De parte de Anarquia.info April 20, 2022 277 puntos de vista

芦Acci贸n Aut贸noma禄 (Avtonom) siempre ha sido un grupo que difunde el anarquismo en el mundo de habla rusa. No nos importan las fronteras nacionales. Pero independientemente de los estados en los que se encuentren nuestros activistas, el cambio social en Rusia es muy importante para nosotros.

En este sentido, durante muchos a帽os hemos intentado cumplir con la legislaci贸n rusa en la medida de lo posible para evitar un bloqueo total de avtonom.org y de nuestras redes sociales. Cada a帽o esto se volv铆a m谩s dif铆cil, las prohibiciones eran m谩s absurdas, pero intentamos permanecer desbloqueados. Ahora, cuando no se puede llamar guerra a una guerra y no se puede estar en contra de ella, estas t谩cticas ya no funcionan.

Como resultado l贸gico, Avtonom.org y nuestro grupo de Vkontakte fueron bloqueados en Rusia a petici贸n de la Fiscal铆a del Estado. El grupo VK sigue siendo accesible a trav茅s de VPN y Tor, pero no lo necesitamos de esta forma y no vamos a seguir desarroll谩ndolo en un futuro pr贸ximo. Nuestro canal de Telegram y nuestro canal de YouTube est谩n disponibles en Rusia sin VPN y Tor. Seguro que encontraremos nuevas formas de eludir la censura. Suscr铆bete a nuestras redes sociales, as铆 como a nuestro bolet铆n semanal por correo electr贸nico 鈥 el correo electr贸nico a煤n no est谩 bloqueado en Rusia.

P.D. Si es posible, abandona Vkontakte en general, debido a la estrecha amistad de esta red social con la polic铆a. 隆Sal de VK!

FUENTE: AVTONOM

TRADUCCI脫N: ANARQU脥A