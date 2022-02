Pase lo que pase en las pr贸ximas semanas en torno a Ucrania, una cosa est谩 clara: el mundo se encamina hacia un nuevo orden mundial

El ataque quir煤rgico de Rusia contra Ucrania parece haber sorprendido a buena parte de la clase pol铆tica occidental (a pesar de que llevaban anunciando la posible invasi贸n desde hace varias semanas) y a los medios hegem贸nicos de esta parte del mundo.

Lo cierto, es que una vez m谩s, Rusia ha logrado mantener la incertidumbre, y hasta los m谩s experimentados analistas no han sabido y no saben, o no quieren saber, cu谩les son las verdaderas intenciones del Kremlin.

El objetivo de Rusia es bastante claro, quiere que el mundo le escuche y se d茅 cuenta de que el pa铆s que habla no es el mismo que una vez perdi贸 la Guerra Fr铆a. A d铆a de hoy, el ej茅rcito ruso se ha modernizado mucho y muestra una capacidad operativa que ha sorprendido a muchos militares occidentales. Y a este m煤sculo militar le suma la asociaci贸n pol铆tico, econ贸mico y militar con China.

Desde hace tiempo Putin, a la vez que impulsa el peso de Rusia en el mundo, y defiende el derecho de mantener esferas de influencia, ha se帽alado la necesidad de que Rusia sea respetada por EEUU y sus aliados occidentales, que se acabe con la tendencia de ninguneo que se ha implantado en las canciller铆as occidentales hacia Rusia desde el fin de la Guerra Fr铆a.

Con este 煤ltimo movimiento militar en Ucrania, Rusia pretende frustrar la expansi贸n de la OTAN en ese pa铆s. Y tal y como hizo en Georgia en 2008, y que supuso un evidente cambio de paradigma, ahora con el apoyo a las rep煤blicas populares del Donbass dificulta sobremanera el hipot茅tico acceso de Ucrania a la OTAN.

As铆 mismo, esta demostraci贸n de m煤sculo pol铆tico y militar es tambi茅n un claro mensaje contra los intentos nunca ocultados por los halcones occidentales para poner en marcha un cambio de r茅gimen en Mosc煤. Los recientes acontecimientos en Kazajist谩n ya fueron un aviso o una respuesta en esa misma direcci贸n: las revoluciones de colores se han acabado en el antiguo espacio sovi茅tico.

Y tampoco cabr铆a descartar, que este tipo de movimientos buscaran mejorar su posici贸n negociadora en una hipot茅tica futura salida diplom谩tica al conflicto. Como se帽ala un pol铆tico europeo, Putin parece seguir en cierta medida las tres reglas negociadoras con Occidente de Andrei Gromyko, antiguo ministro de exteriores sovi茅tico. 鈥淧rimero, exige el m谩ximo, no lo pidas d贸cilmente, ex铆gelo; segundo, presenta ultim谩tums; y tercero, no cedas ni un cent铆metro de terreno.

Las opciones de EEUU y sus aliados occidentales son dif铆ciles de evaluar en este contexto. Todo parece indicar que a medio plazo las opciones y sanciones pol铆ticas y econ贸micas que est谩n sobre la mesa no funcionar谩n. Las sanciones econ贸micas se han impuesto desde hace tiempo contra Rusia, pero en estos momentos Mosc煤 cuenta con importantes reservas econ贸micas, y siempre le queda la carta energ茅tica, que, si Alemania y otros pa铆ses europeos la rechazan, China la adquirir谩 gustosamente, si no lo ha hecho ya.

El pulso en torno a la opini贸n p煤blica tampoco parece que d茅 m谩s de s铆. Puede ser que importantes sectores de Europa sigan la estrategia de Washington, pero es dif铆cil que tras todos estos a帽os de demonizaci贸n y de campa帽as cargadas de rusofobia contra Rusia y Putin, se pueda 鈥渄a帽ar鈥 a 茅stos todav铆a m谩s [Aunque El Pa铆s y otros medios empresariales lo siguen intentando].

La v铆a diplom谩tica siempre deber铆a tener la puerta abierta. Pero es curioso que mientras Mosc煤 abogaba por la misma (retomar los acuerdos de Minsk), EEUU y sus aliados miraban para otro lado, permitiendo las agresiones de Kiev al Donbass. Decir que con este 煤ltimo ataque militar Rusia habr铆a roto definitivamente el acuerdo, sonar铆a a sarcasmo, pero como dijo Marx, 鈥渓a historia ocurre dos veces: la primera como una gran tragedia y la segunda como una miserable farsa鈥.

驴Qu茅 credibilidad le queda a EEUU y a algunos estados de la UE? La defensa de la democracia representativa y las libertades del sistema neoliberal imperante hace tiempo que hace aguas. Los mismos protagonistas que mintieron para ocupar y arrasar Iraq o Afganist谩n, que destrozaron Libia, Siria o Yemen鈥 que guardan silencio, cuando no colaboran, ante ocupaciones como la de Chipre, Palestina o Sahara, y que defienden reg铆menes aliados muy alejados de los supuestos par谩metros de libertad y democracia que dec铆an defender鈥 no tienen mucho cr茅dito.

Y a la falta de credibilidad se le deber铆a unir tambi茅n las divisiones y dificultades que atraviesan tanto EEUU como la UE. La dependencia energ茅tica de Alemania o Italia, las elecciones presidenciales francesas y su delicada situaci贸n en 脕frica, la imagen da帽ada de EEUU tras la derrota y salida de Afganist谩n, unido a las dificultades econ贸micas y pol铆ticas que atraviesa Washington en clave interna.

A ese panorama habr铆a que a帽adir las presiones belicistas de los pa铆ses [ultraderechistas] b谩lticos, Polonia o Ruman铆a, o los intentos de los dirigentes de Gran Breta帽a de ocultar sus miserias tras el Brexit con el humo ruso-ucraniano.

驴Y ahora qu茅? Es el momento de seguir con las especulaciones. Los principales protagonistas deber铆an buscar la posibilidad de encontrar acuerdos y para ello hace falta voluntad pol铆tica. De esa manera, los acuerdos podr铆an tener una naturaleza pol铆tica, y no ser jur铆dicamente vinculantes.

Como muy m铆nimo, La OTAN podr铆a anunciar una moratoria a largo plazo para aceptar nuevos miembros. Biden ya hab铆a dicho que era poco probable que se aprobase el ingreso de Ucrania en la pr贸xima d茅cada (otros hablan de 25 a帽os).

Tambi茅n se podr铆a acordar no desplegar misiles de alcance intermedio y otras armas ofensivas, como un acuerdo intergubernamental entre Rusia y EEUU que no necesitar铆a la ratificaci贸n y salvar铆a los obst谩culos pol铆ticos de algunas instituciones estadounidenses. Y abordar otras preocupaciones de ambas partes sobre capacidades militares y de misiles. Y finalmente se podr铆a analizar situaciones concretas en el flanco oriental de la OTAN y resolverlas mediante medidas de fomento de la confianza.

El Kremlin llevaba tiempo expresando con total claridad cu谩les son sus preocupaciones de seguridad en Europa. Las demandas de Rusia son sus objetivos estrat茅gicos en Europa. No busca restaurar la Uni贸n Sovi茅tica, si no replantear el concepto de seguridad en Europa, creando una relaci贸n contractual entre los dos principales actores estrat茅gicos en la regi贸n (Rusia vs EEUU/OTAN), y pasar de esta forma de p谩gina de un escenario dominado por EEUU.

En definitiva, asegurar un acuerdo en torno a unas garant铆as de seguridad, y que se cumpla, de cara a elaborar una nueva estrategia de seguridad en el continente europeo que asegure a Rusia y el resto de estados una relaci贸n mutua de seguridad.

En sus negociaciones con Occidente, Rusia no se comporta como un pa铆s que se prepara para hacer la guerra, sino como un pa铆s que, si es necesario, puede permit铆rselo. Por ello, Mosc煤 ha venido anunciando que si las conversaciones fracasan, pueden tomar un abanico de medidas t茅cnico-militares: Rusia no iba ni va de farol.

Nuevo orden mundial

Pase lo que pase en las pr贸ximas semanas en torno a Ucrania, una cosa est谩 clara: el mundo se encamina hacia un nuevo orden mundial. Ya no estamos en los a帽os siguientes del final de la Guerra Fr铆a, donde tras una realidad bipolar, la hegemon铆a estadounidense se impuso en todo el mundo. La actualidad nos muestra una nueva geopol铆tica, donde el mundo no est谩 gobernado por un solo poder, sino que hay al menos tres poderes en competencia (y varios de tama帽o mediano, compitiendo por el poder regional).

El confort de dominio estadounidense ha terminado, aunque EEUU no lo quiera aceptar. No aceptar esa realidad traer谩 consigo m谩s inestabilidad y conflictos. Si Washington y sus aliados europeos contin煤an comport谩ndose como si nada hubiera cambiado, las cosas empeoraran.

Rusia y China van reforzando su alianza, y el crecimiento econ贸mico de China har谩 que el peso de esas potencias siga aumentando y dise帽ando un nuevo balance entre las potencias mundiales, del que EEUU y sus aliados pueden salir mal parados. Adem谩s, todo parece indicar que 茅stos no est谩n preparados para asumir esos cambios en el escenario, y los dirigentes de Rusia y China lo saben.

El antiguo orden mundial ha dejado de funcionar, nos encaminamos por tanto hacia una nueva realidad, donde deber铆amos dejar de lado las lentes euroc茅ntricas que nos distorsionan los an谩lisis de la realidad.

Como se帽alaba recientemente un analista, 鈥淩usia para los europeos es el encanto de lo antiguo: desagradable pero comprensible. Y esto tambi茅n podr铆a aplicarse a China, en su propio entorno. Jap贸n y Corea del Sur reconocen el esfuerzo por ordenar las relaciones seg煤n el antiguo sistema jer谩rquico de centralidad china. Aunque en realidad no lo quieran, lo entienden.鈥 Por el contrario, 驴qu茅 quieren realmente EEUU y sus aliados, adem谩s de decir no a China o Rusia?鈥

La Haine