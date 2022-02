–

El coronavirus es el detonante, pero no la causa del agravamiento de la crisis. Acelerar谩 el colapso del capitalismo. En contraste con la crisis de 2007-2008, que se agudiz贸 en los bancos 鈥渞elevantes para el sistema鈥, la econom铆a real tambi茅n debe ser ayudada ahora con miles de millones de euros. Se exige de nuevo el Estado (social), que fue desacreditado en la marcha triunfal del neoliberalismo como holgazaner铆a social y como una piedra en el zapato en la competencia por atraer inversiones. Lo que hab铆a presumido ser un modelo exitoso de capitalismo que, 鈥渋mpulsado por las finanzas鈥, atra铆a recursos extranjeros no era m谩s que una estrategia para dilatar la crisis del capitalismo. No es casualidad que el coronavirus nos encuentre ahora con un sistema de salud parcialmente privatizado y hecho polvo por los recortes, y con las estructuras del mercado y del Estado parcialmente desintegradas en las regiones en crisis.

Ya en los primeros experimentos neoliberales en la d茅cada de 1970, como la dictadura militar asesina que Augusto Pinochet estableci贸 en Chile 鈥攃on el apoyo de los Chicago Boys reunidos en torno a Milton Friedman鈥, los cr铆ticos hab铆an notado el lema que presid铆a todo: 鈥淓l Estado social esclaviza. El Estado policial nos hace libres鈥. De hecho, la historia posterior del neoliberalismo tambi茅n estuvo ligada a la intensificaci贸n de la represi贸n, especialmente contra las personas que se hab铆an vuelto superfluas para la valorizaci贸n del capital: desde los desempleados y los empleados precariamente hasta los refugiados, los enfermos y los ancianos no rentables. La exclusi贸n y la represi贸n no son simplemente productos del capitalismo neoliberal, sino de la conexi贸n entre capitalismo y democracia, liberalismo y represi贸n, en la que se basa el 鈥渆stado de emergencia鈥. En las 煤ltimas d茅cadas, ese 鈥渆stado de emergencia鈥 se ha convertido poco a poco en el 鈥渆stado normal鈥, especialmente para los refugiados. Bajo la presi贸n de la crisis del coronavirus, ha habido deportaciones colectivas forzadas de Grecia a Turqu铆a. Por lo tanto, con el recrudecimiento de la crisis del capitalismo debido al coronavirus, tambi茅n es de temer que se intensifique la represi贸n estatal, combinada con un salvajismo creciente de la polic铆a y el poder judicial (corrupci贸n, v铆nculos con la mafia, etc.).

Al igual que en 2015 con la 鈥渃ultura de acogimiento鈥, no se puede confiar esta vez en los llamados a la solidaridad. A nadie, en los c铆rculos pol铆ticos, se le ocurri贸 la idea de que los 鈥渋ngresos鈥 de las personas sin techo y de los mendigos tendr铆an que mejorar en la crisis del coronavirus. Las chances de recibir limosnas de los transe煤ntes o de recoger botellas se reducen dr谩sticamente. Tampoco se hizo ning煤n derroche de solidaridad pol铆tica para ayudar a las personas dependientes del Hartz IV y de la pensi贸n b谩sica para la vejez, que se ven enfrentadas a una situaci贸n nutricional cada vez m谩s grave debido al acaparamiento de los productos de bajo costo y a la desaparici贸n de los 鈥渃omedores populares鈥 y las 鈥渙llas comunitarias鈥. En el mejor de los casos, la solidaridad pol铆tica se extiende a aquellos que son explotables y 鈥渞elevantes para el sistema鈥 y, en el l铆mite, a los ancianos, que se supone que deben gozar un merecido retiro tras una vida de trabajo.

Las mujeres, en particular, son llamadas a 鈥渁pagar el incendio鈥. Su papel en esta situaci贸n est谩 recibiendo mucha atenci贸n por estos d铆as. Sin embargo, no debe olvidarse que ese reconocimiento surge en la fase de desmoronamiento del patriarcado capitalista. En este punto, las mujeres est谩n cada vez m谩s envueltas en la lucha por la sobrevivencia. Su importancia y su funci贸n deben, por lo tanto, reflejarse en ese contexto, en vez de limitarse a exigir una mayor valoraci贸n de sus trabajos y una remuneraci贸n m谩s justa. El conjunto del proceso fundamental de la crisis debe constituir el punto de partida para el an谩lisis y tambi茅n para considerar las formas de intervenci贸n.

Mientras tanto, son cada vez m谩s las voces que exigen los derechos liberales a la libertad, y que al mismo tiempo se帽alan la necesidad de volver a la normalidad por el bien de la econom铆a. A tal efecto, no falta quien est谩 dispuesto a sacrificar personas a la locura social darwinista. El derecho a la vida se les niega especialmente a los mayores. (1) Como era de esperar, los 鈥渆specialistas en 茅tica empresarial鈥, como Dominik H. Enste en el Tagesspielgel (24.3.2020), tambi茅n tienen cosas para decir. Con una l贸gica utilitaria, Enste advierte que no se puede pagar demasiado por la salud. Y pone a los brit谩nicos como modelo: 鈥淓llos han definido claramente lo que puede costar la extensi贸n de una vida: 30.000 libras, y en casos excepcionales, hasta 70.000 u 80.000鈥. No se necesita mucha imaginaci贸n para saber que las demandas de selecci贸n seg煤n 鈥渇actores de costo humano鈥 aumentar谩n en el futuro.

Se busca preparar la hora en que la supuesta normalidad del capitalismo y la econom铆a sean reanudados. Posiblemente eso conduzca a m谩s restricciones y trastornos sociales, que pueden provocar a su vez disturbios y saqueos, como ya ocurre en Sicilia. A fin de hacerle frente a esto, la polic铆a y los militares est谩n prestos a establecer el 鈥渆stado de excepci贸n鈥. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos cuenta con planes para ejecutarlo, como la detenci贸n de personas por tiempo indefinido y sin derecho a juicio. (2) Ser铆a como extender Guant谩namo a toda la sociedad. En Alemania, la discusi贸n actual muestra una tendencia a que el ablandamiento del 鈥渆stado de excepci贸n鈥 general vaya de la mano del 鈥渆stado de excepci贸n鈥, es decir, del aislamiento de los ancianos y los grupos de riesgo.

Las personas que, en el contexto de la individualizaci贸n orientada hacia la competencia, fueron transformadas en sociedades an贸nimas est谩n expuestas al aislamiento y a nuevas olas de empobrecimiento. La clase media, en particular, est谩 dividida entre el estr茅s, que se ha convertido en un s铆mbolo de estatus, y el imperativo de relajarse propio de la industria del encu茅ntrate a ti mismo, seg煤n la cual el relajamiento redunda en el m谩ximo desempe帽o, aunque esto no signifique encontrar una interioridad sana y salva. Las consecuencias psicosociales del aislamiento ya se pueden ver en las formas de depresi贸n y las explosiones de violencia, sobre todo contra las mujeres, que se producen en situaciones en que las personas son arrojadas a s铆 mismas y a su entorno inmediato. El sujeto competitivo, adaptado a la 鈥渓ucha de todos contra todos鈥, corre el riesgo de acabar en un darwinismo social sin detenerse a pensar en las p茅rdidas, tanto m谩s cuanto m谩s lejos est茅 el restablecimiento de la normalidad conocida, y cuanto m谩s extendidos est茅n el empobrecimiento y el retroceso social.

Lo que Robert Kurz describi贸 en muchos de sus libros, y que conoc铆amos principalmente por las regiones globales en descomposici贸n, podemos ahora sentirlo en carne propia. Los planteamientos de la cr铆tica de la disociaci贸n del valor acerca de la crisis y el colapso no han sido tomados en serio, o han sido simplemente ignorados por los movimientos sociales de izquierda. Entretanto, est谩n circulando dudosas fantas铆as conspirativas, como las de Dirk M眉ller (鈥淢r. Dax鈥), y an谩lisis del colapso, como los de Friedrich y Weik, que anhelan un nuevo capitalismo, en mejor funcionamiento ahora, despu茅s del 鈥渕ayor crash de todos los tiempos鈥. Y los que tienden a la izquierda se precipitan en un democratismo hipersocial con Green New Deal, redistribuci贸n, expropiaci贸n, etc., que permanece dentro de los moldes. Mejor dicho: declaran a toda la humanidad una sola clase trabajadora contra 鈥渆l uno por ciento鈥 de los ricos, y en vez de ligar toda la desgracia al capitalismo y a su 鈥渃ontradicci贸n en proceso鈥, se la atribuyen fundamentalmente al neoliberalismo.

La alternancia entre los polos del mercado y el Estado, que se da seg煤n el curso de la crisis, resulta cada d铆a menos posible, pues, a medida que la crisis se agrava, aparecen de manera m谩s acentuada los l铆mites inmanentes de dicha alternancia. Un regreso al Estado-naci贸n ser铆a fatal. Cerrar las fronteras es una se帽al de impotencia y desorientaci贸n. En cambio, ser铆an necesarios el pragmatismo y la cooperaci贸n internacional para contener la crisis actual, que se agudiza con el coronavirus. La investigaci贸n, la transferencia de bienes y dem谩s, la producci贸n de cosas vitales tendr铆an que regularse m谩s all谩 de las fronteras nacionales, sin burocracias y gratuitamente, para contrarrestar las consecuencias b谩rbaras de la situaci贸n. El car谩cter forzoso de esta requiere ayuda y cooperaci贸n mutuas. Sin embargo, tal pragmatismo y uni贸n de esfuerzos no debe confundirse de manera kitsch con el surgimiento de otra sociedad. Esta solo podr谩 aparecer cuando el pensamiento y la acci贸n rompan con las formas de socializaci贸n de la disociaci贸n del valor.

Roswitha Scholz por la redacci贸n de exit! y Herbert B枚ttcher por la direcci贸n de exit! y la Red Ecum茅nica, finales de marzo de 2020

Texto original: 鈥淐orona und der Kollaps der Modernisierung鈥, 31.03.2020, https://www.exit-online.org

Traducci贸n de Fernando Urueta Guti茅rrez

