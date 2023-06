–

De parte de A Las Barricadas June 9, 2023 305 puntos de vista

Pramen.io

Durante muchos años, el movimiento anarquista de Bielorrusia, Rusia y Ucrania ha participado en importantes acontecimientos políticos con mayor o menor éxito. El Maidan en Ucrania, las protestas contra la esclavitud y las protestas de 2020 en Bielorrusia, las acciones en Rusia… allí donde comenzó la lucha contra el autoritarismo, lxs anarquistas estuvieron en primera línea. La misma situación se desarrolló cuando Rusia comenzó su invasión a gran escala de Ucrania. Muchxs compañerxs y camaradas de diversas partes de la antigua Unión Soviética tomaron las armas para luchar contra el régimen inhumano de Putin. Hoy hay más de un centenar de anarquistas y antifascistas luchando en Ucrania, repartidxs por distintas unidades y secciones del frente. Algunxs han podido formar su propio pequeño grupo de lucha de camaradas y amigxs, mientras que otrxs luchan por su cuenta en las filas del ZSU.

Tras el colapso del pelotón antiautoritario en Ucrania, había unxs pocxs que seguían activas en unidades militares anarquistas o antiautoritarias para crear, como mínimo, una oposición política a las estructuras de ultraderecha que siguen desarrollándose con éxito en la lucha contra el fascismo ruso. Desgraciadamente, hasta ahora todos estos intentos no han dado lugar a nada más o menos serio. Es comprensible que las estructuras estatales estén más dispuestas a dar luz verde a los llamados patriotas antes de permitir que los anarquistas participen plenamente en la guerra, aunque en este caso exista un enemigo común en la persona del Kremlin. Pero los intentos de formar grupos separados se han quedado, por desgracia, en la iniciativa de un pequeño número de camaradas que consideran importante este tipo de formación política antiautoritaria. Muchxs anarquistas y antifascistas se han encontrado dentro las filas de grupos que ni siquiera tienen una visión política liberal del futuro de Ucrania, Bielorrusia o Rusia.

Las recientes incursiones del Cuerpo de Voluntarios Rusos muestran la grave crisis en la que se encuentra el movimiento anarquista. Muchos compañeros en las redes sociales han empezado a hablar positivamente de las incursiones de la extrema derecha en los territorios controlados por Putin. Y si se dejan de lado los puntos de vista políticos del CVR, se puede ver algo positivo en lo que está sucediendo. Pero estas opiniones no deben descartarse de ningún modo. La actual implicación de la extrema derecha rusa en el bando de Ucrania es por oportunismo con la esperanza de conseguir poder político en Rusia tras la derrota de Putin. No cabe duda de que la enorme popularidad de los neonazis por sus acciones en la República Popular de Belgorod atraerá aún a más gente a sus filas y el auge de las opiniones del llamado “mundo alternativo ruso”, según el cual se está produciendo ahora el genocidio del pueblo ruso, resultará popular no sólo entre los grupos neonazis sectarios, sino también en círculos sociales más amplios. Algunos de los “buenos rusos” resultaron ser neonazis, que en el pasado mataron a inmigrantes en la lucha por la pureza de la nación rusa. Lo que estos nazis harán mañana en una Rusia colapsada es difícil de decir, pero desde luego no será luchar por la libertad.

Y mientras la ultraderecha aumenta su influencia no sólo en el entorno ruso, sino también entre la diáspora bielorrusa, podemos observar la actividad relativamente incierta de muchxs anarquistas. Lxs que querían ir a la guerra lo más probable es que ya lo hayan hecho, y para muchxs en Europa la guerra sigue siendo un telón de fondo al que hasta cierto punto incluso se han acostumbrado. No hay más perspectivas de lucha para lxs anarquistas de Bielorrusia o Rusia después de que se hayan trasladado a países liberales, y la crisis del movimiento no ha hecho más que empeorar. Muchxs de lxs camaradas más activxs están absorbidxs por el trabajo contra la represión. Toda la situación actual ha empujado a lxs anarquistas desde su posición de participantes más activxs en la lucha por la liberación de los pueblos de Europa del Este al furgón de cola del tren de la historia. Parece que hemos abandonado nuestras esperanzas de una transformación revolucionaria del mundo en favor de una “realidad” en la que nos hemos individualizado mucho más y ya no aspiramos a la resistencia colectiva. Pero los anarquistas sólo somos fuertes si estamos unidxs. Fragmentadxs en diferentes líneas, nos arriesgamos no sólo a perder otra ronda de lucha social y política, sino también a perder el movimiento anarquista en su conjunto. Mientras que ayer decíamos que no habría movimiento anarquista si Rusia ganaba en Ucrania, hoy hay bastantes posibilidades de que no haya movimiento anarquista aunque gane Ucrania.

Algunxs de nosotrxs podemos señalar con el dedo a lxs anarquistas ucranianxs, diciendo, mira, no estaban lo suficientemente preparadxs para iniciar la guerra, y debido a esto no podemos permitir que lxs anarquistas de otros países participen plenamente. Estamos categóricamente en desacuerdo con este enfoque. Como internacionalistas, creemos que la preparación para cualquier crisis política en la región recae sobre los hombros de todxs lxs camaradas y no se detiene en las fronteras de los estados-nación. ¿Cómo de preparadxs estaban lxs anarquistas rusxs o bielorrusxs para esa guerra? Podemos hablar de esto durante mucho tiempo…

¿Qué hacer ahora, llegadxs a una crisis tan grave durante la guerra? Aquellxs que todavía estén pensando en participar en la resistencia militar deberían hacerlo ahora. Sólo juntxs podemos lxs anarquistas construir suficientes estructuras para una participación política plena durante la guerra y después de la victoria sobre Rusia. Poneos en contacto con el Comité de Resistencia y averigua cómo puedes unirte a la lucha colectiva. Si no tenéis capacidad para tomar las armas, uníos a las estructuras civiles y pasa a la acción. Si no somos lo suficientemente decididxs hoy, mañana una Bielorrusia o una Rusia “liberadas” podrían ser lugares mucho más hostiles a las ideas de libertad e igualdad de lo que son ahora.

¡Hasta que todos seamos libres!