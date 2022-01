Para el Kremlin, era inaceptable que las potencias mundiales afianzaran su presencia en 脕frica y Rusia se mantuviera al margen. Putin ha defendido una concepci贸n multipolar del orden mundial y el respeto por la independencia de los estados. En t茅rminos m谩s crudos, podemos decir que las violaciones de los derechos humanos cometidas por los gobiernos africanos no son en absoluto un obst谩culo para la concertaci贸n de acuerdos econ贸micos o militares. El peso econ贸mico de Rusia en 脕frica es bajo. Ocupa el sexto lugar, despu茅s de Turqu铆a. Por otro lado, es un importante proveedor de armamento. De hecho, casi un tercio de las armas del continente son suministradas por la agencia estatal rusa Rosoboronexport.

Esas ventas de armas suelen ir acompa帽adas de acuerdos militares. As铆, al menos la mitad de los pa铆ses africanos tienen este tipo de acuerdos que pueden ir desde la formaci贸n de unos pocos oficiales en Mosc煤 hasta la intervenci贸n directa en el pa铆s como en la Rep煤blica Centroafricana (RCA).

Wagner, 驴el punto de inflexi贸n?

El uso de la empresa mercenaria de Wagner en la diplomacia africana de Rusia es un nuevo desarrollo que se puede atribuir al Ministerio de Relaciones Exteriores 鈥 de Francia. Precisamente para levantar el veto que manten铆a Rusia sobre la venta de armas a la Rep煤blica Centroafricana, el Quai d鈥橭rsay aconsej贸 a Faustin-Archange Touad茅ra, reci茅n electo presidente de la Rep煤blica Centroafricana, que se acercara a Rusia para obtener armas.

Sergey Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, aprovech贸 este inesperado regalo de la diplomacia francesa para proponer la sustituci贸n de las tropas francesas por mercenarios de la compa帽铆a Wagner. Faustin-Archange Touad茅ra, que no era el candidato preferido de Francia, aprovech贸 la oportunidad para consolidar su poder, amenazado por la oposici贸n armada.

Una milicia como cualquier otra

Wagner est谩 presente en la Rep煤blica Centroafricana a trav茅s de dos empresas, Lobaye Invest Ltd, una empresa minera, y Sewa Security Services. Esta 煤ltima est谩 a cargo de la seguridad presidencial y combate, junto al ej茅rcito centroafricano, contra los distintos grupos rebeldes de la Seleka que tomaron el poder en marzo de 2013.

Las operaciones de los mercenarios rusos son extremadamente violentas, especialmente contra la poblaci贸n civil. Aunque se ha creado una especie de omert谩 en torno a estos cr铆menes, las lenguas se est谩n soltando. Un informe reciente de las Naciones Unidas de marzo de 2021 destaca estas violaciones masivas de derechos humanos: ejecuciones sumarias, arrestos y torturas, violaciones, transformaci贸n de escuelas y edificios p煤blicos en cuarteles. Los mercenarios se ensa帽an con los civiles saqueando las ciudades reconquistadas. Adem谩s, el gobierno centroafricano les ha otorgado licencias para operar minas de oro y diamantes.

Soluci贸n pol铆tica versus soluci贸n militar

Con la profundizaci贸n de la crisis en los pa铆ses del Sahel, parte de la poblaci贸n quiere que vengan los rusos. Considera que son una garant铆a de eficacia, de la que carece la operaci贸n Barkhane francesa, contra los yihadistas.

Evidentemente, esta ilusi贸n la mantiene el Kremlin, que acoge con agrado la idea de sustituir a las tropas francesas en el espacio franco-africano. Esto solo fortalecer铆a a Rusia en el escenario internacional. De hecho, la compa帽铆a Wagner no ser铆a m谩s eficiente, si no menos, que la operaci贸n Barkhane, porque no tiene el equipo pesado del ej茅rcito franc茅s, especialmente a茅reo. Tampoco se beneficiar铆a del apoyo de Estados Unidos en t茅rminos de inteligencia. Adem谩s, el mito de los 鈥渟煤per guerreros鈥 de Wagner se ha visto afectado en gran medida por su estrepitoso fracaso contra los combatientes islamistas en Cabo Delgado, Mozambique.

La soluci贸n de los conflictos en el continente, ya sea en los pa铆ses del Sahel, en Camer煤n o en 脕frica Oriental, no vendr谩 de intervenciones armadas de tropas occidentales o compa帽铆as mercenarias de ning煤n tipo. Sus intervenciones solo empeoran la situaci贸n con un alto precio pagado por la poblaci贸n civil. Es importante reafirmar un principio, que a veces se olvida: 脕frica no tiene nada que ganar siendo un campo de juego militar para las potencias depredadoras de Rusia, China o los pa铆ses de la OTAN.