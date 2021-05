–

Se podr铆a entender el actual miedo en las personas a no querer contagiarse o morir por COVID-19. Y c贸mo no, si desde el inicio de todo esto se ha estado bombardeando constantemente, d铆a a d铆a, con cifras negativas de hospitalizados, contagiados, muertos, faltas de camas en hospitales, etc茅tera. Es entendible que las personas hoy, en ciertas partes, clamen por las vacunas o sean sus defensores ac茅rrimos, si han sido la 煤nica alternativa que se les ha puesto sobre la mesa para poder salir de toda esta crisis y as铆 poder ir recuperando sus libertades; todo lo dem谩s, vemos que se pone en discusi贸n.

Ya llevamos m谩s de un a帽o en pandemia y todo esto pareciera apuntar m谩s al control total de las personas que el poder controlar un virus. Llevamos m谩s de un a帽o usando mascarillas, m谩s de un a帽o con restricciones para movilizarse o para reunirse, m谩s de un a帽o con toque de queda (en el caso de Chile), y todo esto pareciera no estar disminuyendo su “gravedad”. En cambio, ahora nos venden la sensaci贸n de poder salir de todo esto si “voluntariamente” somos vacunados y aceptamos un “carnet verde” o “certificado COVID digital”.

El presidente de Chile, Sebasti谩n Pi帽era, ha descrito muy bien lo que las familias chilenas han tenido que soportar ya m谩s de un a帽o, algo no muy distinto a lo que han tenido que soportar en otros pa铆ses: “Sabemos que la pandemia ha provocado dolor, angustia y cansancio a las familias chilenas, que no han podido encontrarse con sus seres queridos, han debido enfrentar toques de queda y cuarentenas, restricciones a sus libertades y movilidades. Muchas personas han perdido sus empleos y emprendimientos, han visto reducidos sus ingresos. Sus vidas han sido profundamente afectadas”.

Y obviamente el rol de los Grandes Medios y Redes Sociales ha sido fundamental en todo esto, ya que se han encargado de mantener vivo el fuego del miedo o atm贸sfera del miedo.

A煤n no sabemos c贸mo se habr谩 de imponer e implementar el “carnet verde” o “certificado COVID digital” para los que est谩n ya vacunados. En Europa ya se tiene fecha para entrar en vigencia. Pero surgen muchas interrogantes en aquellos lugares donde a煤n se est谩 estudiando implementar. 驴Los no-vacunados pasar谩n a ser ciudadanos de “segunda clase”? 驴Los no-vacunados pasar谩n a ser marcados, as铆 como en su momento fueron los jud铆os en la Alemania nazi? 驴Los locales de comida implementar谩n espacios donde puedan comer, por un lado, los vacunados y, por otro, los no-vacunados? 驴Ma帽ana habr谩n espacios en el transporte para vacunados y no-vacunados, as铆 como en Estados Unidos hubieron en su oportunidad espacios para blancos y espacios para negros? 驴O acaso derechamente los no-vacunados no podr谩n acceder a ciertos restaurantes, supermercados, buses, aviones, etc., por no estar vacunados? Y si fuera as铆, 驴d贸nde habr铆a de quedar la opci贸n “voluntaria” que se ten铆a 鈥搚 a煤n se tiene鈥 para elegir si la gente se vacuna o no? 驴Ser铆a democr谩tico y justo que personas que no est茅n vacunadas, pero est茅n sanas, no puedan acceder a restaurantes, supermercados, buses, aviones, etc., por no estar vacunadas?

Se nos dice que la vacunaci贸n sigue siendo “voluntaria” y que, al no estar vacunados, deber铆amos seguir sujetos a las mismas restricciones con las cuales hemos estado ya m谩s de un a帽o. 驴Con la implementaci贸n del “carnet verde”, se les ha de asegurar a los no-vacunados que, cumpliendo con todas las normas de restricciones con las cuales han estado lidiando, podr谩n seguir con sus “rutinas” diarias en pandemia, o bien, quedar谩n sin vigencia todas aquellas normas anteriores?

Hoy en d铆a los no-vacunados podr铆an asistir, por ejemplo, a un restaurante cumpliendo con todos los protocolos permitidos en un 谩rea o zona de cierta restricci贸n. El d铆a de ma帽ana cuando se comience a implementar el “carnet verde” o “certificado COVID digital”, 驴los no-vacunados podr谩n sin ning煤n problema seguir asistiendo a ese mismo restaurante con la responsabilidad de seguir cumpliendo con los protocolos exigidos antes? Porque es de suponer que as铆 como los restaurantes han habilitado con el tiempo espacios para fumadores, ahora puedan habilitar 鈥搚 se les exijan鈥 espacios para no-vacunados. De lo contrario, todo ser谩 muy injusto y discriminador. 驴Lo mismo pasar谩 con los supermercados, buses, estadios, teatros, etc.? 驴Derechamente no podr谩n entrar a los supermercados, o dem谩s espacios que ofrezcan alg煤n servicio, las personas que no est茅n vacunadas? Es cierto, hasta se ver铆a muy c贸mico y segregador el que se puedan habilitar espacios para los no-vacunados, pero se est谩 en pandemia, 驴no?

Y en el caso de que se tuviera una empresa, 驴ma帽ana (o quiz谩 ya pueda estar ocurriendo) se le exigir谩 al empleador que todos sus trabajadores est茅n vacunados contra el COVID-19? De nuevo volvemos al asunto de la “voluntariedad”. 驴Es o no un acto voluntario el vacunarse? 驴Ser铆a legal que una empresa atentara contra la “voluntariedad” de vacunarse?

Es de suponer que esta es una pandemia que no ha de durar eternamente, por lo que las medidas que se implementen tambi茅n deber铆an ser ajustadas para los no-vacunados, mientras dure todo esto, y no buscar “premiar” de cierta manera a los vacunados.

En el caso de las aerol铆neas, tambi茅n deber铆a ser igual: espacios para vacunados y espacios para no-vacunados pero que sigan respetando los protocolos exigidos, como dar un test PCR negativo o algo que certifique que no est茅n infectados por el COVID-19. 驴O acaso los ciudadanos que est茅n sanos, que no est茅n vacunados y presenten su respectivo test PCR negativo, tampoco podr谩n viajar en avi贸n?

Esa deber铆a ser la l贸gica de todo esto. Si pensamos que esta es una pandemia con fecha de caducaci贸n, que la vacunaci贸n sigue siendo “voluntaria”, entonces no deber铆a haber exclusi贸n alguna, sino m谩s bien una discriminaci贸n o segregaci贸n “amable”, si lo queremos llamar as铆.

Si lo anterior no estuviera ocurriendo, lo l贸gico es que se piense que esto no se trate de controlar un virus, sino m谩s bien de una nueva forma de gobernar o de tomar total control de los ciudadanos. Un paso que habr谩 de llevar a otros pasos, como el de implementar nuevas tecnolog铆as que puedan recopilar ciertas informaciones claves como, por ejemplo, el estar vacunados 鈥撀縩o?鈥, sustituir las tarjetas bancarias, sustituir al carnet de identificaci贸n, pasaporte, etc., todo en un solo dispositivo. Porque ya existen diversas tentativas que sugieren dirigirse hacia ese mundo, y, progresivamente, ya lo est谩n dando a conocer o a implementar (驴la pandemia es una buena oportunidad para avanzar en ese sentido?), como los microchips inyectados al cuerpo, obviamente dando las apariencias inocentes para supuestamente “hacer la vida m谩s f谩cil”. 驴Ma帽ana esa tecnolog铆a ser谩 la que habr谩 de sustituir a la actual tecnolog铆a que se est谩 implementando hoy con respecto al “carnet verde” o “certificado COVID digital”?

Pues bien, todo pareciera estar pens谩ndose a largo plazo y no a corto plazo, si lo analizamos bien. Existen grandes intereses porque esto prosiga, para estos instalarse y lograr afianzarse.

Níkolas Stolpkin

