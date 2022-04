–

Es sábado 9 de abril y seguimos con nuestro podcast Tendencias del orden y el caos. Este es el episodio 49. Estas son las noticias más importantes de la semana.

1. Funcionamiento de avtonom.org tras el bloqueo

Empecemos por las noticias que nos conciernen directamente. Desde el pasado mes de diciembre, nuestro sitio web avtonom.org era como el gato de Schrödinger en Rusia: en algún lugar se abría con facilidad y en otro requería una VPN. Sin embargo, no hubo ningún bloqueo oficial y avtonom.org no apareció en las listas de Roskomnadzor. Intentamos resolverlo de varias maneras, con más o menos éxito. Pero finalmente, el 1 de abril, Roskomnadzor nos incluyó oficialmente en la lista negra, a petición de la Fiscalía General, como si se tratara de “información distribuida en violación de la ley”. Aparentemente, por lo que llamamos guerra, pero es difícil entender la lógica de la burocracia.

Se especula con que la prohibición oficial fue provocada por las denuncias de los militaristas de derechas del llamado “Estado del Hombre”, pero las razones no son realmente tan importantes. Lo importante es que todos los ISP rusos están ahora obligados a bloquear el acceso a avtonom.org.

¿Qué hacer ahora? En primer lugar, no es un gran problema. Después de todo, Instagram y casi todos los medios de comunicación globales ya están bloqueados en Rusia, así que sólo tienes que usar Tor o tu VPN favorita para acceder a nuestro sitio. En 2022, utilizar Internet en Rusia sin una VPN sigue siendo una locura. Bueno, avtonom.org en sí seguirá operando y promoviendo la agenda anarquista tal como lo ha hecho durante 20 años.

En segundo lugar, nuestros canales de medios sociales no se han ido a ninguna parte: nuestro canal de telegrama, twitter, YouTube, etc. Si aún no te has suscrito, házlo. No se bloqueará todo. También tenemos una lista de correo: si te suscribes a ella, recibirás un resumen semanal de los nuevos materiales del sitio y el texto del próximo número de Tendencias del Orden y el Caos en su correo electrónico.

En cuanto a las redes sociales, hay una excepción: abandonamos VKontakte. Llevamos mucho tiempo queriendo hacer esto, porque es sencillamente peligroso hacer política radical en Rusia y utilizar VK al mismo tiempo. Hace que sea demasiado fácil entregar cualquier dato del usuario a la policía y al FSB. Sin embargo, nos retrasamos y tratamos de trabajar en esta red social. Pero después de que la propia Vkontakte bloqueara nuestra carpeta pública para todos los usuarios rusos, nos dimos cuenta de que no tenía sentido seguir esperando. “Acción Autónoma deja de actualizar su VK e insta a todos los anarquistas a abandonar esta red social lo antes posible.



2. táctica de tierra quemada

La guerra en Ucrania continúa. Al parecer, las tropas rusas han fracasado en su ataque a Kiev y se han visto obligadas a retirarse de algunas de las ciudades previamente ocupadas. Cada vez se descubren más pruebas de la masacre y la tortura de civiles en estas ciudades. Cada vez surgen más pruebas de que fueron llevadas a cabo por los soldados de Putin, supuestamente “luchadores contra el nazismo”, tal como intenta convencernos la propaganda del Kremlin.

La misma propaganda grita ahora que todo son mentiras y falsificaciones. Sin embargo, hay muchas razones para no creerlo. Y una de ellas es que el ejército ruso ha hecho todo esto antes: en las guerras de Chechenia y en Siria. Los activistas de los derechos humanos, los antibelicistas y los anarquistas han protestado contra las brutales masacres de chechenos y sirios, ya sea mediante disparos o bombardeos. Pero la sociedad rusa no ha reaccionado de forma significativa, en gran medida por el racismo y la xenofobia mal disimulados. Dicen que no les dan pena esos árabes y caucásicos.

Y ahora se ha convertido en la norma. Sí, la matanza de civiles en Bucha, Irpen, Makarov y otras ciudades ucranianas es una consecuencia directa de Chechenia y Siria, una consecuencia de la impunidad de los que llevaron a cabo allí las “redadas” y arrasaron con los pueblos. Ahora los soldados del ejército ruso están haciendo lo mismo en Ucrania. Si mañana los oficiales les ordenan que lo hagan en Voronezh [ciudad de Rusia] – y también lo harán en Voronezh.

El 8 de abril se informó de que la estación de tren de Kramatorsk había sido alcanzada por un ataque con cohetes. Cincuenta personas murieron, entre ellas cinco niños. Es probable que el misil fuera ruso, pero incluso suponiendo que fuera ucraniano y que impactara en la estación de tren por error, esas personas fueron en cualquier caso víctimas de la guerra desatada por Putin. Si no hubiera sido por la agresión militar del gobierno ruso, seguirían vivos. A juzgar por los informes cada vez más frecuentes de ataques a objetivos civiles, el ejército de Putin ha recurrido a una táctica de tierra quemada: dicen que si nos retiramos, al menos debemos destruir la infraestructura en la medida de lo posible. Y esto también es muy similar a Chechenia y Siria. La violencia estructural se reproduce una y otra vez. Y seguirá ocurriendo hasta que los soldados rusos empiecen a desertar en masa, se rindan o vuelvan sus armas contra sus comandantes.

Mientras tanto, es probable que la “victoria final” sobre los llamados “Banderovitas” [seguidores ultraderechistas de Stepan Bandera] esté prevista para el 9 de mayo. Es poco probable que Putin pase por alto la fecha sagrada. Dado que los verdaderos éxitos militares son modestos y que el desfile en Khreshchatyk obviamente no va a tener lugar en breve, es posible que el “corredor terrestre hacia Crimea” sea declarado como tal victoria. Para ello, parece que tendremos que arrasar finalmente Mariupol y matar a miles de personas más. Pero no será la primera vez para Putin.

3. el futuro de Rusia

El futuro, sin embargo, también es interesante. El Kremlin sigue perdiendo estratégicamente la guerra convencional contra Ucrania. Esto va acompañado de enormes sanciones económicas mundiales que aíslan a Rusia de gran parte del mundo exterior.

Si el régimen de Putin persiste, el país tomará la forma de algo parecido a Irán o Corea del Norte: pobreza, militarización, censura y lavado de cerebro desde el jardín de infancia. No está muy claro cómo será esto a escala rusa, pero es seguro que no será posible ninguna actividad de protesta mínimamente “legítima”. Sólo underground, sólo hardcore.

A menudo se oye decir a varios tertulianos de la “oposición” que “los rusos saldrán a la calle y derrocarán a Putin”. Hasta ahora, esto es objetivamente poco realista. Putin es una proyección de cierta parte de la sociedad rusa. Hasta ahora esta parte se encuentra en un estado de franca euforia militar o de negación del problema (como “pronto terminará la ‘operación especial’, volverá el McDonald’s y todo será como antes”). Se avecina la etapa de la agresión interna, en la que los fracasos militares en el exterior tendrán que ser compensados con la caza exitosa y masiva de los “enemigos” internos. Todo esto no favorece el asalto al Kremlin por parte de los escuadrones populares.

Sin embargo, el siguiente paso es la aceptación y la depresión. Esto será particularmente pronunciado entre las clases sociales más pobres, que son la principal fuente de carne de cañón para la guerra. Muchos sondeos de opinión muestran ya que cuanto más bajos son los ingresos de los rusos, menos probable es que apoyen la guerra. Combinado con las sanciones económicas y la todavía disponible Internet, es un cóctel explosivo. Que haga estallar el régimen del Kremlin no está garantizado, pero hay una posibilidad.

El acontecimiento más importante de la semana es la muerte de Vladimir Zhirinovsky y su funeral con Putin y el Patriarca Kirill. La idea de un “mundo ruso” es ante todo la de la clase dirigente rusa, perteneciente a la generación que tenía entre 30 y 40 años cuando se derrumbó la URSS. La clase dirigente intenta ahora vengarse del derrumbe del imperio pseudocomunista. Es casi obvio que el Kremlin está perdiendo. Pero, además, los maestros de Rusia están alcanzando poco a poco la edad de jubilación. Así que un cambio u otro es inevitable en el próximo año o dos o tres o cuatro. Parafraseando a La Isla del Tesoro, deseamos que los demás señores de Rusia envidien pronto a Zhirik.

El colapso del régimen político de Putin es la única forma que garantiza el fin de la guerra en Ucrania. De lo contrario, se reanudará una y otra vez. Y lxs anarquistas deben contribuir a ello, también para que tras la caída de este régimen tengan la credibilidad de la gente tanto dentro como fuera del país. Esto nos permitirá influir en los acontecimientos y en la configuración de la sociedad después de Putin. Incluyendo, por ejemplo, la promoción de la idea de abolir la presidencia.



4. anarquistas y guerra

Se sabe que muchos anarquistas y antifascistas ucranianos (y no sólo ucranianos) se han unido a las unidades de autodefensa territorial y están luchando contra los ocupantes rusos. También está Aleksandr Kolchenko, antiautoritario ucraniano que pasó 5 años en cárceles rusas. También hay anarquistas que ya han muerto en acción. En general, en la gran mayoría de los casos, los anarquistas de todo el mundo apoyan a sus compañeros ucranianos en su lucha contra el imperialismo del Kremlin.

Sin embargo, también se critica que un anarquista nunca debe tomar partido por un Estado contra otro. Hay una racionalidad en esta crítica. Sin embargo, en la situación actual y en ausencia de Makhnovshchina, los anarquistas ucranianos sólo tenían dos opciones reales: o bien oponerse a la ofensiva del llamado “mundo ruso” (con todos sus policías, pistolas aturdidoras y centros anti-extremistas) como es posible en las circunstancias actuales, o bien mantenerse al margen de los procesos históricos y retirarse de la escena política en principio y convertirse en meros charlatanes de cocina. Los camaradas ucranianos han optado por lo primero, y eso es bueno.

Sí, cualquier guerra ahora es una guerra del capital a largo plazo. Por supuesto, en esa perspectiva a muy largo plazo, un anarquista no puede ni debe ser fanático del presidente Zelensky o del Estado ucraniano como tal. Esto es lo que dicen los propios ucranianos:

“No hay que elegir entre dos imperialismos, hay una alternativa libertaria. No apoyamos a Zelensky, no apoyamos al Estado. No apoyamos a la OTAN. Sí, hay nazis en Ucrania, al igual que en otros países. No, no necesitamos la ayuda de Putin ni de otros autoritarios para enfrentarnos a ellos. Lo haremos nosotros mismos”.

Es importante destacar que los anarquistas no sólo crean unidades armadas, sino que también ayudan a los refugiados, apoyan iniciativas de base y promueven la agenda libertaria en Ucrania y más allá. Esta es la verdadera acción directa anarquista, incluso si en algunas situaciones el anarquista se encuentra hombro con hombro con un soldado de las FAU [fuerzas armadas de Ucrania]. Porque además de la perspectiva a largo plazo, también hay consecuencias a medio y corto plazo, incluso para el movimiento anarquista. Así lo expresa Peter Gelderloos, conocido escritor anarquista:

“…cuando hay una gran explosión social, necesitamos encontrar una posición radical dentro de ella, incluso si (o especialmente si) las descripciones dominantes del conflicto no dejan espacio para una posición anarquista. Si los anarquistas se limitan a “quedarse en casa” para mantener una pureza imaginada, casi siempre lleva a que ganen los centristas o la extrema derecha.

Sí, las guerras son la sangre de las naciones, y en las guerras es donde mueren las revoluciones. Pero tampoco podemos ignorar las guerras, porque amenazan nuestra supervivencia personal y colectiva, destruyendo los movimientos sociales y la infraestructura social. No hay respuestas fáciles para los anarquistas en una situación de guerra. Hay que tener en cuenta las necesidades contradictorias de supervivencia a corto plazo y de horizonte revolucionario, así como las lecciones históricas contradictorias de hacerse un hueco en el conflicto para la posición anarquista, la desconfianza hacia cualquier estado y la incapacidad de actuar desde una posición de “pureza” y aislamiento.”

Es importante subrayar que no hay que idealizar la Unión Europea, la OTAN o el “mundo occidental” en general. Sus objetivos son también bastante cínicos y pragmáticos. A menudo se comportan de forma cobarde o con engaños. La UE, por ejemplo, acoge ahora más o menos bien a los refugiados ucranianos, pero hace retroceder a los refugiados de otras guerras, que se han amontonado en la frontera de Bielorrusia y Polonia, y que Lukashenko utiliza como peones en sus juegos políticos. Los anarquistas polacos del No Borders Team intentan luchar contra esto.

Cierto, el “mundo occidental” convencional no es nuestro ideal. Sin embargo, no fue la OTAN la que inició la guerra de agresión con decenas de miles de víctimas y ciudades destruidas el 24 de febrero. Fue el gobierno ruso bajo el liderazgo de Vladimir Vladimirovich Putin. Es el principal imperialista de la región en este momento. Y es el deber de todo anarquista asegurar que el gobierno imperialista pierda esta guerra. Al igual que ocurrió en su día con Estados Unidos y Vietnam, la URSS y Checoslovaquia, Francia y Argelia. El principal enemigo aquí es obvio. Está en el Kremlin. Y la constatación de esto no impide en absoluto estar en contra de la guerra, del capitalismo y del Estado en general.

5. Represión

Una vez más, les recordamos que el 12 de abril en el Tribunal Dorogomilovsky de Moscú se pronunciará el veredicto sobre la revista estudiantil Doxa. Comenzará a las 12, ¡asegúrate de venir!

Además, el 21 de abril habrá una sesión del Tribunal de Apelación sobre el veredicto en el caso de Azat Miftakhov. El propio Azat estará presente por videoconferencia. Venga a apoyar a Azat en el Segundo Tribunal de Casación a las 10:30, calle Vereiskaya 29, edificio 34, sala 401. También es posible escribirle por correo electrónico a través de un servicio con el amargo e irónico nombre de “Zona-Telecom”.

Por último, el 10 de abril es el cumpleaños de Ilya Shakurskiy, preso en el caso “Red”. Tendrá 26 años -recordemos que fue condenado a 16 años de prisión-. Por favor, felicita a Ilya por carta o telegrama.

Eso es todo por hoy. A modo de recordatorio, en "Tendencias del orden y el caos" los miembros de Acción Autónoma dan sus valoraciones anarquistas sobre la actualidad.