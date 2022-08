–

Rufino Macho Cuesta (1884-1963), un anarcosindicalista de Reinosa: Su vida, su obra, y el estado lamentable de su sepultura en el cementerio civil de Ciriegu de Santander

Este es el estado en el que se encuentra actualmente la sepultura en el cementerio civil de Ciriegu de Santander del anarcosindicalista y escritor reinosano Rufino Macho Cuesta (Reinosa, 1884 -Santander, 1963), quien fuera el padre de Urano Macho Castillo, militante anarcosindicalista y poeta c谩ntabro, director en 1936-37, durante la Guerra Civil, de la Comisi贸n de Bibliotecas de la Direcci贸n general de Instrucci贸n P煤blica del Comit茅 Provincial de Guerra, nacido en Santander en 1912 y fallecido en Torrelavega en 2009.

Fotograf铆a: Araceli Gonz谩lez V谩zquez, julio de 2022.

Dif铆cil de entender c贸mo una sepultura de principios de los a帽os sesenta, se encuentra en ese estado en 2022. Nada raro en el contexto del cementerio civil de Ciriegu, la parte peor gestionada del cementerio municipal de la ciudad de Santander, que presenta innumerables problemas de conservaci贸n, y da帽os irreversibles del patrimonio material y cultural, particularmente graves en algunas sepulturas antiguas.

Rufino Macho Cuesta trabaj贸 como oficial de la limpieza p煤blica (1918-1931) y como auxiliar de los mercados de la Esperanza y del Este (1932-35, 1935-37) de la ciudad de Santander, ejerci贸 su actividad sindical en la CNT, en la que form贸 parte de la Sociedad de Profesiones y Oficios Varios, y fue parte de los socios fundadores y de las juntas directivas del Ateneo Popular de Santander, una entidad en la que particip贸 tambi茅n como escritor (en veladas literarias) y como conferenciante.

Rufino Macho Cuesta naci贸 en Reinosa, Cantabria, en 1884. All铆 encontr贸 su primer trabajo como dependiente del almac茅n de muebles de Casimiro D铆ez. All铆 tambi茅n vivi贸 su primer conflicto laboral cuando fue acusado de hurto por su patr贸n, que declar贸 ante la justicia que el joven Rufino hab铆a sustraido varios efectos de su almac茅n (cuatro palanganeros, una romana, una cama de hierro y una tela met谩lica) y los hab铆a vendido a beneficio propio. Fue condenado a dos a帽os de presidio correccional en septiembre de 1904. Pr贸fugo con otros once quintos c谩ntabros que no acudieron a las filas del servicio militar obligatorio, recibi贸 un indulto del Ministerio en 1906. A pesar de ello, ingres贸 en la c谩rcel de Santander en abril de 1907. En esos a帽os era ya conocida su militancia anarquista. De hecho, en mayo de 1908 se le detuvo en A Coru帽a como sospechoso de haber colocado una bomba en la iglesia de San Jorge de la ciudad. La bomba estall贸 durante una misa de tropa el d铆a 24 de mayo de 1908. Hab铆a sido colocada junto a un confesionario. No hubo muertos, pero s铆 varios heridos.

Rufino Macho fue detenido por la colocaci贸n de propaganda anarquista en el espacio p煤blico de A Coru帽a. Hab铆an aparecido unos impresos de peque帽o tama帽o y en colores, con unos textos 鈥渁centuadamente anarquistas鈥, en muchos postes telegr谩ficos y del alumbrado, en las fachadas de algunas casas, y en algunos otros puntos de la ciudad. Se le detuvo in fraganti, mientras colocaba un impreso en un poste del cable del alumbrado del Cant贸n Peque帽o. En el momento de su detenci贸n, Rufino Macho no estaba solo, pero su compa帽ero logr贸 huir. Los agentes de la Seguridad se incautaron de multitud de pasquines y del tarro con engrudo que usaba para pegarlos. Hab铆a llegado a A Coru帽a hac铆a tres meses, y seg煤n la prensa, viv铆a de 鈥los socorros鈥 de 鈥significados colegas de la clase obrera鈥. En A Coru帽a, Rufino Macho hab铆a participado en algunos m铆tines pol铆ticos, y en abril de 1908 hab铆a sido nombrado secretario del Centro de Estudios Sociales 鈥Germinal鈥. El 19 de marzo de 1908, el diario El Noroeste de la ciudad publica un soneto de tema amoroso de su autor铆a:

En su declaraci贸n ante los agentes de la Seguridad de A Coru帽a, realizada quiz谩 bajo coacci贸n, como era frecuente en la 茅poca, se帽al贸 que hab铆a recibido los impresos de la redacci贸n del peri贸dico 谩crata El Rebelde de Barcelona. Este diario, que se public贸 en Barcelona en 1907 y 1908 bajo la direcci贸n de Leopoldo Bonafulla (seud贸nimo del anarquista catal谩n Joan Baptista Esteve), pudo ver la luz durante ese per铆odo a pesar de la represi贸n y las m煤ltiples denuncias contra sus art铆culos. Una vez detenido, a Rufino Macho se le registr贸 la ropa que llevaba, y se le hallaron cartas, postales, art铆culos de peri贸dicos y otros documentos que los agentes vincularon con sus ideas anarquistas y libertarias. En una de las tarjetas postales, seg煤n se帽al贸 un diario de A Coru帽a, se hac铆a apolog铆a de Angiolillo. Michele Angiolillo Lombardi (1871-1897) era el anarquista italiano que hab铆a asesinado a Antonio C谩novas del Castillo, presidente del Consejo de Ministros de Espa帽a, en agosto de 1897. Se dice que pronunci贸 la palabra 鈥Germinal鈥 antes de morir.

Tambi茅n se帽ala el diario El Noroeste que a Macho se le hall贸 una hoja de almanaque en cuyo reverso hab铆a una receta culinaria para preparar pollos rellenos. Como vemos, en la represi贸n del anarquismo, cualquier papel se consideraba de inter茅s o sospechoso. Se帽ala el redactor de El Pa铆s sobre Rufino Macho que, 鈥hablando de la fe que siente por sus ideas, lleg贸 a decir que si alguien intentase por la fuerza hacer que abdicase de ellas, apelar铆a tambi茅n a la fuerza para defenderlas鈥 (El Pa铆s, 11 de abril de 1908).

A Rufino Macho se le exoner贸 de toda responsabilidad un par de d铆as despu茅s de su detenci贸n cuando se comprob贸 que aquel d铆a de la explosi贸n de la bomba en A Coru帽a se encontraba en Betanzos, junto con algunos 鈥渃ompa帽eros suyos en ideas鈥, asistiendo a un mitin de protesta contra la Ley de represi贸n del Terrorismo de Maura. Macho regres贸 de A Coru帽a a Santander en barco en julio de aquel mismo a帽o de 1908, una vez recobrada su libertad.

En 1909-10, Rufino Macho cumpli贸 con el servicio militar y public贸 algunos textos en la prensa c谩ntabra sobre su experiencia en los cuarteles (por ejemplo, 鈥隆Todo por la patria!鈥, La Regi贸n c谩ntabra, 23 de enero de 1909, p. 3; 鈥淎urora feliz. El so帽ar de un militar鈥, La Regi贸n c谩ntabra, 5 de junio de 1909, p. 2; 隆隆Juventud!!, La Regi贸n c谩ntabra, 13 de noviembre de 1909, p. 2; 鈥Durante mi centinela. El ma帽ana esplendoroso鈥, La Regi贸n c谩ntabra, 13 de agosto de 1910, p. 3). Algunos de esos art铆culos est谩n firmados en Tarrasa. En 1909 realizaba donaciones al Centro de Ense帽anza Integral y Laica, y en 1910 publica en el semanario republicano La Regi贸n c谩ntabra un art铆culo titulado 鈥Por la cultura鈥, en el que se dirige a la comisi贸n organizadora del Ateneo Popular para se帽alar la idoneidad del proyecto de apertura (La Regi贸n c谩ntabra, 26 de noviembre de 1910, p. 2). Tambi茅n son de 1910 los art铆culos titulados 鈥淩谩pidas reflexiones鈥 (La Regi贸n c谩ntabra, 16 de septiembre de 1911, p. 2) y 鈥Ni帽os ricos y ni帽os pobres. Para los ni帽os pobres 隆Oh Racionalismo!鈥 (La Regi贸n c谩ntabra, 16 de diciembre de 1911, p. 1).

En esos a帽os, Rufino Macho mantiene una actividad literaria algo m谩s intensa que en los anteriores. En 1912, el cuadro art铆stico 鈥淎urora鈥 del Ateneo Popular puso en escena un mon贸logo en prosa escrito por 茅l. Se titula 鈥淓l Asistente鈥, y no tengo constancia de que se haya conservado en ning煤n archivo o biblioteca p煤blica c谩ntabra. Lo interpret贸 Jos茅 Carral, un hijo del anarquista c谩ntabro Emilio Carral en el sal贸n-teatro de la escuela laica de la calle San Roque. Tambi茅n es de su autor铆a y de ese mismo a帽o, el mon贸logo en prosa titulado 鈥溌uena caza!鈥, estrenado por el mismo cuadro art铆stico en el mismo lugar. Tampoco parece haberse conservado. En esos a帽os, Rufino Macho contin煤a escribiendo art铆culos para el semanario republicano La Regi贸n C谩ntabra. De 1912 son los titulados 鈥淟a nave social鈥 (La Regi贸n c谩ntabra, 3 de febrero de 1912, p. 2), 鈥淓n Santander. Brisas del mar Cant谩brico鈥 (La Regi贸n c谩ntabra, 10 de febrero de 1912, p. 3) y 鈥淗acia la Revoluci贸n Social鈥 (La Regi贸n c谩ntabra, 9 de marzo de 1912, p. 2). En 1913, Macho formaba parte del grupo anarquista 鈥淟as Hormigas鈥. Emilio Carral, de ideas anarquistas como 茅l, y pr贸ximo a 茅l en muchos sentidos, formaba parte del grupo 鈥淎delante鈥. En 1915 y 1916, Rufino Macho publica nuevos art铆culos en La Regi贸n c谩ntabra. Estas colaboraciones de un anarcosindicalista en la prensa republicana son reveladoras de la buena sinton铆a que existi贸 en Cantabria en la 茅poca entre ciertos sectores del republicanismo -federal y lerrouxista- y el anarquismo/libertarismo local. En 1916, Macho publica un art铆culo muy interesante, examinando, con una perspectiva muy cr铆tica, el punitivismo aplicado socialmente a trav茅s del penal de El Dueso (鈥淟a inquisici贸n moderna en el penal de El Dueso鈥, La Regi贸n c谩ntabra, 13 de mayo de 1916, p. 2). Tambi茅n escribi贸 sobre la c谩rcel de Santander, ese mismo a帽o.

En febrero de 1921, Rufino Macho fue detenido y encarcelado de nuevo. Se le detuvo junto a otros seis sindicalistas en la ciudad de Santander. Se les hab铆a sometido a vigilancia previa, y se sospechaba que pod铆an haber (re)constituido en Santander el Comit茅 Regional del Norte de la CNT desarticulado en Bilbao. Ten铆a entonces 37 a帽os, y trabajaba como pe贸n temporero en el Ayuntamiento de Santander. Viv铆a en una buhardilla del n煤mero 12 de la calle de Eugenio Guti茅rrez. Los detenidos entonces fueron Bruno Carreras, F茅lix Mart铆n, L谩zaro Sierra, Francisco Fern谩ndez, Luis Ramos y Galo D铆ez. Estos hombres fueron detenidos la noche del 12 de febrero de 1921 cuando se encontraban en el domicilio de Ramos. En esa reuni贸n, al parecer, hab铆an tomado la decisi贸n de fundar una asociaci贸n obrera llamada Confederaci贸n Regional del Trabajo del Norte, algo considerado il铆cito y penado por la ley. Se les juzg贸 en Santander en 1922, pero el fiscal, en vista de las pruebas, retir贸 la acusaci贸n. En julio de aquel a帽o, quiz谩 como medida represiva, se le neg贸 a Rufino Macho una plaza de barrendero en el Ayuntamiento de Santander. Al a帽o siguiente, tambi茅n en el mes de junio, se declar贸 un incendio en la casa en la que viv铆a con su familia, en una buhardilla del n煤mero 12 de la calle de la Compa帽铆a, que no parece haber sido fatal.

En noviembre de 1921 volver谩 a ser detenido y encarcelado de nuevo cuando, en el marco del conflicto obrero que se ha planteado en Santander, presente una proposici贸n para declarar la huelga general.

A finales de los a帽os veinte, y en los primeros treinta, Rufino Macho form贸 parte de la Agrupaci贸n Instructiva de Dependientes municipales del Ayto de Santander, de la que fue presidente. Mantuvo una actividad sindical bastante intensa, e intervino como propagandista pol铆tico en numerosos m铆tines. En 1934 le toc贸 un importante premio en la Loter铆a, e hizo m煤ltiples donaciones sociales ese a帽o y en los dos siguientes.

Su hijo Urano, que recibi贸 de sus padres, Rufino Macho y Teresa Castillo, este nombre de claras resonancias astron贸micas, en consonancia con el racionalismo de muchos anarquistas y libertarios de aquella 茅poca, naci贸 en Santander en 1912. Fue fundador, en 1932, del Ateneo Obrero de Santander. En 1936 fue nombrado en director de la Comisi贸n de Bibliotecas del Comit茅 Provincial de Cultura, cuyo director era el tambi茅n anarquista Jenaro de la Colina (Santander, 1906- Santander, 1993). Una de las personas que colaboraron con 茅l con mayor entusiasmo en los primeros meses de la guerra y en 1937, hasta la ocupaci贸n de Santander por las tropas fascistas, fue el escritor cabu茅rnigo Manuel Llano, que don贸 muchos libros para la fundaci贸n de las bibliotecas populares y de barriada obra de Urano Macho, y que escribe lo siguiente sobre la iniciativa de Macho para mejorar las lecturas infantiles:

鈥Pues ya lo creo que comparto tu iniciativa, amigo Urano Macho! La comparto y adem谩s la animo en m铆, porque veo en ella una m谩xima preocupaci贸n de romper ramploner铆as educativas y, mejor a煤n, un desvelo constante de idea que no est谩 a gusto con las malas rutinas, que quiere, sin envanecimiento, buscar maestr铆a a los rumbos infantiles鈥鈥 (Llano, Manuel, 鈥Esbozos. Lecturas infantiles鈥, El Cant谩brico, 15 de noviembre de 1936, p. 6).

En 1979, Urano Macho pudo participar en el homenaje que se le rindi贸 a Manuel Llano en Santander. En 1982 public贸 su 煤nico libro de poemas, titulado 鈥Versos en mi vida鈥. Escribi贸 en numerosas publicaciones peri贸dicas, tanto dentro como fuera de Cantabria, pero, lamentablemente, nunca se han compilado sus trabajos. Urano Macho se hab铆a formado en las aulas de la escuela laica de la calle Magallanes del Centro de Ense帽anza Integral y Laica. Aurelio Herreros, maestro laico homenajeado en tiempos de la Segunda Rep煤blica, librepensador republicano de Sierrapandu, dirig铆a entonces esa escuela de la calle Magallanes, y fue su maestro. En esa escuela se form贸 tambi茅n, entre otros, el socialista Eulalio Ferrer, y en ella trabajaron como maestras laicas las hermanas Lav铆n Aspiazu, sobre las que escrib铆 aqu铆 en La Murria.

Exiliado en Francia, fue entregado a las autoridades franquistas de Santander junto a su padre, y pas贸 varios a帽os en la c谩rcel. Rufino Macho fue sometido a la ley de responsabilidades pol铆ticas, pero en 1944 se le declar贸 exento de responsabilidad.

Si en el Ayuntamiento de Santander existiera una m铆nima sensibilidad hacia el patrimonio material y cultural de los c谩ntabros y las c谩ntabras que existe en Ciriegu, ni esta sepultura, ni el resto de las que perviven actualmente en el cementerio civil de Ciriegu se encontrar铆an en el estado lamentable en que se encuentran. Este cementerio es un importante elemento del patrimonio material ligado a la memoria democr谩tica de Cantabria, y alberga las sepulturas de muchos hombres y mujeres que trabajaron en circunstancias muy adversas para socializar ideas de progreso entre las c谩ntabras y los c谩ntabros.

Agradecimientos

Le agradezco mucho a Daniel Lobete L贸pez, profesor de ense帽anza secundaria de Geograf铆a e Historia, la extraordinaria tarde que pasamos en Ciriegu hace unas semanas, fijando nuestra mirada investigadora en aspectos invisibilizados de la Historia de Cantabria y de Santander, y compartiendo nuestras inquietudes intelectuales sobre ellos.

