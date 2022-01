Fragmento de MOATS,

programa de George Galloway.

Transcripción del

inglés: Arrezafe

Pero la gran noticia, la

historia más importante es la que está aconteciendo en el este,

lejos de nosotros, a miles de millas de aquí, a donde actualmente se está enviando personal y material británicos, forzados a tomar el camino

más largo porque Alemania no quiere tomar parte con el puente aéreo

que va de Londres a Kiev. El tema, por supuesto, es ¡la

absolutamente inminente invasión rusa de Ucrania!, que ha sido “absolutamente inminente” desde antes de Navidad y será “absolutamente inminente” mañana o la semana que viene. Aunque

hoy he oído decir a un general ucraniano que, en realidad, pensaban

que Pascua sería el momento idóneo si tal invasión ocurriera.

Nuestros medios de

comunicación, que nos mintieron sobre Irak, nos mintieron sobre las armas de destrucción masiva, nos mintieron sobre Yugoslavia, nos

mintieron sobre Afganistán, nos mintieron sobre Libia, nos mintieron

sobre Siria, los mentirosos divulgadores de mentiras, están mintiendo

de nuevo, y, sin embargo, aún hay tontos entre nosotros que, cual

reflejo de la rodilla, pueden ser arrastrados en la misma dirección

con las mismas viejas preguntas: Bien, ¿qué vamos a hacer con

Putin y con Rusia? Siempre me contengo a la hora de decir nosotros… ¿quién es nosotros? ¿Quién eres tú?, qué te imaginas,

con unas fuerzas armadas que cabrían en su totalidad en el Villa

Park, campo de fútbol de Aston Villa. Toda la armada, toda la fuerza

aérea, todo el ejército al completo cabrían cómodamente en Villa Park. Hay más

personas haciendo cola ante las taquillas para ver al Manchester United, que en

todas tus fuerzas armadas. Por otra parte, Rusia es una superpotencia

termonuclear e hipersónica. ¡Y la frontera rusa está en Rusia, y tú

estás en Gran Bretaña! ¿Quién te inculcó la idea de que tú podrías

tener algo que hacer en eventos que tienen lugar a miles de

kilómetros de distancia entre Rusia y uno de sus vecinos?

Pero es muy difícil

sacudirse la mentalidad imperial. Todavía hay gente así en este

país, los veo incluso en mi cuenta de twitter, de la que, pensé,

había eliminado a los más estúpidos, pero no, sigo viendo tontos

que asumen esta propaganda respaldada por el estado, de que, de algún

modo, Rusia ha hecho algo mal y debe ser castigada por… ¡nosotros!

Imagínate.

Pues déjame decirte

algo. Rusia no es una amenaza para nosotros, Rusia no nos está

amenazando, pero nosotros sí somos una amenaza para Rusia, nosotros sí estamos

amenazando a Rusia. Nuestras fuerzas armadas están en las fronteras

de Rusia, las fuerzas armadas de Rusia no están ni han estado nunca

en las nuestras. De hecho, si no fuera por la alianza de Rusia

con nosotros en la Segunda Guerra Mundial, yo les estaría hablando

ahora en alemán, aunque tampoco, porque no existiría un programa

como este y ninguna persona como yo quedaría con vida. Pero no, lejos de

atesorar y compartir, incluso en la distancia, ese fraternal recuerdo

de aquella alianza en tiempos de guerra, hemos sido adoctrinados

desde 1945 mediante una constante dieta de odio contra Rusia. De

hecho, hemos llegado a tal punto que ahora se nos dice que debemos

amar a Alemania y Japón y odiar a Rusia. Así de orwelliano se ha

vuelto todo esto.

Esta misma mañana, Rusia fue

acusada en la prensa británica de intentar situar ministros

prorrusos en el gobierno de Ucrania. Todo lo contrario de lo que

realmente sucedió en 2014, cuando se produjo un golpe de Estado en

Ucrania para derrocar al presidente electo, incendiar el parlamento y hacer firmar a los parlamentarios, retenidos a punta de pistola, nuevas leyes

prohibiendo el idioma ruso en Ucrania, a pesar de que una cuarta

parte de los ciudadanos de Ucrania son rusos, muchos de ellos, ahora,

ciudadanos rusos. Nacionalidad aparte, su origen étnico es

ruso, su lengua y cultura son rusas. Pero fueron súbitamente

ilegalizados por un régimen instalado mediante un golpe sufragado,

organizado, inspirado y armado por Occidente, que ahora acusa a

Rusia de conspirar para poner ministros prorrusos en el gobierno de

Kiev.



¿Qué pasó con

ese 25 por ciento de la población ucraniana? Bueno, decidieron que

no aceptarían este golpe, la mayoría de ellos estaban muy contentos

con el presidente electo que ya tenían, así que se declararon

independientes de las autoridades golpistas de Kiev, sobre todo

porque el poder de dichas autoridades descansa sobre verdaderas

milicias de combatientes nazis que usan esvásticas y reverencian a Bandera, líder nacionalista ucraniano que en tiempos

de guerra masacró a los judíos. No me estoy inventando nada de todo

esto, querido espectador, querido oyente. Las personas de habla rusa

en el este de Ucrania no quieren vivir bajo un gobierno cuyo poder

depende de la lucha callejera de milicias que portan la esvástica, calzan botas altas para patear y son seguidores de el líder nazi ucraniano.

No creo ni por un

instante que Rusia vaya a invadir Ucrania. He aquí un motivo. No

creo que Rusia quiera hacerse cargo del caso perdido que es Ucrania, “el enfermo de Europa” que, según los diarios financieros y los

propios periodistas ucranianos, está a punto de incumplir el pago de

su deuda. ¿Quién querría apoderarse de Ucrania? La Unión Europea

ciertamente no y tampoco Rusia. Pero lo que muy bien puede suceder,

tal vez esta semana, a menos que las conversaciones del lunes entre

Blinken y Lavrov sean capaces de evitarlo, lo que muy bien puede

suceder es que Ucrania invada el Donbass, al este del país, cuyos

habitantes no reconocen la autoridad de Kiev y a quienes, en un

acuerdo firmado por el gobierno de Kiev en Minsk, se les garantizó

que tendrían su autonomía.

Las fuerzas armadas

ucranianas, ahora colmadas de armamento occidental, bien podrían

intentar aprovechar este momento para atacar al 25 por ciento de la

población que no quiere tener nada que ver con ellos. Y si eso

sucede, todas las apuestas estarán cerradas, porque está claro que

Rusia no se quedará de brazos cruzados mientras sus compatriotas son

masacrados por las fuerzas ucranianas y sus batallones nazis de Azov,

pertrechados con armas occidentales para llevar a cabo el trabajo

sucio.

Así pues, la guerra podría

estar cerca. Sin embargo, ¿qué hará la OTAN al respecto? Nada. La

OTAN no peleará para defender a Ucrania, no irá a la guerra con

Rusia porque sería una guerra muy corta, una guerra que terminaría

en una derrota más ignominiosa incluso que la derrota de las fuerzas

de la OTAN que recientemente se escabulleron en medio de la noche de

Afganistán, perseguidos por hombres en bicicletas que calzan

sandalias y portan carabinas.

Rusia no es Afganistán.

Rusia no es Siria. Rusia no es Irak. El ejército ruso puede

realmente combatir. No lo pongan a prueba.

