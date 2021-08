–

Philly ABC (Cruz Negra Anarquista de Filadelfia) anuncia: ¡Los ex presos políticos Albert Woodfox y Robert King de ‘los 3 de Angola’ han registrado y estarán participando en el Running Down the Walls (RDTW) Maratón por Mumia el 12 de septiembre en su ciudad. Albert tiene 74 años y King, 79!!