstracto (plusval铆a), y como un movimiento de reproducci贸n tautol贸gica y de autorreflexi贸n del dinero, que s贸lo se convierte en capital, y deviene por lo tanto moderno, en esta forma禄 (Kurz, 1991, p. 18).

Ved谩ndosele todo acceso aut贸nomo y voluntario a los recursos, una parte cada vez mayor de la sociedad ha estado sometida al yugo de los 芦mercados de trabajo禄, y la capacidad humana de producci贸n sigue siendo fundamentalmente heter贸nomo-determinada. S贸lo bajo estas condiciones la actividad productiva pudo devenir en 芦trabajo abstracto禄, que no es m谩s que la forma espec铆fica que asume la actividad, del fin en s铆 abstracto, del aumento del dinero en el espacio funcional de la 芦econom铆a empresarial禄 capitalista, es decir, separada del contexto de la vida y las necesidades de los propios productores.

Con el desarrollo del capitalismo, toda la vida individual y social en el planeta fue impregnada por el auto-movimiento del dinero, en el que 芦el trabajo vivo ya s贸lo (aparece) como expresi贸n del trabajo muerto autonomizado禄 y en el que el trabajo (abstracto), nacido s贸lo en el capitalismo, es ahora considerado a-hist贸ricamente como un principio ontol贸gico (Kurz, 1991, p. 18 s.).

La perspectiva truncada del marxismo del movimiento obrero tradicional sobre este contexto sist茅mico consist铆a en criticar la 芦plusval铆a禄 en un sentido meramente superficial y sociol贸gico, en particular su 芦apropiaci贸n禄 por la 芦clase capitalista禄. El motivo de esc谩ndalo no era la forma del valor, revaloriz谩ndose a s铆 mismo de modo fetichista, sino s贸lo su 芦distribuci贸n desigual禄. Precisamente por eso, seg煤n los representantes de la 芦cr铆tica del valor fundamental禄, este 芦marxismo del trabajo禄 permaneci贸 confinado a la ideolog铆a de una simple 芦justicia distributiva禄.

El problema es el absurdo fin en s铆 de la formas totalitarias mercanc铆a y dinero; y la 芦distribuci贸n justa禄 dentro de esta forma sigue estando sujeta a las leyes del sistema y a las restricciones que de ello se derivan, y por lo tanto es una pura ilusi贸n. Una simple redistribuci贸n en forma de mercanc铆a, valor y dinero, en el modo que sea, no puede prevenir las crisis ni acabar con la pobreza global generada por el capitalismo. El problema decisivo no es c贸mo extraer la riqueza abstracta en la forma insuperada del dinero, sino la forma misma.

De ese modo, el viejo movimiento obrero, con su 芦cr铆tica del capitalismo禄 truncada, en las categor铆as no superadas del propio capitalismo, s贸lo pudo conseguir mejoras y consuelos ef铆meros, inmanentes al sistema, que hoy son aniquiladas paso a paso, en la crisis del sistema productor de mercanc铆as. El marxismo tradicional y la izquierda pol铆tica en general se apropiaron de todas las categor铆as fundamentales de la socializaci贸n capitalista, particularmente del 芦trabajo禄 abstracto, del valor, como supuesto principio general trans-hist贸rico, y por consiguiente tambi茅n de la forma de la mercanc铆a y del dinero, como forma de relaci贸n general, y del mercado an贸nimo universal, como esfera de la mediaci贸n social fetichista, etc., mientras que la miseria y la alienaci贸n que acompa帽an al contexto sist茅mico de estas categor铆as deber铆an ser remediadas con intervenciones pol铆ticas externas 鈥搖na ilusi贸n repetidamente reciclada, a煤n hoy, y siempre como un c贸ctel de keynesianismo (de izquierda)

S贸lo en las sociedades atrasadas, en la no simultaneidad hist贸rica de la moderna producci贸n de mercanc铆as, pudo surgir, dentro de la historia de la imposici贸n del capitalismo, un sistema de transici贸n relativamente aut贸nomo fundado en la legitimaci贸n de esta ideolog铆a; a saber, aquella 芦modernizaci贸n atrasada禄 [nachholende Modernisierung] en formas de capitalismo de Estado que fue (mal) interpretada como 芦contra-sistema socialista禄, aunque en ninguna parte surgi贸 de la crisis de maduraci贸n de un capitalismo desarrollado, s铆, este paradigma, se ha vuelto dominante, por el contrario, s贸lo durante algunas d茅cadas en las sociedades 芦subdesarrolladas禄 desde el punto de vista capitalista de la periferia del mercado mundial (Rusia, China, Tercer Mundo). Como en estas sociedades tambi茅n hab铆a un sistema productor de mercanc铆as, aunque 芦atrasado禄, en ellas prevalec铆a necesariamente la din谩mica capitalista mercanc铆a-dinero de la mediaci贸n del mercado an贸nimo (que ya incluye siempre el principio de la competencia), aunque de manera diferente de Occidente, toda vez que aqu铆 era el propio Estado que asum铆a el papel de empresario colectivo.

Y fue tambi茅n esta din谩mica de valor abstracto, tambi茅n en los Estados del bloque oriental revaloriz谩ndose a s铆 mismo, la que derrib贸 鈥揳 trav茅s de los procesos del mercado mundial y de la carrera por desarrollar las fuerzas productivas鈥 el 芦socialismo realmente existente禄 (en realidad, el capitalismo de estado) y condujo a los escenarios de crisis y guerra civil de los a帽os noventa en todo el mundo. Con el colapso de la 芦modernizaci贸n atrasada禄, ciertamente no se abrieron 芦perspectivas de reforma禄, con el paso a la 芦econom铆a de mercado y a la democracia禄 (como entretanto se conoce el capitalismo originario occidental, incluso en la jerga de la izquierda conformista), por el contrario al mantenerse el sistema de producci贸n de mercanc铆as y sus criterios, s贸lo se sostienen y reafirman las 芦perspectivas禄 de barbarie.

Desde los a帽os ochenta, tambi茅n se han desvanecido en el 芦Tercer Mundo禄 las esperanzas de mejores condiciones de vida. La perspectiva del llamado 芦desarrollo禄, pensado desde siempre de modo fetichista en la forma mercanc铆a, que hab铆a marcado el esp铆ritu de la 茅poca a煤n hasta mediados de los a帽os setenta (vinculada a una euforia de modernizaci贸n), parec铆a sostenerse temporalmente a trav茅s del cr茅dito. Pero, en los a帽os ochenta, tambi茅n se derrumb贸 este concepto limitado al cuadro del sistema mundial capitalista y muchos pa铆ses del Tercer Mundo cayeron en la miseria, bajo la presi贸n neoliberal, que llev贸 por ejemplo a un endeudamiento ante el FMI y el Banco Mundial. Con el pretexto del reembolso del cr茅dito ante estas instituciones se lleg贸 a los eufem铆sticamente llamados 芦procesos de reajuste estructural禄 y a la degradaci贸n de la situaci贸n social de la mayor parte de la poblaci贸n. Siendo previsible que estas precarias condiciones de vida se van a expandir, incluso en las m谩s industrializadas de las naciones occidentales. El valor, el trabajo abstracto, la mediaci贸n de la forma mercanc铆a, sobre la base del fin en s铆 capitalista, se vuelven completamente obsoletos; el 芦colapso de la modernizaci贸n禄 (Kurz, 1991) se muestra cada vez m谩s evidente.

La paradoja de la situaci贸n postmoderna es que el capitalismo, por un lado, se vuelve incapaz de asegurar la reproducci贸n de la humanidad (incluso seg煤n sus propios criterios, en cualquier caso inaceptables); por otro lado, sin embargo, los paradigmas habituales de una 芦cr铆tica del capitalismo禄 truncada y categorialmente ligada a las formas del sistema de producci贸n de mercanc铆as (ya sea que esta cr铆tica provenga del viejo marxismo del movimiento obrero, del keynesianismo o del antiimperialismo de la 芦revoluci贸n nacional禄), simplemente no llevan a nada. Las disparidades sociales no desaparecieron, por el contrario, se agravaron dram谩ticamente; pero ya no pueden ser representadas en los conceptos de 芦sustracci贸n de plusval铆a禄, es decir, en el sentido de una comprensi贸n meramente sociol贸gica de las 芦relaciones de clase禄 o 芦relaciones de dependencia nacional禄.

Esta visi贸n de la 芦cr铆tica del valor fundamental禄, por m谩s l贸gica que se muestre y por plausible que sea su explicaci贸n de muchos fen贸menos de la presente crisis mundial, sigue siendo, en su l贸gica, indiferente frente a la relaci贸n entre los sexos. Se percibe de inmediato que de este contexto, s贸lo el valor y el 芦trabajo abstracto禄 ascienden, de modo sexualmente neutro, a los honores de la teor铆a, aunque, claro, s贸lo como objeto de una cr铆tica radical. No se tiene en cuenta que en el sistema productor de mercanc铆as tambi茅n hay que ocuparse de la casa, hay que educar a los hijos, cuidar de los enfermos y a los discapacitados, etc., tareas que habitualmente se les atribuyen a las mujeres (aunque tengan un trabajo remunerado) y no pueden ser, al menos exclusivamente, tratadas de forma profesional (v茅ase lo que sigue Kurz, 1992, p. 135 sg. y 155 sg; Scholz, 1992).

El conjunto de la relaci贸n social en el capitalismo, sin embargo, no est谩 determinado s贸lo por el auto-movimiento fetichista del dinero y por el fin en s铆 mismo del trabajo abstracto. Por el contrario, existe una 芦disociaci贸n禄 sexualmente especificada, dial茅cticamente mediada por el valor. Lo disociado no es un simple 芦subsistema禄 de esta forma (como el comercio exterior, el sistema legal o incluso la pol铆tica), sino que es esencial y constitutivo de la relaci贸n social total. Significa que no existe una 芦relaci贸n de derivaci贸n禄 l贸gica inmanente entre valor y disociaci贸n. La disociaci贸n es valor y el valor es disociaci贸n. Cada uno est谩 contenido en el otro, sin que sean id茅nticos. Se trata de dos momentos centrales esenciales de una misma relaci贸n social, en s铆 mismos contradictorios y fragmentarios, que deben ser entendidos al mismo alto nivel de abstracci贸n.

Lo que no se puede contener en el valor, que por lo tanto se disocia de 茅l, como tal, contradice la pretensi贸n de totalidad de la forma valor; representa lo oculto de la teor铆a misma y, entonces, no se puede entender con el instrumental de la cr铆tica del valor. Las actividades reproductivas femeninas, al representar el reverso del trabajo abstracto, no pueden ser cubiertas simplemente con el concepto de trabajo abstracto, como lo hace el feminismo, que ha tomado en gran medida del marxismo del movimiento obrero la categor铆a positivizada de trabajo. Las actividades disociadas, que incluyen el afecto, la asistencia y el cuidado de enfermos y discapacitados, as铆 como el erotismo, la sexualidad y el 芦amor禄, tambi茅n incluyen sentimientos, emociones y posturas que se oponen a la racionalidad de la 芦econom铆a empresarial禄 en el campo del trabajo abstracto, y que se oponen a la categor铆a del trabajo, aunque no est茅n completamente libres de momentos de racionalidad de objetivo ni de las normas protestantes.

En la modernidad patriarcal son delegadas a la mujer, es decir, se le asignan y proyectan en ella no s贸lo determinadas actividades, sino tambi茅n sentimientos y cualidades (sensualidad, emotividad, debilidad de entendimiento y de car谩cter, etc.). El sujeto masculino de la ilustraci贸n que, como socialmente determinante representa, entre otros atributos, la fuerza para imponerse (en la competencia), el intelecto (respecto a las formas de reflexi贸n capitalista), la fuerza de car谩cter (en la adaptaci贸n a los imposiciones capitalistas), y que as铆 constituy贸 (inconscientemente), por ejemplo, el mec谩nico de precisi贸n masculino disciplinado de la fase fordista en la f谩brica, est谩 茅l esencialmente estructurado sobre esta 芦disociaci贸n禄. En este sentido, la disociaci贸n-valor tiene tambi茅n un lado cultural-simb贸lico y una dimensi贸n psicosocial, que, en mi opini贸n, s贸lo pueden ser abordados con un instrumental psicoanal铆tico.

Seg煤n la tesis de disociaci贸n-valor, las esferas privada y p煤blica, por igual, dial茅cticamente mediadas, son idealmente implicadas como femeninas y masculinas respectivamente. Sin embargo, la relaci贸n de sexos claramente no 芦descansa禄, objetivamente, en los dominios de la esfera privada y la esfera p煤blica, como podr铆an suponer ciertas conjeturas estereotipadas. Siempre ha habido mujeres tambi茅n en la esfera p煤blica, especialmente en la esfera de la actividad capitalista remunerada; pero la disociaci贸n simplemente contin煤a, incluso dentro de la esfera p煤blica.

Incluso en la postmodernidad, cuando la actividad profesional de las mujeres ha ido en aumento, sus cualificaciones han coincidido con las de los hombres y la 芦confusi贸n de los sexos禄 se ha convertido en un tema muy propagandizado por los medios de comunicaci贸n, est谩 claro que la jerarqu铆a sexual y el menoscabo de las mujeres no han desaparecido en absoluto en lo fundamental. Las mujeres son cada vez m谩s responsables del cuidado de los hijos y del trabajo dom茅stico en la esfera privada, est谩n peor pagadas en la esfera del trabajo remunerado, es raro encontrarlas en puestos de direcci贸n p煤blica, etc., todo sin duda responde a lo que est谩 arraigado en las atribuciones y clasificaciones modernas 芦cl谩sicas禄, sexualmente especificadas, y en las correspondientes responsabilidades reales de las mujeres en el cuidado de la reproducci贸n privada, y que sigue sinti茅ndose incluso en los tiempos posfordistas.

Esta cr铆tica hacia el concepto de valor pensado de modo androc茅ntrico, tal como est谩 formulada por la teor铆a de la disociaci贸n-valor como concepto global, tiene consecuencias no s贸lo para la 芦cr铆tica del valor fundamental禄, sino tambi茅n para otros enfoques que, ya en el pasado, debatieron (aunque en la mayor铆a de los casos inconsecuentemente) con la abstracci贸n del valor y con el fetiche de la mercanc铆a. Es particularmente el caso del concepto de 芦valor de uso禄, que se puede encontrar en la izquierda y en muchas concepciones feministas, colocado de modo enf谩tico y, en principio, positivizado, que es pensado como ejemplo de lo 芦femenino禄 y como tal guardar铆a en s铆 supuestas potencialidades de resistencia. En una correspondencia valor de uso = femenino, valor de cambio = masculino, al mismo tiempo que se salvaguarda la subordinaci贸n del valor de uso al valor de cambio, las disparidades sexualmente especificadas siguen siendo simplemente derivadas de una forma de mercanc铆a sexualmente neutra. El an谩lisis contin煤a a煤n a la manera androc茅ntrica, limitada al espacio interior de la mercanc铆a.

Seg煤n Kornelia Hafner, por el contrario, ya se concluye en Marx 芦que los mismos valores de uso aparecen como criaturas del capital禄, y que la aceptaci贸n de una 芦utilidad pura禄 abstracta del valor de uso s贸lo aparece de manera generalizada despu茅s de que la forma mercanc铆a se haya generalizado a todas partes a trav茅s de la relaci贸n de capital (Hafner, cit. en Kurz, 1992). Para la 芦cr铆tica del valor fundamental禄 de la que aqu铆 hablamos, se deduce que la mercanc铆a es s贸lo 芦valor de uso禄 en el proceso de circulaci贸n, como objeto del mercado, y en esta medida tambi茅n el valor de uso es s贸lo una simple categor铆a del fetiche econ贸mico abstracto. No designa la utilidad concreta del uso material-sensible, sino s贸lo su 芦uso puro y simple禄 como el valor de uso de un valor de cambio. Desde el punto de vista de la disociaci贸n-valor, el concepto de valor en uso es, por lo tanto, en cierto sentido, parte del universo androc茅ntrico abstracto de las mercanc铆as

Ahora bien, la esfera que queda fuera del contexto de la forma econ贸mica pertenece al consumo, con las actividades previas y posteriores vinculadas a 茅l; por lo tanto, el acceso a la forma 芦disociada禄 del valor debe buscarse en primer lugar aqu铆. Es s贸lo en el consumo que las mercanc铆as se utilizan y disfrutan de una manera realmente material-sensible. De esta manera, el producto creado en forma de mercanc铆a se sustrae de la forma mercanc铆a al ser 芦degustado禄 en consumo. No se menciona el hecho de que la salida de las mercanc铆as del contexto de la forma econ贸mica no constituye en s铆 mismo un 芦simple禄 consumo inmediato, sino que el consumo es mediado por una esfera de actividades de reproducci贸n, que se cruzan con actividades, momentos y relaciones s贸lo parcialmente mediadas, o incluso a priori no mediadas con la forma de la mercanc铆a.

Lo 芦disociado禄 as铆 definido que, desde el punto de vista del contexto androc茅ntrico de la forma dominada por el valor, en el l铆mite lleva al consumo en cierta manera en el vac铆o, aparece, por lo tanto, en la teor铆a social masculina unidimensionalmente relacionada con la reflexi贸n del valor, como a-hist贸rica, una masa blanda e informe, al igual que lo femenino en general en la sociedad cristiana occidental, a la que no se logra acceder con el an谩lisis de la forma valor. Por el contrario, el consumo de los medios de producci贸n utilizados en la econom铆a empresarial, como m谩quinas, bienes de inversi贸n, etc., no est谩 relacionado con la disociaci贸n; permanecen espont谩neamente en el 芦universo masculino禄 del valor.

Ahora bien, es evidente que, conceptualmente, lo 芦disociado禄 no se limita al consumo y a la preparaci贸n de bienes para su uso comprados para el consumo; el afecto, la prestaci贸n de cuidados, la asistencia, el 芦amor禄, etc., incluso la sexualidad y el erotismo, pertenecen a su n煤cleo central. Aqu铆 es dif铆cil distinguir precisamente entre lo que es actividad obligatoria y la manifestaci贸n existencial de la vida. Y es precisamente esto lo que hace que las actividades reproductivas femeninas sean m谩s abrumantes que las soportadas en la situaci贸n de la 芦trabajadora abstracta禄.

La configuraci贸n del trabajo abstracto como de la disociaci贸n, por tanto 鈥揾ist贸rica y l贸gicamente鈥 tiene esencialmente origen en un mismo momento; no se puede ver uno como creador del otro, ni inversamente. Cada uno se presupone para la constituci贸n del otro. En este sentido, la relaci贸n disociaci贸n-valor representa en cierto modo una meta-estructura, contra la hip贸tesis reduccionista de que s贸lo el valor ser铆a el principio constitutivo, la esencia de la sociedad productora de mercanc铆as.

Lo femenino disociado es, as铆, el Otro de la forma mercanc铆a, como lo que es aparte; por otro lado, sin embargo, sigue siendo dependiente e infravalorado, precisamente porque es un momento disociado en el contexto de toda producci贸n social. Se podr铆a decir entonces: si las mercanc铆as corresponden a la forma abstracta, lo disociado corresponde a la ausencia de forma abstracta; en el caso de lo disociado, parad贸jicamente se podr铆a hablar de una forma de ausencia de forma, en la que 茅sta 鈥損ara subrayarlo una vez m谩s鈥 l贸gicamente ya no puede ser entendida por las categor铆as del contexto interior a la forma mercanc铆a. La ciencia y la teor铆a androc茅ntrica, en la forma mercanc铆a, no pueden tener en cuenta esta relaci贸n, ya que tienen que expulsar fuera de su teorizaci贸n y de sus aparatos conceptuales todo lo que queda fuera de la forma mercanc铆a, como 芦no l贸gico禄 y 芦no conceptual禄.

La 芦sensibilidad禄 de la que hablamos aqu铆 en el contexto de la 芦disociaci贸n禄 est谩 sin duda hist贸ricamente constituida. Esto se aplica no s贸lo a las actividades de las mujeres en la reproducci贸n (preparaci贸n de bienes para el consumo, el amor, el cuidado, el afecto, etc.), que s贸lo surgieron en el siglo XVIII con la diferenciaci贸n entre un sector de trabajo capitalista remunerado, por un lado, y un sector privado dom茅stico de reproducci贸n, por otro (v茅ase, por ejemplo, Hausen, 1976), sino tambi茅n para la constituci贸n de las necesidades en general (3).

Al tratarse de una unidad negativa entre la forma mercanc铆a y la forma 芦disociada禄, se deduce desde el principio que, en el contexto de la forma de disociaci贸n-valor, lo 芦femenino禄 disociado no es de ninguna manera 芦mejor禄 que la 芦masculinidad禄 en la forma mercanc铆a. A la vez se deduce que tambi茅n las mujeres que (s贸lo) tienen actividad en el sector de la reproducci贸n llevan una vida limitada y alienada (una definici贸n que no tiene que ser emp铆ricamente v谩lida para todas las mujeres), que se comporta como un espejo de la alienaci贸n del trabajo abstracto en el espacio funcional de la econom铆a empresarial del capital. El uso y disfrute sensible, as铆 como las actividades relacionadas con ello y las cualidades que se atribuyen a las mujeres como momento disociado, son por lo tanto inmanentes a la sociedad capitalista, aunque no inmanentes a la forma de valor.

De acuerdo con la teor铆a de la disociaci贸n-valor, es necesario asumir que la relaci贸n de g茅nero moderna (de la misma manera que el valor) debe ser examinada en el contexto del patriarcado productor de mercanc铆as, no como un hecho transhist贸rico 芦paralelo禄 a las diferentes formaciones sociales. Esto no significa que no haya antecedentes. Pero la relaci贸n de g茅nero adquiere en la modernidad de la producci贸n de mercanc铆as una cualidad completamente nueva, que debe ser tenida en cuenta te贸rica y anal铆ticamente. En la postmodernidad se observa actualmente un nuevo cambio en la relaci贸n de g茅nero. Sin embargo, como ya se ha sugerido, debemos verificar la codificaci贸n fundamental, en el sentido de disociaci贸n-valor, y la correspondiente jerarquizaci贸n sexual, tanto antes como despu茅s, en todas sus fragmentaciones, diversificaciones, inversiones de polos, transformaciones y supraformaciones, reacoplamientos y diferenciaciones postmodernas; en la existencia de la mujer profesional o del hombre en tareas dom茅sticas, como en el f煤tbol femenino o en el striptease masculino, en el matrimonio de gays y lesbianas, o en los espect谩culos de transexuales hoy altamente mediatizados, para dar s贸lo unos pocos ejemplos destacados.

Han pasado algunos a帽os desde la publicaci贸n de las definiciones de posici贸n sobre la metaestructura general de la disociaci贸n-valor que se menciona brevemente aqu铆, y hay algunas cosas que necesitan ser modificadas y precisadas, como voy a demostrar. As铆, por ejemplo, se ha aclarado hacia d贸nde se conduce el desarrollo postmoderno del patriarcado productor de mercanc铆as: no s贸lo a las transformaciones y supra-formaciones, reacoplamientos e inversiones de polos antes mencionadas, sino que, en la irrupci贸n de la crisis estructuralmente condicionada del sistema capitalista que cubre todo el mundo, es tambi茅n un recrudecimiento del patriarcado productor de mercanc铆as a escala global. En las violentas rupturas sociales de la crisis mundial, las mujeres (y hoy incluso en su imagen ideal, contrariamente a lo que sucedi贸 hasta la fase fordista) ya no son s贸lo consideradas responsables del 谩mbito de la reproducci贸n, sino que, a diferencia de los hombres, son igualmente responsables de las tareas dom茅sticas y del trabajo remunerado, aunque la infravaloraci贸n hacia ellas se mantiene, a pesar de ello o quiz谩s a causa de ello. As铆, caen en el rid铆culo aquellas valoraciones optimistas que desde mediados de los a帽os 鈥80 consideraban ya alcanzada la emancipaci贸n de la mujer, o que, incluso actualmente contin煤an afirm谩ndola.

La cr铆tica de disociaci贸n-valor opone a estas tendencias de asalvajamiento el objetivo de superar el valor, la forma de la mercanc铆a, la econom铆a de mercado, el trabajo abstracto y la disociaci贸n; una perspectiva para la suplantaci贸n de toda la relaci贸n de producci贸n de mercanc铆as, que debe abarcar no s贸lo el punto de vista material sino tambi茅n el ideal y el psicosocial. En este sentido radical, la distribuci贸n de estos planos y dominios en general est谩 en discusi贸n, lo que incluye una cr铆tica a la familia nuclear, que ahora simplemente se est谩 descomponiendo. Se trata, por tanto, de superar la 芦masculinidad禄 y la 芦feminidad禄 en el sentido que han existido hasta ahora, y con ellas las respectivas sexualidades compulsivas.

Desde esta posici贸n de cr铆tica radical, sigue una confrontaci贸n con los conceptos m谩s importantes del feminismo te贸rico. En primer lugar, y delimit谩ndome cr铆ticamente a partir de un ensayo de Regina Becker-Schmidt, quisiera aclarar que la validez de las estructuras, mecanismos, fenomenolog铆as, etc. de disociaci贸n-valor s贸lo puede ser invocada para el patriarcado productor de mercanc铆as, y que ser铆a un error verlas tambi茅n en acci贸n en las sociedades premodernas, o incluso considerarlas como 芦propias de la especie humana禄. Despu茅s de esta demarcaci贸n fundamental, pasar茅 ahora a los enfoques que tratan de analizar la relaci贸n entre los sexos en el patriarcado productor de mercanc铆as.

Tercera parte: La teor铆a de la disociaci贸n-valor modificada

A continuaci贸n presentaremos los resultados de las reflexiones que han tenido lugar hasta el momento. 驴Qu茅 innovaciones resultan en la teor铆a de la disociaci贸n-valor de esta consideraci贸n de teor铆as? Mi objetivo es mostrar un esbozo de la teor铆a de disociaci贸n-valor ampliada y desarrollada derivada del campo de tensi贸n entre la cr铆tica y el recurso a los enfoques te贸ricos confrontados. Por supuesto, esto no quiere decir que d茅 as铆 por conclu铆da la observaci贸n te贸rica de la 芦disociaci贸n-valor禄. Por el contrario, con los resultados que siguen, se formula un programa que obliga a posteriores investigaciones y desarrollos (4); es obvio que algunas de mis reflexiones se han demostrado hasta ahora s贸lo de forma acotada o superficial, como es el caso de la relaci贸n entre la l贸gica de la identidad y relaciones entre los sexos, o tambi茅n el caso del inconsciente social androc茅ntrico. El reconocimiento de los l铆mites de la elabora te贸rica por excelencia, que se deriva precisamente de la ampliaci贸n en sucesivas exposiciones de la teor铆a de la disociaci贸n-valor, no excluye, por supuesto, la posibilidad de un posterior perfeccionamiento y precisi贸n de esta teor铆a. Si no fuera as铆, ser铆a posible prescindir de la teor铆a en general y contentarse desde el principio en la falsa inmediatez -en una simple inversi贸n vitalista- con datos positivos que se obtengan, de modo igualmente positivista.

En este contexto, ya no acepto la concepci贸n de Ostner de la separaci贸n entre 芦profesi贸n y trabajo dom茅stico禄 porque, por una parte, veo este principio ya superado cr铆ticamente en planteamientos anteriores (v茅ase Kurz, 1992, Scholz, 1992) y, por otra, descubro en la definici贸n de Haug del 芦patriarcado capitalista como modelo de civilizaci贸n禄, aunque en una variante del antiguo marxismo, un desarrollo de los pensamientos de Ostner que, en cualquier caso, debe ser corregido desde el punto de vista de la teor铆a de la disociaci贸n-valor.

Sin embargo, la concepci贸n de Ostner ha sido tenida en cuenta en mis reflexiones porque, como ya se ha dicho, a pesar de las muchas cr铆ticas que puede merecer, se aproxima a algunos momentos de la 芦cr铆tica del valor fundamental禄 y de la teor铆a de la disociaci贸n-valor, sin exponer expl铆citamente este plan. Ostner tambi茅n tiene alguna ventaja respecto a los enfoques m谩s recientes. A modo de ejemplo podr铆a, al menos en parte, quedar claro, a trav茅s de una nueva lectura cr铆tica, por qu茅 en el desarrollo del patriarcado moderno los individuos en general tienen que 芦constituirse禄 como hombres y mujeres; y, en relaci贸n con ello, 驴por qu茅 puede ocurrir el cambio de g茅nero de las profesiones? El desarrollo que b谩sicamente se da all铆 -aunque no sea central- del trabajo profesional y del 芦trabajo dom茅stico禄, del dominio de la reproducci贸n y del dominio de la producci贸n, no juega ning煤n papel, por ejemplo, en Gildemeister/Wetterer, para las que, el caso del cambio de g茅nero de las profesiones -sin acotarlo s贸lo a tal fen贸meno-, no es m谩s que la 芦construcci贸n de la (doble) sexualidad禄, y a煤n m谩s: se sienten obligadas a enfrentarse con toda la fuerza a este tipo de argumentaci贸n (cf. Gildemeister/Wetterer, 1992). Por eso no creo que est茅 justificado adoptar el enfoque de Ostner como acabado en su conjunto, como es habitual desde los a帽os ochenta en la investigaci贸n sobre la mujer (estudios de g茅nero), aunque sea seguramente cierto que la tesis de la 芦capacidad de trabajo de la mujer禄 no es sostenible y este enfoque es susceptible de cambio en muchos aspectos.

Dicho esto, me gustar铆a presentar ya teor铆a de la disociaci贸n-valor modificada una vez m谩s, en una 芦segunda vuelta禄, con el fin de dejar en claro sus l铆neas generales ahora trazadas con respecto a la revisi贸n cr铆tica efectuada al confrontar los enfoques te贸ricos feministas (de izquierda).

1. La investigaci贸n te贸rica de la relaci贸n jer谩rquica de g茅nero debe limitarse a la modernidad. No se permiten retroproyecciones para formaciones no modernas. Esto no significa que las relaciones de g茅nero modernas no tengan una prehistoria, que de hecho puede seguirse hasta la antig眉edad griega. Sin embargo, en la modernidad la relaci贸n de g茅nero asume una cualidad completamente nueva, con la generalizaci贸n de la producci贸n de mercanc铆as, cuando el 芦trabajo abstracto禄 se convierte en un 芦fin en s铆 mismo tautol贸gico禄, la 芦banalidad del dinero禄 (R. Kurz) se extiende y las 谩reas de producci贸n y reproducci贸n se separan, derivandose al hombre como principalmente competente para el 谩rea de producci贸n y para la esfera p煤blica en general y a la mujer en primer lugar para el 谩rea inferiorizada de la reproducci贸n.

2. Dicho esto, no se puede llegar al punto de definir el sexo por analog铆a con la 芦clase禄, en el plano sociol贸gico meramente superficial, como una categor铆a social estructural que consigna oportunidades sociales, como pregona Becker-Schmidt. Esta perspectiva asumida por Becker-Schmidt revela que simplemente toma como criterio de su concepci贸n el principio inmanente de la justicia distributiva, en el sentido del viejo pensamiento de clase. Se trata, en cambio, en un plano perfectamente fundamental, de tener en cuenta la disociaci贸n-valor como principio formal, en el sentido de esencia social que en el fondo estructura la sociedad como un todo y como tal tiene que ser criticado y cuestionado. S贸lo as铆 ser谩 posible definir te贸ricamente tanto las formas de identidad modernas, as铆 como las identidades flexibles compulsivas posmodernas sexualmente especificadas (a las que volver茅 con m谩s detalle) y someterlas a una revisi贸n cr铆tica.

As铆, como ya se ha mencionado, la disociaci贸n-valor significa que las actividades femeninas de reproducci贸n, as铆 como los sentimientos, cualidades, comportamientos, etc. asociados a ellas (sensualidad, emocionalidad, solicitud, por ejemplo) son estructuralmente disociadas del valor, del trabajo abstracto. Las actividades reproductivas 芦femeninas禄 tienen un car谩cter formalmente diferente en calidad y contenido del car谩cter del trabajo abstracto; por lo tanto, tampoco pueden ser simplemente subsumidas en el concepto de trabajo abstracto. Adem谩s, tal definici贸n favorecer铆a la amplia tendencia posmoderna seg煤n la cual incluso se habla de 芦trabajo de relaciones禄, 芦trabajo de sentimientos禄, etc., e incluso el amor y la sexualidad se abarcan en el concepto de 芦trabajo禄.

El valor y la disociaci贸n est谩n en una relaci贸n dial茅ctica rec铆proca. Uno no puede ser derivado del otro, pero ambos provienen el uno del otro; la disociaci贸n no est谩 te贸ricamente subordinada al valor. En consecuencia, las categor铆as de la econom铆a pol铆tica no llegan a justificar la disociaci贸n-valor. Esto es v谩lido tambi茅n para el concepto de valor de uso que, como concepto opuesto al de valor de cambio, se mantiene 茅l mismo todav铆a en la esfera androc茅ntrica de la econom铆a, contrariamente a una interpretaci贸n frecuente. En contraposici贸n a ello, las actividades de las mujeres se agrupan en la esfera de la reproducci贸n, en torno al consumo privado, en el sentido del goce sensible o del uso real (y de sus preparaciones), m谩s all谩 de la forma abstracta del valor. En este punto, la disociaci贸n-valor tambi茅n puede ser concebida como l贸gica de orden superior, que act煤a a煤n m谩s all谩 de las categor铆as internas a la forma del valor. El consumo as铆 definido (las actividades femeninas de la reproducci贸n) y la forma valor se condicionan pues mutuamente, siendo, como tales, categor铆as inmanentes del patriarcado productor de mercanc铆as 鈥 芦inmanentes禄 ahora ya no simplemente en el sentido del valor, sino precisamente en el sentido de la disociaci贸n-valor dial茅cticamente mediada, como principio constitutivo abrazando las sociedades patriarcales modernas. De ah铆 que tambi茅n se debe poner radicalmente en cuesti贸n la disociaci贸n-valor en la totalidad; la 芦feminidad禄 no debe ser interpretada en ning煤n caso como mejor, merecedora de ser preservada y trascendente, sino que debemos superar la relaci贸n en su conjunto.

Las categor铆as de la econom铆a pol铆tica tambi茅n siguen siendo insuficientes desde otro punto de vista. La disociaci贸n-valor implica tambi茅n una relaci贸n psicosocial espec铆fica: en el patriarcado productor de mercanc铆as determinadas cualidades, comportamientos y sentimientos considerados inferiores (sensibilidad, debilidad de car谩cter y de entendimiento, pasividad, entre otras) se atribuyen a las mujeres y son en ellas proyectadas, disociadas por el sujeto moderno masculino. Las mujeres, por otra parte, a menudo se reconocieron en tales atribuciones en la historia del patriarcado productor de mercanc铆as. Estas atribuciones especificadas sexualmente caracterizan as铆 el orden simb贸lico del patriarcado productor de mercanc铆as como un todo. Por lo tanto, se trata de considerar tambi茅n las dimensiones psicosocial y cultural-simb贸lica. Esto no puede ser despreciado, tambi茅n con la acci贸n de la 芦disociaci贸n禄 en ambos planos la disociaci贸n-valor se revela como el principio formal que atraviesa la sociedad del patriarcado productor de mercanc铆as en su conjunto.

3. Asumo que el patriarcado productor de mercanc铆as puede considerarse como un modelo civilizatorio completo. Tomo aqu铆 de Haug las siguientes hip贸tesis: en el orden simb贸lico del patriarcado productor de mercanc铆as, la pol铆tica y la econom铆a est谩n agregadas al hombre; la sexualidad masculina se define como ejemplo del individualista, del agresivo, del violento; las mujeres, por el contrario, se presentan como objeto, o incluso simple cuerpo. El hombre es visto como ser humano, como persona de esp铆ritu, que domina o somete el cuerpo; la mujer, por el contrario, como no humana, como cuerpo. La guerra tiene connotaci贸n masculina; las mujeres, inversamente, son tenidas como disponibles para la paz, pasivas, sin voluntad, est煤pidas. Los hombres tienen que aspirar a la fama, al coraje, a las 芦obras inmortales禄.

El tema central que siempre est谩 en juego es el de la dominaci贸n de la muerte. Las mujeres son responsables del cuidado de las personas y de la humanidad. Sus acciones son socialmente inferiores y se olvidan en la elaboraci贸n te贸rica, por lo que en el proceso de sexualizaci贸n de las mujeres se decide su subordinaci贸n a los hombres y se inscribe su marginaci贸n social. El hombre es considerado un h茅roe y un trabajador. Con esto, la naturaleza tiene que ser sometida productivamente, dominada. El hombre est谩 disponible para competir con otros. Esta idea tambi茅n define las nociones de comunidad en toda la historia cristiana occidental.

M谩s a煤n: la capacidad y la disponibilidad para el trabajo, el gasto de tiempo racional, econ贸mico y efectivo, la competencia y la ambici贸n del lucro definen el modelo de civilizaci贸n como contexto total tambi茅n en sus estructuras objetivas, en sus mecanismos, en su historia as铆 como en las m谩ximas de actuaci贸n de los individuos. De ah铆 que, en una formulaci贸n sensacionalista, se pueda tambi茅n hablar del sexo masculino como 芦el sexo del capitalismo禄; teniendo como tel贸n de fondo que la idea dominante de 芦sexo禄 en la modernidad es, en general, una versi贸n dualista de 芦masculinidad禄 y 芦feminidad禄. El modelo de civilizaci贸n de la producci贸n de mercanc铆as tiene as铆 como presupuesto la humillaci贸n y la marginaci贸n de las mujeres, as铆 como el desprecio siempre concomitante de lo social y de la naturaleza. Estos momentos fueron empujados hacia la esfera de la reproducci贸n, donde llevan una existencia separada, estrechamente privada.

4. No es dif铆cil reconocer que la 芦psicolog铆a de la diferencia sexual禄, que Becker-Schmidt cree tener que reconocer ontol贸gica, es en todo caso una cuesti贸n de la modernidad (aunque sus ra铆ces van ciertamente hasta la antig眉edad occidental, como ya se ha dicho; sin embargo el sistema de los 芦dos sexos禄 fue construido s贸lo en el contexto del capitalismo moderno). La moderna ilusi贸n de vencer la muerte, as铆 como las dicotom铆as espec铆ficas de sujeto-objeto, esp铆ritu-naturaleza, dominaci贸n-sumisi贸n, hombre-mujer, que vienen de par tanto con la dominaci贸n de la naturaleza como con la sumisi贸n de las mujeres a ella equiparadas, deben ser vistas como marcas distintivas t铆picas del patriarcado productor de mercanc铆as. Es evidente, pues, que la disociaci贸n/represi贸n/reducci贸n de lo femenino constituye una estructura central del patriarcado productor de mercanc铆as, tambi茅n en el sentido de 芦inconsciente social禄. Haug no llega a la conclusi贸n de que se trata de un fen贸meno de inconsciente social androcentricamente determinado, aunque este pensamiento casi se ve forzado en su an谩lisis.

En la constituci贸n de este inconsciente social androc茅ntrico en el patriarcado productor de mercanc铆as, sin duda que desempe帽a tambi茅n un importante papel la necesidad existente en la familia nuclear patriarcal-burguesa de desidentificaci贸n del ni帽o (que m谩s tarde domina) con la madre, para poder construir el Yo, papel que es acompa帽ado de la represi贸n de lo femenino; pero tambi茅n el proceso inverso, en el que la ni帽a se equipara a la madre, a fin de poder desarrollar una identidad femenina y estar disponible para asumir una posici贸n subordinada (no s贸lo) en el 谩rea dom茅stica. Ahora me gustar铆a explicar el androcentrismo como 芦fen贸meno infraestructural psicogen茅tico禄 en t茅rminos de la disociaci贸n-valor (apart谩ndome aqu铆 de la inventora de esta formulaci贸n, Becker-Schmidt) en el sentido de que la represi贸n / disociaci贸n de lo femenino, la inferiorizaci贸n de las mujeres reales y la existencia de la dominaci贸n masculina radica en las capas ps铆quicas profundas; y que aqu铆 la 芦disociaci贸n禄, como patr贸n cultural fundamental de la sociedad y mecanismo psicosocial, determina esencialmente la sociedad como un todo, en mediaci贸n con la divisi贸n de funciones sexualmente especificada. Incluso en la decadencia que acompa帽a la crisis del patriarcado productor de mercanc铆as, cuando la familia nuclear se deshace y los individuos son liberados de sus papeles, es probable que se constituya una inferiorizaci贸n de las mujeres coloc谩ndolas en una posici贸n diferente a la de los hombres, como veremos pronto.

5. De esto no se puede concluir, seg煤n el tradicional esquema base-superestructura, que la divisi贸n de funciones sexualmente especificada en la producci贸n de la vida y de los alimentos representa el plano primario, al que se han vinculado superficialmente significados culturales en el curso de la historia, como es el punto de vista de Haug. En vez de eso, el plano de los s铆mbolos culturales, el de la psicolog铆a social y el material deben ser establecidos en sus relaciones rec铆procas al mismo nivel de relevancia, sin que ninguno tenga el primado. Asumo esta perspectiva de Becker-Schmidt. De hecho, s贸lo as铆 las relaciones entre los sexos son 芦una especie de trabajo en red, (鈥) que no tiene ning煤n lugar determinado, sino que atraviesan todos los lugares禄, como dice la propia Haug.

La dimensi贸n de los s铆mbolos culturales se desarrolla, por ejemplo, en los an谩lisis del discurso en relaci贸n con Foucault (ver, por ejemplo, Honegger, 1991, Landweer, 1990, Laqueur, 1996, y, considerando la vida corporal, Duden, 1987) ; el lado psicol贸gico en la socializaci贸n del individuo del patriarcado capitalista puede ser agarrado con un instrumental psicoanal铆tico (por ejemplo, Chorodow, 1985) (5). El acceso al plano material, es decir, a la divisi贸n de funciones sexualmente especificada, a la separaci贸n entre trabajo profesional y 芦trabajo dom茅stico禄, es posible recurriendo cr铆ticamente, por ejemplo, Ostner y Haug.

En general, se trata tanto de indicar las limitaciones de los diferentes enfoques (por ejemplo, la imagen en el fondo conductista del ser humano, su procedimiento positivista y la ontolog铆a del poder en Foucault y en las autoras a 茅l ligadas), y, al mismo tiempo, cumplir con su justificaci贸n objetiva, que tienen en la sociedad coisificada, dispar y fragmentada del patriarcado productor de mercanc铆as. Con esto no se puede llegar a un proceso de derivaci贸n l贸gica, aunque las interdependencias entre los diversos principios y planos deben ser subrayadas, pero s铆 -en la formulaci贸n acertada de Becker-Scmidt- se trata de 芦sintetizar sin sistematizar unidimensionalmente禄, sin que deban equipararse las diversas premisas epistemol贸gicas.

Esta forma de proceder en el contexto de la teor铆a de disociaci贸n-valor, tambi茅n evita problemas con los que Haug, por ejemplo, por un lado, como podemos ver, se ve necesitada de recurrir al psicoan谩lisis, y por otro lado, en otros ensayos, ataca a la 芦Psicolog铆a Cr铆tica禄 de Klaus Holzkampf, por ejemplo. Pues, para una cr铆tica de la disociaci贸n-valor as铆 concebida, sencillamente no se plantea el problema de que los diversos enfoques te贸ricos sean compatibilizados a la fuerza y 芦violentamente禄 con las premisas. Desde este punto de vista, lo que Haug refiere expresamente como un d茅ficit en su ensayo no constituye un defecto, es decir, que en este caso s贸lo podr铆a hacerse un intento de 芦revisar s贸lo aquellos 谩mbitos en los que las relaciones entre los sexos han funcionado hasta ahora esencialmente como relaciones de dominaci贸n禄, ya que todav铆a habr铆a algunos an谩lisis individuales que te贸ricamente podr铆an pensarse en conjunto (cf. Haug, 1996 b, p. 128). En el fondo, Haug tambi茅n quiere una elaboraci贸n te贸rica 芦redonda禄 concluyente, en la que los diferentes componentes individuales y los diferentes planos se ajusten en el 芦lecho de Procrustes禄 de una construcci贸n te贸rica refinada y cerrada. En cambio, con Adorno deber铆a ponerse en tela de juicio esa uniformidad coercitiva, especialmente en tiempos posmodernos. Pues en las referidas exigencias de Haug se desprende claramente que es posible reconocer una disociaci贸n de lo 芦femenino禄 en el patriarcado productor de mercanc铆as en los tres niveles mencionados, y que la separaci贸n de la privacidad y lo p煤blico juega un papel central en ello.

6. En el moderno patriarcado productor de mercanc铆as, se constituyen una esfera privada y una esfera p煤blica, en las que los principales protagonistas son las mujeres en el 谩mbito privado y los hombres en el 谩mbito p煤blico (econom铆a, ciencia, pol铆tica). Estos dominios son, por un lado, aut贸nomos y rec铆procamente independientes y, por otro, al mismo tiempo, est谩n condicionados rec铆procamente; est谩n en una relaci贸n entre s铆 mediada, dial茅ctica. Con ello, sin embargo, la esencia de lo p煤blico y lo privado en el patriarcado productor de mercanc铆as a煤n no se ha caracterizado suficientemente, ya que esta relaci贸n dial茅ctica rec铆proca tambi茅n es v谩lida en principio en igual medida para todas las esferas (consideradas en cada caso como relativamente independientes, con momentos de 芦l贸gica propia禄) como la econom铆a, la educaci贸n, la esfera privada, el dominio de la competencia, la pol铆tica, etc., cuando se abstrae de diferencias cualitativas fundamentales.

Pero en este contexto es ahora decisivo que la esfera privada, al contrario de todas las dem谩s esferas que en su conjunto se sit煤an en el espacio interno de la esfera p煤blica (definida en la forma de la mercanc铆a), no puede deducirse de la relaci贸n de valor, sino que constituye justamente un dominio igualmente disociado de todas estas esferas o momentos de la esfera p煤blica. Becker Schmidt / Knapp no pueden percibir esta diferencia cualitativa debido a su entendimiento sociol贸gicamente limitado de la totalidad. De ah铆 que tambi茅n s贸lo de modo meramente formal y descriptivo consigan, por ejemplo, registrar la relaci贸n jer谩rquica entre la esfera de la competencia y la esfera privada y presentarla en relaci贸n con la relaci贸n asim茅trica entre los sexos.

El patriarcado productor de mercanc铆as no puede existir sin que determinadas actividades y formas de comportamiento, como el 芦amor禄, el crear, el cuidar, etc. sean 芦expulsadas禄 hacia 谩reas que est谩n contrapuestas a la l贸gica del valor, con su moral de competencia, ganancia, rendimiento, etc. 鈥 por lo tanto, hacia el 谩rea de la reproducci贸n, hacia la esfera privada, hacia la familia, y hacia ciertas personas a eso asignadas, las mujeres, que poseen estas cualidades opuestas al valor, o a las que se les atribuye.

Como se ha demostrado, las mujeres en el patriarcado capitalista siempre se han encontrado en un grado nada despreciable en la esfera p煤blica, por ejemplo, en el pasado ya ten铆an un empleo remunerado. Considerando, sin embargo, que las mujeres, a diferencia de los hombres, son hasta hoy las primeras responsables de las tareas de cuidar de la familia; que hay que constatar una represi贸n de lo femenino en el sujeto masculino dominante en el plano psicosocial, tanto individualmente como en el conjunto de la sociedad, porque en regla se ha producido una desidentificaci贸n del ni帽o masculino con la madre en el curso de su socializaci贸n; y considerando que, en el orden simb贸lico del patriarcado productor de mercanc铆as, existen las im谩genes correspondientes de la masculinidad y de la feminidad, entonces la disociaci贸n-valor como principio formal global tambi茅n significa, simult谩neamente, en otro nivel de abstracci贸n, una asignaci贸n de esferas sexualmente especificadas, a saber, de las mujeres a la esfera privada y de los hombres a la esfera p煤blica. El hecho de que las mujeres, incluso antes ya se mueven en un porcentaje considerable en la esfera p煤blica, no afecta a la fuerza concentrada en este contexto acumulativo psicosocial-ideal-material. Esto ocurre a煤n hoy, cuando las mujeres son consideradas 芦doblemente socializadas禄.

Esta relaci贸n entre la esfera privada y la esfera p煤blica tambi茅n explica la existencia de 芦uniones masculinas禄 basadas en el afecto menospreciativo por lo 芦femenino禄. Desde el siglo XVIII, todo el Estado y la pol铆tica se han constituido como alianzas masculinas a trav茅s de los principios de 芦libertad, igualdad, fraternidad禄 y se han guiado m谩s o menos por los intereses correspondientes.

7. Por lo tanto, se rechazan los procedimientos en la l贸gica de la identidad, tanto en lo que se refiere a la transferencia de mecanismos, estructuras y marcas del patriarcado productor de mercanc铆as a sociedades no productoras de mercanc铆as, como tambi茅n a la unificaci贸n de los diversos planos, y dominios en el propio patriarcado productor de mercanc铆as que haga abstracci贸n de las diferencias cualitativas. En mi opini贸n, una cr铆tica de la l贸gica de la identidad podr铆a extraerse tanto de la comprensi贸n negativa del valor en la 芦cr铆tica del valor fundamental禄 como del concepto truncado del intercambio en Adorno. Pero esta cr铆tica, que ignora la relaci贸n entre los sexos, tendr铆a que permanecer ella misma en la l贸gica formal.

Porque lo decisivo no es simplemente que el tercio com煤n -con desprecio de las cualidades- sea el tiempo de trabajo social medio, el trabajo abstracto, que est谩, por as铆 decirlo, detr谩s de la forma de equivalencia del dinero, sino que este trabajo, por su parte, una vez m谩s tiene la necesidad de excluir y considerar inferior lo que se connotaba como femenino, a saber, el 芦trabajo del hogar禄, lo sensual, lo emocional, lo no anal铆tico, lo no un铆voco, lo confuso, lo no claramente comprensible y localizable con los medios de la ciencia.

Sin embargo, la disociaci贸n de lo femenino no coincide en absoluto con lo 芦no id茅ntico禄 de Adorno, sino que representa, por el contrario, el reverso oculto del valor en s铆. Con esto, sin embargo, la disociaci贸n es una condici贸n previa para que lo mundo de la vida, lo contingente, lo no anal铆tico, pero tambi茅n conceptualmente no comprensible, haya sido despreciado y haya quedado en la penumbra por mucho tiempo en la modernidad, en los 谩mbitos la ciencia, la econom铆a y la pol铆tica dominadas por el hombre. De este modo, una forma de pensar clasificada, que no es capaz de mirar m谩s de cerca la cualidad especial, 芦la cosa misma禄, y que o bien no es capaz de percibir las diferencias, rupturas, ambivalencias, etc. asociadas a ella, o al menos no es capaz de soportarlas, se hizo cargo de ella.

Por el contrario, esto indudablemente significa para la 芦sociedad socializada禄 del patriarcado productor de mercanc铆as, exactamente, que estos momentos, niveles y esferas mencionados no s贸lo deben estar irreduciblemente relacionados entre s铆 como 芦reales禄, sino tambi茅n en su objetivo y, por lo tanto, en su conexi贸n 芦interna禄, en el nivel fundamental de la disociaci贸n-valor, deben considerarse como un principio de forma de la totalidad social, por lo tanto la 芦sociedad禄 en general se constituye como esencia (en el sentido de la meta-estructura universal), y como su manifestaci贸n se presentan esos momentos y dominios espec铆ficos 芦realmente禄.

No es, por tanto, de manera simplista, un tipo ecl茅ctico de s铆ntesis interdisciplinaria, sino que los diferentes momentos deben ser referidos entre s铆 芦esencialmente禄 desde el principio, en el sentido de disociaci贸n-valor como totalidad, una situaci贸n en la que la categor铆a de disociaci贸n-valor -contrario al concepto de intercambio de Adorno y contrario al concepto negativo de valor en la 芦cr铆tica del valor fundamental禄- siempre conoce su limitaci贸n desde el principio, por lo que no se coloca en cierto modo como absoluta en nombre del plano integral, sabiendo as铆 reconocer la verdad propia de los planos y dominios 芦particulares禄.

8. Precisamente porque se debe reconocer la cualidad intr铆nseca de las diversas 谩reas, niveles, esferas, el objeto particular, la cuesti贸n concreta y los respectivos contextos (hist贸ricos), en el entorno espec铆fico del posmodernismo avanzado, ya que tiende hacia un hip贸stasis de lo cultural, debe ser enfatizado, hoy en d铆a, la preponderancia del nivel material como esencial en el patriarcado productor de mercanc铆as.

Haciendo abstracci贸n de la evaluaci贸n problem谩tica y equivocada de la relaci贸n entre valor de cambio y valor de uso / consumo del valor de uso / disociaci贸n, as铆 como de la metaf铆sica del trabajo (en que se incluye tambi茅n el 芦trabajo dom茅stico禄, pues en principio toda la vida es 芦trabajo禄), y a煤n de la construcci贸n base-superestructura del antiguo marxismo que le est谩 ligada, que impiden a Haug una comprensi贸n conceptual del principio formal amplio, entonces su definici贸n de dos l贸gicas de tiempo representa un importante enriquecimiento para la teor铆a de disociaci贸n-valor; s铆, en sentido estricto, la realizaci贸n de una l贸gica propia de 芦gasto de tiempo禄 contradice el concepto econ贸mico general, sin sentido, de 芦trabajo禄, que seg煤n la disociaci贸n-valor s贸lo es apropiado para el patriarcado productor de mercanc铆as con respecto al 芦trabajo abstracto禄.

El 芦amor禄, la ternura, la solicitud, el cuidado y el afecto no pueden, por tanto, organizarse seg煤n la l贸gica del ahorro de tiempo (por cierto, a juicio de Haug, esto tambi茅n se aplica a las actividades en las que se trata de un cuidadoso tratamiento de la naturaleza).

En este sentido, el m茅todo de producci贸n de mercanc铆as depende de la jerarquizaci贸n de ambas l贸gicas de tiempo, en favor de la l贸gica del ahorro de tiempo y, por lo tanto, de la opresi贸n de las mujeres. A medida que la l贸gica del ahorro de tiempo en la posmodernidad desplaza cada vez m谩s la l贸gica del gasto de tiempo, se cuestiona el modelo mismo de civilizaci贸n del patriarcado productor de mercanc铆as.

9. La constituci贸n de la masculinidad y la feminidad en la modernidad puede verse, pues, en el contexto del modelo de civilizaci贸n del patriarcado productor de mercanc铆as, tal como se ha definido hasta ahora, en toda su complejidad. Es ilusorio decir, como dicen los deconstructivistas, que 芦primero禄 la masculinidad y la feminidad tuvieron que ser construidas culturalmente y s贸lo entonces se pudo seguir una divisi贸n sexual de las funciones. Tales posiciones ya no pueden explicar el sentido general de por qu茅 los individuos tienen que constituirse como hombres y mujeres en el contexto espec铆fico del patriarcado productor de mercanc铆as. La cuesti贸n en este sentido, en cuanto a este 芦por qu茅禄, remite al principio abarcador de la forma de la disociaci贸n-valor.

El valor, el trabajo abstracto, 芦la l贸gica del ahorro de tiempo禄 y el mercado, que operan desde el punto de vista de la rentabilidad, la competencia y el beneficio, necesitan de su Otro, el 芦trabajo dom茅stico禄, en el caso del cual se trata de 芦prodigar tiempo禄, y de las mujeres, a las que se atribuyen cualidades opuestas a las de los hombres. La construcci贸n de la masculinidad y la feminidad en el sentido moderno y la constituci贸n del trabajo abstracto y del 芦trabajo dom茅stico禄 est谩n necesariamente condicionadas entre s铆. No tiene sentido preguntar cu谩l es el primero, si el huevo o la gallina. Este contexto es evidente en Haug para el 芦patriarcado capitalista禄 a nivel macroestructural, aunque acabe por hipostasiar el plano material a partir de sus premisas. El hecho de que, en el contexto espec铆fico del patriarcado productor de mercanc铆as, haya tambi茅n un cambio en el g茅nero de las profesiones y que no pueda haber una correspondencia lineal entre los contenidos profesionales, por un lado, y las actividades dom茅sticas, las cualidades atribuidas a las mujeres, etc., por otro lado, no afecta en modo alguno a la definici贸n de la esencia de la relaci贸n de g茅nero en el sentido de la disociaci贸n-valor.

Se trata m谩s bien de aguantar la tensi贸n entre esencia (disociaci贸n-valor) y apariencia (que las mujeres tambi茅n realizan actividades profesionales que no corresponden a atribuciones espec铆ficadas de mujeres) y hacerlas fruct铆feras en la investigaci贸n de un inconsciente social androc茅ntrico; s贸lo entonces queda claro por qu茅 se considera a las mujeres como 芦especiales, minor铆as, otras禄, sin importar cu谩l sea el contenido de su actividad, por qu茅 los dominios previamente connotados como masculinos sufren una devaluaci贸n cuando acaban siendo codificados como femeninos.

10. La disociaci贸n-valor tiene que ser vista globalmente, como principio formal del patriarcado productor de mercanc铆as, aun considerando que el desarrollo en la forma mercanc铆a y patriarcal no ocurri贸 de modo uniforme en las diversas regiones del mundo (cf., por ejemplo, Hasenj眉rgen/Preuss, 1993), hasta las sociedades (otrora) sexualmente sim茅tricas, en las cuales las nociones modernas occidentales de sexo hasta hoy no se asumieron, o no fueron totalmente asumidas (v茅ase, por ejemplo, Weiss, 1995). Hay que tener en cuenta tambi茅n que la relaci贸n de g茅nero y las nociones de masculino y femenino no siempre se presentan iguales, incluso en el interior del desarrollo moderno occidental. S贸lo en el siglo XVIII se constituy贸 el 芦sistema de la doble sexualidad禄 y se lleg贸 a la 芦polarizaci贸n del car谩cter sexual禄; antes de eso las mujeres eran consideradas en cierto modo simplemente otra variante del ser hombre. De ah铆 que en las ciencias sociales e hist贸ricas se parta nuevamente tambi茅n de la instituci贸n de un 芦modelo unisexo禄 en los tiempos preburgueses. As铆 se vio, por ejemplo, en la vagina un pene orientado hacia adentro (Laqueur, 1996).

Aunque las mujeres tambi茅n entonces eran consideradas inferiores, ellas bien ten铆an todav铆a muchas posibilidades de influenciar por v铆as informales, ya que a煤n no se hab铆a constituido una esfera p煤blica de gran dimensi贸n como en la modernidad. En las sociedades premodernas el hombre tendr铆a una primac铆a sobre todo simb贸lica, como escriben Heintz / Honegger (1981). Las mujeres a煤n no hab铆an sido definidas exclusivamente como amas de casa y madres, como sucedi贸 a partir del siglo XVIII, complementariamente a las atribuciones de los hombres, que entonces tuvieron que hacerse competentes en la hipertrofiada esfera p煤blica construida de nuevo. En las sociedades agrarias la contribuci贸n femenina a la reproducci贸n material era considerada tan importante como la del hombre (Heintz / Honegger, 1981, p. 15 sgs).

Si la moderna relaci贸n de g茅nero, con las correspondientes asignaciones sexuales polarizadas, estaba inicialmente limitada a la burgues铆a, se expandi贸 poco a poco a todas las capas y clases con la generalizaci贸n de la familia nuclear, con un 煤ltimo impulso del desarrollo fordista en los a帽os cincuenta del siglo XX. La disociaci贸n-valor no es ninguna estructura r铆gida, como las que se pueden encontrar en muchos modelos estructurales sociol贸gicos, sino un proceso. Tampoco debe ser concebida como est谩tica y siempre la misma. En la posmodernidad, ella asume una vez m谩s un nuevo rostro. Las mujeres son ahora 芦doblemente socializadas禄, como se帽ala Becker-Schmidt, lo que significa que ellas son por igual responsables de la familia y la profesi贸n. La novedad no es, sin embargo, s贸lo este simple hecho -como ya se ha se帽alado muchas veces una gran proporci贸n de mujeres ya antes era doblemente socializada, particularmente las mujeres de la capa inferior-, sino que esta factualidad y las contradicciones estructurales asociadas con 茅l son ahora notables.

Desde luego, por principio, hay que partir de una dial茅ctica entre los individuos y la sociedad -por un lado, los individuos nunca son absorbidos en las estructuras objetivas ni en las representaciones del orden simb贸lico, por otro lado, sin embargo, tampoco se verifica la hip贸tesis inversamente, de que estas estructuras y patrones de significaci贸n simb贸lico-cultural los enfrentan de modo meramente exterior; al final los individuos sociales constituyen ellos mismos estas estructuras culturales de la sociedad, aunque ellas los enfrentan despu茅s como sistema aut贸nomo. En verdad, las contradicciones de la doble socializaci贸n de las mujeres, con una diferenciaci贸n del papel de las mujeres, s贸lo en la posmodernidad son plenamente evidentes, como Ostner se帽al贸 acertadamente.

11. En la definici贸n de la relaci贸n de g茅nero posmoderna, es decisivo insistir en una dial茅ctica entre esencia y apariencia, y no dejarse arrastrar por la factualidad emp铆ricamente verificable de la doble socializaci贸n para una elaboraci贸n te贸rica de las ciencias sociales anticipadamente sociologista, como sucedi贸 con Becker-Schmidt. M谩s bien, la forma da la disociaci贸n-valor abarcadora y adem谩s constitutiva (nunca abolida positivamente) de la disociaci贸n-valor debe ser determinada como principio de forma de la totalidad social en su nueva inflexi贸n hist贸rica, que a su vez, para decirlo de nuevo, en la misma forma posmoderna m谩s desarrollada comprende la dimensi贸n material, social-psicol贸gica y cultural por igual y, por lo tanto, tambi茅n todas las 谩reas individuales de la sociedad. En consecuencia, los cambios en la relaci贸n de g茅nero deben entenderse a partir de los mecanismos y las estructuras de disociaci贸n-valor en s铆.

En estas circunstancias, el desarrollo de las fuerzas productivas y las din谩micas del mercado, que a su vez dependen de la disociaci贸n-valor, socavan en primer lugar sus propios supuestos, ya que llevan a las mujeres a distanciarse de buena parte de sus roles tradicionales y a tomar conciencia de la 芦doble socializaci贸n禄 que siempre ha existido all铆, con los correspondientes conflictos, en el camino de las tendencias de individualizaci贸n. Por ejemplo, desde los a帽os 鈥50, cada vez m谩s mujeres de la clase media se han integrado en el mercado laboral; y tambi茅n gracias a los procesos de racionalizaci贸n en el hogar, las mujeres -al menos en Alemania- est谩n ahora a la par de los hombres en t茅rminos de educaci贸n, se puede observar que cada vez m谩s madres tambi茅n est谩n empleadas, la planificaci贸n familiar se ha hecho posible gracias a los m茅todos anticonceptivos, etc. En resumen: desde hace alg煤n tiempo, existe una tendencia a la intensificaci贸n de la Integraci贸n de las mujeres en la vida 鈥漮ficial鈥 ( p煤blica y con connotaciones masculinas en el patriarcado productor de mercanc铆as). Sin embargo, a diferencia de los hombres, siguen siendo responsables del hogar y de los hijos en las nuevas circunstancias posmodernas; todav铆a son raras las que se encuentran en las palancas del poder en la esfera p煤blica; en promedio, siguen ganando menos que los hombres, y as铆 sucesivamente. (cf. Beck/Beck-Gernsheim, 1990). Hubo, por lo tanto, una modificaci贸n de la estructura de la disociaci贸n-valor, la 芦doble socializaci贸n禄 gan贸 una nueva calidad. Las mujeres ya no est谩n simplemente 芦doblemente socializadas禄 objetivamente como antes, sino que ya no est谩n ce帽idas s贸lo a ocupaciones como ama de casa y la maternidad. Esto tambi茅n va acompa帽ado de un cambio en las sensibilidades psicol贸gicas de las mujeres, como todav铆a se ver谩, pero sin abolir la forma de disociaci贸n-valor.

12. El objetivo de la teor铆a del disociaci贸n-valor es precisamente esta superaci贸n radical, es decir, la suplantaci贸n real de la masculinidad y de la feminidad sociales, tal como aparecen en la modernidad e incluso en la posmodernidad del patriarcado, y con ello la abolici贸n del trabajo abstracto, del 芦trabajo dom茅stico禄, de la familia, de la 芦doble socializaci贸n禄 de la mujer y de las correspondientes concepciones sexuales, junto con la respectiva constituci贸n psicosocial.

No puede tratarse s贸lo de la 芦contenci贸n de la motivac贸n para elogiar el vencedor禄 estructuralmente relacionada con la opresi贸n de las mujeres, es decir, de llevar las normas imperantes de diversas 谩reas de la forma no resuelta de disociaci贸n-valor a un mero arreglo nuevo, de modo que sea posible un desarrollo supuestamente emancipador de la sociedad humana (econ贸mica, social y ecol贸gicamente) y que el pelaje se lave sin mojarlo. Tales ideas siguen bas谩ndose en los 贸rdenes y principios dados, que s贸lo deben ser cambiados, reducidos o aumentados. Permanecen en un reformismo que desde hace mucho tiempo se ha vuelto fantasmag贸ricamente irreal, meramente cuantitativo, categorialmente acr铆tico y por lo tanto hoy anacr贸nico, muy alejado de una perspectiva radical, la 煤nica que podr铆a dar respuesta a los motivos y objetivos fundamentales de la cr铆tica social feminista.

Habr铆a que superar las distintas 谩reas/intenciones/principios inmanentes y, por lo tanto, tambi茅n el 谩rea del 芦trabajo dom茅stico禄 junto con la l贸gica aislada asociada (meramente complementaria a la 芦l贸gica de ahorro de tiempo禄 predominante) del 芦gasto de tiempo禄. Porque aunque Haug, por un lado, persigue una perspectiva de igualdad y cuestiona la existencia de la ama de casa, por otro lado, tambi茅n tiene la impresi贸n de que la l贸gica del gasto de tiempo correspondiente a esta 谩rea se extiende de forma meramente lineal, en principio sin cambios, y compite con la l贸gica del ahorro de tiempo que prevalece 芦por su justa participaci贸n禄 en el conjunto de la sociedad, para enfrentarse a una lucha en curso. Haug no se plantea la idea de que la l贸gica aislada del gasto de tiempo en su inmanente abstracci贸n, como mero contrapunto a la l贸gica del ahorro de tiempo, deba ser radicalmente cuestionada en su existencia disociada. Se supone que las 谩reas, principios, etc. correspondientes tienen futuro dentro de la forma de disociaci贸n-valor en una relaci贸n diferente entre s铆, supuestamente privados de la referencia discriminatoria moderna espec铆fica de g茅nero.

Seg煤n Becker-Schmidt, las mujeres, por otro lado, siempre han sido capaces de lograr esta integraci贸n a trav茅s de esfuerzos individuales y sociales y, por lo tanto, b谩sicamente ir铆an m谩s all谩 del sistema en el sentido de protesta contra el papel que se les ha asignado. Que eso no es el caso, se desarrollar谩 m谩s claramente en lo que sigue. Parad贸jicamente, la 芦doble socializaci贸n禄 de las mujeres es plenamente 芦funcional禄 al patriarcado productor de mercanc铆as en decadencia. Sin embargo, Becker-Schmidt ha enunciado algo correcto de una manera puramente descriptiva: el hecho de que las mujeres sean responsables del 芦dinero y de la vida (de la supervivencia)禄 (Irmgard Schultz) es tambi茅n el caso a escala universal, es decir, a escala mundial, aunque haya que tener en cuenta las peculiaridades culturales. Si la 芦doble socializaci贸n禄, en su forma posmoderna en los Estados occidentales desarrollados, todav铆a estuvo ligada a un aumento de igualdad, en la senda del desarrollo del Estado de bienestar social (igualaci贸n de las oportunidades de acceso a la ense帽anza de hombres y mujeres , m谩s elevada actividad profesional tambi茅n de las madres, etc.), y si eso signific贸 el abandono del papel de la mujer tradicionalmente pensado apenas como de ama de casa, ahora se ve claramente que, con la progresiva crisis econ贸mica, con el vaciamiento de las arcas p煤blicas etc茅tera la 芦doble socializaci贸n禄 de las mujeres se convierte en 芦vida de crisis禄 鈥 se convierte en un momento de la desolada gesti贸n de la crisis, gesti贸n que ya no funciona tan bien desde arriba.

Ahora es a煤n m谩s claro que, en lugar de superar al patriarcado productor de mercanc铆as con todas sus implicaciones, su 芦aselvajamento禄 se ha producido tras los procesos de globalizaci贸n, en los que, precisamente desde 1989, la l贸gica del 芦salario, precio y ganancia禄 (Marx), es decir, la forma fetichista del 芦valor禄, est谩 determinando objetiva y normativamente casi todo, precisamente en la era en la que se vuelve definitivamente obsoleta. Las a煤n necesarias actividades reproductivas de las mujeres como 芦siempre禄 disociadas se vuelven a煤n m谩s marginales con los correspondientes 芦efectos secundarios禄 para el modelo moderno de civilizaci贸n, como Haug ya lo ha indicado correctamente. Por supuesto, el factor decisivo aqu铆 es la disociaci贸n-valor como una categor铆a real hist贸rico-din谩mica que produce tales consecuencias en el posmodernismo globalizado. La vida de las mujeres en el 芦Tercer Mundo禄 y en el 芦Primer Mundo禄 se est谩n volviendo muy similares en un plazo, quiz谩s, no tan largo, al menos para la mayor铆a de las mujeres. Si la vida de la mujer burguesa fue durante mucho tiempo el modelo para las desamparadas del Tercer Mundo, ahora, por el contrario, su vida en el Tercer Mundo se convierte en la norma (real) para las mujeres del hasta ahora 芦Centro禄.

De este modo, dejo el nivel de las 芦grandes reflexiones te贸ricas禄 y me vuelco a reinos m谩s emp铆ricos para observar m谩s de cerca la modificaci贸n posmoderna de la socializaci贸n de la disociaci贸n-valor.

Roswitha Scholz

Traducci贸n del portugu茅s al castellano: Urbano Lanza

Original Das Geschlecht des Kapitalismus. Ausz眉ge en www.exit-online.org. Traducci贸n al portugu茅s de Boaventura Antunes

Fuente: http://www.obeco-online.org

Bibliograf铆a citada nos presentes excertos

Beck, Ulrich/Beck-Gernsheim, Elisabeth: Das ganz normale Chaos der Liebe, Frankfurt/Main, 1990.

Chorodow, Nancy: Das Erbe der M眉tter. Psycoanalyse und Soziologie der Geschlechter, M眉nchen, 1985.

Duden, Barbara: Geschiste unter der Haut. Ein Eisenacher Arzt und seine Patientinen um 1730, Stuttgart, 1987.

Duden, Barbara: Die Frau ohne Unterleib: Zu Judith Butlers Entk枚rperung. Ein Zeitdokument. In Feministische Studien 2 (1993), 24-33.

Gildemeister, Regine/Wetterer, Angelika: Wie Geschlechter gemacht werden. Die soziale Konstruktion der Zweigeschlechtlichkeit und ihre Reifizierung in der Frauenforschung. In: Knapp, Gudrun-Axeli/Wetterer, Angelika (Hrsg.): Traditionen Br眉che. Entwicklungen feministischer Theorie, Freiburg i. Br., 1992.

Hasenj眉rgen, Brigitte/Preuss, Sabine (Hergs.): Frauenarbeit, Frauenpolitik in Afrika, Asien, Lateinamerika und Osteuropa. Internationale Diskussionen, M眉nster, 1993

Haug, Frigga: Knabenspiele und Menschheitsarbeit. Geschlechterverh盲ltnisse als Produktionsverh盲ltnisse. In: Haug, Frigga: Frauen-Politiken, Berlin, 1996.

Hausen, Karin: Die Polarisierung der 芦Geschlechtscharaktere禄. Eine Spiegelung der Dissoziation von Erwerbs- und Familienleben. In: Conze, W.: Sozialgeschichte der Familie in der Neuzeit Europas, Stuttgart, 1967.

Heintz, Bettina/Honegger, Claudia: Zum Strukturwandel weiblicher Widerstandsformen im 19. Jahrhundert. In: Heintz, Bettina/Honegger, Claudia (Hrsg.): Listen der Ohnmacht. Zum Strukturwandel weiblicher Widerstandsformen, Frankfurt/Main, 1981.

Honegger, Claudia: Die Ordnung der Gescchlechter. Die Wissenschaften von Menschen und das Weib, 1750-1850, Frankfurt/Main, 1991.

Knapp, Gudrun-Axeli a): Postmoderne Theorie oder Theorie der Postmoderne? Anmerkungen aus feministischer Sicht. In: Knapp, Gudrun-Axeli (Hrsg.): Kurskorrekturen. Feminismus zwischen kritischeer Theorie und Postmoderne, Frankfurt/Main, 1998

Kurz, Robert: Der Kollaps der Modernisierung. Vom Zusammenbruch des Kasernensozialismus zur Krise der Welt枚konomie, Frankfurt/Main, 1991.

Kurz, Robert: Geschlechtsfetischismus. Anmerkungen zur Logik von M盲nnlichkeit und Weiblichkeit. In : Krisis. Beitr盲ge zur Kritik der Warengesellschaft 12 (1992), p. 117 鈥 169.

Lanweer, Hilge: Das M盲rtyrerinnenmodell. Zur diskursiven Erzeugung weiblicher Identit盲t, Pfaffenweiler, 1990.

Laqueur, Thomas: Auf den Leib geschrieben. Die Inszenierung der Geschlechter von der Antike bis Freud, M眉nchen, 1996.

Libreria delle donne di Milano: Das Patriarchat ist zu Ende. Es ist passiert, nicht aus Zufall, R眉sselsheim, 1996.

Rumpf, Mechthild: Sp眉ren der M眉tterlichen. Die widerspr眉chliche Bedeutung der Mutterrolle f眉r die m盲nnliche Identit盲tsbildung in Kritischer Theorie und feministischer Wissenschaft, Frankfurt/Main, Hannover, 1989.

Scholz, Roswitha: Der Wert ist der Mann. Thesen zu Wertvergesellschaftung und Geschlechterverh盲ltnis, In: Krisis. Beitr盲ge zur Kritik der Warengesellschaft 12 (1992), p. 19-52.

Weiss, Florence: Zur Kulturspezifik der Geschlechterdifferenz und des Geschlechterverh盲ltnisses. Die Iatmul in Papua Neuguinea. In: Becker-Schmidt, Regina/Knapp, Gudrun-Axeli (Orgs.): Das Geschlechterverh盲ltnis als Gegenstand der Sozialwissenschaften, Frankfurt/Main, 1995.

NOTAS

(1) [En 2004 la autora fund贸 EXIT! junto con otras redactoras y redactores con ella expulsados de Krisis 鈥 N.Tr.]

(2) Adopt茅 esta formulaci贸n siguiendo a Barbara Duden, quien una vez, en otro contexto, escribi贸: 芦No soy un sastre meck-meck-meck sujeto al giro del molino de la deconstrucci贸n禄 (Duden, 1993, p. 29) [La expresi贸n 芦sastre meck-meck-meck禄 parece referirse a la reacci贸n del sastre callado al enga帽o de los dos ni帽os, en la obra de Wilhelm Busch Max und Moritz [Juca y Chico 鈥 N.Tr.].

(3) Sin querer caer aqu铆 en una vulgar postura constructivista, que no quiere saber nada de la relaci贸n natural, ni siquiera mediada por la sociedad, es necesario decir que cualquier impulso es siempre socioculturalmente estructurado y nunca surge simplemente de la naturaleza.

(4) [La autora public贸 en 2006 DIFFERENZEN DER KRISE 鈥 KRISE DER DIFFERENZEN [DIFERENCIAS DE CRISIS 鈥 CRISIS DE DIFERENCIAS] Horlemann-Verlag, ISBN 3-89502-195-4 (N. Tr.)].

(5) En cualquier caso, uno puede estar de acuerdo con Mechthild Rumpf, cuando objeta a Chorodow (as铆 como a Jessica Benjamin) que 芦los imperativos sist茅micos, as铆 como las demandas conductuales y ofensivas socialmente mediadas, se explican psicogen茅ticamente禄. Insiste con raz贸n, con Adorno, en una dial茅ctica entre el individuo y la sociedad, en la que se presenta como un aparato aut贸nomo frente a los individuos. Es una pena que en el conjunto de su argumento -como en el caso de Becker-Schmidt- se siga concluyendo que las estructuras objetivas y los individuos sociales s贸lo se oponen externamente (Rumpf, 1989, p. 84).