Crimethinc

Cuando los militares rusos invadieron Ucrania a finales de febrero de 2022, los anarquistas y otros manifestantes contra la guerra desafiaron las medidas draconianas contra las protestas y salieron a la calle para expresar su oposici贸n. En los meses transcurridos desde que esas protestas fueron aplastadas, la resistencia a la invasi贸n ha adoptado nuevas formas. Los ataques clandestinos en toda Rusia han tenido como objetivo las v铆as f茅rreas, los centros de reclutamiento militar, los veh铆culos de los fan谩ticos de la guerra y los mensajes de propaganda estatal rusa a favor de la guerra.

Uno de los grupos que promueven estos ataques es conocido como la Organizaci贸n de Combate Anarco-Comunista. En la siguiente entrevista, hablan de c贸mo ven a sus predecesores en la historia regional de los movimientos anarquistas, de c贸mo la situaci贸n pol铆tica en Rusia se deterior贸 hasta tal punto que fue posible reprimir los movimientos sociales e invadir Ucrania, y de qu茅 tipo de organizaci贸n es posible en las condiciones actuales. Tambi茅n les pedimos que entraran en detalles sobre algunos de sus protocolos operativos, por si alguna vez son 煤tiles para los anarquistas de otros lugares que puedan verse obligados a adoptar estrategias similares a medida que la represi贸n estatal se intensifica en todo el mundo.

Nosotros, no el autor o autores, hemos a帽adido los hiperv铆nculos y las notas entre par茅ntesis que aparecen a continuaci贸n con el fin de ayudar al lector.

“Nosotros, la Organizaci贸n de Combate Anarco-Comunista, saboteamos las v铆as f茅rreas (coordenadas: 56 16’44 “N 38 12’40.5 “E) que conducen a la 12陋 Direcci贸n General del Ministerio de Defensa de la Federaci贸n Rusa, desatornillando varios pernos y arrastrando los rieles…”

Seg煤n entendemos, la Organizaci贸n de Combate Anarco-Comunista (BOAK) mantiene varias p谩ginas en las redes sociales, mantiene un fondo para apoyar a los grupos que llevan a cabo acciones directas clandestinas, y ayuda a publicar informes de acciones directas e informaci贸n sobre los prisioneros capturados en el curso de la lucha. Cu茅ntanos c贸mo ves tu trabajo de publicaci贸n, ya que es la principal forma en que muchas personas se encuentran con tus esfuerzos.

Algunos compa帽eros nos han criticado la actividad de los medios sociales como tal: que es un flujo interminable de mensajes cortos, que no deja ning煤n impacto en la mente de los lectores.

Consideramos que nuestros esfuerzos en los medios sociales son una parte importante de nuestra labor medi谩tica, entendida en el sentido de nuestros esfuerzos por propagar nuestras ideas. Nuestra plataforma preferida para ello es Telegram, ya que est谩 menos censurada y ofrece un entorno algo m谩s intelectual y politizado.

Al mismo tiempo, entendemos que los propietarios de cualquier plataforma de medios sociales, por no hablar de los proveedores de servicios, pueden cooperar con el aparato represivo de cualquier Estado. Por lo tanto, es un principio importante para nosotros garantizar el anonimato en nuestro trabajo medi谩tico. Utilizamos un sistema operativo basado en Linux, que nos permite conectarnos a Internet exclusivamente a trav茅s de TOR. Esto tambi茅n se aplica a Telegram, que s贸lo utilizamos de esta manera. Para registrar las cuentas necesarias para nuestra actividad, utilizamos n煤meros an贸nimos y virtuales y el correo electr贸nico en riseup.net, que es el proyecto en el campo de la tecnolog铆a de Internet en el que m谩s confiamos. Tambi茅n consideramos importante borrar los metadatos de los archivos multimedia -im谩genes, v铆deos y textos-. Algunos sistemas operativos basados en Linux permiten hacerlo con dos clics; con otros, es necesario instalar programas particulares. En cualquier caso, siempre es accesible e imprescindible.

Una de vuestras funciones es informar sobre acciones directas y similares en Rusia. 驴C贸mo confirm谩is los informes y noticias que le llegan antes de compartirlos?

En cuanto a las noticias que encontramos en Internet o que nos env铆an, si la noticia nos llega directamente, empezamos por evaluar su verosimilitud bas谩ndonos en nuestra propia experiencia. Tenemos en cuenta la autenticidad y la claridad del texto del comunicado (por lo general, los que intentan falsificar un comunicado son bastante malos a la hora de hacerse pasar por anarquistas); la legibilidad de las im谩genes fotogr谩ficas o de v铆deo; y las coordenadas precisas sobre el lugar, la fecha y el objetivo de un atentado. Si la informaci贸n que hemos recibido es fiable seg煤n estos criterios, la consideramos verdadera y la publicamos. Si el suceso tambi茅n aparece en los medios de comunicaci贸n de masas, incluidos los corporativos, eso puede servir como confirmaci贸n adicional de que el suceso en cuesti贸n ocurri贸 realmente.

驴Qu茅 proceso utiliz谩is para decidir a qui茅n apoyar con su fondo de acci贸n cuando no hay forma de establecer contacto directo?

Decidir a qui茅n apoyar con el fondo que hemos puesto en marcha no es f谩cil, sobre todo teniendo en cuenta que es m谩s bien a peque帽a escala. Al principio, envi谩bamos cantidades menores a todos los que solicitaban ayuda. Pronto descubrimos que, en la mayor铆a de los casos, no recib铆amos a cambio ning煤n tipo de confirmaci贸n de que esas personas hubieran emprendido alguna acci贸n real. Por esta raz贸n, ahora hemos empezado a proporcionar ayuda del fondo a posteriori, cuando hay pruebas de que se han realizado acciones.

Las transferencias tienen lugar entre criptocarteras BTC. Con ello, enviamos a los receptores instrucciones sobre c贸mo anonimizar la criptodivisa al comprar dinero fiduciario por ella.

Queremos hacer una recomendaci贸n importante a todos los futuros participantes en la resistencia partidista: realicen pruebas preliminares de todos los medios de combate que planean utilizar en sus acciones. Tanto si utiliz谩is c贸cteles molotov como medios m谩s avanzados, esto os permitir谩 evitar errores y problemas desafortunados en el momento de la acci贸n directa.

Mirando hacia atr谩s en la historia de Rusia y de las regiones circundantes, 驴qu茅 organizaciones y luchas consideran sus predecesoras?

Nos consideramos dentro de la tradici贸n anarquista revolucionaria de Europa del Este. Consideramos que los grupos anarquistas militantes de principios del siglo pasado son nuestros predecesores: Chernoe Znamia [“Bandera Negra”, una federaci贸n de cuadros fundada en Bia艂ystok en 1903], “Beznachaliye” [“Sin Autoridad”, el principal c铆rculo anarquista de Petersburgo a principios del siglo XX], y el “Grupo Anarquista-Sindicalista del Sur de Rusia“. Lo que nos inspira en estas organizaciones es su compromiso con la actividad militante decidida y su deseo de involucrar a las amplias masas del pueblo en el trabajo de combate, para unir la lucha pol铆tica y econ贸mica en una sola lucha por la revoluci贸n social. Tambi茅n nos consideramos los sucesores del Ej茅rcito Revolucionario Insurgente de Ucrania (RPAU) [las fuerzas asociadas a N茅stor Makhno, tambi茅n conocidas como el Ej茅rcito Negro] y de los anarquistas de la clandestinidad que, durante la Guerra Civil, se opusieron a la dictadura reaccionaria y bolchevique con las armas en la mano.

En lo que respecta a tiempos m谩s recientes, nuestro anarquismo partisano se acerca de forma creativa a las ideas y la pr谩ctica de la Nueva Alternativa Revolucionaria de los a帽os 90 [un grupo anarquista insurreccional ruso que llev贸 a cabo una serie de ataques contra objetivos gubernamentales durante la guerra de Chechenia] y de los grupos organizados en torno al “Black Bloc” a finales de los a帽os 2000 y principios de los 2010. Adem谩s de eso, nos inspiramos en el heroico auto-sacrificio de Mikhail Zhlobitsky, que puso una bomba en la sede del FSB en Arkhangelsk el 31 de octubre de 2018, y admiramos lo que hizo.

Mirando hacia atr谩s en la experiencia y el ejemplo de nuestros predecesores, concluimos que el trabajo revolucionario exitoso requiere una organizaci贸n disciplinada compuesta por camaradas decididos, desinteresados y dedicados.

“Cuando el movimiento anarquista resurja, se enfrentar谩 regularmente a tareas t谩cticas y estrat茅gicas que s贸lo pueden ser resueltas por medios armados. Hay que estar preparados para ello”. -Art铆culo de Combatiente Anarquista sobre la historia del anarcosindicalismo ruso.

A lo largo de los a帽os de tu actividad, has visto c贸mo el gobierno de Putin se vuelve cada vez m谩s represivo. Cuando el gobierno endurece la represi贸n, el movimiento anarquista se enfrenta a un dilema: 驴debemos hacernos m谩s p煤blicos, asumiendo m谩s riesgos, para tratar de evitar una reacci贸n violenta en la sociedad? 驴O debemos pasar a la clandestinidad para prepararnos para la represi贸n? 驴Es posible hacer ambas cosas? 驴C贸mo equilibramos la necesidad de organizaci贸n comunitaria con la necesidad de mantener la seguridad de nuestros proyectos?

Conocemos ejemplos en los que algunos compa帽eros han conseguido equilibrar la publicidad y la clandestinidad durante bastante tiempo, y ser bastante activos en ambas. Sin embargo, esto es la excepci贸n a la regla. Es inevitable una cierta divisi贸n en alas “de superficie” y “clandestinas”. La experiencia de muchos movimientos revolucionarios del siglo XX lo demuestra.

Es importante que ambas alas existan y sean fuertes. Al mismo tiempo, insistimos en que deben existir v铆nculos entre ellas, incluida la posibilidad de que los militantes se trasladen de un ala a la otra. En el pasado, a veces o铆mos la opini贸n de que, por “razones de seguridad”, las alas p煤blica y clandestina deber铆an estar completamente aisladas la una de la otra. Seg煤n nuestra experiencia, siempre hay v铆nculos transitorios y canales de comunicaci贸n de alg煤n tipo.

驴Qu茅 consejo puedes dar a los anarquistas de otras partes del mundo que no est谩n actualmente organizados en estructuras clandestinas, pero que podr铆an tener que organizarlas? 驴Qu茅 pasos deber铆an dar ahora que podr铆an ser m谩s dif铆ciles en el futuro?

Es muy dif铆cil responder a esto sin estar 铆ntimamente familiarizado con las realidades espec铆ficas de las partes del mundo de las que estamos hablando. En consecuencia, s贸lo podemos hacer hincapi茅 en los puntos m谩s generales.

En primer lugar, los compa帽eros necesitan agitar dentro del propio movimiento anarquista la creaci贸n de estructuras armadas clandestinas; por lo que sabemos, los anarquistas de la mayor铆a de los pa铆ses no entienden en absoluto la necesidad de esto.

Luego, hay que crear las organizaciones primarias de tales estructuras, y m谩s ampliamente, una red de contactos confiables en diferentes regiones del pa铆s -por supuesto, tomando todas las medidas de seguridad necesarias.

Al mismo tiempo, los camaradas deben organizar entrenamientos y simulacros en diversos campos militares.

Nunca es demasiado pronto para empezar a ahorrar dinero, armas y equipos. Y preparar marcos totalmente seguros para la informaci贸n p煤blica y no p煤blica y la actividad de los medios de comunicaci贸n, as铆 como para las transferencias de dinero no monetario. Estos parecen ser los aspectos b谩sicos.

Una oficina de reclutamiento militar rusa arde en la primavera de 2022.

Si miramos a los 煤ltimos quince a帽os en Rusia, 驴podr铆a alg煤n tipo de solidaridad y apoyo internacional haber permitido a los anarquistas rusos evitar que Putin obtuviera el suficiente control sobre la sociedad rusa como para poder invadir Ucrania?

Tal vez tenga sentido volver la vista atr谩s, a un periodo incluso anterior, a 1993 y 1996, cuando Yeltsin y los oligarcas consolidaron el poder y aplastaron a sus rivales pol铆ticos. Por muy desagradables que fueran esos rivales, ahora parece que el camino para construir un estado autoritario que pudiera suprimir cualquier alternativa pol铆tica ya estaba trazado en ese momento. Putin s贸lo sigui贸 esta l贸gica, y ya se enfrent贸 a menos obst谩culos que Yeltsin. Luego llegaron los apol铆ticos (o “saciados”, como los llama la gente) a帽os 2000, en los que apenas hab铆a posibilidad de hacer tambalear el barco. Quiz谩s, en teor铆a, la crisis pol铆tica de 2011-2012 podr铆a haber acabado con el gobierno de Putin, si todas las fuerzas de la oposici贸n hubieran actuado de forma m谩s cohesionada y radical. Los anarquistas intentaron radicalizar la protesta, pero nuestras fuerzas no fueron suficientes, y las autoridades decidieron lanzar las primeras oleadas serias de represi贸n.

Nos resulta dif铆cil decir qu茅 tipo de apoyo internacional podr铆a haber fortalecido nuestro movimiento en aquel entonces. La toma de Crimea y el estallido de la guerra contra Ucrania en 2014 provocaron un gran repunte de los sentimientos reaccionarios en Rusia, y el pa铆s fue directo al desastre actual.

En Estados Unidos, algunos “antiimperialistas” (incluyendo un peque帽o n煤mero de supuestos anarquistas) creen que todos los que apoyan a los anarquistas ucranianos que participan en la resistencia militar a la invasi贸n est谩n luchando “codo con codo” con los fascistas ucranianos, apoyando al gobierno de Zelensky, y promoviendo los intereses de la OTAN. Por favor, explica tu propia posici贸n respecto a c贸mo crees que deber铆an actuar los anarquistas rusos y ucranianos en esta situaci贸n y qu茅 deber铆an hacer los anarquistas de otras partes del mundo en solidaridad.

La derrota de Ucrania traer谩 consigo el triunfo de las fuerzas m谩s reaccionarias en Rusia -finalizando su transformaci贸n en un campo de concentraci贸n neo-estalinista, con un poder ilimitado concentrado en el FSB [el Servicio Federal de Seguridad, sucesor del KGB] y una ideolog铆a imperial ortodoxa totalitaria. En la Ucrania ocupada, se destruir谩 todo brote de sociedad civil y de libertad pol铆tica y se pondr谩 en cuesti贸n la existencia misma de la cultura ucraniana. Por otro lado, si Rusia es derrotada, inevitablemente habr谩 una crisis para el poder de Putin y una perspectiva de revoluci贸n. Para los anarquistas, la elecci贸n entre estas alternativas parece clara.

En cualquier caso, aqu铆 en Europa del Este vemos todo esto como mucho m谩s urgente y real que las discusiones (que la gente puede tener sin comprometerse a nada) sobre los juegos geopol铆ticos de los Estados Unidos y la OTAN, que preferimos dejar a los propagandistas de Putin. Por lo tanto, la solidaridad con nosotros significa la solidaridad con Ucrania, con su victoria.

Has tenido m谩s de medio a帽o para evaluar las diversas estrategias anarquistas en Rusia, Bielorrusia y Ucrania en respuesta a la invasi贸n. 驴Qu茅 esperabas y qu茅 te ha sorprendido? Por ejemplo, 驴cu谩l crees que fue el resultado de las protestas p煤blicas contra la guerra en febrero y marzo de 2022? 驴Puede compartir alguna opini贸n sobre la eficacia de la Operaci贸n Solidaridad, el Comit茅 de Resistencia, la Resistencia Feminista contra la Guerra, la Acci贸n Aut贸noma u otras organizaciones de ambos lados de la frontera que intentaron responder a la invasi贸n?

Para ser sinceros, en seis meses todav铆a no est谩 claro qu茅 combinaci贸n de estrategias es m谩s efectiva. Todas las acciones de los compa帽eros han sido de gran importancia, y todav铆a no podemos decir que el movimiento anarquista en Rusia/Bielorrusia o en Ucrania est茅 en alza, aunque en Ucrania vemos una movilizaci贸n inspiradora.

Apoyamos la decisi贸n de los anarquistas en Ucrania de tomar las armas y unirse a la confrontaci贸n militar con el imperialismo. Todo movimiento pol铆tico revolucionario debe ser combativo, debe demostrar su capacidad de lucha en tiempos de guerra y participar con la sociedad en general en su lucha. Estamos gratamente sorprendidos por el nivel de 茅xito log铆stico, la recogida de ayuda material y art铆culos necesarios, y la resonancia medi谩tica que ha conseguido el “ala civil” del movimiento libertario en Ucrania.

Sin embargo, nos gustar铆a ver m谩s organizaci贸n y estructura entre los anarquistas del lado ucraniano, as铆 como una posici贸n pol铆tica m谩s clara y activamente expresada. El manifiesto del Comit茅 de Resistencia por s铆 solo es insuficiente para ello.

En cuanto a Rusia, creemos que todas las acciones -pac铆ficas, violentas, simb贸licas e informativas- son muy importantes. Todo lo que pueda tocar las mentes y las almas de las personas de nuestra sociedad. Al mismo tiempo, somos partidarios de los m茅todos partidistas: sabotaje, acci贸n directa, guerra partidista contra el r茅gimen fascista. En nuestra opini贸n, estos m茅todos son los que producen mayor resonancia y tienen el mayor potencial pol铆tico y revolucionario en las condiciones actuales.

驴Crees que la gente de fuera de Rusia podr铆a haber hecho algo para que la primera etapa del movimiento antiguerra ruso fuera diferente?

Hay que decir que, aunque pocos cre铆an que se producir铆a una invasi贸n a gran escala, en las primeras horas de la guerra surgi贸 un enorme movimiento de solidaridad internacional. Los antiautoritarios que se unieron a la resistencia armada al putinismo en Ucrania fueron r谩pidamente provistos y equipados con la mayor铆a de los elementos necesarios. Los voluntarios, incluidos los miembros de iniciativas anarquistas, tambi茅n ayudaron a los refugiados ucranianos. Hubo acciones de solidaridad, reuniones y debates. Se hizo mucho trabajo, y aqu铆 s贸lo podemos dar las gracias a los compa帽eros.

Pero casi siempre podemos hacer m谩s en el 谩mbito de las acciones de solidaridad o de la recaudaci贸n de fondos para los movimientos libertarios en Ucrania y en Rusia. A menudo o铆mos que la gente en Occidente se est谩 “cansando gradualmente del tema de la guerra”, y no vemos el mismo consenso sobre la cuesti贸n del aislamiento internacional del r茅gimen de Putin que sol铆a existir. Lo importante ahora es mantener un “tono de solidaridad”, mantener un alto nivel de conciencia y actividad.

Desde que Bakunin abandon贸 Rusia en 1840, y posiblemente antes, generaci贸n tras generaci贸n de radicales rusos han tenido que huir de Rusia y organizarse fuera de ella. 驴Puedes compartir alguna idea sobre los problemas de organizar movimientos que incluyan a emigrados pol铆ticos en el exilio? Por ejemplo, 驴c贸mo se mantienen las conexiones entre la gente dentro y fuera de Rusia? 驴C贸mo se equilibra la influencia de los compa帽eros rusos que “representan” el movimiento como emigrados en Europa Occidental y las perspectivas de los que a煤n est谩n dentro del pa铆s y se exponen a m谩s riesgos por ello?

Por lo que podemos ver, uno de los problemas importantes de la emigraci贸n es seguir siendo pol铆ticamente activo, mantener una perspectiva radical y encontrar un equilibrio entre la integraci贸n en una nueva comunidad y seguir conectado con las realidades y el movimiento de vuelta a casa.

La comunidad actual de exiliados de Rusia est谩, por lo que vemos, bastante dispersa. Sin embargo, hay varios grupos de anarquistas rusos en el extranjero. Esto es algo muy positivo, que hay que desarrollar.

Desde nuestro punto de vista, s贸lo podemos hablar de “representaci贸n” si hablamos de una organizaci贸n con ramas tanto en Rusia como en el extranjero. De lo contrario, no hablamos de representaci贸n, sino s贸lo de las opiniones y perspectivas de determinados grupos e individuos.

En cuanto a las conexiones entre los emigrantes y los que act煤an dentro de Rusia, existen. Internet y los medios de comunicaci贸n an贸nimos contribuyen en gran medida a su existencia. Tambi茅n en este caso, ser铆a apropiado decir que necesitamos m谩s organizaci贸n para que estas conexiones sean sistem谩ticas y pol铆ticamente significativas, en lugar de una comunicaci贸n individual espor谩dica. Hay movimientos en la direcci贸n correcta, pero no podemos revelar los detalles.

Si se observa con detenimiento, se puede ver que alguien ha rayado las letras “BOAK”, de “Organizaci贸n de Combate Anarco-Comunista”, en el lateral del ra铆l saboteado.

La divisi贸n de la Operaci贸n Solidaridad ha planteado cuestiones sobre la resoluci贸n de conflictos y sobre c贸mo pueden cooperar los miembros del movimiento bajo una intensa presi贸n. 驴C贸mo se manifiestan los valores e ideolog铆as del orden imperante -como el capitalismo, el patriarcado y el individualismo liberal- en las actividades y el comportamiento de los revolucionarios de las antiguas rep煤blicas sovi茅ticas?

Nos resulta dif铆cil juzgar la divisi贸n que no hemos presenciado. Sin embargo, podemos compartir una visi贸n com煤n de la “cultura de las escisiones”, que florece no s贸lo en el movimiento anarquista, sino en la sociedad contempor谩nea en general.

A veces escuchamos a los compa帽eros: “Las escisiones son buenas; si la gente tiene contradicciones entre s铆, deber铆an separarse”. No se puede construir un movimiento fuerte con ese tipo de l贸gica. Por experiencia, podemos decir que detr谩s de las “divisiones ideol贸gicas” siempre hay no s贸lo diferencias te贸ricas y pr谩cticas, sino tambi茅n conflictos de ambici贸n, lucha por el poder y los recursos, y ego铆smo. Esto es t铆pico no s贸lo para los novatos que acaban de unirse al movimiento, sino tambi茅n para los viejos y experimentados revolucionarios que llevan muchos a帽os involucrados.

No conocemos una f贸rmula segura para evitar estas divisiones. Desgraciadamente, todos los movimientos que conocemos han pasado por conflictos dram谩ticos, incluso algunos bastante masivos y exitosos. Si hay algo que probablemente sirva de protecci贸n contra las escisiones es la autodisciplina colectiva, es decir, la comprensi贸n de que los intereses de la lucha est谩n por encima de los deseos y preferencias individuales, que las decisiones colectivas no siempre son las que le gustar铆a a un individuo en particular, pero que siguen siendo importantes para mantener al grupo unido.

Esto puede parecer ingenuo, pero el amor de camarader铆a y las relaciones c谩lidas en el colectivo tambi茅n pueden proteger contra las divisiones. Pero sabemos que no garantizan nada, que no pueden eliminar por completo los conflictos. Sin embargo, aunque las escisiones no puedan evitarse por completo, debemos esforzarnos por minimizarlas.

Fuera de Rusia, tenemos la impresi贸n de que Putin est谩 atrayendo reclutas de las ciudades peque帽as para minimizar los efectos de la guerra en Mosc煤 y San Petersburgo. 驴Qu茅 se puede hacer para desbaratar una estrategia pol铆tica destinada a contener el impacto de la guerra? 驴C贸mo, frente a la poderosa represi贸n, pueden los anarquistas transmitir algo a quienes tienen razones para estar indignados por la guerra?

Esta es una impresi贸n muy correcta, en nuestra opini贸n. Y aqu铆, la propia guerra, por su fatal inevitabilidad, act煤a como agente principal del derrocamiento del r茅gimen. Este papel no puede deshacerse, no puede retroceder, ni por el gobierno ruso si quisiera, ni por los opositores al r茅gimen: ning煤n otro factor podr谩 eclipsar esta guerra.

En cuanto a c贸mo podemos hacer llegar nuestro mensaje al pueblo en estas condiciones de represi贸n… estamos intentando poner en pr谩ctica nuestra visi贸n. Hay que mostrar a los partidarios de la pol铆tica de Putin y a los indiferentes que la guerra puede estar muy cerca de ellos. A los que se oponen a la guerra hay que mostrarles formas eficaces de combatirla.

驴Crees que la invasi贸n de Ucrania es una se帽al de lo que est谩 por venir en el mundo, un futuro en el que la guerra se generaliza, a medida que el capitalismo entra en una serie de crisis econ贸micas y medioambientales? 驴Qu茅 deber铆a hacer la gente ahora para prepararse?

Este es un escenario muy probable. Por supuesto, la respuesta universal que podemos dar es que deber铆amos hacer una revoluci贸n anarquista lo antes posible :)).

El consejo m谩s “realista” deber铆a seguir refiri茅ndose al fortalecimiento del control democr谩tico de las amplias masas populares sobre las autoridades: cuanto m谩s efectivo sea ese control, m谩s problemas se podr谩n evitar en el futuro. Pero 茅ste sigue siendo un escenario relativamente optimista: es probable que la sociedad no sea lo suficientemente fuerte y que las 茅lites lleven a sus pueblos al desastre. Lo que queda por hacer aqu铆 es, probablemente, tratar de desarrollar lo m谩s posible v铆nculos horizontales amplios, incluso entre los miembros del movimiento anarquista motivados ideol贸gicamente, para que estas conexiones no se limiten al activismo, sino que funcionen tambi茅n en la esfera econ贸mica. Estos grupos basados en la confianza pueden ayudar mucho a sobrevivir en tiempos dif铆ciles, y la gente de fuera, del caos social atomizado, puede reunirse en torno a ellos.

Por 煤ltimo, expl铆canos c贸mo crees que la gente de fuera de la regi贸n puede apoyar mejor a los anarquistas de Rusia, Bielorrusia y Ucrania.

Participa en iniciativas que apoyen a los revolucionarios de Europa del Este materialmente y en el campo de la informaci贸n. En particular, te animamos a que dones a nuestro Fondo Anarquista Revolucionario: esto ayuda enormemente a la hora de llevar a cabo la lucha y cubrir sus costes.

Es importante que la estrategia revolucionaria anarquista no se limite a un pa铆s o regi贸n. El Estado y el capitalismo deben ser atacados en todo el mundo.

Puedes seguir a la Organizaci贸n de Combate Anarco-Comunista en Telegram en BOAK y en Combatiente Anarquista.