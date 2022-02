–

Un tribunal militar ha pronunciado el veredicto sobre tres jóvenes de 16 años de la ciudad de Kansk acusados de delitos de terrorismo. Nikita Uvarov, a quien la investigación consideraba el líder del grupo, recibió cinco años de prisión y una multa de 30.000 rublos. Otros dos acusados en el caso (según activistas de derechos humanos, sus nombres son Denis Mikhailenko y Bogdan Andreev) fueron eximidos de responsabilidad penal porque prestaron ayuda a la investigación, dijo Pavel Chikov, director del grupo de derechos humanos Agora. Los adolescentes fueron acusados de fabricar explosivos y entrenarse para participar en actividades terroristas.

Los adolescentes fueron detenidos en el verano de 2020, cuando tenían 14 años. Esto se produjo después de que aparecieran en Kansk -incluso en el edificio del FSB- panfletos que criticaban a las autoridades y palabras de apoyo a los presos políticos, especialmente a los implicados en el caso Seti y a Azat Miftakhov. Los investigadores han estudiado los mensajes de los detenidos en las redes sociales. Novaya Gazeta escribió en detalle sobre el contenido de su correspondencia. Los adolescentes discutieron sobre anarquismo, experimentos pirotécnicos y armas de «ciencia ficción pobre», señaló el periódico.

La parte más famosa de la correspondencia era la que hablaba de la «explosión» del edificio del FSB en el juego Minecraft, escribió Baza. Sin embargo, como señala «OVD-Info», los escolares no fueron acusados de organizar directamente la explosión en Minecraft. Su correspondencia, incluso sobre el juego, fue utilizada por la investigación como prueba de entrenamiento terrorista. Por su parte, el director del FSB, Alexander Bortnikov, declaró en junio de 2021 que los terroristas reclutaban a jóvenes en salas de chat de juegos de ordenador y creaban «situaciones de juego para cometer atentados terroristas».

Uvarov niega los cargos. Los demás confesaron inicialmente e incriminaron a Uvarov antes de retractarse. Uvarov pasó 11 meses en prisión preventiva; tras su puesta en libertad en mayo de 2021, completó su curso escolar. Mikhailenko estuvo detenido durante unos 10 meses, mientras que Andreev estuvo bajo arresto domiciliario. En agosto de 2021, ambos recibieron un cambio de restricción a una prohibición de ciertas acciones. A Andreev se le permitió acceder a Internet y estudiar en la escuela, mientras que a Mikhailenko se le prohibió usar Internet.

En su última declaración, Uvarov dijo que cumpliría la condena «con la conciencia y la dignidad tranquila» si se le imponía una pena real. «Estaré tranquilo porque nunca enseñé a mis amigos cosas malas, no era su líder, estábamos en igualdad de condiciones y éramos sólo amigos. No he estigmatizado a nadie. <…> No iba a volar a nadie, no soy un terrorista. <…> Sólo quería terminar mis estudios e irme a algún lugar lejos de aquí», dijo. Su madre, Anna Uvarova, dijo a «IAB-Info» que «el papel principal en el caso es la confesión [de culpabilidad] obtenida durante la detención, no se ha probado nada más».

