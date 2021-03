–

Rudolf Rocker naci贸 en Mainz, en la Renania alemana, el 25 de marzo de 1873 en una familia cat贸lica de trabajadores calificados con opiniones liberales. Sus padres murieron j贸venes y lo enviaron a un orfanato cat贸lico. Fue aprendiz de encuadernador y sigui贸 el oficio como jornalero viajero durante varios a帽os. Se convirti贸 en socialista en su juventud y se afili贸 al Partido Socialdem贸crata; pero apoy贸 al grupo de oposici贸n izquierdista Die Jungen (Los J贸venes), fue expulsado en 1890 y pronto se encamin贸 hacia el anarquismo.

Visit贸 varias partes de Europa Occidental, siguiendo su comercio y sus intereses pol铆ticos. Observ贸 el segundo congreso de la Segunda Internacional en Bruselas en 1891, comenz贸 a contribuir a la prensa anarquista en 1892 y dej贸 Alemania para escapar del acoso policial en 1892. Vivi贸 durante un par de a帽os en Par铆s y luego se estableci贸 de forma permanente en Gran Breta帽a en 1895.

Aunque Rocker era gentil, se involucr贸 en el movimiento anarquista jud铆o. Aprendi贸 yiddish, vivi贸 en la comunidad jud铆a y se convirti贸 en el compa帽ero de toda la vida de Milly Witcop (1877-1953). R谩pidamente se convirti贸 en un destacado orador y escritor, tanto en temas culturales como pol铆ticos, y durante 20 a帽os fue la persona m谩s querida y respetada del movimiento. En 1898 edit贸 Dos Fraye Vort (The Free Word), un nuevo semanario en yiddish en Leeds, durante un par de meses, y luego se convirti贸 en editor de Der Arbeiter Fraint (The Workers ‘Friend), un peri贸dico semanal en yiddish revivido en Londres. y en 1900 tambi茅n de Germinal, una nueva publicaci贸n mensual en idish.

El movimiento anarquista jud铆o se hizo m谩s grande que el movimiento nativo. En 1902 se form贸 una federaci贸n de grupos anarquistas jud铆os, aument贸 la circulaci贸n de los peri贸dicos y otras publicaciones, y en 1906 se abri贸 un pr贸spero club social en Jubilee Street, en el este de Londres. Rocker era la figura m谩s influyente del movimiento, represent谩ndolo en el Congreso Anarquista Internacional en Amsterdam en 1907, y convertirse en miembro de la Oficina Anarquista Internacional establecida all铆. Los anarquistas jud铆os fueron muy activos en el creciente movimiento sindical, y Rocker favoreci贸 el desarrollo del anarcosindicalismo como una nueva forma de teor铆a y pr谩ctica anarquista.

En 1914, Rocker se opuso vigorosamente a ambos bandos en la Primera Guerra Mundial, y despu茅s de unos meses fue internado como enemigo alien铆gena. Poco despu茅s se suprimi贸 el Arbeiter Fraint y se cerr贸 el club Jubilee Street. El movimiento anarquista jud铆o en Gran Breta帽a nunca se recuper贸 realmente, y la mayor铆a de sus miembros se sintieron m谩s tarde atra铆dos por el sionismo o el comunismo.

En 1918, Rocker fue deportado de Gran Breta帽a a los Pa铆ses Bajos y pronto regres贸 a su pa铆s natal. Se convirti贸 en una figura destacada del movimiento anarcosindicalista alem谩n y, de hecho, internacional. Fue miembro activo de Freie Vereinigung Deutscher Gerwerkschaften (Asociaci贸n Libre de Sindicatos Alemanes) y luego fundador principal de Freie Arbeiter Union Deutschlands (Sindicato de Trabajadores Libres de Alemania) y editor de su peri贸dico, Der Syndikalist. Fue el esp铆ritu conmovedor del Congreso Internacional de Berl铆n en 1922 que condujo a la formaci贸n de la Asociaci贸n Internacional de Trabajadores, y fue uno de sus secretarios. Ejerci贸 su influencia contra el apoyo anarquista a la revoluci贸n bolchevique despu茅s de 1917.

En 1933, Rocker tuvo que abandonar Alemania nuevamente para escapar de la persecuci贸n del nuevo r茅gimen nazi. Se instal贸 en los Estados Unidos, que hab铆a visitado anteriormente para realizar giras de conferencias, y continu贸 trabajando como orador y escritor, dirigiendo sus esfuerzos contra los males gemelos del fascismo y el comunismo. Pas贸 los 煤ltimos 20 a帽os de su vida como una figura destacada en la comunidad Mohegan en Crompond, Nueva York, y fue el anarquista m谩s conocido del pa铆s hasta su muerte. Apoy贸 a los aliados en la Segunda Guerra Mundial, lo que provoc贸 una ruptura con algunos viejos camaradas, pero sigui贸 recibiendo m谩s admiraci贸n y cari帽o que cualquier veterano del movimiento desde Kropotkin o Malatesta.

Rocker fue un orador y escritor muy prol铆fico tanto en yiddish como en alem谩n, y produjo una gran cantidad de art铆culos y folletos y varios libros, especialmente un estudio libertario del conflicto entre nacionalismo y cultura, biograf铆as de Johann Most y Max Nettlau, y un larga autobiograf铆a. Muchos de sus escritos fueron traducidos al espa帽ol y circularon ampliamente en Am茅rica Latina, pero no muchos aparecieron en ingl茅s. Aparte de unos pocos folletos, se publicaron tres libros en los Estados Unidos: el ambicioso estudio de Nationalism and Culture (1937), un ensayo de cr铆tica literaria llamado The Six (1938) y una encuesta popular de Pioneers of American Libertad (1949). En Gran Breta帽a se publicaron dos m谩s: una encuesta popular sobre el anarcosindicalismo (1938) y la secci贸n de su autobiograf铆a que cubre Los a帽os de Londres (1956).

El m谩s accesible de los libros de Rocker es Anarcosindicalismo. Surgi贸 de la Guerra Civil y Revoluci贸n Espa帽ola, que estall贸 en 1936 y devolvi贸 el anarquismo y el sindicalismo al escenario pol铆tico por primera vez desde la Primera Guerra Mundial y la Revoluci贸n Rusa. Fue en 1936 cuando Fredric Warburg se hizo cargo de la editorial de Martin Secker y convirti贸 a la nueva empresa de Secker & Warburg en una de las principales editoriales de Londres. Se especializ贸 en buena ficci贸n, especialmente de importantes escritores extranjeros, y en libros pol铆ticos de socialistas poco ortodoxos, incluidos algunos que simpatizaban con el anarquismo y m谩s tarde contribuyeron a la prensa anarquista (como Jomo Kenyatta, Ethet Mannin, George Orwell, Reginald Reynolds y FA Ridley). Se interes贸 especialmente por Espa帽a, y public贸 varios libros sobre el tema (el m谩s conocido es Homenaje a Catalu帽a). Una caracter铆stica sobresaliente de la situaci贸n espa帽ola fue, por supuesto, la existencia de un movimiento de masas de sindicalistas revolucionarios liderado por anarquistas militantes, y Warburg decidi贸 publicar un libro sobre la ideolog铆a que los inspiraba.

En abril de 1937 -en un momento de creciente enfrentamiento entre los rebeldes nacionalistas y sus aliados falangistas por un lado y el r茅gimen republicano y sus aliados de izquierda por el otro, y tambi茅n entre el movimiento libertario y las autoridades socialistas y comunistas dentro de la Rep煤blica- Warburg se acerc贸 a Espa帽a y el mundo, el nuevo peri贸dico anarquista l铆der en Gran Breta帽a, con una propuesta para un libro breve y r谩pido sobre anarquismo. Esto se lo pas贸 a Emma Goldman, la anarquista m谩s conocida de Europa, que entonces trabajaba para los anarcosindicalistas espa帽oles en Londres, y ella se lo pas贸 a Rudolf Rocker en los Estados Unidos, por ser la persona con m谩s probabilidades de ser ambos. Capaz y dispuesto a producir lo que se quisiera en el tiempo exigido.

Rocker acept贸 la propuesta en junio y escribi贸 un texto de 45.000 palabras en alem谩n entre julio y octubre de 1937. Fue r谩pidamente traducido al ingl茅s por su amigo Ray E. Chase en Los 脕ngeles, y se estableci贸 como prueba en Gran Breta帽a en enero de 1938. Cuando el libro fue publicado (sin ninguna menci贸n del traductor) en Londres en marzo de 1938, fue bien recibido por los lectores de izquierda y bien revisado en la prensa liberal (y apareci贸 una traducci贸n al espa帽ol en el mismo a帽o). Pero no fue un 茅xito comercial, y en un par de a帽os Freedom Press hab铆a adquirido las acciones restantes (como de varios otros libros de Warburg). No se public贸 en los Estados Unidos ni se reimprimi贸 en Gran Breta帽a en ese momento. Pero en 1947 Arya Bhavan en Bombay produjo una edici贸n india y la publicaron Modern Publishers en Indore, para lo cual Rocker proporcion贸 un nuevo ep铆logo que describe la situaci贸n del anarcosindicalismo despu茅s de la Segunda Guerra Mundial. (Por cierto, nunca gan贸 dinero con el libro, su peque帽a regal铆a por adelantado solo pag贸 la traducci贸n).

En 1946, Rocker escribi贸 una versi贸n abreviada del libro como ensayo con el t铆tulo Anarquismo y anarcosindicalismo para el simposio estadounidense de Feliks Gross, European Ideologies (1948). Se reimprimi贸 en la edici贸n de James J. Martin de Anarchism (1960) de Paul Eltzbacher, y se incluyeron extractos en dos antolog铆as estadounidenses: The Anarchists (1964) de Irving Louis Horowitz y The New Left (1969) de Priscilla Long. Los extractos del libro original se incluyeron en otra antolog铆a estadounidense -Patrones de anarqu铆a de Leonard I. Krimerman y Lewis Perry (1966)- y varios extractos y versiones han aparecido en forma de panfleto de vez en cuando.

El ensayo consta de pasajes ligeramente revisados 鈥嬧媎e diferentes lugares del libro. As铆, en la primera parte, ambas secciones proceden del primer cap铆tulo; en la segunda parte, la primera edici贸n proviene del tercer cap铆tulo, las tres siguientes del cuarto cap铆tulo, la siguiente del quinto cap铆tulo y la 煤ltima secci贸n del sexto cap铆tulo. Al final, casi una tercera parte del libro se reproduce en el ensayo, las omisiones principalmente sobre la historia general del movimiento obrero y la historia detallada del movimiento sindicalista.

El ensayo se public贸 por primera vez como Freedom Pamphlet en 1973 y ahora se reimprime sin ning煤n cambio excepto la adici贸n de esta nueva introducci贸n. Despu茅s de medio siglo, el relato de Rudolf Rocker sobre el anarquismo y el anarcosindicalismo est谩 inevitablemente fechado en su 茅nfasis y en algunos puntos particulares, pero sigue siendo valioso como una visi贸n breve y clara de una ideolog铆a significativa por parte de uno de sus m谩s conocidos y mejores. adherentes informados.

Muere en Nueva York, EEUU, el 19 de septiembre de 1958.

