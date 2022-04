–

De parte de Anarquia.info April 27, 2022 175 puntos de vista

En la noche del 18 de abril, 22 desconocidos atacaron la 芦Comisar铆a Militar de los distritos de Zubovo-Polyansky y Torbeevsky禄, situada en el pueblo de Zubova Polyana, a 2,5 horas en coche de Saransk. Alrededor de las 3 de la madrugada, el vigilante local oli贸 el humo en el edificio, sali贸 corriendo y vio las habitaciones del primer y segundo piso, que estaban envueltas en llamas. Las salas (40 m虏) donde se guardaban los datos de los reclutas resultaron da帽adas, varios ordenadores fueron destruidos, una de las oficinas ardi贸 por completo.

M谩s tarde, se encontraron cuatro c贸cteles molotov en el lugar. Los atacantes no dejaron ning煤n rastro (no hay c谩maras ni sistemas de alarma en la oficina de alistamiento militar). Se inici贸 una causa penal en virtud de la parte 2 del art铆culo 167 del C贸digo Penal (destrucci贸n o da帽os intencionados a la propiedad). Todav铆a no se ha hecho ninguna declaraci贸n oficial. Esperamos que los guerreros sigan en libertad.

FUENTE: ANARCHY TODAY

TRADUCCI脫N: ANARQU脥A