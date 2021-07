–

鈥渉ip贸crita鈥 Henry David Thoreau ( 驴Qu茅 me agit贸 tanto en el ensayo del New Yorker de Kathryn Schulz sobre elHenry David Thoreau ( 鈥淧ond Scum鈥, 19 de octubre de 2015 ) que me mantuvo despierto hasta tarde, tratando de reducir mis propias onvestigaciones a hechos b谩sicos? 驴Ver, en otras palabras, si la pieza dec铆a algo mordaz o si, en cambio, simplemente me dol铆a?

Porque amo a Thoreau. Y porque, a pesar de la creencia de Schulz de que el libro 鈥渘o es muy conocido鈥 o incluso dude que sea 鈥渓e铆do seriamente鈥, en realidad he leido Walden al menos dos veces, de principio a fin, y he vuelto a leer muchos cap铆tulos varias veces m谩s, estudiando y escribiendo sobre ellos y discuti茅ndolos con otros tan a menudo que puedo -y a menudo lo hago- citar a ese viejo 鈥渇an谩tico鈥 cascarrabias, incluso con frases que van m谩s all谩 de las bromas de las 鈥渃ita del d铆a鈥 que Schulz nos atribuye (驴quienes somos 鈥渘osotros鈥?) haber hecho de 茅l nuestra 鈥渃onciencia nacional鈥. Y, adem谩s de eso, no solo crec铆 en un peque帽o pueblo rural en Nueva Inglaterra (aproximadamente a 100 millas al noreste de Prospect Park), sino que a principios de la d茅cada de 1970 mis padres intentaron vivir el ideal: vendieron toda nuestro hogar basado en electricidad y se mudaron a lo profundo del bosque, a una granja autosuficiente sin tuber铆as de plomo ni electricidad. S铆, defequ茅 en una letrina mientras estaba en la escuela secundaria. Claro, nuestra casa no era tan espartana como la de Thoreau, y mi pap谩 finalmente arregl贸 el lugar, y aunque ciertamente yo no ten铆a nada que decir sobre c贸mo vivir铆amos, y para qu茅 -quiero decir, no era yo quien dirig铆a mi 鈥渧ida en un rinc贸n de la naturaleza鈥– y aunque mis padres estaban probando ese experimento tanto por necesidad financiera como por convicciones, el temas es que he estado all铆 (m谩s o menos). Una granja genuina. He le铆do el libro (al menos dos veces). Lo estudi茅 y cit茅. Defecando afuera en las ma帽anas heladas. He aprendido de la experiencia.

Al igual que Schulz (creo), mi profesora de ingl茅s de la escuela secundaria fue quien me present贸 por primera vez a Thoreau: una apasionada, de mentalidad c铆vica, amante de la literatura y la naturaleza que dec铆a volver a leer el libro cada verano en su campamento en el r铆o San Lorenzo. Ella tambi茅n sab铆a, el a帽o en que nos daba clases, que se estaba muriendo de c谩ncer. As铆 que lo hab铆a dado todo: ense帽ar era c贸mo hab铆a elegido vivir su 煤ltimo a帽o de vida. Su pasi贸n y compromiso cambiaron mi vida sin darme cuenta. Hab铆a estado solicitando el ingreso a escuelas de arte solo en ese momento, y a menudo me saltaba su clase para ir al r铆o con amigos en 鈥渧iajes modelo鈥 (le铆 todo sobre eso), pero ella siempre me acorralaba despu茅s y me hac铆a escribir ensayos sobre, digamos, por qu茅 dibujar era m谩s importante que leer a Thoreau.

Pude soportar esos ejercicios de autocorrecci贸n, pero el invierno de North Country cambi贸 todo: un fr铆o desagradable, cielos grises, d铆as cortos. Estufas de le帽a. En las vacaciones de Navidad, hab铆a dibujado dos veces cada pieza de fruta seca y le帽a retorcida de la casa, as铆 que finalmente me volv铆 hacia el Walden que nos hab铆an encargadp leer, el libro m谩s largo que jam谩s hab铆a abierto. Le铆a al ritmo del habla, en ese entonces; Escuch茅 cada palabra suya dicha en voz alta en mi cabeza, y tal vez por esa raz贸n tom茅 todo en serio, hasta que lentamente, como un deshielo invernal, 鈥渆l juez鈥 (como lo hab铆an llamado en Harvard) se convirti贸 en uno de mis m谩s cercanos amigos durante el invierno m谩s largo de mi vida. 脡l era, y es, una excelente compa帽铆a, siempre dispuesto a hablar sobre por qu茅 vivir, lo que (como se帽ala correctamente Schulz) hacen la mayor铆a de los adolescentes, al igual que los buscadores de la verdad de todas las edades, particularmente en situaciones extremas. Seguro que fue mejor que pasar el rato con los ni帽os de la zona ese a帽o, respirando aerosoles en el banco de nieve detr谩s de la pista de hockey.

AS脥 QUE esa es una de las razones por las que leer 鈥淧ond Scum鈥 de Schulz me conmovi贸: me sent铆 llamado a defender a mi leal y valiente compa帽ero. Porque cuando le铆 el adelanto en cursiva al final de la portada del New Yorker: 鈥溌縋or qu茅, dada su hipocres铆a, santurroner铆a y misantrop铆a, Thoreau ha sido tan apreciado?鈥 – Me atrap贸, como se pretend铆a, esperando que el texto fuera un poco una vuelta a los at谩ques a los c谩nones literarios t铆picas de los ochenta. Lo cual, hasta cierto punto, podr铆a ser. Pero no pude encontrar ninguna ideolog铆a clara debajo de eso, solo ira. Schulz parec铆a tan enojada, enumerando varias de las innumerables inconsistencias que cualquiera puede encontrar al echarle un vistazo a Walden, llamando a Thoreau un hip贸crita por cosas tan peque帽as como escribir sobre su 鈥渁帽o en el bosque鈥 cuando en realidad es 鈥渁mpliamente reconocido鈥 que en realidad hab铆a vivido 26 meses en el estanque. 脡l mismo dice lo mismo, en el cap铆tulo 鈥淒贸nde viv铆鈥, y explica que puso 鈥渓a experiencia de dos a帽os en uno鈥 por 鈥渃onveniencia鈥. En otra parte, Schulz est谩 molesto porque Thoreau interrumpi贸 su 鈥渞etiro simulado鈥 para caminar ocasionalmente a casa de su madre, cerca, por galletas.

Sacar fragmentos ostensiblemente condenatorios como este del cap铆tulo sobre 鈥淓conom铆a鈥, que Schulz considera 鈥渟eco, sentencioso, condescendiente鈥 y 鈥渄e m谩s de ochenta p谩ginas鈥, parece una tonter铆a. Por ejemplo, al catalogar todos los apetitos de los que Thoreau se abstuvo hip贸critamente, Schulz malinterpreta su l铆nea sobre el efecto a veces sobreestimulante del caf茅 隆para demostrar que evita incluso n煤estro amado grano de caf茅!. Honestamente, compart铆 la conmoci贸n de Schulz, pero luego encontr茅 el Ap茅ndice VI de The Maine Woods, donde el siempre minucioso Thoreau detalla un 鈥淓quipo para una excursi贸n鈥, midiendo los suministros necesarios para un viaje de 12 d铆as para tres personas, y dice 隆Debes incluir tres libras de caf茅 (kilo y medio aproximadamente, AyR)! 隆Tres mochileros yonkis de caf茅!

鈥渄iscordante鈥. Thoreau and贸 lo que contaba. Walden no es un experimento de pirateo de la vida, como The 4-Hour Workweek (a la que alude Schulz), escrito 煤nicamente para obtener ganancias financieras y un poco de celebridad. Cualquiera que leyera a Thoreau, en su 茅poca, tambi茅n habr铆a sabido que Walden Pond estaba a poca distancia de Concord, que trabaj贸 siete a帽os revisando su relato de su 鈥渁帽o鈥 all铆, y que era un gru帽贸n melanc贸lico, 鈥渇eo como el pecado鈥 (seg煤n Hawthorne), que generalmente trabajaba s贸lo el tiempo necesario para financiar una vida de estudio, escritura y viajes (a pie). Tambi茅n era un conocido y franco abolicionista que form贸 parte del ferrocarril subterr谩neo, y un ciudadano de principios agudos que fue encarcelado por negarse a pagar impuestos, m谩s un activista de 鈥淥ccupy鈥 que una Ayn Rand, para protestar contra aspectos de un gobierno que desaprobaba y quer铆a mejorar. 脡l arraig贸 y cuid贸 sus creencias vivi茅ndolas, y Walden es solo un producto de ello. Nadie leer铆a Walden como un plan para la vida m谩s de lo que, digamos, uno podr铆a ver reposiciones de la serie televisiva Survivor para aprender c贸mo aguantar 40 d铆as del interior de Australia en traje de ba帽o. Dudo que cualquier lector serio cierre las portadas de Walden y diga: 隆Mierda! 隆El tipo comi贸 galletas! Pero se entiende lo que quiero decir. Dudo que cualquier escritor con las capacidades de Schulz ( su reciente art铆culo sobre la falla de Cascadia es asombroso ) pueda aprovechar seriamente esas peque帽as y copiosas contradicciones como prueba de que cualquier escritor es una mentira. Thoreau and贸 lo que contaba. Walden no es un experimento de pirateo de la vida, como(a la que alude Schulz), escrito 煤nicamente para obtener ganancias financieras y un poco de celebridad. Cualquiera que leyera a Thoreau, en su 茅poca, tambi茅n habr铆a sabido que Walden Pond estaba a poca distancia de Concord, que trabaj贸 siete a帽os revisando su relato de suall铆, y que era un gru帽贸n melanc贸lico,(seg煤n Hawthorne), que generalmente trabajaba s贸lo el tiempo necesario para financiar una vida de estudio, escritura y viajes (a pie). Tambi茅n era un conocido y franco abolicionista que form贸 parte del ferrocarril subterr谩neo, y un ciudadano de principios agudos que fue encarcelado por negarse a pagar impuestos, m谩s un activista deque una Ayn Rand, para protestar contra aspectos de un gobierno que desaprobaba y quer铆a mejorar. 脡l arraig贸 y cuid贸 sus creencias vivi茅ndolas, yes solo un producto de ello. Nadie leer铆acomo un plan para la vida m谩s de lo que, digamos, uno podr铆a ver reposiciones de la serie televisiva Survivor para aprender c贸mo aguantar 40 d铆as del interior de Australia en traje de ba帽o. Dudo que cualquier lector serio cierre las portadas dey diga: 隆Mierda! 隆El tipo comi贸 galletas!

A煤n as铆, me qued茅 paralizado ante la insistencia de Schulz de que Thoreau no se relacionaba con 鈥渆xperiencias eminentemente humanas鈥, a pesar de cap铆tulos como 鈥淒贸nde viv铆 y para qu茅 viv铆鈥. Si esto fuera cierto, 驴qu茅 hab铆a estado leyendo en tantas p谩ginas de Walden? Y entonces, confiado en que The New Yorker no es producto de 鈥渓a prensa moderna, barata y f茅rtil鈥 (驴te encantan las l铆neas como esa?), salt茅 de nuevo a 鈥淧ond Scum鈥.

驴Quiz谩s fue la introducci贸n, que evoca la crisis de refugiados sirios para captar nuestro inter茅s? All铆, por los mismos medios que Schulz acusa a Thoreau de usar en su libro, Cape Cod, el ensayo comienza con un relato dram谩tico de un naufragio, en el que los inmigrantes llegan a la orilla de su tierra prometida. La afirmaci贸n de Schulz de que Thoreau 鈥渘o se conmovi贸鈥 al ver a los ni帽os ahogados e hinchados que describi贸 acostados en ata煤des improvisados 鈥嬧媘e son贸 injusta, hasta que le铆 citado diciendo: 鈥淓n general, no fue una escena tan impresionante como podr铆a haber esperado鈥. Eso es feo. Al igual que la acusaci贸n de Schulz de que 鈥渧io en la p茅rdida de la vida s贸lo una ganancia est茅tica鈥. Por supuesto, es comprensible que saquemos citas de un contexto para plantarlas en el nuestro, pero esto fue tan sorprendente que tuve que volver al original. Mi sospecha, o quiz谩s mi esperanza, era que su estilo extremadamente pulido y deliberado, lo que lo convierte en un cronista tan vital de su 茅poca, podr铆a verse como un intento de convertir tal horror en algo que pudiera resistir una relectura. Algo literario.

Entonces, gracias a Schulz, hice un viaje lateral y le铆 el primer cap铆tulo de Cape Cod. Y lo que encontr茅 all铆 fue realmente espantoso: una escena que Thoreau describe con el desapasionamiento de un periodista que intenta transmitir la verdad. Porque esos horrores son verdaderamente incomprensibles. No creo que se refleje demasiado en Thoreau que hizo todo lo posible en un recorrido a pie por el Cabo Cod para presenciar esta escena, mucho peor para evitarla por completo, y para entrevistar a los lugare帽os y transmitir con sinceridad la conmoci贸n de todos a su alrededor, tal vez reflejando su tono. 鈥淓ste naufragio no hab铆a producido una vibraci贸n visible en el tejido social鈥, dice, y de uno de los granjeros con el que habl贸, escribi贸, 鈥渆stos cuerpos eran para 茅l como otras malas hierbas que la marea arroj贸, pero que no le sirv铆an de nada鈥. Eso es fr铆o, pero cre铆ble, al ver lo poco que nuestros propios refugiados han perturbado el mercado.

Sello de Thoreau del servicio de correos de EEUU (1967) La forma en que uno dirige el ojo narrativo de cualquier escrito es una elecci贸n deliberada, y podemos estar seguros de que eso es a煤n m谩s cierto para el Sr. Solo-Amanece-El-D铆a-En-Que-Estamos-Despiertos. Si optamos por darle a Thoreau la lectura detallada que Schulz dice que no hacemos, aqu铆 tambi茅n podr铆amos ver el ojo transparente de alguien que ha publicado (a expensas personales) las resonancias pol铆ticas, sociales y econ贸micas completas de una escena que de otro modo habr铆a sido no m谩s que una nota a pie de p谩gina en la historia local. S铆, profesa obtener su m谩ximo consuelo de la perfecci贸n de la Naturaleza (con una 鈥淣鈥 may煤scula, el Esp铆ritu de los Trascendentalistas, y algo m谩s grandioso que nuestro t茅rmino actual). La longevidad de la escena es a煤n m谩s impresionante por haberla conmemorado sin fotos u otros medios. Como periodismo, se compara bien con nuestra prensa sobre los refugiados de hoy. Decir que lo escribi贸 simplemente por 鈥渂eneficio est茅tico鈥 puede ser en s铆 misma una observaci贸n 鈥渕iope鈥.

De cualquier forma, asi empieza 鈥淧ond Scum鈥. Pronto entend铆 el punto principal de Schulz: que 鈥渘osotros鈥 -y qui茅nes somos 鈥渘osotros鈥 nunca est谩 claro- hemos convertido en un 鈥h茅roe nacional conveniente鈥 a uno de los mis谩ntropos m谩s abyectos que jam谩s hayan puesto botas con tacones en esta hermosa tierra. Schulz no es t铆mida cuando describe, en t茅rminos deliberadamente incendiarios, al autor de Walden (鈥減orno de caba帽a鈥) como 鈥渙bsesionado por s铆 mismo鈥, 鈥渇an谩tico del autocontrol鈥, alguien que sufri贸 una 鈥渇ijaci贸n interior鈥 que flu铆a fruto de una 鈥渋nquietante… visi贸n social y pol铆tica鈥. (Y todo eso basado en una sola frase.) Schulz si que frena cada extremo del argumento del ensayo con una condescendencia discordante y suave afirmando que Thoreau era 鈥渦n excelente naturalista鈥 y esas cosas, pero todav铆a no pod铆a dejar de sentirme malhumorado por todo el acoso. hasta que me di cuenta de que esto podr铆a ser, en parte, un punto clave? 驴Quiz谩s Schulz quer铆a salpicar? 隆Puedo imaginar algo as铆 totalmente! En estos d铆as, con todo el ruido de la superficie que nos ahoga, y sobre el cual sabemos que Thoreau tiene mucho que decir, 驴c贸mo diablos vamos a hacer que alguien se detenga y lea seis p谩ginas casi sin im谩genes dedicadas a un embriagador viejo cascarrabias que (seg煤n Schulz) nadie conoce? Eso tiene sentido para mi.

FORTALECIDO CON esa idea, me sumerg铆 en reducir 鈥淧ond Scum鈥 a lo esencial. Pero no pude encontrar mucho m谩s. Debajo de la capa agria de la indignaci贸n –隆Hip贸crita! 隆Mis谩ntropo!– Encontr茅 poco en el cr谩ter dejado atr谩s. En el lecho del estanque drenado, por as铆 decirlo. Utilizo esa imagen deliberadamente, porque la forma en que limpiamos nuestros estanques falsos aqu铆 en Golden Gate Park (los llamamos 鈥渓agos鈥, para sentirnos m谩s grandes) es desconectarlos, vaciarlos de agua para secarlos, sacar la mierda del fondo con una excavadora y luego rellenarlos de agua de nuevo. Por desgracia se ensucian de nuevo, ese es el problema con las aguas poco profundas. Pero tampoco puedes dejar el agujero vac铆o. Entonces, pens茅, 驴con qu茅 rellenar谩 Schulz este?

Descubr铆 que tan solo usa la primera persona una vez en 鈥淧ond Scum鈥, y eso en relaci贸n con la cita mal le铆da mencionada anteriormente sobre el caf茅. En realidad, es una de las mejores l铆neas del texto de Schulz: 鈥淣o puedo idolatrar a nadie que se oponga al caf茅鈥, y me hizo re铆r al estar de acuerdo, por primera vez. Pero eso es ir贸nico y, por lo tanto, no es decir mucho. Hubo algunas otras declaraciones independientes, pero resultaron resbaladizas al inspeccionarlas. Por ejemplo: 鈥淣inguna caracter铆stica del paisaje natural es m谩s humilde que un estanque鈥. 驴Eh? 鈥淣osotros鈥 no dijimos eso, 驴verdad? En otra parte, podr铆a hacer inferir comodamente, a partir de la nota de que Elisha Kane fue un autor de best-sellers -apoyando la idea de que Walden, habiendo vendido menos, es de menor valor- y que, para Schulz, las ventas podr铆an indicar un valor literario. As铆 que ah铆 est谩. Pero en otro lugar, donde Schulz dice que Thoreau 鈥渜uer铆a probar lo que hoy llamar铆amos vida de subsistencia, una condici贸n atractiva principalmente para aquellos que no est谩n obligados a soportarla鈥, pens茅: 驴De verdad? Claro, ya s茅 por experiencia que defecar al aire libre no es divertido, pero a煤n as铆 es una gran cantidad de cosas que eliminar de un hachazo (nuevamente, por as铆 decirlo). Por ejemplo, puede leer The Mother Earth News o visitar el sur de Oregon o Maine Woods o hacer algunas entrevistas o investigar, si est谩 realmente interesado en estas cosas.

Pero no lo estoy, en exceso -mis d铆as de cortar le帽a han terminado- y por lo tanto, para m铆, ten铆a que haber otras razones por las que 鈥淧ond Scum鈥 me atrajo m谩s, tal vez, que cualquier art铆culo que haya le铆do en todo el a帽o. Schulz me dio la oportunidad de recuperar mi admiraci贸n por un escritor brillante que, aunque sea un monstruo, no hizo absolutamente nada m谩s que el bien para cualquiera. Eso es verdad. Yo tambi茅n tom茅 mi turno, en d铆as pasados, burl谩ndome de 茅l y de todos los otros apocal铆pticos fuera de los circuitos habitiales que he conocido de cerca, pero cuando Schulz dice cosas como, 鈥渓as realidades f铆sicas de ser humano lo horrorizaban鈥, tuve que detenerme de nuevo, y: 驴En serio? Porque cuando intentas cultivar tu propia comida, o construir tu propio refugio, o experimentar deliberadamente las estaciones con todos tus sentidos, o incluso caminar una milla para comer las galletas de tu mam谩, bueno, todo eso suena bastante… corporal para m铆. Las descripciones de Thoreau de gran parte de su vida en el estanque son casi vergonzosamente sensuales. Y eso, de hecho, era parte del experimento literario que 茅l y sus amigos hab铆an emprendido, en ese entonces: tratar de recuperar el lenguaje, reconectarlo con la Naturaleza, articular esta nueva voz estadounidense y hacerlo en su total amplitud, con los ojos bien abiertos y cautela, no sea que demos marcha atr谩s y nos convirtamos en otra naci贸n de aspirantes a imperialistas. Eso realmente no lo convierte en un 鈥渕is谩ntropo completo鈥, que odia a la gente, el gobierno, la carne, la comida y el caf茅.

Schulz describe algunos fragmentos destacados de su biograf铆a y, a rega帽adientes, reconoce sus 茅xitos profesionales en muy pocas frases. Era lo suficientemente buen maestro como para que Emerson lo enviara a la familia de su hermano como tutor, y se preocupaba lo suficiente como para perder otro trabajo de maestro por negarse a golpear a los ni帽os como lo orden贸 su jefe. Cuando su amado hermano muri贸 de t茅tanos, en sus brazos, sufri贸 s铆ntomas psicosom谩ticos por simpat铆 durante semanas. Apoy贸 a su madre y a su hermana una vez que su padre muri贸; invent贸 un l谩piz mejor (pero fue demasiado desafortunado para preocupartse de obtener la patente); y tambi茅n trabaj贸, seg煤n fuera necesario, como agrimensor, pintor de casas, dando conferencias, de manitas y como periodista. Estaba profundamente comprometido con los intelectos m谩s altos a los que ten铆a acceso, asist铆a al Liceo de Concord, a las reuniones de cu谩queros y a los m铆tines abolicionistas todas las veces que le era posible, y manten铆a relaciones irregulares con Emerson y los trascendentalistas, todo sin nunca ganar m谩s que unos pocos d贸lares con lo mejor de sus actividades intelectuales. De hecho, parte de la raz贸n para vivir en la caba帽a era ganar tiempo para terminar Una semana en los r铆os Concord y Merrimack. S铆, tambi茅n era un estudiante mediocre en Harvard y un profesor 鈥渞铆gido鈥 y probablemente no tan divertido tomando una sidra. Quiz谩s fue lo m谩s extra帽o el haber dedicado 7 de sus 44 a帽os a un ejercicio literario llamado Walden. Sin embargo, dice demasiado, como implica 鈥淪cum Pond鈥 de Schulz, que Thoreau era el prototipo del solitario estadounidense -nuestra Declaraci贸n de Independencia y las 鈥渧erdades evidentes鈥 son probablemente responsables de eso. No hay raz贸n para esperar que alguien que experimente con la soledad deliberadamente ofrezca un modelo de comportamiento social. No puedo imaginar pasar un buen rato por la caba帽a, pero podr铆a visitarlo para ver si era real y para ver y escuchar el bosque que describe de manera tan conmovedora en el libro que amo, y que Schulz califica de 鈥渦n matorral imposible de navegar de contradicciones y caprichos鈥. A veces encuentras lo que buscas.

Presentaci贸n de un nuevo sello de Thoreau del servicio de correos de EEUU (2017)

THOREAU NO era un hip贸crita. Su estanque no tiene fondo. Ten铆a creencias s贸lidas y las puso a prueba a lo largo de su vida. Como Emerson hab铆a exhortado a hacer una vez a una clase de graduados en Harvard Divinity, Thoreau habl贸 de una 鈥渧ida pasada por el fuego del pensamiento鈥. Comparti贸 lo que hab铆a aprendido con quienquiera que lo escuchara, entonces o ahora, en gran parte a sus expensas, e hizo todo lo posible para hacerlo de la mejor manera posible. Y es lo que es verdadero y hermoso en su trabajo -y veo que Schultz de aleja de mucho de ello, si es que no lo pasa por alto por completo- aquello que hizo crecer su fama, despu茅s de su muerte, como sucede tan a menudo en el mundo de las letras estadounidenses. Cuando volv铆 a Walden, despu茅s de leer 鈥淧ond Scum鈥, lo que m谩s me mantuvo leyendo fue la voz de Thoreau. Es honesto, arraigado, profundo, excusablemente grandioso en algunos lugares si eres paciente y amable y completamente cr铆tico con casi todo aquello que se puede cuestionar u observar en la vida: en el bosque o entre la gente. Es una voz entre muchas, por supuesto, pero es gloriosamente estadounidense. Y nunca es una voz que me dice c贸mo pensar o qu茅 hacer, solo que deber铆a hacer ambas cosas a la vez.

Al final, dej茅 鈥淧ond Scum鈥 no con una comprensi贸n m谩s amplia de Walden, Thoreau o Estados Unidos, sino con un regusto de la amargura de un individuo que se proyecta sobre otro -algo de Schulz y algo mio. 驴De d贸nde viene la primera? Una posible pista est谩 en la l铆nea de Schulz, citada anteriormente, sobre el caf茅: 鈥淣o puedo idolatrar…鈥. La fuerza est谩 impl铆cita. Schulz suena como si alguien o algo nos hubiera obligado a hacer de Thoreau nuestra 鈥渃onciencia nacional鈥, y siento que es algo m谩s grande y m谩s malo que mi profesor de ingl茅s de la escuela secundaria. Pero no puedo encontrar al hombre del saco.

Otra pista aguarda al final de esta lectura r谩pida de Thoreau, donde Schulz dice que 鈥渦ltimamente, es imposible no sentir l谩stima por el autor de Walden鈥. 鈥淧obre Thoreau鈥, escribe. Apiad茅monos de 茅l.

鈥淣osotros鈥 podemos imaginar f谩cilmente a qu茅 esquina Thoreau nos har铆a llevar nuestra l谩stima, y 鈥嬧媏so no afectar铆a su legado en lo m谩s m铆nimo, porque 鈥渘osotros鈥 no 鈥渃onvertimos en un cl谩sico鈥 a Walden. M谩s bien, el libro tiene longevidad en su propia naturaleza, creciendo a partir de una mente talentosa comprometida en un di谩logo cercano entre el individuo y la sociedad. Algo que los tres podemos valorar y, para ser justos, algo que 鈥淧ond Scum鈥 ha nutrido hasta cierto punto. Schulz afirma que Thoreau abandon贸 ese di谩logo por s铆 mismo. Yo digo que puso m谩s en ello que cualquiera de nosotros.

驴Es 鈥淧ond Scum鈥 algo que perdurar谩? No es probable. Pero hay una cosa m谩s a tener en cuenta, y que disfrut茅 en el meta-nivel del ensayo, donde Schulz se complace en una descripci贸n del remo de Thoreau detr谩s de un brib贸n que se balancea bajo el agua al acercarse solo para aparecer en otro lugar, inesperadamente: 鈥渆ra un juego bonito, jugado en la superficie lisa del estanque, un hombre contra un loco鈥. Hemos hecho lo mismo y hay algo de entretenimiento en eso. Y si recibe un poco de atenci贸n o saca dinero de ello, mucho mejor. Pero no es nada por lo que merezca la pena vivir, creo.

