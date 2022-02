Vladimir Putin anunci贸 temprano que decidi贸 llevar a cabo una operaci贸n militar especial en solidaridad con las rep煤blicas separatistas Donetsk y Lugansk y advirti贸 a otros pa铆ses que cualquier intento de intervenir tendr铆a 鈥渃onsecuencias que nunca han visto鈥. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, declar贸 la ley marcial mientras las tropas rusas lanzaban su ataque sobre Ucrania. Repasamos las consecuencias humanitarias, econ贸micas y las declaraciones de otros pa铆ses ante el ataque militar. Por ANRed

鈥淒ecid铆 llevar a cabo una operaci贸n militar especial鈥 anunci贸 Vladimir Putin minutos antes de las 6 de la ma帽ana, hora local, a trav茅s de un inesperado video emitido por la televisi贸n. Tras el anuncio, Rusia realiz贸 bombardeos en la capital de Ucrania y en la segunda ciudad del pa铆s, Jarkov y luego sigui贸 la ciudad portuaria de Mariupol, en el este. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, declar贸 la ley marcial. Seg煤n trascendi贸 el objetivo ruso era golpear primero por v铆a a茅rea para luego ingresar por tierra, y as铆 sucedi贸. Horas despu茅s del anuncio del lanzamiento de una operaci贸n militar, fuerzas terrestres de Rusia penetraron en Ucrania desde varias direcciones.

A partir de ah铆 las fuerzas rusas y ucranianas lucharon por el control de bases militares, como la base a茅rea en las afueras del norte de Kiev, seg煤n dijo un alto oficial ucraniano mientras docenas de helic贸pteros de ataque se abalanzaban sobre el 谩rea.

鈥淰eh铆culos militares rusos, incluidos veh铆culos blindados, violaron la frontera en las regiones de Chern铆gov (norte, frontera con Bielorrusia), Sumy (noreste, frontera con Rusia), Lugansk y J谩rkov (este, frontera con Rusia)鈥 y 鈥渓a mayor铆a de las unidades de la guardia fronteriza fueron blanco de disparos en esas zonas禄 comunicaron desde la guardia fronteriza ucraniana. Las autoridades ucranianas tambi茅n confirmaron una incursi贸n anfibia de la flota rusa en el Mar Negro en el puerto ucraniano de Odessa.

鈥淪茅 que m谩s de 40 militares murieron y varias decenas resultaron heridos. Tambi茅n hay una decena de civiles muertos鈥, dijo hoy temprano el consejero del presidente de Ucrania, Oleksiy Arestovich a la prensa. Putin indic贸 que 芦la poblaci贸n civil no tiene nada que temer禄, si bien Kiev inform贸 una decena de civiles muertos.

鈥淐inco aviones y un helic贸ptero del agresor fueron derribados鈥, dijo el Estado mayor del ej茅rcito ucraniano en un comunicado. El mundo debe crear 鈥渦na coalici贸n anti-Putin鈥 para 鈥渙bligar a Rusia a la paz鈥, declar贸 el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

Por la tarde el mandatario tambi茅n a帽adi贸 que 鈥淟as fuerzas de ocupaci贸n rusas est谩n tratando de apoderarse de la planta nuclear de Chern贸bil鈥, en su cuenta de Twitter. 鈥淣uestros defensores est谩n dando la vida para que no se repita la tragedia de 1986. Inform茅 de esto el primer ministro sueco. Esta es una declaraci贸n de guerra contra toda Europa鈥.

Recientemente el portavoz del ministro de Defensa ruso, 脥gor Konashenkov inform贸 que el Ej茅rcito ruso destruy贸 74 objetivos militares en Ucrania en el marco de la operaci贸n lanzada este jueves.

Russian occupation forces are trying to seize the #Chornobyl_NPP. Our defenders are giving their lives so that the tragedy of 1986 will not be repeated. Reported this to @SwedishPM. This is a declaration of war against the whole of Europe.

鈥 袙芯谢芯写懈屑懈褉 袟械谢械薪褋褜泻懈泄 (@ZelenskyyUa) February 24, 2022