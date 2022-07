–

6 de julio de 2022

En Rusia, tras el inicio de una guerra a gran escala con Ucrania, el n煤mero de accidentes ferroviarios ha aumentado considerablemente, y las oficinas de alistamiento militar est谩n siendo incendiadas por todo el pa铆s. Los grupos clandestinos que se oponen a la invasi贸n de Ucrania han reivindicado el descarrilamiento de vagones. Tambi茅n han colgado v铆deos en los que se les ve lanzando c贸cteles molotov contra los centros de reclutamiento militar. The Insider habl贸 con algunos de esos grupos guerrilleros para saber c贸mo se organiza la resistencia clandestina y por qu茅 la descentralizaci贸n la hace especialmente eficaz.

Quemando centros de reclutamiento militar

Desde finales de febrero se han producido al menos 23 ataques contra oficinas de registro y alistamiento militar en Rusia (los medios de comunicaci贸n y los canales de Telegram informaron de esos ataques), 20 de ellos incendiarios. El a帽o pasado no hubo incidentes similares. Se utilizaron sobre todo c贸cteles molotov. Las instrucciones sobre c贸mo hacer esos c贸cteles se distribuyeron a trav茅s de las redes sociales.

Estos incendios no formaban parte de una 煤nica campa帽a coordinada; varios grupos, desde anarquistas de izquierda y activistas pro-ucranianos hasta grupos de extrema derecha, estaban detr谩s de ellos. A veces se trataba de tipos solitarios que estaban vinculados con ning煤n movimiento. Por ejemplo, Ilya Farber, artista de 48 a帽os y antiguo maestro de pueblo, fue detenido en Udmurtia a finales de mayo por incendiar dos edificios de la oficina de registro y alistamiento militar. “Quer铆a saber de qu茅 era capaz. 驴Soy capaz de hacer esto?”, dijo al describir sus acciones durante el interrogatorio.

A las autoridades les resultaba bastante dif铆cil guardar silencio sobre los incendios, porque los propios guerrilleros publicaban activamente v铆deos sobre ellos en las redes sociales. Aqu铆, por ejemplo, hay un v铆deo del incendio de una oficina de registro y alistamiento militar en Nizhnevartovsk:

Y aqu铆 est谩 el incendio de la oficina de registro y alistamiento militar en Lukhovitsy, cerca de Mosc煤:

Y este es el incendio de la oficina de registro y alistamiento militar en Perm:

Pero mientras que es imposible ocultar el incendio de las oficinas de registro y alistamiento militar, el otro aspecto de la guerra de guerrillas -la guerra ferroviaria- siempre puede hacerse pasar por problemas t茅cnicos. Eso es exactamente lo que han intentado hacer las autoridades rusas. Pero las estad铆sticas oficiales lo demuestran: el n煤mero de accidentes ferroviarios ha aumentado considerablemente desde el comienzo de la guerra.

Guerra ferroviaria

Tras el inicio de la guerra a gran escala en Ucrania, las noticias sobre sabotajes en el ferrocarril comenzaron a aparecer casi a diario. El 1 de mayo, un puente de la regi贸n de Kursk dise帽ado para el tr谩fico de trenes de mercanc铆as fue destruido en un acto de sabotaje.

Seg煤n el Insider, bas谩ndose s贸lo en los informes de los medios de comunicaci贸n, 63 trenes de mercanc铆as descarrilaron en Rusia de marzo a junio de 2022. Es casi una vez y media m谩s que en el mismo periodo del a帽o pasado. La geograf铆a de los descarrilamientos de vagones se desplaz贸 hacia el oeste, y algunos de los trenes se vieron involucrados en accidentes cerca de unidades militares.

Seg煤n los ferrocarriles rusos y las autoridades inspectoras, la mayor铆a de los accidentes estuvieron relacionados con el mal estado de las v铆as f茅rreas.

“Seg煤n los datos de Goszheldornadzor correspondientes a los 4 meses de este a帽o, el 55,3% de los naufragios de trenes fueron causados por irregularidades en el estado actual de la v铆a”, afirma partner.ru, la publicaci贸n oficial de Ferrocarriles de Rusia.

Sin embargo, las autoridades no pueden ignorar que una parte de lo que ocurre en las v铆as f茅rreas es un sabotaje. El 24 de febrero, primer d铆a de la guerra, el Ministerio de Transportes orden贸 aumentar el nivel de seguridad en las v铆as f茅rreas de las regiones del sur. En abril, la Direcci贸n Principal de Inteligencia de Ucrania public贸 un telegrama en el que se instaba a los jefes de algunas secciones ferroviarias de la regi贸n de Rostov y el Krai de Krasnodar a cooperar con el FSB y la polic铆a para garantizar la seguridad en las v铆as f茅rreas.

Sin embargo, todas esas medidas han tenido hasta ahora poco efecto: siguen produci茅ndose accidentes, sobre todo en las regiones fronterizas. Por ejemplo, el 12 de abril, los habitantes del pueblo de Titovka, en la regi贸n de Belgorod, en la frontera con Ucrania, se despertaron con una explosi贸n. Literalmente, en una hora el gobernador Gladkov trat贸 de explicar la situaci贸n. “En el distrito urbano de Shebekino hubo da帽os en las v铆as del tren. No hay v铆ctimas ni damnificados. S贸lo la v铆a f茅rrea est谩 destruida. Un grupo de trabajo est谩 trabajando en el lugar. Informar茅 sobre las causas m谩s tarde”. Pero el gobernador de Belgorod a煤n no ha dado explicaciones. Las fotograf铆as del lugar de los hechos muestran las v铆as del tren dobladas hacia arriba, los ra铆les oxidados y parte del puente derrumbado.

Destrucci贸n de las v铆as del tren en Titovka (regi贸n de Belgorod)

El 21 de abril se produjo un nuevo accidente: un tren de mercanc铆as descarril贸 en la regi贸n de Belgorod, cerca de la estaci贸n de Kreida:

Destrucci贸n de las v铆as del tren en Titovka (regi贸n de Belgorod)

El 27 de abril, el FSB inform贸 de la captura de dos rusos que supuestamente estaban preparando un nuevo acto de sabotaje en la regi贸n de Belgorod. Seg煤n el FSB, los detenidos eran “partidarios del nazismo ucraniano” y “transmit铆an informaci贸n sobre militares rusos” al sitio web ucraniano Mirotvorets (Pacificador). Sin embargo, no se han revelado los nombres ni las identidades de los saboteadores. Los rostros de los detenidos aparec铆an borrosos en el v铆deo publicado por RIA Novosti, recitaban frases memorizadas y uno de ellos llevaba deliberadamente una camiseta con la bandera brit谩nica. Seg煤n los informes oficiales, se les acus贸 de preparaci贸n de un acto de sabotaje (parte 1, art铆culo 30, y parte 1, art铆culo 281 del C贸digo Penal ruso). Sin embargo, The Insider no pudo encontrar datos sobre las detenciones de personas con tales cargos en los tribunales de la regi贸n de Belgorod.

Detenido an贸nimo presentado a los medios de comunicaci贸n estatales como uno de los saboteadores

Fuente: RIA Novosti

Roman Starovoit, gobernador de la regi贸n de Kursk, se refiri贸 al socavamiento de otro puente ferroviario el 1 de mayo. Calific贸 el incidente de “acto de sabotaje”, y el Comit茅 de Investigaci贸n abri贸 una investigaci贸n penal sobre el acto de terrorismo. Y a finales de mayo, el chat p煤blico “Cuidado, Mosc煤” public贸 un mensaje en el que se dec铆a que el FSB estaba buscando a miembros de una “organizaci贸n militante de anarcocomunistas” que hab铆a estado preparando un acto de sabotaje en las v铆as del tren en Sergiev Posad, en la regi贸n de Mosc煤. Seg煤n los investigadores, desenroscaron ocho tuercas, partieron una junta de carril y desprendieron parcialmente las v铆as que conducen a la unidad militar 14258 (un centro secreto de entrenamiento y t谩ctica de la 12陋 Direcci贸n Principal del Ministerio de Defensa, responsable de la seguridad nuclear del pa铆s).

El FSB no encontr贸 a los “anarquistas militantes”. Pero The Insider, en cambio, s铆 lo hizo. Representantes de la Organizaci贸n Militante de Anarco-Comunistas (BOAK) informaron de que hab铆an retenido trenes con destino a otra unidad militar, la n煤mero 55443, cerca de Kirzhach (regi贸n de Vladimir), donde se encuentra el arsenal de la Direcci贸n Principal de Misiles y Artiller铆a del Ministerio de Defensa ruso. “Desgraciadamente, el sabotaje fue descubierto en la noche del 25 de junio. Sin embargo, incluso en esa forma, el acto de sabotaje perjudic贸 al enemigo al retrasar el movimiento de los trenes con equipo militar y causar da帽os econ贸micos debido a la necesidad de reconstruir las v铆as f茅rreas”, dijeron representantes de la c茅lula a The Insider.

Una v铆a saboteada que conduce a una unidad militar. Los ra铆les est谩n cortocircuitados con un cable para evitar que la corriente de se帽alizaci贸n detecte un hueco

Seg煤n los propios anarquistas, sus actividades se inspiraron en gran medida en las acciones de los partisanos bielorrusos, que resistieron eficazmente la invasi贸n rusa a trav茅s de Bielorrusia al principio de la guerra.

Antecedentes: Los partisanos bielorrusos

Cuando las tropas rusas cruzaron por primera vez la frontera bielorrusa hacia Ucrania para lo que pensaban que ser铆a un ataque rel谩mpago contra Kiev, pretend铆an utilizar la extensa red ferroviaria de la regi贸n para obtener suministros y refuerzos. Sus planes se vieron frustrados por una red de partisanos bielorrusos que comenzaron a atacar la infraestructura ferroviaria. Por ejemplo, desbarataron los paneles de control de la se帽alizaci贸n ferroviaria. Como resultado, los trenes estuvieron parados durante d铆as, obligando a los rusos a utilizar camiones para reabastecer a sus tropas. Eso, a su vez, dio lugar a los famosos convoyes de 60 kil贸metros al norte de Kiev. Hasta la fecha, decenas de personas han sido detenidas en Bielorrusia por el caso de la “guerrilla ferroviaria”.

Los intentos de da帽ar el ferrocarril y retrasar los trenes en Bielorrusia comenzaron ya en 2021. Despu茅s de que las autoridades respondieran a las protestas pac铆ficas -manifestaciones y reparto de folletos- con detenciones masivas, torturas y largas condenas de prisi贸n, algunos manifestantes pasaron a realizar acciones m谩s dr谩sticas. As铆 se form贸 el movimiento informal “Supratsiou”, que inclu铆a el movimiento “Ciberpartisanos” y “Busli Lyatsyats” -c茅lulas guerrilleras “sobre el terreno”, que empezaron a desarrollar m茅todos de ataque descentralizado contra la infraestructura ferroviaria.

Sin embargo, todas estas acciones tambi茅n fueron calificadas como “no violentas” por los participantes del movimiento, ya que su principal objetivo era interferir en el funcionamiento de los ferrocarriles y causar da帽os materiales. “Queremos demostrar a los socios de Lukashenko, incluida Rusia, que no es fiable, y mostrar a los propios bielorrusos que la resistencia contin煤a”, declar贸 a The Insider un representante del movimiento guerrillero bielorruso.

En noviembre de 2021, el gobierno bielorruso declar贸 al movimiento como terrorista. Unas semanas m谩s tarde, los guerrilleros lanzaron un tanque de mezcla incendiaria desde un dron sobre la base de entrenamiento del Ministerio del Interior en Volovshchina. “Nos dedicamos al antiterrorismo: impedimos que el r茅gimen aterrorice a la poblaci贸n civil. “Supratsiou” se est谩 preparando para la operaci贸n antiterrorista final para eliminar el r茅gimen”, declar贸 Busli.

Un mes antes del inicio de la guerra (24 de enero), los activistas de “Supratsiou” llevaron a cabo un ataque contra los ferrocarriles bielorrusos, que hab铆a sido preparado hace tiempo: encriptaron la mayor铆a de los servidores, bases de datos y estaciones de trabajo de los ferrocarriles bielorrusos y destruyeron las copias de seguridad. “El objetivo era ralentizar e interrumpir las operaciones ferroviarias. Los sistemas autom谩ticos y de seguridad no se vieron afectados deliberadamente por el ciberataque para evitar emergencias”, dijo la guerrilla. Al mismo tiempo, la idea principal no era s贸lo ralentizar los suministros militares rusos: los ciberguerrilleros estaban dispuestos a restaurar los servidores a cambio de la liberaci贸n de 50 presos pol铆ticos m谩s necesitados de atenci贸n m茅dica, y de detener la acumulaci贸n de tropas rusas en Bielorrusia.

Estaci贸n de Gomel el 26 de enero de 2022. Los escalones militares ocupan la mitad de las v铆as de los patios de recepci贸n y expedici贸n

La restauraci贸n de los sistemas de datos result贸 muy dif铆cil para los Ferrocarriles Bielorrusos. “El especialista que se ocupaba de ese tipo de bases de datos hab铆a sido despedido el a帽o pasado por motivos pol铆ticos. La tecnolog铆a era antigua, y los especialistas j贸venes no la entend铆an”, dijo Sergei Voitekhovich, representante de los ferrocarriles del Sindicato de Trabajadores.

Militantes Anarquistas

En Rusia, los anarco-comunistas se han convertido en la fuerza “subversiva” m谩s activa. Seg煤n ha averiguado The Insider, desde el comienzo de la guerra han aparecido en Telegram varios canales que publican instrucciones sobre c贸mo retrasar los trenes o provocar accidentes en el ferrocarril. Sus autores se identificaban como miembros de cierta “Organizaci贸n Anarco-Comunista Militante“. Desde marzo han estado publicando instrucciones sobre el sabotaje -c贸mo desmantelar las v铆as f茅rreas y no ser atrapados- e informando sobre “operaciones” exitosas. As铆, los “anarcocomunistas” se encargaron no s贸lo de desmantelar y sabotear v铆as f茅rreas, sino tambi茅n de incendiar torres de telefon铆a m贸vil (por ejemplo, en el pueblo de Belomestnoye, en la regi贸n de Belgorod) e incluso de incendiar los coches de los colaboradores del r茅gimen.

Para coordinar e incorporar nuevos miembros, los anarquistas han lanzado incluso un bot, que te permite unirte an贸nimamente a una c茅lula de tu ciudad. The Insider les envi贸 por correo electr贸nico una serie de preguntas en formato cifrado, y tambi茅n habl贸 con uno de los miembros an贸nimos, Iv谩n (nombre cambiado). Los miembros de la organizaci贸n afirman que BOAK existe desde hace varios a帽os, pero s贸lo se anunci贸 p煤blicamente tras el inicio de la guerra en Ucrania. Han “recogido la idea de los partisanos bielorrusos”.

“El sabotaje ferroviario es una forma relativamente f谩cil y muy eficaz de infligir da帽os al ej茅rcito enemigo. Y con un riesgo m铆nimo para los civiles, si se ejecuta correctamente”, dijeron los anarco-comunistas a The Insider.

Seg煤n ellos, cualquier interrupci贸n y retraso en los suministros y las comunicaciones interfiere en el funcionamiento de la maquinaria militar: “Significa que en el momento decisivo habr谩 menos tanques o proyectiles en el campo de batalla. Y si logramos descarrilar un tren, que es lo que esperamos, el equipo no s贸lo se retrasar谩, sino que se da帽ar谩. Tambi茅n se da帽ar谩n los trenes, las v铆as f茅rreas, etc. Todo esto podr铆a debilitar seriamente a las fuerzas armadas rusas y repercutir en la rapidez con la que termine la guerra”.

Los anarquistas afirman que han desarrollado sus propios m茅todos para evitar los accidentes de trenes de pasajeros, para que los civiles no sufran por sus acciones.

La guerrilla anarquista sigue estando descentralizada. “Hay tanto c茅lulas organizadas como acciones espont谩neas de la gente. La descentralizaci贸n nos hace m谩s m贸viles y escurridizos, pero impide la cobertura medi谩tica y dificulta la estimaci贸n de nuestro n煤mero. Al fin y al cabo, es mejor as铆 frente a la represi贸n. En abril hab铆a entre 20 y 40 c茅lulas de este tipo en Rusia, pero ahora es probable que haya m谩s”, afirma Ivan, miembro del movimiento. Seg煤n 茅l, no todos los problemas de los ferrocarriles son noticia. Los actos de sabotaje insignificantes -da帽os en los paneles de se帽alizaci贸n, sem谩foros, cables de las bobinas- suelen pasar desapercibidos para los medios de comunicaci贸n. “Esas acciones s贸lo son denunciadas por sus autores, pero esas denuncias son escasas. Todas las acciones que salen en la prensa pueden considerarse exitosas; nadie cubre las que no tienen 茅xito, cuando no ha pasado nada”, dice Iv谩n. El grupo intenta activamente recaudar fondos mediante donaciones utilizando sus recursos en l铆nea.

Captura de pantalla: Equipo de Inteligencia de Conflictos, diciembre de 2021

Seg煤n los anarquistas, no se requiere ninguna formaci贸n especial para participar en la guerra ferroviaria; toda la informaci贸n se extrae de los panfletos distribuidos por el movimiento.

No s贸lo activistas con una ideolog铆a clara organizan este tipo de acciones. Yegor (nombre cambiado), miembro de la c茅lula que incendi贸 el coche de Natalia Abieva, fundadora de un fondo de ayuda a los militares rusos implicados en la guerra con Ucrania, se puso en contacto con The Insider. Seg煤n 茅l, sus compa帽eros de armas est谩n principalmente en desacuerdo con las acciones de las autoridades: “Entre nosotros hay tanto anarquistas como nacionalistas (pero de estos 煤ltimos hay menos). Cada uno tiene su propia historia. Somos una organizaci贸n antisistema, y s贸lo aprenderemos los entresijos de la gesti贸n pol铆tica cuando el r茅gimen caiga, o al menos se debilite. Putin ha estado robando el futuro de Rusia, y si nos enfrascamos en disputas pol铆ticas hoy, no existiremos ma帽ana. Putin est谩 amenazando al mundo con una guerra nuclear, poniendo al mundo entero en contra de Rusia, nuestros compatriotas se est谩n empobreciendo a煤n m谩s, la gente tiene miedo de hablar en voz alta sobre lo que piensa del gobierno. No hacer nada es aceptar vivir bajo el dominio de viles criaturas por el resto de nuestras vidas. 驴Es este el futuro que queremos?”