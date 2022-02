–

Una curadora de arte define los criterios de la pr贸xima muestra de su galer铆a: una lesbiana, un chino, un negro. Agarra una libreta y escribe: una sexualidad disidente, un asi谩tico, un afrodescendiente.

Una madre lleva a su hijo a una marcha. Le da un cartel, le saca una foto y la sube a Facebook.

Un cuadro medio de la Editorial Planeta decide publicar el libro de cuentos de una joven escritora. No se toma el trabajo de leerlo, cuando lo hojea no le gusta lo que ve. A la noche, en una cena con amigos, se burla de ella y de todas las que se le parecen.

Escritores profesionales emiten una declaraci贸n p煤blica a favor de la justicia clim谩tica.

El gerente de marketing toma decisiones.

Una piba recibe un mensaje de Whatsapp en el que le avisan sobre las declaraciones de un rockero de los noventa. Entra a Twitter y se divierte con los comentarios.

Un progresista critica a un progresista y se dice a s铆 mismo que no lo es.

Obligado por una resoluci贸n del decanato, un profesor de la facultad busca el modo de darle una perspectiva de g茅nero a su materia.

Un militante devenido en funcionario le pone el nombre de un desaparecido a un centro cultural.

Alguien es v铆ctima y se valoriza.

Alguien es v铆ctima y se viraliza.

La moral de 茅poca, el mercado y las redes sociales gobiernan de manera casi absoluta la l贸gica de la producci贸n cultural. Hay un consenso homog茅neo, aplastante, que amenaza con el ostracismo a quien amague a desafiarlo. Por lo bajo se escuchan los susurros, las conversaciones de a dos, las risitas, el alivio, el secreto a voces. Pero en p煤blico no. Se tiene miedo a la sanci贸n, al destierro, a la soledad. Se calla. Toda moral opera a trav茅s del terror, tambi茅n las que se sostienen a partir de una ret贸rica inclusiva. Entonces pasa lo de siempre: se cae en el amiguismo, en la ausencia de riesgo, en el consenso, en la p茅rdida de la historicidad, en el silencio interno, en la repetici贸n infinita de lo mismo.

Pensamiento cr铆tico

El pensamiento cr铆tico es la cosa mejor repartida en el mundo: cada quien piensa que posee tan buena provisi贸n de 茅l, que a煤n los m谩s ambiciosos no suelen desear m谩s del que ya tienen. 驴Por qu茅 dedicarle un apartado a esto? En primer lugar, por el efecto que produce: el llamado pensamiento cr铆tico arma comunidad de indignados. Existe entre nosotros la idea de que indignarse por las cosas es un 铆ndice de lucidez y filo intelectual. Esta creencia produce una gran masa de lectores en busca de noticias y declaraciones con las que escandalizarse. Asistimos hoy a m煤ltiples comunidades virtuales de indignados, sordos, incapaces de escuchar un punto de vista diferente, que se complacen en su confirmada lucidez.

Una segunda raz贸n para hablar de este asunto es la necesidad de se帽alar una diferencia: el autoproclamado pensamiento cr铆tico es lo contrario exacto de la cr铆tica como operaci贸n te贸rica y pol铆tica. A diferencia del primero, que confirma relaciones preexistentes, que se acaba en s铆 mismo y que es del orden de la ret贸rica, la cr铆tica realiza un movimiento contrario: denuncia los efectos del poder creando un horizonte de experiencia pensable y de teor铆a posible. El pensamiento cr铆tico insiste en lo que ya sabe, se confirma en una certeza moral y cegadora. Esto pudo verse de forma evidente con la pandemia: infinidad de fil贸sofos, soci贸logos y cientistas pol铆ticos salieron orgullosos a mostrar c贸mo el acontecimiento era, de alguna manera, la confirmaci贸n de sus teor铆as. La cr铆tica hace otra cosa. Mueve, abre. Es una operaci贸n sobre la historicidad de los cuerpos y su percepci贸n. Un poco de aire para no quedar asfixiados en el es as铆, que cierra y satura.

Frente a la moral 鈥減rogresista鈥 de estos tiempos, la derecha se muestra como la 煤nica alternativa aparentemente vital, capaz de romper con la abstracci贸n hip贸crita y el cinismo de los valores de 茅poca. Es un fen贸meno mundial, cuya m谩xima expresi贸n aparece en los Estados Unidos con la figura de Donald Trump. Entonces quedamos en una falsa disyuntiva: o aceptamos el juego c铆nico de susurros y silencios o nos entregamos a las derechas pasionales que crecen y avanzan por el mundo. Al regalarle a la derecha la cr铆tica leg铆tima de la moral de 茅poca, se resigna tambi茅n la posibilidad de asumir activamente el odio y la contra-violencia que son fundamentales para cualquier acci贸n. Con esto me refiero a lo social y econ贸mico, pero tambi茅n a lo cultural y literario.

Democracia y redes

Edgardo Cozarinsky dec铆a que con el comienzo de la democracia se produjo un desplazamiento sutil: pasamos de la conspiraci贸n del silencio a la conspiraci贸n del ruido. Hoy, m谩s que nunca, esto se muestra verdadero. Las redes sociales no terminaron siendo la gran polis con la que alguna vez so帽amos. Se parecen m谩s a una conversaci贸n de borrachos en la que alguno se pone un poco violento y a otro se le escapa una frase de la que al minuto se arrepiente. El algoritmo contribuye a este efecto de borrachera: estamos embriagados de nosotros mismos, solo se escucha a los que piensan como uno y buscamos callar, eliminar, bloquear, a los que no. No se toleran los puntos de vista, se goza con la humillaci贸n p煤blica del otro.

Imagen y cancelaci贸n

Otra consecuencia del cinismo de 茅poca es el modo en que el campo cultural transform贸 el texto y la imagen p煤blica del autor en una misma cosa. De esta operaci贸n se desprenden m煤ltiples consecuencias, dentro de las cuales se destacan dos: la escritura como medio para la construcci贸n de una imagen personal y la lectura como medio para reafirmar la propia imagen. Un tercer efecto de esta l贸gica, aparece en la llamada cultura de la cancelaci贸n. Se deja de leer un libro, de escuchar a un m煤sico o de ver una pel铆cula por las conductas privadas o las opiniones del artista. Tal como se帽ala Florencia Abadi en relaci贸n con el mito de Narciso, en todos estos casos se sacrifica el cuerpo a la imagen. Y cuando la literatura queda reducida a la producci贸n y a la confirmaci贸n de una imagen p煤blica, desaparece la pregunta por la escritura, aquella que se interroga por lo que puede un cuerpo en el lenguaje.

Literatura del yo

Entro al blog de Eterna Cadencia y miro los diez libros m谩s vendidos de esta semana. Despu茅s voy a la semana anterior, a la anterior, a la anterior. Hay una llamativa coincidencia ideol贸gica entre las editoriales, algo que se parece mucho, much铆simo, al tipo de coincidencias que se dan en el mercado. Predomina el realismo autorreferencial, la justificaci贸n de una obra a partir de la imagen p煤blica del que escribe. Son tambi茅n narrativas del punto seguido. Correctas, breves. Probable efecto del temor a equivocarse.

No se trata tanto de la disputa por el reconocimiento o de la pelea por ver qui茅n manda en el terreno de la aprobaci贸n, sino de se帽alar un tipo de escritura que se relaciona de manera silenciosa con el tridente moral de 茅poca-mercado-redes sociales. Hoy en d铆a, muchos se oponen a la famosa Literatura del yo, pero no siempre queda claro por qu茅. No alcanza con decir 鈥渘o me gusta鈥, 鈥渟e simboliza mejor desde lo fant谩stico鈥, 鈥渃arece de imaginaci贸n鈥. Mi rechazo se funda en el hecho de ver a esta forma literaria como el colmo de la referencia a la propia imagen, efecto de la incapacidad de asumir un punto de vista diferente, lo cual deriva en la insistencia de la an茅cdota de la an茅cdota de la an茅cdota (todo muy parecido a lo que pasa en la borrachera de las redes). No es cuesti贸n de primera o tercera persona, sino del punto de vista y de la voz que se explora al momento de escribir. Falta riesgo, desaf铆o, desatino, experimentaci贸n, proyecto, pensamiento. Cuando la pol铆tica aparece, lo hace como panfleto o referencia. Es una literatura pulida, lustrada, empaquetada, lista para figurar en una g贸ndola de supermercado.

Ocupar un lugar, hacerse un lugar

Pero no hay afuera del mercado. Tampoco de las redes. No lo hay. De modo que a nosotros, los que escribimos literatura y queremos publicarla, nos quedan dos opciones: o asumir como propio el espacio ofrecido por el mercado o encontrar el modo de hacernos un lugar. Para lo segundo, habr谩 que perder el miedo al error, al desliz, a la soledad. Habr谩 que denunciar las formas encorsetadas de la escritura, los talleres literarios como trampolines, las solicitadas de escritores como forma de valorizaci贸n personal. Esto no puede hacerse desde un p煤lpito abstracto, a la distancia. Habr谩 que salir a escribir, a mostrar la diferencia, a mojarse bajo la lluvia.

Pienso que est谩n dadas las condiciones para una articulaci贸n entre redes sociales y mercado que se oponga a la moral de 茅poca, sin por eso caer en los vitalismos de derecha. Somos muchos los que nos sentimos rechazados por lo 鈥渘uevo鈥, por las j贸venes promesas de nuestra generaci贸n. Es la amarga alegr铆a de la que hablaba Gombrowicz: alejarme de lo que se aleja de m铆. No s茅 si habr谩 algo as铆 como una voz propia, lo que s茅 es que existen voces diferentes a las que propone el mercado. Y mientras digo esto pienso en dos: La No Sufras, una novela in茅dita de Diego Valeriano y Sanmierto de Emilio Jurado Na贸n. Estas dos novelas, con estilos que no podr铆an ser m谩s opuestos, tienen algo en com煤n: la asunci贸n de un riesgo, de un juego, de una est茅tica diferente a la mercantil.

Hay un malestar entre nosotros. Algo se volvi贸 murmullo y reclama voz. Algo se satur贸 y ya no funciona. Si no hay afuera del mercado y de las redes habr谩 que inventar un nuevo modo de relacionarlos. Contra la 茅poca y para un tiempo. La palabra no quiere reducirse a la funci贸n instrumental, a los roles, a las tareas asignadas por las instituciones. Habr谩 que seguir escribiendo porque s铆 y contra, como un modo de afirmar una sensibilidad, una percepci贸n y un sentido en la literatura.

