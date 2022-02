–

February 23, 2022

Noticias ALB.- Dado que publicamos un texto como destacado de la portada sobre el conflicto entre Ucrania y Rusia, que pinta bastante bien la forma de pensar que hay ahora mismo entre compas de Kiev y de gran parte de Ucrania, pensamos que no está de más publicar una crítica a ese mismo texto desde Rusia, hecha por compas anarquistas de aquel país.

Luchador anarquista ( Боец ÐÐ½Ð°Ñ€Ñ Ð¸ÑÑ‚ ) / Avtonom

El texto “Guerra y anarquistas”, publicado recientemente por camaradas de Ucrania, ya ha sido ampliamente difundido. Si aún no lo has leído, hace tiempo que deberías hacerlo. Es hora de escribir reseñas. Además, hoy es una fecha relevante: el aniversario del comienzo de los enfrentamientos finales en Maidan el 18 de febrero de 2014, después de lo cual comenzó una nueva etapa en la historia de Ucrania y, de hecho, de todo el espacio postsoviético.

El texto es muy interesante. Su punto fuerte es la factología, el esquema cronológico y los detalles. Aprendimos algo de él por primera vez. Un final interesante sobre la posición actual de los libertarios en el país. Sin embargo, algunas partes del texto requieren comentarios críticos:

“El grado de violencia[en Maidan]fue alto, los manifestantes no tenían dónde retirarse, por lo que tuvieron que resistir hasta el final” (citado)

Sí que había un lugar para retirarse, Maidan no era una fortaleza sitiada. El mayor nivel de resistencia [de Ucrania respecto a] Rusia y Bielorrusia se debe a:

Una menor escala de represión y arbitrariedad por parte de la policía en el período anterior a Maidan;

La presencia entre los manifestantes de grupos organizados dispuestos a hacer uso de la fuerza. Su número total no era tan pequeño, y estas estructuras existieron durante más de un año;

En general, el mayor “grisismo” y “no intimidación” de la sociedad ucraniana, donde los representantes de las autoridades nunca han sido vistos como poderes celestiales en el período postsoviético.

Quizás el punto más vulnerable de la publicación es la falta casi total de reflexión sobre la política interna y la estructura social de Ucrania. Por ejemplo, la propia Verkhovna Rada posterior a Maidan dio algunas cartas de triunfo a los partidarios del “mundo ruso” con su “proyecto de ley No. 5670-d”, destinado a restringir el uso del idioma ruso. Cabe señalar que algunos partidarios de Putin en Crimea apuntan a una mejor seguridad social que la de Ucrania bajo el nuevo orden. Esto no blanquea en lo más mínimo al régimen de Putin, que ha tomado dinero de otras regiones rusas para su populismo en Crimea. Pero la pobreza en Ucrania está asociada con su forma de vida neoliberal, la falta de protección laboral y control real de la sociedad sobre los que están en el poder. Estos fenómenos no desaparecieron y en parte incluso empeoraron después del Maidan.

No está muy claro por qué centrarse en los memes sobre “Judeo-Bandera” cuando había muchos menos usuarios de estos memes en Maidan que verdaderos admiradores de Bandera, organizados y decididos. Fue su trabajo para promover la agenda de extrema derecha, y no en absoluto que “el troleo se salió de control” (citado), lo que permitió a los propagandistas pro-Putin pintar el Maidan como una rebelión fascista, y no como un levantamiento popular.

Sorprendente es la afirmación de que los anarquistas representan “los enfoques y puntos de vista más radicales en el campo democrático”, y la tesis un tanto dudosa (al menos indemostrable) de que “Rusia tiene planes a largo plazo para destruir la democracia en Europa” (lo cual generalmente expresan los liberales extremos). Primero, el concepto mismo de “democracia” es extremadamente general y especulativo. En el uso político moderno, esto suele llamarse liberalismo/neoliberalismo. En pocas palabras: democracia representativa en política + capitalismo en la economía. Está claro que esto no es en absoluto de lo que forman parte los anarquistas, ni es lo que deberíamos estar alentando en Europa.

En general, uno no puede dejar de regocijarse por el deseo de los camaradas que escribieron el texto de intervenir activamente en la política y participar en la lucha contra el imperialismo de Putin, lo cual, como ya hemos escrito, es algo bueno. Sin embargo, una postura revolucionaria y libertaria sobre la situación todavía necesita mucho trabajo. Esperamos que a través de esfuerzos conjuntos y discusiones entre camaradas, nuestra comunidad eventualmente lo desarrolle.

En la foto: un grupo de anarquistas en Maidan en 2014, ilustración del artículo.