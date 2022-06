Rusia: A la espera de que gire la rueda de la historia. Reflexiones sobre la primera fase del movimiento antiguerra ruso (2022) – Crimethinc

La primera fase del movimiento antibélico en Rusia está llegando a su fin, reprimido principalmente por la fuerza bruta. En la siguiente recopilación, discutimos lo que está en juego en estas protestas, compartimos las reflexiones de los anarquistas rusos acerca de por qué las manifestaciones se estrellaron contra un muro, y presentamos las traducciones de cuatro artículos de grupos anarquistas y feministas rusos que exploran por qué se oponen a la guerra, qué desafíos han encontrado y cómo piensan seguir adelante.

Por qué el movimiento antiguerra ruso sigue siendo nuestra esperanza más brillante

La invasión de Ucrania nunca habría sido posible si el régimen de Putin no hubiera pasado la última década aplastando todos los movimientos sociales en Rusia, utilizando la tortura para extraer falsas confesiones de los detenidos y envenenando y encarcelando a políticos rivales. Asimismo, las intervenciones militares de Putin en Bielorrusia y Kazajistán -por no hablar de Siria- han ayudado a los autócratas a mantener el control de esos países; Ucrania es el único país de lo que Putin considera su esfera de influencia que ha escapado a su control durante la última década. Algunos de los anarquistas de Ucrania que han decidido alzarse en armas contra la invasión rusa son expatriados de Rusia y Bielorrusia que temen no tener ningún lugar al que huir si Putin conquista Ucrania.

No debemos caer en una narrativa occidental que enmarca esto como un enfrentamiento entre «el mundo libre» y la autocracia oriental. El imperialismo militarista de Rusia nos preocupa porque el modelo ruso de represión es una versión de la misma estrategia estatal a la que nos enfrentamos en otros lugares del mundo. En todos los lugares del planeta, los gobiernos recurren a una policía cada vez más represiva e invasiva para controlar a las poblaciones inquietas. La guerra en Ucrania no es más que el último capítulo de una historia que ya se ha desarrollado en Siria, Yemen, Etiopía, Myanmar y otros lugares. La invasión de Ucrania representa la misma estrategia que innumerables gobiernos han empleado en sus territorios, ampliada a la escala de la geopolítica: el recurso a la fuerza bruta para suprimir la resistencia y extender el control.

La guerra siempre intensifica el nacionalismo. Al igual que la guerra civil en Siria, la invasión rusa de Ucrania ha creado un entorno propicio para que los fascistas y otros nacionalistas recluten nuevos adeptos y para que los defensores del militarismo legitimen sus proyectos, desde la OTAN hasta las milicias locales, no solo en Ucrania, sino en toda la región fronteriza desde Finlandia hasta Azerbaiyán. Muchos combatientes ucranianos han empezado a llamar a los soldados rusos «orcos», deshumanizando a sus enemigos. La culpa principal de esta situación puede recaer en Putin, pero va a ser un problema de todos en los próximos años.

La única manera de evitar esta guerra -y probablemente la única manera de detenerla ahora sin una tremenda pérdida de vidas en ambos bandos- sería si estallara en Rusia un movimiento poderoso e internacionalista contra la guerra, que desestabilizara al gobierno de Putin, y que ojalá fuera seguido por algo similar en Ucrania y en otros lugares del mundo. Si la guerra se prolonga indefinidamente, o concluye -de una forma u otra- por la fuerza bruta del militarismo nacionalista, eso llevará a la gente de todos los bandos del conflicto a los campos nacionalistas y militaristas durante décadas.

Pero si la guerra en Ucrania llega a su fin como resultado de la rebelión y la solidaridad de la gente común, eso podría sentar un precedente para más rebelión, más motín, más solidaridad, y estos podrían extenderse desde Rusia a Ucrania, Europa Occidental y Estados Unidos, y tal vez incluso a Turquía, China, India, América Latina, en todos los lugares donde la gente se ve obligada a contender entre sí en beneficio de unos pocos capitalistas.

Si hubiéramos sabido que tanto dependía de los movimientos sociales en Rusia, podríamos haber canalizado más recursos a los anarquistas de ese país hace una década, cuando empezaron las medidas represivas. Esto subraya una lección que hemos aprendido por las malas una y otra vez, desde el movimiento contra las invasiones de Afganistán e Irak en 2001-2003 hasta la tragedia del Maidan en 2014: cada batalla que perdemos en la lucha global por la liberación, nos vemos obligados a luchar de nuevo en términos mucho peores y por apuestas mucho más altas.

Actualmente, las posibilidades de que se produzca una revuelta en Rusia parecen realmente escasas. La gran mayoría de la población que permanece en Rusia parece ser patriótica, complaciente o resignada. Peor aún, a medida que avanza la guerra en Ucrania, todas las partes pueden llegar a estar tan amargadas que no puedan imaginar otra cosa que matar y morir por sus respectivos gobiernos. Pero, a menos que acabe en aniquilación nuclear, la guerra de Ucrania no será la última del siglo XXI. Puede que aún estemos a tiempo de aprender de nuestros fracasos hasta ahora y prepararnos mejor para la próxima vez, construyendo la solidaridad más allá de las fronteras y otras líneas de diferencia para ser capaces de responder a la guerra con la única fuerza lo suficientemente poderosa como para ponerle fin: la revolución.

Arina Vakhrushkina en la plaza Manezhnaya el 18 de marzo. Su cartel reza: «Por este cartel, recibiré una multa de 50.000 rublos. Estoy aquí por tu futuro y el de Ucrania. Gente, ¡no seáis indiferentes! Ahora mismo están muriendo niños en Ucrania y las madres rusas están perdiendo a sus hijos. No debería ser así». Inmediatamente después fue detenida.

Los límites de las protestas y su futuro

En Rusia, las protestas contra la invasión de Ucrania alcanzaron su punto álgido a principios de marzo. Según OVD-info, el 6 de marzo, a las 20:00 horas (hora de Moscú), la policía rusa había detenido a más de 4.419 manifestantes en 56 ciudades, incluidos más de 1.667 en Moscú, más de 1.197 en San Petersburgo y más de 271 en Novosibirsk. Vale la pena recordar que la jornada de acción del 6 de marzo se organizó a través de canales clandestinos e ilegales, ya que los grupos legalistas no habían podido conseguir un permiso para ese fin de semana y se limitaron a organizarse para el fin de semana siguiente, momento en el que el curso de los acontecimientos ya estaba determinado. Durante las semanas siguientes, las protestas fueron disminuyendo. Por ahora, la ventana de posibilidades se ha cerrado.

En el transcurso de la preparación de este texto, nos comunicamos con anarquistas de toda Rusia sobre los límites que alcanzó el movimiento antiguerra en su primera fase. Estos son los factores que, según ellos, impidieron que las protestas fueran más allá:

La relación extraordinariamente alta entre el riesgo y la ganancia de participar en las protestas. «Ganancia» incluiría cualquier cambio en la situación influenciada por las protestas, o un éxito significativo en los enfrentamientos con la policía. No se ha producido ninguna de las dos cosas.

La centralización de las protestas. La gente se había acostumbrado a que [Alexei] Navalny [político disidente, ahora encarcelado] o su equipo convocaran a la gente a salir a la calle. Esto produjo una falta de creatividad e independencia por parte de los manifestantes. Ahora, la gente espera que aparezca un nuevo Navalny para convocar a la gente a las calles.

Mucha gente ha visto que incluso los más pequeños intentos de protestar acaban a menudo en detención, y temen una mayor persecución extrajudicial contra ellos a través de su empleo, sus estudios universitarios, su vida familiar, etc. La gente está cansada de ser detenida y sentada en la comisaría con riesgo de ser torturada, recibir una multa o quince días de cárcel, a cambio de casi ningún beneficio visible.

Mucha gente está decepcionada con las tácticas de protesta pacífica. Algunos se desahogan en chats, donde pueden escribir lo que les molesta y luego olvidarse de ello.

Aunque no culpamos a la gente por esto, también debemos tener en cuenta que un gran número de personas abandonaron Rusia al principio de la guerra, bien porque se enfrentaban a la persecución o porque sospechaban que no habría mejor momento para escapar. Esto incluía una alta proporción de personas que, de otro modo, se estarían organizando. Ahora, debido a la falta de estructuras a largo plazo y a la confianza en que, si se quedaran, tendrían un número suficiente de compañeros y oportunidades para organizarse, no están aquí.

Simple apatía y aceptación de lo que está pasando, influenciada en mayor o menor medida por el miedo.

Muchos manifestantes se han desmoralizado por el gran número de rusos que apoyan la invasión y por el dominio visual de la propaganda pro-guerra en la sociedad rusa. Por ahora, a menos que uno siga realmente todas las noticias y no tenga graves problemas económicos, todavía es posible decirse a uno mismo «todo irá bien, no es tan malo». La propaganda rusa ha servido de algo: mucha gente cree que Rusia simplemente está salvando el Donbás de los nazis.

Falta de una estrategia concreta. Sin objetivos concretos, la exigencia de «Parar la guerra» no tiene sentido. Mucha gente cree que el gobierno nunca les escuchará, y las protestas no se han radicalizado (todavía).

Muchos anarquistas rusos creen que el impulso de las protestas masivas a nivel nacional sólo se ha reducido temporalmente. Esperan que, a medida que la situación económica empeore y lleguen más informes de bajas a las familias rusas, un mayor número de personas volverá finalmente a las calles, no sólo para protestar contra la guerra, sino también contra el gobierno y el orden social imperante. Mientras tanto, los anarquistas que permanecen en Rusia tratan de difundir las prácticas de seguridad adecuadas, restablecer o reforzar las estructuras de apoyo para hacer frente a las consecuencias de la represión, y llevar a cabo actividades clandestinas de divulgación y de intercambio de conocimientos con la esperanza de que, cuando la marea de la indignación popular vuelva a subir, estén preparados.

La tubería de la represión sigue funcionando, y puede parecer que no tiene fin. Pero ya se vislumbran atisbos del amanecer de la libertad. La guerra desatada por el régimen fascista ruso en Ucrania claramente no va según el plan del dictador del bótox. La resistencia al régimen de ocupación continúa en Bielorrusia. Nuestros compañeros encarcelados serán liberados si las derrotas del imperialismo ruso en Ucrania son apoyadas por una lucha popular contra las dictaduras de Putin y Lukashenko. Que la rueda de la historia se acelere para desgracia de los tiranos.

-Militante Anarquista, «Represión en Bielorrusia y Rusia», 27 de marzo de 2022

A continuación, en orden cronológico, presentamos cuatro textos que anarquistas y feministas publicaron en Rusia a lo largo de marzo de 2022, describiendo sus motivaciones para apoyar al movimiento antiguerra, relatando los desafíos que encontraron y elaborando estrategias para la siguiente fase de la lucha:

Por la clase obrera: Del lado de Ucrania, contra el trabajo

Un llamamiento de los activistas del Grupo de la Octava Iniciativa, Grupo de la Octava Iniciativa

Acostumbrarse al horror y a la locura, Acción Autónoma

El fin de la protesta pacífica, Anarchist Militant

Por la clase obrera: Del lado de Ucrania

Este texto fue publicado el 1 de marzo por Antijob, un sitio de organización laboral anarquista. Puedes leer una entrevista con Antijob aquí.

Cada sección de este artículo comenzará con «Los que en los hechos, no en las palabras», porque vivimos en un país de mentiras totales, muy parecido al mundo descrito por Orwell en su novela 1984, en el que la verdad es una mentira y la paz es la guerra. Porque «nuestro» presidente, según sus propias palabras, no tenía intención de aumentar la edad de jubilación, pero de hecho acaba de hacerlo. Porque con sus palabras, afirma que paga el dinero de «COVID-19» a los trabajadores médicos, pero en la práctica, tienen que arrancar el dinero a sus jefes. Porque con sus palabras, afirma que prometió resolver el problema del dinero que no se pagaba a los trabajadores que estaban construyendo la base de lanzamiento espacial de Vostochny, pero en la realidad, en el nuevo programa de televisión Hotline (donde Putin habla durante horas respondiendo a preguntas prefabricadas de un «público» fiel), la policía detuvo al trabajador que había planteado esta cuestión y lo metió en un centro de detención temporal durante unos días para que no dijera nada. Porque en sus palabras, Putin está luchando por la paz, pero en la práctica, ha iniciado una guerra, que nos prohíbe llamar guerra.

El autor de este texto ha dedicado años a luchar por los intereses de los trabajadores y contra el fascismo -de hecho, no sólo de palabra- y, por tanto, a diferencia de Putin, se puede confiar en él.

¿Quién es la Junta aquí?

Quienes en los hechos, y no sólo en las palabras, intentan defender los derechos e intereses de los trabajadores saben muy bien que bajo el régimen autoritario de Putin esto es casi imposible. ¿Por qué? Porque cualquier esfuerzo de la sociedad, en este caso de los trabajadores asalariados, es inmediatamente objeto de represión. El Estado persigue criminalmente a los elementos más activos de nuestra sociedad, impidiendo así que nos convirtamos en una fuerza que pueda influir en la situación del país. El Estado actúa en dos direcciones: por un lado, se dedica a la persecución escandalosa de los activistas laborales, mientras que por otro lado, moldea las leyes para que se ajusten a este atropello.

¿Cómo funciona esto? He aquí un ejemplo. En 2008, Valentin Urusov, un trabajador de la mina de diamantes de la ciudad de Yakut, Udachny, decidió organizar un sindicato y luchar por sus derechos junto con otros trabajadores. Pero, como en el viejo cuento, el jefe de la policía local de narcóticos y sus detectives lo llevaron al bosque, le dispararon un arma de fuego en la cabeza y le colocaron drogas. Al final, Valentín fue a la cárcel durante cuatro años (recibió una condena de seis años, pero salió en libertad condicional después de cuatro años), y el sindicato nunca se organizó.

Si pasamos de la anarquía de los policías a su legislación, merece la pena señalar una cosa deprimente: con la adopción del nuevo Código Laboral, se hizo imposible celebrar una huelga en Rusia de forma legal. Por eso las huelgas desaparecieron de las estadísticas oficiales tras la adopción de este código. Esto no significa que hayan desaparecido, sino que se han vuelto «ilegales» desde el punto de vista del gobierno de Putin. Por cierto, cuando Hubert, presidente del sindicato alemán IG Metall [Sindicato Industrial de Trabajadores del Metal], preguntó a Putin sobre los atentados contra la vida y la salud de los activistas del MPRA [el MPRA, Sindicato Interregional, es uno de los sindicatos más audaces que quedan en Rusia], le dijo que el MPRA «no es un sindicato, sino una organización extremista». Eso resume probablemente la actitud del presidente ruso hacia el movimiento obrero. Aunque supongo que con el tiempo, en su mente, los extremistas se convierten en terroristas.

Así que no podemos celebrar legalmente concentraciones y huelgas, porque todo esto requiere el permiso de los funcionarios. Si la gente no tiene la capacidad de defender colectivamente sus derechos e intereses, no aprenderá a hacerlo, y si no aprende a hacerlo, el movimiento obrero está descartado. En el maldito y maldecido Occidente, los trabajadores tomarán fábricas, lucharán con la policía y detendrán las reformas neoliberales, pero aquí mantendrán la boca cerrada. El gobierno ucraniano, al igual que el ruso, sirve a los intereses de los ricos, pero tiene una distinción muy importante: no tiene los medios para reprimir a la sociedad civil que tiene el gobierno ruso. Allí, varios grupos oligárquicos se sustituyen unos a otros y, por lo tanto, se ven privados de la oportunidad de establecerse permanentemente y aplastar todo lo que se interponga en su camino. Y, lo que es más importante, si alguno de estos grupos se atrinchera y no está dispuesto a escuchar al pueblo, los ucranianos lo derriban, como hicieron en el Maidán. Por desgracia, esto no significa que la sociedad tome el poder en sus manos, pero sí que conserva para sí la capacidad de resistencia.

Al final, llegamos a la pregunta planteada en el título de esta sección. ¿Quién es, en realidad, la malvada «junta» que no permite a la gente de a pie mover ficha? La respuesta a esta pregunta es obvia para cualquier persona sensata. El gobierno ucraniano está repartiendo armas a cualquiera que quiera luchar contra los invasores. Si es una «junta» que sólo ofrece las bayonetas de los nacionalistas y el terror contra su propio pueblo, ¿por qué no teme que el pueblo se pase al lado del enemigo y lo derroque? Porque la verdadera junta no se encuentra en Ucrania. ¿Se imaginan a Putin empezando a repartir armas al pueblo? Tiene miedo hasta de un vaso de plástico [una referencia a la infame germafobia de Putin]. Es en Rusia donde los servicios de seguridad tienen un poder ilimitado y lo utilizan para enriquecerse y reprimir a los disidentes. Un pueblo armado es la peor pesadilla de Putin y sus generales y oligarcas. La distribución de armas al pueblo en Ucrania ha causado una tremenda consternación entre los funcionarios rusos y los medios de comunicación.

«¡Los hijos de los policías odian a los policías!» El anarquista ruso y ex preso político Alexei Polikhovich liderando un cántico en Moscú el 10 de agosto de 2019, durante un discurso por el que fue inmediatamente encarcelado. Los anarquistas han seguido organizándose en Rusia a pesar de las condiciones cada vez más totalitarias.

El fascismo «antifascista»

Quienes luchan contra el fascismo en los hechos, no en las palabras, saben muy bien que en Rusia se encarcela a los antifascistas y que «nuestro» gobierno utiliza a la ultraderecha para reprimir las protestas sociales. La historia del bosque de Khimki es la ilustración más viva de esta situación, cuando las autoridades contrataron a fascistas del grupo hooligan moscovita Gladiadores para disolver el campamento de los defensores del bosque de Khimki. Los antifascistas respondieron destrozando el edificio municipal de Khimki. En respuesta, las autoridades lanzaron sin mucha deliberación una cacería de antifascistas y encarcelaron a dos de ellos -Alexei Gaskarov y Makim Solopov- durante tres meses. Pero esto no deja de ser una represión leve. El antifascista Alexey Sutuga tuvo que cumplir tres años por una pelea con la ultraderecha en el café moscovita «Sbarro».

Otro buen ejemplo. Hubo un tiempo en que el movimiento «Sorok Sorokov» fue famoso por atacar a los activistas que se oponían a la construcción de templos ortodoxos [rusos] en los parques de la ciudad. ¿Qué consecuencias tuvieron por ello? Ninguna. A las autoridades rusas les gusta el terror en nombre de la gloria de Dios. Y aquí llegamos a otro punto significativo. Al igual que los fascistas del pasado, las autoridades rusas están forzando el tradicionalismo y el paleoconservadurismo en la sociedad. Clases de cultura ortodoxa en las escuelas. La prohibición de la educación sexual. La retirada de las «palizas» del código penal, el artículo por el que más se perseguía a los maltratadores domésticos. Esto es sólo una pequeña parte de lo que ha hecho este gobierno. De hecho, a través de las escuelas, la televisión y cualquier otro canal a su disposición, el gobierno está inculcando una forma de pensar religiosa y anticientífica. Y luego se sorprenden cuando la gente no quiere vacunarse contra el COVID-19. Se pueden meter en un pozo de hielo y persignarse. «Somos rusos, Dios está con nosotros». Y este Dios conoce las formas posmodernas, porque no se da cuenta del poste de striptease en el palacio de Gelendzhik de Putin. Pero quién sabe: ¿quizás también había postes en las cabañas de la Rusia medieval? Sólo Dios sabe.

Pero dejando de lado todas las especificidades culturales. En resumen, el gobierno de Rusia profesa una ideología de nacionalismo imperial. El punto central de esta ideología es que todo debe decidirse en el centro, no a nivel local. En el dicho «Moscú no es Rusia», es muy difícil ver lo que es una broma. Pero yo estimaría que el lema «Gazprom es la riqueza de Rusia» es una broma al 100%. En el lenguaje de las relaciones públicas de este régimen totalmente engañoso, todo el «poder de Siberia» se va al extranjero. Siberia se queda con tierras deforestadas, cielos negros de smog, cáncer y naturaleza arruinada. La «Riqueza de Rusia» ni siquiera pudo llevar gas a la región de Krasnoyarsk. Todos los gasoductos se alejan de Krasnoyarsk en diferentes direcciones, sobre todo hacia el oeste y un poco hacia el este. Y la planta de aluminio de Krasnoyarsk, por la que se declaró allí el régimen de «cielo negro», es culpa de los «malditos americanos».

El gobierno de Rusia prohíbe las organizaciones indígenas de los pueblos que la pueblan. El régimen de Putin declaró «extremista» a la organización bashkir «Bashkort», que protegía el Kushtau Shihan, un monumento natural, del desarrollo industrial. Pero se puede citar un ejemplo aún más atroz. Por ejemplo, después de que los ingushetios protestaran contra el cambio de la frontera entre Ingushetia y Chechenia, varios miembros del Consejo de Teips del Pueblo Ingushetia fueron encarcelados, y la propia organización fue clausurada. En lugar de arremeter contra su protegido checheno, Putin cedió a sus deseos. No es difícil adivinar cómo podría resultar esto en el Cáucaso en el futuro. ¿Pero a quién le importa? Después de nosotros, el diluvio.

Gracias a todo esto, incluso los peores nacionalistas ucranianos pueden decir con la conciencia tranquila: «¡Y esta gente nos prohíbe hurgarnos la nariz!»

Poco después de la invasión, la policía rusa detuvo a la activista de derechos humanos Maria Malysheva y allanó su casa.

Colonizadores del siglo XXI: ¡que se jodan!

Cualquiera que intente mejorar la vida en su país, no con palabras sino con hechos, sabe que esto no puede hacerse mediante una guerra con los vecinos. Pero «nuestros» antiguos «comunistas», chekistas, matones y sus hijos se han convertido en colonizadores del siglo XXI. No se cansan de sus territorios para acosar y experimentar con la gente que los habita. Quieren nuevos territorios. Primero, arrebataron Crimea y crearon falsas repúblicas en el este de Ucrania, donde los que no estén de acuerdo con la voluntad del Kremlin y sus designados o simplemente sean atrapados en el calor del momento serán retenidos como prisioneros en el sótano en el mejor de los casos. Pero ni siquiera esto era suficiente para ellos. Querían toda Ucrania. Y como resultado, «Barco de guerra ruso, jódete» se convirtió en el lema internacional.

Me duele escribir esto, porque sé que en nuestra tradición no sólo existe la opresión de otros pueblos y el lamido de la bota del amo, sino también la resistencia. Desde la Veche de Nóvgorod [un temprano modelo de toma de decisiones basado en la asamblea], pasando por Stepan Razin, hasta los narodniks, se deriva una tradición popular de lucha contra el autoritarismo, que también podría describirse como patriotismo antiestatal. Miles de héroes expusieron sus cabezas para que usted y yo no quedáramos en la historia como los «gendarmes de Europa» [expresión que describe a Rusia como fuerza represiva en Europa, asociada en su día al zar Nicolás I], sino que pudiéramos convertirnos en un ejemplo para los demás.

Entonces, ¿por qué elegimos una vez más esta bota de amo y el servicio de psicópatas en el trono? Si queremos estar orgullosos de las cosas realmente buenas de nuestra historia, ¿cómo seguimos eligiendo vivir bajo la oprichnina [la represión y ejecución masiva de los boyardos] de Iván el Terrible, bajo Nikolai Palkin o bajo Stalin? El gobierno ruso ayudó al dictador Lukashenko a aplastar la resistencia del pueblo bielorruso y mantenerlo en el trono, y ahora quiere poner de rodillas a nuestros hermanos y hermanas de Ucrania. ¿Queremos que la gente que vive junto a nosotros nos perciba como ocupantes, queremos ser odiados y despreciados?

Yo no, y por eso estoy orgulloso, no de Putin, sino de que incluso este eslogan internacional «Barco de guerra ruso, vete a la mierda» se haya pronunciado en ruso, que, para que conste, está supuestamente prohibido en Ucrania. Así que no todo está perdido para nosotros.

Un grafiti que dice «No a la guerra».

¿Cómo recuperamos nuestra sociedad perdida?

Quienes se preocupan por su pueblo -en los hechos, no en las palabras- no quieren que perezca en guerras sin sentido. Pero el régimen de Putin se ha asegurado de que el único salvavidas social para los chicos de a pie en Rusia sea el servicio en el ejército y en otros cuerpos de seguridad. La historia de uno de los prisioneros militares rusos muestra muy bien cómo estos tipos acaban en la Wehrmacht de Putin. Los nacionalistas prepárense, porque la historia es muy internacional, pero para deleite de los nacionalistas, muy en el espíritu de «skrepy». [«Skrepy» es una palabra de uno de los discursos de Vladimir Putin sobre la «singularidad» de la nación rusa; el significado literal es algo así como «grandes clips», algo que conecta, que une a la gente].

El 24 de febrero, Rafiq Rakhmankulov, un soldado ruso, fue capturado por el ejército ucraniano. Su madre es Natalia Deineka, residente en Saratov Oblast. Es su hijo mediano. Además de él, tiene cinco hijos más, es decir, seis en total. Tres suyos y tres de su marido. Su marido trabaja como obrero de la construcción, construye puentes y trabaja por turnos.

Ella le acompaña en la rotación, pero trabaja en otro lugar, en un almacén de una tienda de deportes. Se trata de una complicada familia proletaria que no encaja en la visión del mundo ni de la derecha ni de la izquierda. Rafiq tiene una pareja, Liliya, y para poder mantener a su futura familia, se pasó al servicio militar contratado después de ser reclutado y de cumplir su único año en el ejército. Le interesaba la paga del ejército y la posibilidad de conseguir un lugar para vivir. Al parecer, no quería rotar en los turnos y pagar la hipoteca durante 20-30 años, pero la alternativa era vender su alma al diablo… es decir, a Putin. Esa es en realidad toda la historia.

No tengo ningún deseo de justificar a tales Rafiqs, y por supuesto, para aprender que «no hay que husmear en los monasterios de los demás» [un dicho ruso sobre no imponer tu propia manera de hacer las cosas a los demás], estos tipos necesitan una buena paliza, pero entiendo que hay muchos Rafiqs, Ivanovs y otros tipos así en Rusia, y hay que hacer algo al respecto. A Putin no le importan sus vidas: necesita que los Ivans y Rafiqs le sirvan fielmente y den valientemente sus vidas en sus aventuras militares, o que empleen las porras para golpear a otros Ivans y Rafiqs que tienen un poco más de suerte y se han dado cuenta de que esta no es forma de vivir.

El único trabajo decentemente pagado no debería estar en las fuerzas del orden. No se puede permitir que la gente tenga su propia casa sólo como una servidumbre por deudas con los banqueros durante 20-30 años. ¿Vale la pena que Rafiq se pudra en los campos de Ucrania? ¿Vale la pena que Lilia cree una familia con un hombre que, en aras de su propia felicidad, está dispuesto a pisotear la felicidad de los demás? Rafik y Lilia están más cerca de mí que Putin, Medvedev, Grefs, Rotenbergs, Timchenks, Prigozhins [nombres de conocidos oligarcas rusos] y otros poderosos rusos de todas las nacionalidades, así que les deseo la victoria a Sashko y Tonya de Ucrania [estos son nombres ucranianos comunes, que se presentan como metonimia de los ucranianos comunes en su conjunto] con la esperanza de que junto con Rafiq y Lilia, es decir, con la clase trabajadora rusa, finalmente empecemos a luchar no contra los imaginarios banderitas ucranianos (es decir. e., seguidores de Stepan Bandera, colaborador nazi y héroe nacional ucraniano), sino contra los que nos han convertido en sus esclavos. De lo contrario, ningún «comunismo» o «antifascismo» nos ayudará.

PS-Por cierto, Sashko y Tonya también, cuando Rusia se rinda, empezarán a luchar contra los Akhmetov, Kolomoiskys, Poroshenkos y similares [los nombres de los oligarcas ucranianos]. Sólo podemos ayudarles si nos ocupamos de los nuestros. Mientras tanto, ellos pueden enseñarnos un par de cosas, no nosotros a ellos.

-Raznochinets

Un llamamiento de los activistas del Grupo de la Octava Iniciativa

El 10 de marzo, el siguiente texto apareció en la página de Instagram del Grupo de la Octava Iniciativa, un grupo feminista que organiza la resistencia a la invasión de Ucrania.

El 5 de marzo de 2022, la policía y los antidisturbios irrumpieron en las casas de nuestras activistas, de activistas, de otros movimientos feministas, y también de algunos desconocidos. Para el 6 de marzo estaba prevista una marcha antibélica de toda Rusia, incluyendo una columna de mujeres, que preparamos juntas.

Consideramos que no es en absoluto un accidente que los registros y las detenciones golpearan a las activistas feministas precisamente en la víspera de esa marcha. Querían lanzar un golpe preventivo y lo consiguieron: el 6 de marzo, todas las que fueron a la marcha se quedaron sin nuestra ayuda ni coordinación. Creemos que estas absurdas acusaciones inventadas de «engaño de bombas» representan un intento de destruir completamente nuestro movimiento, de silenciarnos. Pero no nos destruirán y tampoco nos callaremos.

Somos un movimiento de base, horizontal. Por mucho que las fuerzas de seguridad quieran «cortar la cabeza» del Grupo de la Octava Iniciativa, de la Resistencia Feminista contra la Guerra y de nuestras otras compañeras, no lo conseguirán. No tenemos cabeza. No tenemos líderes, eso es algo que nunca entenderán. Y ahora juntaremos todas nuestras fuerzas en un puño y seguiremos trabajando-para nosotras esto no es una elección, sino un deber.

«Esta es una imagen adhesiva con un código QR que lleva a nuestra página web. Imprímelo donde sea seguro y posible, ponlo en las cajas de tu casa o de las vecinas, pégalo en las calles y en los patios. Cuenta todo lo que sepas a tus conocidos para que detrás de las capas de propaganda televisiva la gente pueda ver la verdadera cara de la guerra: fea, sangrienta y mortal».

Sí, la realidad ha cambiado, los riesgos son mayores que nunca y el trabajo es más difícil. Lo más probable es que no te llamemos directamente para que salgas a la calle: no queremos meter a los activistas en nuevas causas penales. Tal vez la mejor estrategia ahora sea la de las acciones dispersas de «guerrilla»: seguir repartiendo folletos, difundir información como sea y, lo más importante, unirse unos a otros.

En la cabecera de nuestro perfil [Instagram] hay un enlace a una página con nuestros folletos contra la guerra. Los lazos verdes son un símbolo de paz y de protesta contra la guerra. Utilízalos. Además, el movimiento antibélico ruso tiene una bandera blanca-azul-blanca. El simbolismo es muy importante para la protesta, es uno de sus pilares. Seguimos con nuestra lucha y os pedimos que no desesperéis y no os rindáis, pero al mismo tiempo, tened mucho cuidado. Lo principal es que somos millones de personas y el sentido común, la conciencia y la verdad están de nuestro lado. Gracias por todo lo que hacéis y por seguir luchando por la paz con nosotros.

Un vídeo antibélico de las anarcofeministas de Moscú, publicado por Autonomous Action el 19 de marzo.

El tiempo congelado: acostumbrarse al horror y a la locura

Este texto apareció como el episodio del 27 de marzo del podcast publicado por Acción Autónoma, la plataforma web establecida por la más prominente red antiautoritaria en lengua rusa. En aras de la brevedad, hemos omitido la sección que contiene actualizaciones sobre la represión estatal, una característica omnipresente en las publicaciones anarquistas rusas.

Más de un mes de la llamada «operación militar especial» en Ucrania y otras decisiones demenciales de las autoridades rusas ha sido suficiente para que mucha gente se acostumbre.

Nos estamos acostumbrando a los mensajes e informes de la Ucrania en guerra -a las fotos y vídeos de las ciudades destruidas-, a las noticias sobre la muerte de conocidos, conocidos de conocidos y algunos personajes famosos, al flujo de refugiados de ese país, que ya ha superado los tres millones. De hecho, el número total de personas que han abandonado sus hogares desde el comienzo de la «desnazificación» supera ya los seis millones.

Nos estamos acostumbrando a las noticias sobre las nuevas prohibiciones de las redes sociales y los bloqueos de sitios web en Rusia, a las detenciones y los arrestos por oponerse a la guerra, a las causas penales por difundir «noticias falsas» sobre el ejército ruso, de las que ya hay más de sesenta en todo el país . Nos estamos acostumbrando al éxodo masivo de Rusia de activistas, periodistas, gente famosa y de aquellos que simplemente no quieren vivir bajo el régimen de Putin. Nos estamos acostumbrando a todas las nuevas sanciones, al aumento de los precios y a las estanterías vacías, a la falta de una serie de productos esenciales.

Durante la «desnazificación» de Kharkov, Boris Romanchenko, de 96 años, que sobrevivió a Auschwitz, murió en un bombardeo. En el mismo lugar, el anarquista Igor Volokhov, que luchó contra los invasores en las unidades de autodefensa territorial, murió bajo el fuego de los cohetes de Putin. También en las cercanías de Kharkov, según el Ministerio de Defensa ucraniano, los bombardeos rusos dañaron el monumento a las víctimas del Holocausto.

Anarquistas en San Petersburgo el 12 de marzo, con una pancarta obscena («¡Denazifica tu propio ano, perro!») en un momento en que había más policías antidisturbios que seres humanos en el centro de la ciudad.

Oksana Baulina, periodista de The Insider bloqueada en Rusia, murió bajo los bombardeos en Kiev. Anteriormente, trabajaba en FBK, hasta que se vio obligada a abandonar Rusia por el riesgo de ser procesada penalmente. En Mariupol, los muertos son enterrados en los patios de los edificios residenciales destruidos.

El 21 de marzo, la lista de «organizaciones extremistas» se añadió a la corporación internacional Meta. Sus productos (Instagram, Whatsapp y Facebook, que antes estaba bloqueado en Rusia) han sido y son utilizados por millones de rusos, así como por instituciones, incluidos organismos gubernamentales y empresas estatales. La decisión debería entrar en vigor después de una apelación inútil; los abogados todavía están especulando sobre lo que esto significará para los usuarios y los vendedores.

La plataforma de redes sociales VK también bloquea páginas a petición de la Fiscalía General: por ejemplo, la página de fans de la politóloga liberal Yekaterina Schulman, las páginas de Acción Socialista de Izquierda, la Unión de Socialistas Democráticos, el partido político «Yabloko», la revista estudiantil DOXA y, por último, nuestra página VK para avtonom.org.

Un tribunal de Moscú consideró, entre otras cosas, que el eslogan «¡El fascismo no pasará!» [«Фашизм не пройдет!»] como «¡noticias falsas sobre el ejército ruso!». (Me pregunto cuál de esas tres palabras).

En Ufa, los miembros del círculo marxista fueron declarados grupo terrorista y enviados a un centro de detención preventiva; supuestamente, pretendían derrocar al gobierno.

En Khabarovsk, unos desconocidos anunciaron una concentración «en apoyo del ejército ruso». Invitaron a los residentes a traer banderas ucranianas, retratos de Stepan Bandera, Taras Shevchenko y otras figuras ucranianas para quemarlas solemnemente a cambio de la distribución de azúcar. Sin embargo, el acto no tuvo lugar: salvo la policía y los periodistas, sólo unas pocas personas acudieron a «luchar contra el reptil nazi» por un paquete de productos escasos.

Sergei Savostyanov, diputado del Partido Comunista en la Duma de Moscú, cree que las tropas rusas deberían también «desnazificar» los estados bálticos, Polonia, Moldavia y Kazajstán. Esta «elección del pueblo» fue apoyada por el «voto inteligente» en 2019. [Un comentario sarcástico sobre la estrategia de «voto inteligente» del político disidente ruso Alexei Navalny, que ayudó a elevar a Savostyanov al poder].

Uno de los periodistas procesados por «fake news», Alexander Nevzorov, conocido desde la época de la perestroika, quería hacer públicas algunas pruebas comprometedoras de los años 90 sobre representantes de la camarilla gobernante. Pero concluyó correctamente que después de lo que han hecho y hacen, estando en el poder, nada los desacreditará.

Una pegatina en Moscú, en las Colinas del Gorrión, cerca de la Universidad Estatal de Moscú: «Muerte al putinismo-paz a los pueblos».

Deserción y apoyo a la «Operación Especial»

Ya al principio de la guerra, se recibió un mensaje aún no confirmado de Ucrania sobre un buque de guerra ruso cuya tripulación se negó a asaltar Odessa. Pero recientemente comenzaron a aparecer en la prensa rusa publicaciones bastante fiables sobre soldados que abandonaron sus unidades, sobre la búsqueda de reclutas, cuya participación en la «operación especial» del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa no fue reconocida inicialmente, sobre destacamentos enteros de funcionarios de seguridad de diferentes regiones que no quieren participar en operaciones de combate.

Recientemente, en Karachay-Cherkessia, un grupo de mujeres valientes bloqueó el tráfico en un puente, exigiendo información sobre sus familiares que participaban en una «operación especial» en Ucrania y que no estaban comunicados.

Como hemos señalado en el pasado, el anuncio de la «desnazificación» y «desmilitarización» de Ucrania no provocó un «estallido patriótico» similar al «retorno de Crimea» en 2014. En los últimos ocho años, además de las hostilidades provocadas por los títeres del Kremlin en Donbás, también hemos experimentado una crisis económica cada vez más profunda, una caída de la renta media de los rusos en un contexto de aumento de los precios, la «optimización» de la educación y la medicina [es decir, medidas de austeridad], el aumento de la edad de jubilación y, por último, medidas extremadamente impopulares con el pretexto de luchar contra el COVID-19. La valoración y la confianza en las autoridades han caído en picado.

Varias encuestas de opinión pública parecen mostrar un apoyo del 60-70% a la «operación especial» en Ucrania. Sin embargo, los sociólogos que las realizaron afirman que la mayoría de los encuestados simplemente se niegan a responder a las preguntas. En cuanto a los que expresan su aprobación, si se examina más detenidamente, resulta que aprueban la imagen de la televisión rusa, según la cual las tropas rusas están liberando a los ucranianos de los nazis. No es casualidad que la aprobación de la llamada «operación especial» esté directamente ligada a la edad de los encuestados: en los grupos de mayor edad, hay proporcionalmente más personas que reciben información sobre lo que está ocurriendo exclusivamente por la televisión. Los rusos que creen a los propagandistas de la televisión consiguen no creer ni siquiera a sus parientes y conocidos ucranianos que sobrevivieron a los bombardeos.

Los piquetes y las actuaciones callejeras contra la guerra continúan en Rusia a pesar de todas las prohibiciones, detenciones y causas administrativas y penales, pero el número de personas que se presentan no es comparable al que había entre finales de febrero y principios de marzo. Por otra parte, los lazos verdes y los panfletos y pintadas contra la guerra son mucho más comunes en las calles de las ciudades rusas que la letra Z en los coches. Suponemos que al menos durante las próximas semanas o meses, hasta que la situación en Rusia cambie radicalmente, la protesta se expresará no tanto en forma de acciones callejeras masivas reprimidas, sino más bien en forma de «partidismo» callejero [es decir, actos individuales anónimos de acción directa] y un creciente sabotaje por parte de los funcionarios de seguridad y sus familiares.

Es posible que alguien en el poder no haya perdido aún completamente el contacto con la realidad, y que esto explique por qué no se ha declarado aún la ley marcial y el reclutamiento general en Rusia: se teme que esto engendre un sabotaje a escala masiva.

«Romper la guerra». Uno de los nuevos carteles contra la guerra de Autonomous Action.

Los prohibidos exigen más prohibiciones

La semana pasada, el infame «Estado de los Hombres», anteriormente reconocido como «organización extremista», fue finalmente añadido al registro de organizaciones prohibidas. Sin embargo, esta decisión de las fuerzas del orden rusas no impide que estos neonazis apoyen la «operación especial» del Kremlin o que le ayuden a perseguir a quienes no están de acuerdo. Ayer nos tocó a nosotros: el líder del «Estado de los Hombres» Pozdnyakov pidió a sus asociados que escribieran denuncias a Roskomnadzor exigiendo que bloquearan las páginas de avtonom.org a causa de nuestra posición antibélica. Nuestro Vkontakte público ya fue bloqueado en el territorio de la Federación Rusa a petición de la Fiscalía General desde el 24 de febrero. Ahora sólo está disponible desde fuera de Rusia (o a través de una VPN).

En cualquier caso, Vkontakte se ha vuelto inútil para todo lo que no sean fotos de gatos. Y es mejor no mirar a los gatos, tampoco.

Sí, el bloqueo del canal de Telegram de Pozdnyakov no le impide abrir otros canales y chats masivos. Los talibanes también siguen prohibidos en Rusia, lo que no impide en absoluto que sus representantes negocien con las autoridades rusas y sean considerados «socios normales». Es posible que los neonazis del «Estado de los hombres» también sueñen con irrumpir en las más altas esferas del poder ruso. Y en la creciente locura, no es seguro que no lo consigan.

«Una persona siempre es responsable de hacer una elección: ¿cuál es su elección?» Uno de los nuevos carteles contra la guerra de Autonomous Action.

Tiempo congelado

A pesar de que los acontecimientos catastróficos siguen aumentando a un ritmo demencial, el propio tiempo parece estar congelado en un punto de incertidumbre en estos momentos. Está claro que la situación actual es inestable y no puede continuar indefinidamente. Pero el tiempo no se moverá hasta que quede claro cuándo y cómo se resolverá la crisis actual en Ucrania, Rusia y en todo el mundo.

Es importante señalar que, con el telón de fondo de la guerra, la represión y la total incertidumbre del futuro, las redes de solidaridad de base están desempeñando un papel cada vez más importante. Las redes de amigos, voluntarios y activistas de los derechos humanos contribuyen a que los detenidos no desaparezcan. La gente se ayuda mutuamente para que los gatos y perros de los detenidos no se queden solos en casa. Encuentran medicinas, adquieren alimentos a pesar de la escasez, rastrean información. Las redes de activistas y voluntarios recogen ayuda para los refugiados en el extranjero. A menudo, estas redes de solidaridad funcionan con mucha más eficacia que las instituciones estatales y las organizaciones internacionales con más recursos. El futuro es de la autoorganización y la autodeterminación.

«¡Atención! Advertencia de sentido común: Las operaciones militares provocan un aumento de los precios de todas las categorías de bienes y servicios». Uno de los nuevos carteles contra la guerra de Acción Autónoma.

El fin de la protesta pacífica

Este texto fue publicado por Anarchist Militant el 30 de marzo de 2022.

La protesta pacífica y «legítima» en Rusia ha sido suprimida. Es más, ahora es imposible por definición: el estado adoptó una nueva legislación en cuestión de días, gracias a la cual incluso cantar «¡No a la guerra!» se considera ilegal. Los activistas liberales de derechos humanos ya están repartiendo instrucciones: no gritar ni escribir «¡No a la guerra!». Los periodistas progubernamentales harán que Orwell se revuelva en su tumba, difundiendo con ahínco la idea de que el lema «¡No a la guerra!» procede de los folletos nazis.

Para cualquiera que siga la política de primera mano y estudie la historia de los movimientos de protesta, es obvio que en las condiciones de las dictaduras fascistas (o de las dictaduras que aspiran a convertirse en fascistas), la protesta será reprimida a menos que adopte formas radicales y ofensivas. Después de todo, ¿cómo puede ganar la gente si huye de la policía antidisturbios?

Sabemos que anarquistas y antifascistas participaron en estas protestas en muchas ciudades en los primeros días de la guerra. Y tuvieron bastante éxito.

Sin embargo, ahora no tiene sentido que los anarquistas acudan a las «acciones de protesta» centralizadas, es decir, al ritual de situarse en las plazas principales, que el «Equipo Navalny» [los partidarios de un político encarcelado, Alexei Navalny] y otros grupos liberales seguirán anunciando durante algún tiempo: te cargarán en un carro de arroz antes de que puedas hacer nada. Al menos, esto no tendrá sentido hasta que la calle entre en una nueva fase, cuando la gente esté preparada para una confrontación activa, cuando los gritos de «¡Vergüenza!» sean sustituidos por ráfagas de botellas contra la policía. Entonces, llegará el momento de unirse a la gente que está dispuesta a actuar. Pero intentar convencer a la gente de que use la fuerza, cuando responden estigmatizándote como un provocador y gritando «estamos a favor de la paz», es suicida y un desperdicio de recursos humanos -que, por desgracia, ya son escasos.

Anarquistas en Alemania.

Acción directa

En estas condiciones, no hay muchas tácticas que puedan, en principio, utilizarse. Por ejemplo, si volvemos al tema de las concentraciones y acciones similares, los anarquistas, en colaboración con otras iniciativas, pueden -en lugar de celebrar una concentración, que es fácil de reprimir- organizar muchas, en diferentes partes de la ciudad, fluyendo como el agua lejos de los castigadores [es decir, la policía antidisturbios], distribuyendo materiales de difusión en el camino.

Sin embargo, queremos hablar de otra táctica: la acción directa.

Prender fuego a una oficina de reclutamiento: bien. Pero no es suficiente. Más concretamente, el incendio simbólico de la oficina de registro y alistamiento militar (con el espíritu de lanzar un cóctel molotov contra un muro de hormigón) no es suficiente para justificar el riesgo de la libertad de un revolucionario.

Somos pocos. Por lo tanto, cada una de nuestras acciones debe ser lo más eficaz posible. Si estás dispuesto a incendiar la oficina de reclutamiento, hazlo con la máxima eficacia (el coeficiente de rendimiento). Dedica un mes a prepararte si es necesario, pero hazlo bien.

La eficacia de la acción puede evaluarse según tres criterios: los daños materiales al Estado, el impacto de la noticia de la acción y la conservación de la capacidad de combate de los partisanos después.

Es necesario esforzarse por maximizar la eficacia en las tres escalas, y sacrificar cada una de ellas (especialmente la última) sólo para obtener una gran ventaja en las categorías restantes.

Empecemos por el último criterio. No es el daño puntual de la acción lo que nos importa. Incluso si se quema una oficina de alistamiento militar hasta los cimientos, eso no detendrá la agresión imperial. Lo importante es el daño total que el partisano (o los inspirados por las acciones del partisano) tendrá tiempo de infligir antes de ser detenido. De ahí la importancia de las medidas de seguridad, que ya se han mencionado más de una vez (no entraremos en profundidad aquí, ya que no estamos escribiendo instrucciones, sino discutiendo un concepto general). Además, esto implica la necesidad de encontrar un equilibrio entre el tamaño del grupo (que puede aumentar los daños causados, y también permite mejorar la seguridad durante el evento) y los riesgos de fuga de información.

VER VÍDEO ACCIÓN ANTIGUERRA RUSA

«El otro día, prendí fuego a la oficina de registro y alistamiento militar en la ciudad de Lukhovitsy, en la región de Moscú, y lo filmé con una gopro. Pinté la verja con los colores de la bandera ucraniana y escribí: ‘¡No iré a matar a mis hermanos! Después trepé por la verja, rocié la fachada con gasolina, rompí las ventanas y envié cócteles molotov contra ellas. El objetivo era destruir el archivo con los expedientes personales de los reclutas, que se encuentra allí. Esto debería impedir la movilización en el distrito. Espero no ver a mis compañeros en cautiverio ni las listas de los muertos… Los ucranianos deben saber que en Rusia luchamos por ellos, no todos tienen miedo y no todos son indiferentes. Nuestros manifestantes deben inspirarse y actuar con más decisión. Y esto debe romper aún más el espíritu del ejército y del gobierno ruso. Que estos hijos de puta sepan que su propio pueblo los odia y los extinguirá. La tierra pronto empezará a arder bajo sus pies, el infierno también les espera en casa».

Para discutir los criterios de daño material al Estado y el impacto de la noticia de la acción, como ejemplo, podemos considerar la acción del incendiario Lukhovitsky. Su objetivo era destruir el archivo que contenía los expedientes personales de los reclutas, lo que representa claramente un daño importante para el Estado (además, un objetivo alcanzable incluso en solitario). Para difundir la información sobre la acción, filmó la acción en vídeo e hizo un llamamiento.

Si se quiere causar daños materiales al sistema, hay que pensar detenidamente en cómo lograrlo, qué medios hay que utilizar y cuál es el mejor objetivo a alcanzar. Conocemos bastantes casos en los que los cócteles molotov lanzados por los insurgentes no incendiaron nada y no causaron realmente daños materiales. Además, hay que evaluar no sólo la vistosidad y el bombo de la acción (por ejemplo, el lanzamiento de cócteles molotov), sino también su eficacia: a menudo es más eficaz no utilizar proyectiles, sino (por ejemplo) verter combustible a través de una ventana rota.

Por lo tanto, antes de planificar una acción, asegúrate de estudiar los materiales sobre las distintas armas y elegir las que están a tu disposición. […]

En la era de la información, no hay efecto sin una buena cobertura informativa de la acción. Haz una declaración breve pero accesible sobre por qué atacas este objeto en particular y qué efecto pretendes. (La brevedad es importante, ya que los manifiestos ampulosos son difíciles de entender y leer, y además, la escala del texto debe corresponder a la escala de la acción, para que no resulte involuntariamente humorística). Considera dónde puedes enviar con seguridad este mensaje sobre la acción.

En este momento, el insurreccionalismo es un tema principalmente para los grupos anarquistas clandestinos -los demás lo rechazan como una provocación. Por lo tanto, en primer lugar, vale la pena encontrar los mayores canales anarquistas que podrían apoyar tal acción, y averiguar la mejor manera de enviarles materiales para su distribución.

Pero también puedes intentar enviarlo no sólo a las plataformas anarquistas, sino también a los medios de comunicación independientes: la situación está cambiando, lo que significa que, quizás, alguno de ellos también mencione tu acción, especialmente si está respaldada por un vídeo de apoyo. Presta atención a los medios de comunicación que ahora trabajan desde el extranjero: tienen menos autocensura interna. Sería bueno que uno de los compañeros tradujera el comunicado al inglés para cubrir la acción en el extranjero.

Un esquema simplificado nos parece el siguiente. Un cóctel molotov al departamento de policía, del que nadie se entera y que no causa ningún daño tangible, no vale nada, o incluso es negativo, desde la perspectiva de la eficacia. Pero la destrucción de equipos costosos o de documentos importantes, o una acción que desestabilice el trabajo de las instituciones del Estado, es positiva desde el punto de vista de la eficacia, cuyo valor puede multiplicarse muchas veces mediante una hábil cobertura mediática.

Recordemos una vez más al pirómano Lukhovitsky. La destrucción del archivo es buena, pero el hecho de que miles de personas se hayan enterado de este acto multiplica la eficacia.

Al mismo tiempo, por supuesto, además de la acción directa, incluso en un momento así, los revolucionarios necesitan hacer otras cosas. En primer lugar, la agitación, implicando a las amplias masas en el proceso. En efecto, además de debilitar al Estado (que es el objetivo de los ataques selectivos), debe haber una iniciativa en la sociedad que asuma el programa y reconstruya el mundo sobre la base de la libertad y la autodeterminación.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que ahora, incluso la difusión más inocua puede ser castigada con bastante dureza. Hay que recordar las amenazas de un conocido cabronazo del Centro Anti-Extremista Okopnyi contra una persona que difundía pegatinas contra la guerra. Es hora de descartar el pensamiento «no estoy haciendo nada ilegal, nada me amenaza». Hagas lo que hagas, presta atención a tu propia seguridad y prepárate para los encuentros con los agentes del Estado.

[Traducido por Jorge JOYA]