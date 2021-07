–

隆Por la libertad, por la vida!

El 23 de julio 2020, Ferhat Mayouf fue asesinado por el sistema judicial en la c谩rcel Moabit. Mientras su celda estaba en llamas, Ferhat grit贸 por ayuda durante varios minutos, pero lxs funcionarixs no abrieron la celda. Ferhat era de Argelia, ten铆a 36 a帽os y era persona de color. La justicia habla de suicidio, 隆pero sabemos que fue asesinato!

Diariamente las personas de color, inmigrantes, est谩n reprimidas, abusadas, torturadas y asesinadas por el sistema judicial racista y el estado racista. Ya sea a trav茅s de las leyes de inmigraci贸n, por lxs polic铆as o por instituciones estatales como las prisiones. Ferhat Mayouf tambi茅n sufri贸 de esta violencia. Acusado de robo, fue arrestado en Neuk枚lln el 29 de junio 2020. Fue llevado a detenci贸n preventiva porque no ten铆a ciudadan铆a alemana. Debido a que era persona de color, lxs polic铆as le golpearon tanto que sus costillas se rompieron.

En el 01 de julio 2020, Ferhat lleg贸 a la c谩rcel en Moabit y pidi贸 ayuda m茅dica. Ten铆a heridas y se quejaba del dolor que la violencia policial le caus贸. Tambi茅n exigi贸 ayuda psicol贸gica e insisti贸 en que no se sent铆a bien. En lugar de llevarlo a un hospital, en lugar de atenderle con medicamentos, lxs oficiales de la c谩rcel decidieron dejarlo sufrir a煤n m谩s. Lo llevaron a aislamiento y utilizaron m茅todos de tortura, como por ejemplo dejar encendida la luz de la celda continuamente. Fue golpeado por lxs carcelerxs y luego lo dejaron solo de nuevo.

芦Hab铆a un d铆a en el que Ferhat cambi贸.禄 dicen su compa帽eros de prisi贸n. 芦Fue el d铆a en que lxs carcelerxs entraron en su celda y le pegaron禄.

El 芦cambio de ser禄 obviamente no era suficiente para el poder judicial. No era suficiente maltratar su cuerpo y romper su psique. El 23 de julio 2020, pocos minutos despu茅s de las 11 pm, la celda de Ferhat estaba en llamas. Lxs carcelerxs estaban 芦conversando frente la puerta varios minutos禄. Mientras el segu铆a gritando 芦fuego, ayuda, ayuda禄, y muchos presos gritaban que se est谩 quemando una celda, mientras tanto, lxs carcelerxs estaban all铆. Hasta que Ferhat muri贸 de intoxicaci贸n por humo.

Si Ferhat Mayouf hubiera sido blanco y si hubiera tenido una nacionalidad alemana, no habr铆a estado en detenci贸n preventiva. No habr铆a sido golpeado, maltratado, torturado y asesinado por lxs polic铆as y lxs carcelerxs. La puerta de su celda se habr铆a abierto y a Ferhat se habr铆a salvado de las llamas. Pero Ferhat Mayouf no era blanco y no ten铆a ciudadan铆a alemana- En este estado racista, una vida sin valor que puede ser destruida.

Asesinatos como este no son casos individuales. Son el resultado de un estado racista, que muestra su violencia y autoridad en la calle, en los tribunales y en las prisiones (de deportaci贸n). Por lo tanto, los controles racistas de la polic铆a, los arrestos, las deportaciones, los abusos y los asesinatos no son fen贸menos tr谩gicos, que pueden ser evitados con una pol铆tica o justicia m谩s humana. El constructo estado tiene una tradici贸n fascista, que no solamente contiene a la l贸gica de la dominaci贸n en s铆 mismo, sino que tambi茅n trata de hacerlo cumplir con medios represivos.

La represi贸n estatal es mucho m谩s grande de lo que lxs activistas experimentan, por ejemplo, en una manifestaci贸n. La represi贸n es la violencia estatal permanente, que muchas personas experimentan en la vida cotidiana. Las normas imperantes, que nunca han sido acordadas libremente con lxs oprimidxs, ser谩n impuestas. Estas normas tienen componentes capitalistas, patriarcales y racistas.

Por esta raz贸n las prisiones (de deportaci贸n) no est谩n llenas de personas de la clase alta. Siempre han estado all铆 para callar a aquellxs que no encajan en la l贸gica imperante o que se oponen a esta. En consecuencia, son un remedio represivo del estado para estabilizar el capitalismo y la hegemon铆a blanca dentro de la sociedad.

A trav茅s del aislamiento del mundo exterior y con la ayuda de la explotaci贸n, las personas deben estar quebradas y ser obedientes a la autoridad. La exclusi贸n social ser铆a perfecta si lxs presxs estubi茅ran simplemente asesinadxs.

Esta violencia no debe permanecer sin respuesta. 隆Si nos quieren hacer callar, si siguen con el maltrato, la tortura y el asesinato, nuestra respuesta ser谩 ruidosa y enojada! Juntxs tomaremos la calle a conmemorar a Ferhat Mayouf en el d铆a de su muerte, el 23 de julio 2021, mientras seguimos luchando. Vamos a mostrar con medidas autodeterminadas y ofensivas, que es lo que opinamos del gobierno y sus reglas, de los cuales solo poca gente beneficia.

Al principio, a las 8 pm, tendremos una conmemoraci贸n en la estaci贸n de metro Turmstra脽e y luego a las 9 pm seguimos con una manifestaci贸n ofensiva hasta la c谩rcel. All铆 estaremos ruidosxs y mostraremos solidaridad con lxs prisionerxs mientras llevamos nuestra rabia a la calle. 隆Coged cosas que hagan mucho ruido y de las que lxs presxs puedan disfrutar tambi茅n!

隆Preparaos para el d铆a, sed creativxs, no esper茅is a que otrxs expresen su rabia, sino entrad en la ofensiva y traed ideas para la resistencia! Seguro que lxs presxs estar谩n felices de acciones previas.

隆Para una sociedad sin prisiones!

隆Para una respuesta ofensiva a su violencia!

隆Hasta que todxs sean libres!

