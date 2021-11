–

De parte de Indymedia Argentina November 27, 2021 22 puntos de vista

Daniel Ruiz, militante del PSTU, y C茅sar Arakaki, del Partido Obrero, analizaron en La Retaguardia las condenas que recibieron por haber participado de las protestas del 18 de diciembre de 2017 contra la Reforma Previsional ante el Congreso Nacional. 驴Pueden ir a prisi贸n?

Entrevista: Fernando Tebele/Pedro Ram铆rez Otero. Redacci贸n: Nicol谩s Rosales. Edici贸n: Diego Adur.

Tras un largo proceso judicial, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N掳3 de la CABA, determin贸 condenar a C茅sar Arakaki 鈥攎ilitante del Partido Obrero鈥 a la pena de tres a帽os y cuatro meses de prisi贸n; y a tres a帽os de cumplimiento efectivo a Daniel Ruiz -del Partido Socialista de los Trabajadores Unificado- por considerarlos coautores de 鈥渓esiones en ocasi贸n de agresi贸n, intimidaci贸n p煤blica y atentado contra la autoridad agravado por haber sido cometido a mano armada y por la reuni贸n de m谩s de tres personas鈥. En di谩logo con el programa radial La Retaguardia, ambos se mostraron disconformes con las condenas. 鈥淚r a juicio fue totalmente injusto para nosotros y la condena totalmente arbitraria鈥, comenz贸 su descargo Arakaki. 鈥淓s una locura por donde se la mire. A m铆 me acusan de un delito m谩s que al compa帽ero Daniel Ruiz: lesiones en agresi贸n, un delito totalmente grave, porque un oficial de polic铆a se cae por un pedazo de baldosa que le llega de costado. Ni el juez ni el fiscal se dedicaron a investigar. Me quieren acusar a m铆 de todo鈥, continu贸.

Arakaki dio argumentos que demuestran lo contrario de lo que lo que decidi贸 la Justicia: 鈥淨ued贸 demostrado por videos que yo ni lo toco a ese oficial. Producto de esta demostraci贸n en el juicio se retira el oficial de la querella y sigue el fiscal acus谩ndome. Con Daniel compartimos dos causas: intimidaci贸n p煤blica, que tambi茅n es grave y es totalmente absurdo. 驴C贸mo vamos a ir a una marcha donde acuden 300 mil personas a intimidar?鈥, se pregunt贸 y continu贸: 鈥淓l juez y el fiscal dicen que intimidamos a los que marchaban, a los que iban por lo mismo que nosotros. Despu茅s, la que queda es resistencia a la autoridad. Ellos ven铆an reprimiendo con orden de despejar la plaza el d铆a 14 鈥攄e diciembre de 2017鈥 y el 18 lo vuelven a hacer. Reprimieron con orden del Gobierno y dicen que nosotros resistimos a la autoridad. Vamos a apelar a C谩mara y demostrar lo mismo que le demostramos al juez para que se sepa la verdad y lo que pas贸 ese d铆a鈥, advirti贸 el militante.

鈥淪iempre supe que la condena estaba escrita鈥

Por su parte, Ruiz explic贸 por qu茅 considera que el juicio que comenz贸 el 25 de noviembre de 2019 y termin贸 hace semanas ten铆a una condena previamente fijada: 鈥淪iempre supe que la condena estaba escrita desde antes. Era una farsa, independientemente de lo que se diga, si exist铆an o no las pruebas. Porque es una decisi贸n pol铆tica. Me dejaron trece meses detenido. Hab铆a que dar un mensaje claro. Me dejaron ah铆 en un penal de m谩xima seguridad. Estuve con todo tipo de presos pensando que si me dejaban ah铆 con presos comunes, con piratas del asfalto, con secuestradores. Ofrecieron una recompensa por Sebasti谩n Romero de un mill贸n de pesos para quien pudiera dar datos, ubicarlo a 茅l. El mismo Servicio Penitenciario Federal hace correr la bola de que yo soy amigo del 鈥楪ordo Mortero鈥, pensando que me iban a voltear o que iba a tener miedo y que a medida de que pasara preso iba a quebrarme y a decir d贸nde Sebasti谩n Romero鈥. Pero, seg煤n coment贸, sucedi贸 todo lo contrario: 鈥淢e sume a pelear por mejores condiciones para los compa帽eros, para poder estudiar, ir a la escuela. Adentro segu铆 peleando, y sab铆a al salir que ten铆an que justificar que hab铆a estado trece meses as铆鈥.

Maniobras judiciales

El militante preso Daniel Ruiz denunci贸 una serie de maniobras espurias de la Justicia y del juez Javier Feliciano R铆os para sostener la causa armada: 鈥淓l juez dio el veredicto en cuatro minutos, y los fundamentos de por qu茅 se mantuvo todo lo que le dijo la Fiscal铆a los va a presentar el 4 de febrero. Eso est谩 mal. Lo m谩s loco de todo es que estuvieron m谩s de dos a帽os de juicio. Me tuvo trece meses detenido, desde el 7 de diciembre del 2017, y va a dar los fundamentos reci茅n el 4 de febrero. Entonces, son m谩s elementos de irregularidad, de arbitrariedad, de desigualdad鈥 Incluso verifiqu茅 con las pruebas. La Polic铆a Federal Argentina hace un informe diciendo que Daniel Ruiz manipula fuego artificial. A m铆 me detienen y la fiscal铆a dice: 鈥楧aniel Ruiz tiene un arma de fabricaci贸n casera鈥 y despu茅s le preguntamos de d贸nde sac贸 la fiscal铆a eso, porque el informe de la Polic铆a Federal Argentina dice que tiene un elemento, pero pirot茅cnico. Adem谩s, tienen la caradurez de no presentar de d贸nde lo sacaron, ni que figure en una hoja del expediente. Durante todo el juicio no lo presentaron. Cualquier juez honesto mira el proceso y se da cuenta que fue una causa armada y que hab铆a que dar un mensaje, justamente ahora ante las elecciones, para que se le d茅 un visto bueno a una forma de gobernar. Una forma de hacer justicia. Pero tambi茅n para cuando se est谩 planteando la reforma laboral鈥.

El rol de los medios tradicionales

Ruiz afirm贸 que 鈥渉ubo una gran campa帽a medi谩tica a favor de la represi贸n, a favor de que se judicialice la protesta. Pasaron los a帽os. El que m谩s dinero recaud贸 fue el Grupo Clar铆n, en sinton铆a con el gobierno anterior鈥.

Cambio de favores y premios

鈥淟a causa ven铆a armada desde el gobierno anterior, y lo 煤nico que hicieron fue ratificarla. Calculo que van a tener su premio. Hay que recordar que el juez anterior, (Sergio) Torres, que inici贸 este proceso, fue premiado a la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires. Cuando asumi贸, sus propios pares, los propios jueces con los que trabajaba, lo denunciaron, porque el juez Torres nunca vivi贸 en Buenos Aires, ni siquiera trabaj贸 en Buenos Aires. Entonces, 驴c贸mo una persona que no trabaj贸 en Buenos Aires y no vivi贸 en Buenos Aires, pudo asumir en la Corte Suprema? Ese fue el premio por haber armado esta causa. Calculo que al juez (Javier Feliciano) R铆os pr贸ximamente lo van a ascender a algo, continu贸.

Objetivos claros

Para Ruiz, estas causas armadas tienen como objetivo desestimar una ideolog铆a que intenta cambiar cuestiones profundas: 鈥淎puntan con los partidos de izquierda porque planteamos una cuesti贸n m谩s de fondo, independientemente de las movilizaciones y de defendernos de la represi贸n. Toda la Izquierda plantea el tema del Fondo Monetario, la deuda externa y de la independencia pol铆tica de los trabajadores. Est谩 pensado y orquestado apuntar contra los partidos de izquierda como una medida ejemplificadora鈥, advirti贸.

Fuente: http://www.laretaguardia.com.ar/2021/11/Ruiz-y-Arakaki-despues-de-las-condenas-por-el-18D.html